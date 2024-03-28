¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¡¡²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤ÎàÀèÀ©¥Ñ¥ó¥Áá¤Ë¥¿¥¸¥¿¥¸¡ÖÍ×Ãí°Õ¤Ï¿·³°¹ñ¿Í¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡×
¡¡Ì¾¾Áê¼ê¤Ë»×¤ï¤ÌÀèÀ©¥Ñ¥ó¥Á¤ò¿©¤é¤Ã¤¿¡£µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤¬£²£¸Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿³«ËëÄ¾Á°¤Î´ÆÆÄ¶¦Æ±²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£ºå¿À¡¦²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤«¤éà¸ý·âá¤ò¤ª¸«Éñ¤¤¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤È¤â¤Ë¸ª¤òÊÂ¤Ù¤Æ³«ËëÀï¤Ë¸þ¤±¤¿°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿Î¾»Ø´ø´±¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£Ç¯¤òÀê¤¤¡¢Âç»ö¤Ê¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£Áª¼ê¤â¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á´ÎÏ¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈµÇ°¤¹¤Ù¤¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥²¡¼¥à¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¹âÍÈ´¶¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Å¨¥Á¡¼¥à¤ÎÍ×Ãí°ÕÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃÂê¤¬µÚ¤Ö¤È¡¢²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤Î¸ý¤«¤é¤Ï°Õ³°¤Ê¿ÍÊª¤ÎÌ¾Á°¤¬¡Ä¡£¡ÖÍ×Ãí°Õ¤Ï¿·³°¹ñ¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇï»ÒÈ´¤±¤Ç¡×¡£³«ËëÄ¾Á°¤ËÆó·³Ä´À°¤òµñÈÝ¤·ÅÅ·âÂàÃÄ¤·¤¿¥ª¥É¡¼¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤µ¤ì¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤â»×¤ï¤º¥¿¥¸¥¿¥¸¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤Û¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£É´ÀïÏ£Ëá¤ÎÌ¾¾¤«¤éÍ½ÁÛ³°¤ÎÀèÀ©¥Ñ¥ó¥Á¤ò¿©¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿³Ê¹¥¤À¡£