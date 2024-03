世界初の“シャンパンホテル”に誕生した鮨レストラン！ 唯一無二のマリアージュを楽しんで（大阪・心斎橋）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は大阪・心斎橋に誕生した“シャンパーニュ”がコンセプトのホテル内にある鮨レストラン。シャンパーニュとのマリアージュにこだわった寿司店です。

AWA SUSHI(大阪・心斎橋)

本格的な江戸前寿司とシャンパーニュを楽しむレストラン 写真:お店から

2024年1月13日、「AWA SUSHI(アワ スシ)」が大阪、心斎橋にオープンしました。世界で初めてシャンパーニュをテーマにしたホテル「Cuvée J2 Hôtel Osaka by 温故知新(キュヴェ・ジェイツー・ホテル・オオサカ・バイ・オンコチシン)」内に誕生した鮨レストランです。

ホテル外観 写真:お店から

「Cuvée J2」は「シャンパーニュの世界を知れば、日常はもっと優雅になる」をコンセプトにし、シャンパーニュの11の名門メゾンそれぞれをテーマにした11タイプ、全11室からなるホテル。1フロア1室という贅沢なつくりで、テーマにしたメゾンにちなんで部屋がデザインされています。部屋に置かれているのは、各メゾンがゲストのために選んだ特別なシャンパーニュ、1本。滞在すれば、シャンパーニュの歴史や文化を体感できます。

店舗内観 写真:お店から

このホテル2階にあるのが鮨レストラン「AWA SUSHI」。料理に使う素材、仕込み、味わいだけでなく、空間そのものまでシャンパーニュとのマリアージュにこだわってつくられたレストランです。席数は10席。落ち着いたスタイリッシュな雰囲気の中で優雅なひとときを楽しむことができます。

辻本暎治さん。アメリカ・ボストンやアトランタで腕を振るってきた実力派 写真:お店から

料理長を務めるのは、辻本暎治さん。海外での経験が豊富なベテラン職人です。アメリカ・ボストンの店舗で日本料理の経験を積み、アトランタオリンピックの際には、日系ホテルの寿司カウンターを担当。世界中からのゲストに寿司を提供した経歴の持ち主です。

写真:お店から

帰国後は「スイスホテル南海大阪」の日本料理レストランの料理長を務めながら、世界各地のスイスホテルで寿司のプロモーションや料理人指導を行ってきました。そして「AWA SUSHI」の料理長に就任。新たにチャレンジする寿司とシャンパーニュのマリアージュで国内外のゲストをもてなします。

ランチ16,500円、ディナー26,400円。ランチは金・土・日・祝のみ 写真:お店から

メニューはランチ、ディナー共におまかせのコースのみで、完全予約制になっています。その季節に一番おいしい魚を使った江戸前寿司がメインのコース。合わせるシャンパーニュは、自身が宿泊した部屋のシャンパーニュを持ち込むこともでき、違うメゾンのものを楽しむこともできます。シャンパーニュをテーマにしたホテルならではの贅沢を体験できますね。

店内にあるワインセラー。名門メゾンのシャンパーニュがズラリと並び、圧倒されます 写真:お店から

世界中で大人気の寿司とシャンパーニュ、2つに特化した他にはないレストラン。

シャンパンラバーだけでなく、新しい食の体験を楽しみたいグルマンたちに愛される存在になりそうです。

食べログレビュアーのコメント

写真:お店から

『完全予約制の1店で、鮨1貫1貫が細部まで良い仕事!

ほんま細かいとこまで職人技が詰まってる。



ちゃんとコースの流れになってて提供されるのだが、特に小肌(コハダ)と烏賊(イカ)は必食の価値ありw

シャンパンもちろん、ワインとも合うんだわー



ここマジでヤバ旨!!最高級でレベル高い鮨が食える

どれも最高の旨さやった。絶対1回は行ってみな(笑)』(SembuZakura_chさん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆AWA SUSHI住所 : 大阪府大阪市中央区南船場2-6-7 Cuvée J2 Hôtel OsakaTEL : 050-5592-8358

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:小田中雅子、食べログマガジン編集部

