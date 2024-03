東京ディズニーリゾートに花咲き誇るパークを満喫するミッキーたちが描かれたグッズが登場!

華やかな香りも漂ってきそうなかわいいグッズ・お土産を紹介していきます。

東京ディズニーリゾート 2024年春「花咲き誇るパークを満喫するミッキーたちが描かれたグッズ」

販売日:2024年4月25日

販売店舗:東京ディズニーランド「ホームストア」/東京ディズニーシー「ヴィラ・ドナルド・ホームショップ」

※一部パーク内店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります(状況によっては、予告なく延長・変更する場合があります)

詳しくは東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトをご確認ください

咲き誇るたくさんの花に囲まれたパークを満喫するミッキーたちをデザインしたグッズが新登場!

春のパークに遊びに来たお土産にぴったりです。

耐熱ガラスボトル

価格:3,300円

サイズ:直径約8×高さ約30cm

花咲き誇るパークを満喫するミッキーたちが描かれた耐熱ガラスボトル。

食卓に彩りを添えてくれます。

グラス

価格:1,200円

サイズ:直径約6×高さ約11cm

耐熱ガラスボトルとセットで使いたいグラス。

お花のデザインもおしゃれ!

ステンレスボトル

価格:3,500円

サイズ:直径約7×高さ約20cm

華やかなデザインのステンレスボトル。

ランチタイムにもぴったりです。

シール容器セット

価格:1,800円

サイズ:(大)縦約15×横約9×高さ約6cm

(小)縦約14×横約8×高さ約5cm

シール容器2個セット。

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」、そして「ドナルドダック」と「デイジーダック」の2種類です。

ランチバッグ

価格:2,500円

サイズ:(本体)高さ約21×幅約31×マチ約13cm

お弁当の持ち歩きやちょっとしたお出かけにぴったりなバッグ。

両面で異なるデザインが楽しめます。

ミニタオルセット

価格:2,300円

サイズ:(1枚あたり)縦約25×横約24〜25cm

ミニタオル3枚セット。

お家でも外出時でも使いやすいアイテムです。

フェイスタオル

価格:1,600円

サイズ:縦約80×横約34cm

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」、そしてシンデレラ城がデザインされたフェイスタオル。

背景に大きく配されたお花柄がおしゃれ!

バスタオル

価格:3,300円

サイズ:縦約58×横約120cm

華やかなデザインの総柄のバスタオル。

「ダンボ」も描かれています。

ヘアバンド

価格:1,700円

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」デザインのヘアバンド。

スキンケアの時間も幸せな気持ちになれそう!

スパバッグ

価格:1,900円

サイズ:高さ約18×幅約27×マチ約9cm

お泊まりやジムで活躍するスパバッグ。

「グーフィー」も描かれています。

ミラー

価格:2,100円

サイズ:縦約19×横約14cm

折りたたんで持ち歩けるミラー。

お花の一部が刺繍になっています。

バックには咲き誇るお花とシンデレラ城をデザイン。

内側は華やかなグリーンです。

ヘアブラシ

価格:1,800円

サイズ:長さ約22cm

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」デザインのヘアブラシ。

持ち手の部分にはおしゃれなカルーセルをデザイン。

リップエッセンス

価格:1,300円

ビタミンフローラルの香りのリップエッセンス。

華やかな香りに癒やされます。

ルームフレグランス

価格:2,700円

フローラルの香りのルームフレグランス。

上質なリラックスタイムが過ごせそうです。

バスペタル

価格:1,500円

お花をモチーフにした入浴剤。

フローラル×フルーツの香りです。

ピクニックシート

価格:2,500円

サイズ:縦約65×横約85cm

お花でいっぱいのパークを満喫している「ミッキーマウス」たちのピクニックシート。

ベルトがついているので、

くるんとまとめてコンパクトに持ち歩くことができます。

バスケット

価格:2,500円

サイズ:幅約34×奥行約25×高さ約15cm(取っ手含まず)

行楽・レジャーのおともや小物の整理に活躍するバスケット。

フラワーベースセット

価格:1,900円

サイズ:(1枚あたり)縦約27×横約14cm

使わないときはフラットにしておけるフラワーベース(花瓶)

ルームシューズ

価格:3,300円

サイズ:(ルームシューズ)約22.5~約24cm

(きんちゃく)縦約24×横約20cm

きんちゃく付きで持ち歩きに便利なルームシューズ。

お花の総柄がおしゃれ!

ティッシュボックスカバー

価格:2,500円

サイズ:縦約13×横約26×高さ約12cm

「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「ドナルドダック」「デイジーダック」たちが描かれたティッシュボックスカバー。

お部屋が明るくなる黄色のカラーです。

カットクロス

価格:2,000円

サイズ:縦約100×横約100cm

花咲き誇るパークを満喫するミッキーたちが描かれたカットクロス。

ワッペン ミッキーマウス

価格:950円

サイズ:縦約5×横約4cm

「ミッキーマウス」デザインのワッペン。

花束を持ってにっこり笑顔☆

ワッペン ミニーマウス

価格:950円

サイズ:縦約5×横約2cm

「ミニーマウス」デザインのワッペン。

かわいくポーズをとっています。

ラインマーカー〈マイルドライナー〉セット

価格:1,000円

サイズ:(1本あたり)長さ約14cm

マイルドライナー(マーカー)4本セット。

マイルドベビーピンク、マイルドソーダブルー、マイルドライラック、マイルドブルーグリーンの4色です。

マスキングテープセット

価格:1,000円

サイズ:(大)幅約3cm×長さ約5m

(中)幅約2cm×長さ約5m

(小)幅約1.5cm×長さ約5m

マスキングテープ3個セット。

パークのアトラクションもお花でいっぱいになっています☆

ポストカード&クリアホルダー

価格:700円

サイズ:(クリアホルダー)縦約17×横約12cm

ポストカード2枚とクリアホルダーのセット。

お花でいっぱいのパークを楽しむ「ミッキーマウス」たちのデザイン。

「ミッキーマウス」「ミニーマウス」、「ドナルドダック」「デイジーダック」の仲睦まじい姿にも癒やされます。

東京ディズニーリゾート 2024年春「花咲き誇るパークを満喫するミッキーたちが描かれたグッズ」の紹介でした。

※価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります

※画像は、すべてイメージです

