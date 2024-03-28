熊本県内各地の小中学校等の人事異動名簿です。

※人名漢字が正しく表記できていない箇所もあります。ご了承ください。

宇城 教育事務所管内小中学校

【小学校長 採用】

走潟小学校長(宇城市教委指導主事)宮本直子

緑川小学校長(球磨教育事務所主幹)早瀬由理子

網津小学校長(当尾小学校教頭)折田衛章人

網田小学校長(河江小学校教頭)前村伸幸

小川小学校長(豊野中学校副校長)桑原理子

励徳小学校長(宇土東小学校教頭)尾粼多佳子

【小学校長 転任転補】

宇土東小学校長(玉名教育事務所所長)丹生伸二

三角小学校長(滝尾小学校長)三牧公久

青海小学校長(菊陽南小学校長)岩下愛

豊川小学校長(小川小学校長)中川広喜

豊野小学校長(内野小学校長)野田直子

【小学校長 退職】

(網津小学校長)田中浩由岐

(網田小学校長)佐伯尚文

(豊野小学校長)遠山光昭

【小学校教頭 転任転補】

【宇】花園小学校教頭(八千把小学校教頭)山本直子

走潟小学校教頭(文政小学校教頭)宮本昌典

宇土東小学校教頭(（宇）花園小学校教頭)那須亮作

当尾小学校教頭(葛渡小学校教頭)須藤隆

豊川小学校教頭(小野部田小学校教頭)浦上友紀

豊福小学校教頭(走潟小学校教頭)小田人史

小野部田小学校教頭(鏡小学校教頭)園田博典

河江小学校教頭(豊福小学校教頭)日方和光

小川小学校教頭(須恵小学校教頭)河口正昭

砥用小学校教頭(網田中学校教頭)田中良典

【小学校教頭異動による退職】

(小川小学校教頭)亀井千鶴

【小学校主幹教諭 採用】

宇土小学校主幹教諭(青海小学校教諭)荒木大輔

【小学校主幹教諭 転任転補】

松橋小学校主幹教諭(宇土小学校主幹教諭)中尾一哉

【小学校スーパーティーチャー採用】

河江小学校スーパーティーチャー(河江小学校教諭)川端貴美可

【小学校スーパーティーチャー退職】

(（宇）花園小学校スーパーティーチャー)坂口和子

(不知火小学校スーパーティーチャー)福田美佐子

【小学校教員 採用】

宇土小学校教諭 田粼健

【宇】花園小学校教諭 一村真菜

走潟小学校教諭 林夢乃

三角小学校教諭 山下玲於奈

当尾小学校教諭 関本智子

河江小学校教諭 藤澤凜

【小学校教員 転任転補】

宇土小学校教諭(（宇）花園小学校教諭)沼田和美

宇土小学校教諭(青海小学校教諭)鋤崎美帆

宇土小学校教諭(小川小学校教諭)大吉美由紀

宇土小学校教諭(御所浦小学校教諭)田島未和子

宇土小学校教諭(今津小学校教諭)本田有美子

宇土小学校教諭(鹿本中学校教諭)上田雅人

宇土小学校養護教諭(県宇土中学校養護教諭)村田直美

【宇】花園小学校教諭(松橋西支援学校教諭)佐々木彰悟

【宇】花園小学校教諭(宇土小学校教諭)中田道子

【宇】花園小学校教諭(不知火小学校教諭)小田原靖志

【宇】花園小学校教諭(泉第八小学校教諭)本村亮輔

走潟小学校教諭(宇土小学校教諭)土谷真由美

走潟小学校教諭(内牧小学校教諭)興野陽祐

網津小学校養護教諭(宇土小学校養護教諭)鶴崎千枝

三角小学校教諭(宇土東小学校教諭)高木有紀子

三角小学校教諭(豊川小学校教頭)嶌村成彦

三角小学校教諭(（宇）中央小学校教諭)山口真理子

青海小学校教諭(宇土小学校教諭)坂井信之

不知火小学校教諭(当尾小学校教諭)馬塲郁子

不知火小学校教諭(河江小学校教諭)木原佳織

不知火小学校教諭(蘇陽南小学校教諭)小宮万智子

不知火小学校教諭(水東小学校教諭)松岡泰史

不知火小学校養護教諭(不知火中学校養護教諭)福田美智代

松橋小学校教諭(宇土小学校教諭)永尾綾子

松橋小学校教諭(励徳小学校教諭)久保綾

松橋小学校教諭(（天）上小学校長)平江章

松橋小学校教諭(中南小学校教諭)本田聡太郎

当尾小学校教諭(大津小学校教諭)水野今日子

豊川小学校教諭(不知火小学校教諭)大？俊一

豊川小学校教諭(松橋小学校教諭)坂下征宏

豊福小学校教諭(宇土小学校教諭)寺本里美

豊福小学校教諭(宇土東小学校長)前田至誠

豊福小学校教諭(菊陽中部小学校教諭)池田佑未

豊福小学校養護教諭(不知火小学校養護教諭)井上倫子

小野部田小学校教諭(小野部田小学校スーパーティーチャー)鶴崎琢也

小野部田小学校教諭(豊川小学校教諭)郄原真由美

河江小学校教諭(砥用小学校教頭)前田一昭

河江小学校教諭(波野小学校教諭)野中詩音

小川小学校教諭(豊福小学校教諭)蛇島利栄子

豊野小学校教諭(（宇）花園小学校教諭)小林裕明

豊野小学校教諭(走潟小学校教諭)宮下知美

砥用小学校教諭(宇土東小学校教諭)八尋瑞恵

砥用小学校教諭(（宇）中央小学校教諭)吉村律子

励徳小学校教諭(松橋小学校教諭)一ノ口美奈

励徳小学校教諭(豊川小学校教諭)竹之内裕二

【宇】中央小学校教諭(励徳小学校教諭)朝倉守

【国立学校へ】

【国】熊大附属小学校教諭(豊野小学校教諭)吉田沙也加

【小学校教員 退職】

(三角小学校教諭)永野ひとみ

(不知火小学校教諭)水野聖美

(当尾小学校教諭)金子信太郎

【小学校事務職員 転任転補】

網津小学校事務主査(網津小学校主任事務職員)林田智奈美

青海小学校主任事務職員(天草拓心高等学校主任事務職員)西村あい

【中学校長 採用】

三角中学校長(上天草市教委教育審議員)谷上健作

不知火中学校長(鶴城中学校教頭)守田勝晴

中央中学校長(松橋中学校教頭)森田淳

【中学校長 転任転補】

松橋中学校長(不知火中学校長)村上昌史

小川中学校長(緑川小学校長)岩田雅子

【中学校副校長 採用】

豊野中学校副校長(人権同和教育課主幹)鬼塚徳仁

【中学校教頭 採用】

鶴城中学校教頭(松橋中学校教諭)茺久人

【中学校教頭 転任転補】

網田中学校教頭(竜北中学校教頭)郄木真也

松橋中学校教頭(大津北小学校教頭)若元美加

【中学校主幹教諭 採用】

小川中学校主幹教諭(本渡中学校教諭)中嶋太一

【中学校教員 採用】

鶴城中学校教諭 赤粼羽衣

鶴城中学校教諭 砂辺美咲

住吉中学校教諭 桑村千春

不知火中学校教諭 宮地久美子

松橋中学校教諭 上田滉平

松橋中学校教諭 久保幸彦

小川中学校教諭 松粼 凜

【中学校教員 転任転補】

鶴城中学校教諭(住吉中学校教諭)溝田宏伸

鶴城中学校教諭(網田中学校教諭)郄茺壽夫

鶴城中学校教諭(網田中学校教諭)小野加名子

鶴城中学校教諭(松橋中学校教諭)松原克敏

鶴城中学校教諭(松橋中学校教諭)郄塚宣弥

鶴城中学校教諭(松橋中学校教諭)中田伸一

鶴城中学校教諭(豊野中学校教諭)鎌田千恵美

鶴城中学校教諭(豊野中学校教諭)中村祐子

鶴城中学校教諭(中央中学校教諭)栗原昭憲

鶴城中学校教諭(あさぎり中学校教諭)堀田貴史

鶴城中学校養護教諭(南関中学校養護教諭)甲斐真理

住吉中学校教諭(豊野中学校教諭)岡村加奈子

住吉中学校教諭(県宇土中学校教諭)井上淳一

網田中学校教諭(小川中学校長)村田武

網田中学校養護教諭(渡小学校養護教諭)原田信実

三角中学校教諭(松橋西支援学校教諭)郄木瑛史

三角中学校教諭(砥用中学校教諭)元松由香利

不知火中学校教諭(三角小学校長)久森英朗

不知火中学校教諭(五木中学校教諭)坂田翔平

不知火中学校養護教諭(豊福小学校養護教諭)上田美和

松橋中学校教諭(豊野小学校教諭)橋口健太

松橋中学校教諭(鶴城中学校教諭)坂田憲史

松橋中学校教諭(鶴城中学校教諭)中村匡伸

松橋中学校教諭(住吉中学校教諭)西村国彦

松橋中学校教諭(三角中学校教諭)青木尚美

松橋中学校教諭(小川中学校教諭)平岡聡

松橋中学校教諭(玉名中学校教諭)シャラフ明美

松橋中学校教諭(菊池南中学校教諭)川尻裕香

松橋中学校教諭(八代第二中学校教諭)下川未貴

松橋中学校教諭(牛深中学校教諭)杉田沙也子

小川中学校教諭(大津支援学校教諭)甲斐健志郎

小川中学校教諭(鶴城中学校教諭)中本憲一

小川中学校教諭(鶴城中学校教諭)野村恒平

小川中学校教諭(網田中学校教諭)中川圭絵

小川中学校教諭(三角中学校長)橋口京輔

小川中学校教諭(松橋中学校長)田中誠

小川中学校教諭(玉陵中学校教諭)松尾史子

豊野中学校教諭(鶴城中学校教諭)北岡愛子

中央中学校教諭(住吉中学校教諭)林田琴美

【国立学校へ】

【国】熊大附属中学校教諭(松橋中学校教諭)大野早紀

【中学校教員 退職】

(鶴城中学校教諭)小田里織

(鶴城中学校教諭)切通隆勢

(不知火中学校教諭)竹之内久美

(松橋中学校教諭)吉本浩

(松橋中学校教諭)柴尾文広

【中学校事務職員転任転補】

住吉中学校事務主査(砥用小学校事務主査)久保田詩図歌

松橋中学校事務主幹(松橋中学校事務主査)平野哲也

松橋中学校事務職員(大津支援学校事務職員)清田栞

玉名 教育事務所管内小中学校

【小学校長 採用】

万田小学校長(玉名教育事務所指導主事)島章人

平井小学校長(荒尾第一小学校教頭)木村幸一

荒尾清里小学校長(義務教育課主幹)塩村勝正

大浜小学校長(大浜小学校教頭)有馬明美

南関第三小学校長(南関第二小学校教頭)村岡英治

六栄小学校長(西合志第一小学校教頭)久保田眞二

長洲小学校長(菊池教育事務所主幹)坂本和也

長洲清里小学校長(三加和小学校教頭)一瀬一郎

【小学校長 転任転補】

府本小学校長(桜山小学校長)溜渕知昭

緑ヶ丘小学校長(長洲小学校長)澤田敦

桜山小学校長(荒尾海陽中学校長)谷口雄一

築山小学校長(万田小学校長)北岡誉久

伊倉小学校長(（玉）有明中学校長)坂本一博

玉陵小学校長(緑ヶ丘小学校長)冨下みどり

豊水小学校長(築山小学校長)菊川博行

小天小学校長(玉陵小学校長)野中伸一郎

三加和小学校長(長洲清里小学校長)福山尚美

【小学校長 退職】

(大浜小学校長)内田雅三

【小学校教頭 採用】

【玉】有明小学校教頭(教育センター指導主事)増藤孝成

【玉】中央小学校教頭(（玉）中央小学校主幹教諭)山下務

桜山小学校教頭(荒尾第一小学校主幹教諭)藤野亮

八嘉小学校教頭(玉名教育事務所社会教育主事)岩田博史

玉陵小学校教頭(築山小学校主幹教諭)郄石大輔

豊水小学校教頭(鍋小学校教諭)小山美成

横島小学校教頭(玉名町小学校主幹教諭)田中潔

玉水小学校教頭(河江小学校教諭)郄瀬早苗

三加和小学校教頭(豊野小学校教諭)井上賢一

【小学校教頭 転任転補】

荒尾第一小学校教頭(（玉）中央小学校教頭)成松省治

府本小学校教頭(平井小学校教頭)岩本直幸

【玉】八幡小学校教頭(（玉）有明小学校教頭)井上博士

玉名町小学校教頭(八嘉小学校教頭)郄田靖大

築山小学校教頭(木葉小学校教頭)西村勝

大浜小学校教頭(鍋小学校教頭)志賀寛

睦合小学校教頭(横島小学校教頭)橋本成彦

鍋小学校教頭(玉水小学校教頭)櫻井佳代

木葉小学校教頭(府本小学校教頭)前田和代

南関第二小学校教頭(桜山小学校教頭)古川保

【小学校教頭 退職】

(玉名町小学校教頭)土田幸生

(睦合小学校教頭)永田淳也

【小学校主任事務長 転任転補】

長洲小学校主任事務長(荒尾海陽中学校主任事務長)萩尾綾子

【小学校主幹教諭 採用】

荒尾第一小学校主幹教諭(六栄小学校教諭)定松良彰

【玉】中央小学校主幹教諭(万田小学校教諭)成瀬典子

玉名町小学校主幹教諭(睦合小学校教諭)小森田恵

築山小学校主幹教諭(海東小学校教諭)村田繁雄

【小学校スーパーティーチャー採用】

南関第二小学校スーパーティーチャー(南関第二小学校教諭)樫原泰史

【小学校教員 採用】

荒尾第一小学校教諭 藤田磨優

荒尾第一小学校教諭 松田公美子

万田小学校教諭 西口明里

平井小学校教諭 坂本亜弓

府本小学校教諭 原田里海

緑ヶ丘小学校教諭 大法百華

【玉】中央小学校教諭 香山華

荒尾清里小学校教諭 杉野優人

桜山小学校教諭 嘉永裕子

桜山小学校栄養教諭 村上仁美

玉名町小学校教諭 木原秀征

玉名町小学校教諭 川越結衣

築山小学校教諭 境夏樹

築山小学校教諭 曽我達子

滑石小学校教諭 岡粼朱莉

滑石小学校養護教諭 宮粼桃子

玉陵小学校教諭 大久保潤

豊水小学校養護教諭 川林菜穂子

横島小学校教諭 清田まどか

鍋小学校教諭 梅守来瞳

菊水小学校教諭 豆塚風香

三加和小学校養護教諭 平田友梨絵

南関第一小学校教諭 中嶋來夢

南関第三小学校教諭 石田あき

六栄小学校教諭 石原愛梨

腹赤小学校教諭 田尻実夢

長洲小学校教諭 伊藤美鈴

【小学校教員 転任転補】

荒尾第一小学校教諭(小野部田小学校教諭)池田穂乃花

荒尾第一小学校教諭(玉陵小学校教諭)多久好美

荒尾第一小学校教諭(津森小学校教諭)下川鈴加

荒尾第一小学校教諭(西小学校教諭)宮本咲葵

万田小学校教諭(（宇）花園小学校教諭)岩永健治郎

万田小学校教諭(不知火小学校教諭)藤川粛人

万田小学校教諭(荒尾第一小学校教諭)上田慶

万田小学校教諭(平井小学校長)吉永鈴子

万田小学校教諭(嘉島東小学校教諭)東圭佑

万田小学校教諭(人吉西小学校教諭)山田潮音

万田小学校教諭(黒肥地小学校教諭)深水希莉

平井小学校教諭(木倉小学校教諭)宮粼敦史

平井小学校教諭(竜北東小学校教諭)田中真央

平井小学校教諭(本渡北小学校教諭)小田拓人

府本小学校教諭(（玉）有明小学校教諭)土田安佐子

府本小学校教諭(飯野小学校教諭)宮本宗樂

【玉】八幡小学校教諭(不知火小学校教諭)徳永朝美

【玉】八幡小学校教諭(西合志南小学校教諭)中村界斗

【玉】八幡小学校教諭(菊陽西小学校教諭)橋本麗

【玉】八幡小学校教諭(広安西小学校教諭)米原若菜

【玉】有明小学校教諭(菊陽中部小学校教諭)上村弥羽乃

【玉】有明小学校教諭(広安西小学校教諭)平山暁啓

【玉】有明小学校教諭(松高小学校教諭)唐粼俊介

【玉】有明小学校養護教諭(玉陵小学校養護教諭)岩下みゆき

緑ヶ丘小学校教諭(南関第一小学校教諭)福岡義喜

緑ヶ丘小学校教諭(代陽小学校教諭)永田行歩

【玉】中央小学校教諭(三加和小学校長)村上仁美

【玉】中央小学校教諭(合志楓の森小学校教諭)杉本悠真

【玉】中央小学校教諭(菊陽中部小学校教諭)宮本昴汰

【玉】中央小学校教諭(龍峯小学校教諭)野田冬子

【玉】中央小学校教諭(西瀬小学校教諭)胗原記子

荒尾清里小学校教諭(荒尾清里小学校長)村上豊優

桜山小学校教諭(室小学校教諭)黒田敦之

玉名町小学校教諭(（玉）大野小学校教諭)紱永佳子

玉名町小学校教諭(西合志南小学校教諭)早稲田沙月

玉名町小学校教諭(武蔵ヶ丘小学校教諭)福山文奈美

玉名町小学校教諭(山西小学校教諭)安武大志

玉名町小学校教諭(岱明中学校長)上田浩二

築山小学校教諭(荒尾第一小学校教諭)山本翔太

築山小学校教諭(向山小学校)小林豊実

滑石小学校教諭(西合志南小学校教諭)鎌倉楓

八嘉小学校教諭(横島小学校教諭)中島真由美

伊倉小学校教諭(玉名町小学校教諭)助村美紀

伊倉小学校教諭(菊水小学校教諭)大城裕美

伊倉小学校教諭(湯出小学校教諭)池部千里

玉陵小学校教諭(玉名町小学校教諭)松井晴美

玉陵小学校教諭(大浜小学校教諭)美奈川佳子

玉陵小学校養護教諭(高道小学校養護教諭)東山知美

大浜小学校教諭(荒尾第一小学校教諭)馬渕美佳

大浜小学校教諭(横島小学校教諭)橋本太郎

大浜小学校教諭(長洲小学校教諭)平田さゆみ

大浜小学校教諭(大津小学校教諭)森川美波

豊水小学校教諭(万田小学校教諭)山本朗貴

横島小学校教諭(（鹿）八幡小学校教諭)多田隈智子

横島小学校教諭(益城中央小学校教諭)有村将

【玉】大野小学校教諭(玉名町小学校教諭)成木ふみ

【玉】大野小学校教諭(八嘉小学校教諭)植田健

睦合小学校教諭(平井小学校教諭)土本豊子

睦合小学校教諭(高道小学校教諭)村上司

睦合小学校教諭(長洲小学校教諭)内田志野

鍋小学校教諭(滑石小学校教諭)上村興亜

高道小学校教諭(玉名町小学校教諭)米田尚子

高道小学校教諭(（球）山田小学校教諭)秋山奈菜

高道小学校教諭(苓北中学校教諭)荒平将吾

高道小学校養護教諭(湯浦小学校養護教諭)清田麻里衣

玉水小学校教諭(（玉）八幡小学校教諭)郄松智記

玉水小学校教諭(南関第一小学校教諭)豊後由美

山北小学校教諭(三加和小学校教諭)丸山茉由

山北小学校教諭(泗水小学校教諭)内藤歩

山北小学校教諭(合志南小学校教諭)馬締里奈

木葉小学校教諭(南関第四小学校教諭)香山雅生

木葉小学校教諭(合志小学校教諭)木村久美

木葉小学校教諭(清和小学校教諭)興梠楽歩

菊水小学校教諭(南関第一小学校教諭)吉廣恵子

菊水小学校養護教諭(東陽中学校養護教諭)中川昇子

三加和小学校教諭(西合志東小学校教諭)藤本健汰

南関第一小学校教諭(緑ヶ丘小学校教諭)山本尚

南関第一小学校教諭(睦合小学校教諭)村上茂

南関第一小学校教諭(木葉小学校教諭)南芳樹

南関第一小学校教諭(泗水西小学校教諭)井上浩

南関第一小学校教諭(楠浦小学校教諭)芥川奈美江

南関第二小学校教諭(小川小学校教諭)榮永智輝

南関第二小学校教諭(（玉）有明中学校教諭)前田三奈子

南関第二小学校教諭(水俣第一中学校教諭)牛島桂太郎

南関第三小学校教諭(御船小学校教諭)松田真実

南関第三小学校教諭(益城中央小学校教諭)松永楓花

南関第三小学校養護教諭(佐敷中学校養護教諭)逈恵子

南関第四小学校教諭(荒尾第一小学校教諭)一丸知代

南関第四小学校教諭(氷川中学校教諭)友田崇人

六栄小学校教諭(（玉）有明小学校教諭)寺本直

六栄小学校教諭(小天小学校教諭)林野章浩

六栄小学校教諭(太田郷小学校教諭)宮川明日佳

六栄小学校教諭(八代第二中学校教諭)松岡直哉

長洲小学校教諭(山鹿小学校教諭)坂本美優

長洲清里小学校教諭(本渡北小学校教諭)池田範洋

【小学校教員異動による退職】

(緑ヶ丘小学校教諭)那須ひろ美

【小学校教員 退職】

(万田小学校教諭)佐々木慶臣

(平井小学校教諭)上田淳子

(（玉）八幡小学校教諭)永田愛紀代

(（玉）八幡小学校教諭)井澤紀美子

(（玉）中央小学校教諭)坂口主税

(荒尾清里小学校教諭)肥田早苗

(桜山小学校教諭)間正望友紀

(滑石小学校教諭)馬渕智美

(伊倉小学校教諭)早野美紀

(伊倉小学校教諭)島田真美

(玉陵小学校教諭)古賀颯希

(大浜小学校教諭)赤穗海平

(大浜小学校教諭)福永光子

(（玉）大野小学校教諭)左村美佐子

(木葉小学校教諭)竹下純子

(南関第三小学校教諭)谷川靖子

(南関第三小学校養護教諭)田中美鈴

(南関第四小学校教諭)堀川志保

(南関第四小学校教諭)西粼由美

(腹赤小学校教諭)永田朝子

【小学校事務職員 転任転補】

荒尾第一小学校主任事務職員(玉陵小学校主任事務職員)鶴田幸奈

玉陵小学校事務主査(高道小学校事務主査)垣内愛和

高道小学校事務主査(南関第三小学校事務主査)古賀真実

三加和小学校事務主幹(玉名高等学校審議員)松本博文

南関第二小学校主任事務職員(天草拓心高等学校主任事務職員)中川玲菜

南関第三小学校事務主査(三加和小学校事務主査)郄田葵

【中学校長 採用】

天水中学校長(玉名中学校教頭)杉野晃一

三加和中学校長(腹栄中学校教頭)中原孝文

【中学校長 転任転補】

荒尾海陽中学校長(府本小学校長)右田尚久

荒尾第四中学校長(三加和中学校長)荒牧義孝

【玉】有明中学校長(荒尾第四中学校長)本田普俊

岱明中学校長(腹栄中学校長)牧山純一

長洲中学校長(長洲中学校長)松井明

【中学校教頭 採用】

荒尾第三中学校教頭(荒尾海陽中学校主幹教諭)久家博樹

玉名中学校教頭(玉名市教委指導主事)成瀬陽一

玉南中学校教頭(岱明中学校主幹教諭)平健弘

玉陵中学校教頭(荒尾市教委指導主事)池田祐樹

【玉】有明中学校教頭(荒尾第三中学校教諭)金子朝昭

天水中学校教頭(腹栄中学校教諭)佐藤圭

【中学校教頭 転任転補】

荒尾第四中学校教頭(（玉）八幡小学校教頭)古戝隆志

玉東中学校教頭(荒尾第三中学校教頭)上田浩

菊水中学校教頭(天水中学校教頭)小篠次郎

長洲中学校教頭(長洲中学校教頭)宮本斉之

【中学校教頭異動による退職】

(玉陵中学校教頭)小山忠仁

【中学校教頭 退職】

(玉南中学校教頭)山口太

【中学校主任事務長 採用】

南関中学校主任事務長(玉名中学校事務長)宮崎文子

【中学校主任事務長 転任転補】

荒尾海陽中学校主任事務長(南関中学校主任事務長)菊川伸夫

【中学校事務長 転任転補】

玉名中学校事務長(長洲小学校事務長)林恭子

【中学校主幹教諭 採用】

荒尾第三中学校主幹教諭(鹿北中学校教諭)田代雅一

岱明中学校主幹教諭(西合志中学校教諭)渕上友紀

長洲中学校主幹教諭(志岐小学校教諭)甲田正

【中学校主幹教諭 転任転補】

荒尾海陽中学校主幹教諭(荒尾第三中学校主幹教諭)河野慎也

【中学校教員 採用】

荒尾海陽中学校教諭 松永大和

荒尾海陽中学校教諭 平彩也華

荒尾第三中学校教諭 中島由夏

玉名中学校教諭 藏谷みらい

玉名中学校教諭 奥村遥

玉南中学校教諭 坂口俊輔

【玉】有明中学校教諭 秋吉優輝

岱明中学校教諭 古門慎也

岱明中学校教諭 藤聡明

玉東中学校教諭 田口泰広

菊水中学校教諭 齊場美紀

三加和中学校教諭 後藤和美

長洲中学校教諭 野際祐史

長洲中学校教諭 嘉松穂花

【中学校教員 転任転補】

荒尾海陽中学校教諭(荒尾支援学校教諭)坂井健洋

荒尾海陽中学校教諭(大津北中学校教諭)吉本葵

荒尾海陽中学校養護教諭(高木小学校養護教諭)岩粼愛

荒尾第三中学校教諭(天水中学校教諭)村中和之

荒尾第三中学校教諭(長洲中学校教諭)中村頼勝

荒尾第三中学校教諭(かもと稲田支援学校教諭)三宅勝幸

荒尾第三中学校教諭(菊陽中学校教諭)境怜央

荒尾第三中学校教諭(高森中学校教諭)桐原康太

荒尾第四中学校教諭(姫戸小学校教諭)斉藤俊輔

荒尾第四中学校教諭(腹栄中学校教諭)山村將文

荒尾第四中学校教諭(西合志南中学校教諭)柿田伊織

荒尾第四中学校教諭(南阿蘇中学校教諭)西尾尚美

玉名中学校教諭(伊倉小学校長)福田賢一

玉名中学校教諭(（玉）有明中学校教諭)山理武和

玉名中学校教諭(荒尾海陽中学校教諭)紱永貴子

玉名中学校教諭(腹栄中学校教諭)一番ヶ瀬栄治

玉名中学校教諭(長洲中学校教諭)永江優実

玉名中学校教諭(武蔵ヶ丘中学校教諭)井本賢吾

玉名中学校教諭(益城中学校教諭)原田亜弥

玉名中学校教諭(人吉第一中学校教諭)田代了大

玉南中学校教諭(（玉）有明中学校教諭)梶原英功

玉陵中学校教諭(玉名中学校教諭)西亜希子

玉陵中学校教諭(玉南中学校教諭)坂西由美

玉陵中学校教諭(荒尾第四中学校教諭)相浦哲

玉陵中学校教諭(腹栄中学校教諭)吉海美貴

【玉】有明中学校教諭(（玉）有明中学校教頭)粟田美誠

岱明中学校教諭(（玉）有明中学校教諭)土本健之

岱明中学校教諭(荒尾海陽中学校教諭)杉森正彦

岱明中学校教諭(菊池北中学校教諭)中田恵

天水中学校教諭(岱明中学校教諭)河上友里

天水中学校教諭(玉東中学校教諭)石本裕治

天水中学校教諭(長洲中学校教諭)清田泰喜

天水中学校養護教諭(玉東中学校養護教諭)田子森綾

玉東中学校教諭(長洲中学校教諭)勝木一光

玉東中学校教諭(八代第六中学校教諭)日野本充宏

玉東中学校教諭(苓北中学校教諭)茺口恵子

玉東中学校養護教諭(天水中学校養護教諭)尾上梓

菊水中学校教諭(長洲中学校教諭)小林美幸

三加和中学校教諭(玉東中学校教諭)河瀬はるみ

南関中学校教諭(腹栄中学校教諭)村上裕史

南関中学校教諭(蘇陽中学校教諭)濱田佳代

南関中学校教諭(本渡中学校教諭)茺口敦

長洲中学校教諭(六栄小学校教諭)農原祐里

長洲中学校教諭(岱明中学校教諭)橋本雅子

長洲中学校教諭(天水中学校教諭)桑原孝

長洲中学校教諭(三加和中学校教諭)内堀洋子

長洲中学校教諭(腹栄中学校教諭)清田のぞみ

長洲中学校教諭(腹栄中学校教諭)西川誠

長洲中学校教諭(腹栄中学校教諭)村上智子

長洲中学校教諭(腹栄中学校教諭)原口典久

長洲中学校教諭(腹栄中学校教諭)田中慧吾

長洲中学校教諭(腹栄中学校教諭)河津史子

長洲中学校教諭(腹栄中学校教諭)青山朱美

長洲中学校教諭(長洲中学校教諭)三宅伸明

長洲中学校教諭(長洲中学校教諭)後藤朝日香

長洲中学校教諭(長洲中学校教諭)郄尾達郎

長洲中学校教諭(長洲中学校教諭)野田伸一

長洲中学校教諭(長洲中学校教諭)佐々木博文

長洲中学校教諭(長洲中学校教諭)福島一美

長洲中学校教諭(長洲中学校教諭)西口かおり

長洲中学校栄養教諭(桜山小学校栄養教諭)畑田美奈子

【中学校教員 退職】

(荒尾海陽中学校教諭)森沙弥香

(岱明中学校教諭)円城寺加奈子

(天水中学校教諭)境由美子

(菊水中学校教諭)橋本なつみ

【中学校事務職員 採用】

荒尾海陽中学校事務職員 益満真美

南関中学校事務職員 宮本茉凜

【中学校事務職員 転任転補】

岱明中学校主任事務職員(長洲中学校主任事務職員)内田知美

天水中学校事務主幹(天水中学校事務主査)三滝豊弘

玉東中学校事務主幹(玉東中学校事務主査)桑原真理子

長洲中学校主任事務職員(腹栄中学校主任事務職員)中村江美

山鹿市管内小中学校

【小学校長 採用】

三玉小学校長(菊池教育事務所指導主事)北山綾

大道小学校長(山鹿市教委室長兼指導主事)山西ふじ子

菊鹿小学校長(山鹿市教委審議員兼指導主事)内古閑見至

【小学校長 転任転補】

山鹿小学校長(鹿本小学校長)水田剛

鹿本小学校長(大津町教委教育部次長)百田止水

【小学校教頭 転任転補】

【鹿】八幡小学校教頭(美咲野小学校教頭)青木孝憲

【小学校スーパーティーチャー採用】

山鹿小学校スーパーティーチャー(山鹿小学校教諭)前田理恵

【小学校教員 採用】

山鹿小学校教諭 松野大智

鹿本小学校教諭 黒田菜月

めのだけ小学校教諭 池田彩乃

【小学校教員 転任転補】

山鹿小学校教諭(鹿本小学校教諭)木村千速

山鹿小学校教諭(めのだけ小学校教諭)森奈緒美

山鹿小学校教諭(めのだけ小学校教諭)皆本須美子

【鹿】八幡小学校教諭(めのだけ小学校教諭)福山純子

【鹿】八幡小学校教諭(水俣第一小学校教諭)池部吏

三玉小学校養護教諭(鍋小学校養護教諭)坂本夏妃

大道小学校教諭(鹿本小学校教諭)桐田照美

鹿北小学校教諭(めのだけ小学校教諭)大川勝也

鹿北小学校教諭(水俣第一小学校教諭)窪田彩香

鹿北小学校養護教諭(三玉小学校養護教諭)廣田リエ

菊鹿小学校教諭(七城小学校教諭)大塚美奈子

菊鹿小学校教諭(河原小学校教諭)郄見美圭

鹿本小学校教諭(横島小学校教諭)増渕亜紀

鹿本小学校教諭(大道小学校長)荒平真寿美

鹿本小学校教諭(大道小学校教諭)面川美保

鹿本小学校教諭(鹿北小学校教諭)高木紋華

鹿本小学校教諭(菊陽中部小学校教諭)楠井恵子

めのだけ小学校教諭(山鹿小学校教諭)齊藤知子

めのだけ小学校教諭(鹿本小学校教諭)大古閑靖夫

【小学校教員 退職】

(山鹿小学校教諭)松田佳奈枝

(鹿北小学校教諭)小原節明

(菊鹿小学校教諭)若杉文代

【小学校事務職員 転任転補】

鹿北小学校事務職員(第一高等学校事務職員)宮本由稀

【中学校長 採用】

鹿本中学校長(鹿本中学校教頭)川口惠市

【中学校長 転任転補】

菊鹿中学校長(山鹿市教委首席教育審議員)吉野栄治

米野岳中学校長(山鹿小学校長)中川英明

【中学校長 異動による退職】

(菊鹿中学校長)北本憲仁

【中学校長 退職】

(米野岳中学校長)河田輝彦

【中学校教頭 転任転補】

山鹿中学校教頭(西合志南中学校教頭)面川志水

鹿北中学校教頭(日奈久中学校教頭)堀晴昭

鹿本中学校教頭(米野岳中学校教頭)福山貴英

米野岳中学校教頭(（国）熊大附属中学校教頭)佐伯綱義

【中学校教頭 異動による退職】

(鹿北中学校教頭)西浦伸一

【中学校主幹教諭 採用】

山鹿中学校主幹教諭(教育センター指導主事)北村美紀

【中学校主幹教諭 異動による退職】

(山鹿中学校主幹教諭)橋本義昭

【中学校教員 採用】

山鹿中学校教諭 田上浩貴

山鹿中学校教諭 岩田清美

山鹿中学校教諭 藤田有子

鹿本中学校教諭 村中丈子

米野岳中学校教諭 宮木博生

【中学校教員 転任転補】

山鹿中学校教諭(天草支援学校教諭)郄宗あゆみ

山鹿中学校教諭(三玉小学校長)猿渡徳幸

山鹿中学校教諭(鹿北中学校教諭)小島譲

山鹿中学校教諭(鹿本中学校教諭)原翔真

鹿北中学校教諭(山鹿中学校教頭)吉里浩

鹿北中学校養護教諭(豊水小学校養護教諭)酒井有紀

菊鹿中学校養護教諭(山鹿小学校養護教諭)水田恵子

鹿本中学校教諭(山鹿中学校教諭)佐々木勇太

鹿本中学校教諭(菊鹿中学校教諭)田粼明美

鹿本中学校教諭(菊陽中学校教諭)松田沙織

米野岳中学校教諭(山鹿中学校教諭)村田久美子

米野岳中学校教諭(山鹿中学校教諭)兒玉愛美

米野岳中学校教諭(鹿本中学校教諭)本川健太

米野岳中学校教諭(水俣第二中学校教諭)小西翔太

米野岳中学校養護教諭(栖本小学校養護教諭)梶萌笑

米野岳中学校栄養教諭(阿村小学校栄養教諭)山口愛友

【中学校教員 退職】

(山鹿中学校教諭)原侑佳

(米野岳中学校教諭)松永康一

(米野岳中学校栄養教諭)松井典子

【中学校事務職員 採用】

山鹿中学校事務職員 田粼桃華

【中学校事務職員 転任転補】

山鹿中学校事務主査(義務教育課参事)鈴木達哉

菊池 教育事務所管内中学校

【小学校長 採用】

戸崎小学校長(山鹿市教委審議員兼指導主事)古奥雅一

旭志小学校長(旭志小学校教頭)郄尾和史

泗水東小学校長(玉陵小学校教頭)前田美幸

泗水小学校長(阿蘇教育事務所主幹)河野圭一

武蔵ヶ丘小学校長(武蔵ヶ丘小学校教頭)小崎由郎

武蔵ヶ丘北小学校長(宇城教育事務所主幹)堺美華

【小学校長 転任転補】

合志小学校長(戸崎小学校長)川田直樹

南ヶ丘小学校長(中南小学校長)松本誉

菊陽中部小学校長(武蔵ヶ丘小学校長)梶原圭一

菊陽南小学校長(合志小学校長)森田富士夫

菊陽北小学校長(飯野小学校長)島田美彦

【小学校長 退職】

(旭志小学校長)長島丈史

(泗水東小学校長)廣田順子

(南ヶ丘小学校長)澤田みほ

(菊陽中部小学校長)井上大介

(菊陽北小学校長)松本修明

【小学校教頭 採用】

花房小学校教頭(泗水中学校主幹教諭)宮川誠司

旭志小学校教頭(菊陽西小学校主幹教諭)上野元嗣

合志小学校教頭(室小学校主幹教諭)林田耕司

西合志中央小学校教頭(合志南小学校教諭)西山桂子

西合志東小学校教頭(西合志東小学校主幹教諭)宮粼清美

大津小学校教頭(（宇）花園小学校教諭)福島芳則

美咲野小学校教頭(松橋小学校教諭)津志田善史

大津北小学校教頭(大津南小学校教諭)井手尾祥功

菊陽中部小学校教頭(隈府小学校教諭)白井勤

【小学校教頭 転任転補】

隈府小学校教頭(花房小学校教頭)佐伯恭男

西合志第一小学校教頭(合志楓の森小学校教頭)米澤哲也

合志楓の森小学校教頭(西合志東小学校教頭)上田玲子

武蔵ヶ丘小学校教頭(合志小学校教頭)廣田恭子

【小学校主任事務長 転任転補】

菊陽中部小学校主任事務長(菊池北中学校主任事務長)平尾幸夫

【小学校主幹教諭 採用】

隈府小学校主幹教諭(泗水東小学校教諭)木下倫太郎

泗水小学校主幹教諭(七城小学校教諭)藤田圭

南ヶ丘小学校主幹教諭(学校人事課参事)木戸耕平

西合志東小学校主幹教諭(（国）熊大附属小学校教諭)村上春樹

大津小学校主幹教諭(護川小学校教諭)一瀬克弥

菊陽西小学校主幹教諭(牛深小学校教諭)村上健一

武蔵ヶ丘北小学校主幹教諭(菊之池小学校教諭)江口大悟

【小学校主幹教諭 転任転補】

室小学校主幹教諭(武蔵ヶ丘中学校主幹教諭)松下由佳

【小学校主幹教諭 異動による退職】

(大津小学校主幹教諭)信國正和

【小学校教員 採用】

隈府小学校教諭 松山航大

菊池北小学校教諭(国立阿蘇青少年交流の家企画指導専門職)遠山昂

菊之池小学校教諭 郄宮ゆかり

七城小学校教諭 大丸和奏

泗水小学校教諭 吉川健太

泗水小学校教諭 熊谷ひなた

合志南小学校教諭 岩田浩平

南ヶ丘小学校教諭 押方宙

西合志南小学校教諭 金澤琴子

西合志中央小学校教諭 森本登馬

西合志東小学校教諭 犬塚清隆

西合志東小学校教諭 中野晴菜

合志楓の森小学校教諭 田中毬楓

大津小学校教諭 中満曉

大津小学校教諭 松本彩伽

室小学校教諭 松井智暉

室小学校教諭 甲斐凜花

菊陽中部小学校教諭 鳥井拡揮

菊陽中部小学校教諭 緒方愛

菊陽北小学校教諭 横尾惟吹

菊陽西小学校教諭 石原綺華

菊陽西小学校教諭 中原和代

【小学校教員 転任転補】

隈府小学校教諭(泗水小学校教諭)郄橋かおり

隈府小学校教諭(一の宮小学校教諭)岩田幸恵

隈府小学校教諭(嘉島西小学校教諭)深草槙也

隈府小学校養護教諭(泗水小学校養護教諭)柗本奈緒子

菊池北小学校教諭(山北小学校教諭)小松凜菜

菊池北小学校教諭(花房小学校教諭)松永文子

菊之池小学校教諭(盲学校教諭)坂本真実

菊之池小学校教諭(荒尾第一小学校教諭)殿粼和樹

菊之池小学校教諭(西合志東小学校教諭)柏原千香子

菊之池小学校教諭(大津東小学校教諭)水間正裕

菊之池小学校教諭(宮原小学校教諭)丁畑真依

戸崎小学校教諭(西合志南小学校教諭)赤瀬加菜子

戸崎小学校教諭(御船小学校教諭)岡田和輝

戸崎小学校教諭(阿村小学校教諭)森大真

七城小学校教諭(美咲野小学校教諭)田中香織

七城小学校教諭(武蔵ヶ丘小学校教諭)木本茂

七城小学校教諭(乙女小学校教諭)河野優樹

七城小学校教諭(蘇陽南小学校教諭)吉山愛梨

七城小学校教諭(相良南小学校教諭)轟佳士

旭志小学校教諭(鍋小学校教諭)柴田成憧

旭志小学校教諭(蘇陽小学校教諭)郄畠雅秀

泗水東小学校教諭(菊池北小学校教諭)館山敦美

泗水東小学校教諭(花房小学校教諭)田嶋成寿

泗水東小学校教諭(甲佐小学校教諭)石坂栞大

泗水東小学校教諭(御所浦小学校教諭)田嶌駿樹

泗水小学校教諭(築山小学校教諭)田嶌友美

泗水小学校教諭(旭志小学校教諭)松永直紀

泗水小学校教諭(広安小学校教諭)大石亜矢子

泗水小学校養護教諭(菊池南中学校養護教諭)田中彩

泗水西小学校教諭(内牧小学校教諭)鶴野麻奈美

泗水西小学校教諭(五和小学校教諭)小嶋優

泗水西小学校養護教諭(隈府小学校養護教諭)逈粼恵美

合志小学校教諭(南関第二小学校教諭)永田愛花

合志小学校教諭(南ヶ丘小学校教諭)鶴元純子

合志小学校教諭(小国小学校教諭)上村美等

合志小学校教諭(登立小学校教諭)野村祐佳

合志南小学校教諭(文化課文化財保護主事)財津英之

合志南小学校教諭(宇土小学校教諭)江原淳貴

合志南小学校教諭(泗水東小学校教諭)宇田展子

合志南小学校教諭(西合志第一小学校教諭)萩尾隆洋

合志南小学校教諭(一の宮小学校教諭)長谷部舞子

合志南小学校教諭(市原小学校教諭)石山琴子

合志南小学校教諭(南阿蘇西小学校教諭)荒牧美咲

合志南小学校教諭(木上小学校教諭)上田夏希

南ヶ丘小学校教諭(（国）熊大附属小学校教諭)東野臣祐

南ヶ丘小学校教諭(菊之池小学校教諭)中山隆子

南ヶ丘小学校教諭(西合志中央小学校教諭)出口佐代子

南ヶ丘小学校教諭(一の宮小学校教諭)堤綾子

南ヶ丘小学校教諭(白水小学校教諭)脇彩音

南ヶ丘小学校教諭(広安小学校教諭)田原穂乃香

南ヶ丘小学校教諭(矢部小学校教諭)吉武拓海

西合志第一小学校教諭(西合志中央小学校教諭)松村真一

西合志第一小学校教諭(（上）中島小学校教諭)辻建成

西合志南小学校教諭(菊水小学校教諭)柴田琴子

西合志南小学校教諭(合志南小学校教諭)塚本哲也

西合志南小学校教諭(西合志東小学校教諭)原田恵

西合志南小学校教諭(市原小学校教諭)田中雄也

西合志南小学校教諭(益城中央小学校教諭)松本幸恵

西合志南小学校教諭(水俣第二小学校教諭)中田環季

西合志南小学校教諭(木上小学校教諭)谷口研自

西合志南小学校教諭(富岡小学校教諭)田上慶子

西合志中央小学校教諭(（国）熊大附属幼稚園教諭)緒方紀子

西合志中央小学校教諭(南関第二小学校教諭)米田翔子

西合志中央小学校教諭(長洲小学校教諭)唐津さくら

西合志中央小学校教諭(菊池北小学校教諭)枝川晃久

西合志中央小学校教諭(合志小学校教諭)宮野秀一

西合志中央小学校教諭(合志南小学校教諭)伊東加奈子

西合志中央小学校教諭(阿蘇小学校教諭)春木佳祐

西合志中央小学校教諭(本渡南小学校教諭)溝上みき

西合志中央小学校教諭(（天）上小学校教諭)植村晃多

西合志東小学校教諭(（玉）有明小学校教諭)小粼未紗

西合志東小学校教諭(菊之池小学校教諭)郄木康太

西合志東小学校教諭(南ヶ丘小学校教諭)鳥居真奈美

西合志東小学校教諭(乙女小学校教諭)福田梨香

合志楓の森小学校教諭(合志小学校教諭)日郄弥生

合志楓の森小学校教諭(室小学校教諭)堀田大

大津小学校教諭(田迎西小学校教諭)奥田桃佳

大津小学校教諭(（鹿）八幡小学校教諭)新井賢太朗

大津小学校教諭(南ヶ丘小学校教諭)平川由有子

大津小学校教諭(西合志東小学校教諭)相川幸恵

大津小学校教諭(菊陽南小学校教諭)今坂尚子

大津小学校教諭(高木小学校教諭)赤星舞

大津小学校教諭(人吉東小学校教諭)古谷一馬

大津小学校養護教諭(小国小学校養護教諭)宇都宮恵

美咲野小学校教諭(（国）熊大附属小学校教諭)牛嶋克宏

美咲野小学校教諭(七城小学校教諭)後藤光

美咲野小学校教諭(西合志第一小学校教諭)有馬加代子

美咲野小学校教諭(一武小学校教諭)鍋島恵美那

室小学校教諭(黒石原支援学校教諭)伊藤鈴夏

室小学校教諭(大津小学校教諭)工藤波子

室小学校教諭(大津小学校教諭)辻理恵

大津南小学校教諭(菊陽北小学校教諭)土肥啓史

大津東小学校教諭(波野小学校教諭)稗田朋也

大津東小学校養護教諭(大津北小学校養護教諭)大塚恵里

大津北小学校教諭(大津東小学校教諭)田中英祐

護川小学校教諭(美咲野小学校教諭)糀本武史

護川小学校教諭(美咲野小学校教諭)古庄久美

護川小学校教諭(武蔵ヶ丘小学校教諭)村上佑利子

菊陽中部小学校教諭(山鹿小学校教諭)井本有紀

菊陽中部小学校教諭(合志楓の森小学校教諭)永田綾

菊陽中部小学校教諭(美咲野小学校教諭)宮粼優弥

菊陽中部小学校教諭(菊陽北小学校教諭)田中れんげ

菊陽中部小学校教諭(菊陽西小学校教諭)櫨川武志

菊陽中部小学校教諭(武蔵ヶ丘中学校教諭)松田芳枝

菊陽南小学校教諭(菊陽中部小学校教諭)上島佳代

菊陽南小学校教諭(武蔵ヶ丘小学校教諭)村田純一

菊陽北小学校教諭(泗水東小学校教諭)桐原裕子

菊陽北小学校教諭(美咲野小学校教諭)田上恵子

菊陽北小学校教諭(菊陽中部小学校教諭)丸野慶子

菊陽北小学校教諭(武蔵ヶ丘北小学校教諭)山元紀保

菊陽北小学校教諭(御船小学校教諭)高本拓朗

菊陽北小学校教諭(蘇陽小学校教諭)鹿島真尋

武蔵ヶ丘小学校教諭(河江小学校教諭)刀坂真望

武蔵ヶ丘小学校教諭(菊陽中部小学校教諭)渡邉紀子

武蔵ヶ丘小学校教諭(菊陽中部小学校教諭)古原春佳

武蔵ヶ丘小学校教諭(菊陽西小学校教諭)金森竜彦

武蔵ヶ丘小学校教諭(（天）有明小学校教諭)大塚夏帆

武蔵ヶ丘小学校栄養教諭(菊池南中学校栄養教諭)吉永緑

菊陽西小学校教諭(六栄小学校教諭)松野江里

菊陽西小学校教諭(南ヶ丘小学校教諭)山田真理

菊陽西小学校教諭(菊陽中部小学校教諭)鳩野明日香

武蔵ヶ丘北小学校教諭(西合志中央小学校教諭)松岡美香

武蔵ヶ丘北小学校教諭(菊陽南小学校教諭)藤島不二夫

武蔵ヶ丘北小学校教諭(菊陽西小学校教諭)白石鮎子

武蔵ヶ丘北小学校教諭(嘉島西小学校教諭)上川愛里

【国立学校へ】

【国】熊大附属小学校教諭(合志南小学校教諭)安倍堅介

【小学校教員 異動による退職】

(室小学校教諭)後藤健征

【小学校教員 退職】

(菊池北小学校教諭)田中裕美子

(戸崎小学校教諭)野村加奈子

(七城小学校教諭)日隈里奈

(泗水東小学校教諭)田村和也

(合志南小学校教諭)宮本亜弓

(合志南小学校教諭)渡邊一也

(南ヶ丘小学校教諭)松田由奈

(西合志南小学校教諭)飯田幸成

(西合志中央小学校教諭)笠文子

(西合志東小学校教諭)平川泉

(大津小学校教諭)岩永天峰

(美咲野小学校教諭)吉永光加

(菊陽北小学校教諭)中尾みゆき

(武蔵ヶ丘小学校教諭)石村澄枝

(武蔵ヶ丘北小学校教諭)波多野眞佐子

(武蔵ヶ丘北小学校教諭)黒田淳子

(武蔵ヶ丘北小学校教諭)榎田友子

【小学校栄養職員 転任転補】

合志小学校技術主任：学校栄養職員(西合志中央小学校技術主任（学校栄養職員）)古川早紀子

西合志中央小学校技術主任：学校栄養職員(合志小学校技術主任（学校栄養職員）)塚脇優樹

菊陽北小学校技術主任：学校栄養職員(武蔵ヶ丘小学校技術主任（学校栄養職員）)工木忍

【小学校事務職員 転任転補】

菊池北小学校主任事務職員(南阿蘇中学校主任事務職員)芹川美咲

泗水小学校事務主査(社会教育課参事)筒井迪子

合志南小学校事務職員(高森東学園義務教育学校事務職員)森絵理子

南ヶ丘小学校事務主査(泗水小学校事務主査)荒木光夫

合志楓の森小学校事務主査(合志楓の森小学校主任事務職員)上田祐子

室小学校事務職員(めのだけ小学校事務職員)大石将弘

護川小学校事務主査(美咲野小学校主任事務職員)阿南真実

菊陽西小学校事務主幹(図書館情報支援課参事)宮村浩平

菊陽西小学校事務職員(広安西小学校事務職員)寺園大彦

【小学校事務職員 退職】

(室小学校主任事務職員)金山美沙

(護川小学校事務職員)堀田静香

【中学校長 採用】

合志楓の森中学校長(南小国中学校教頭)郄田幸伸

菊陽中学校長(合志楓の森中学校教頭)郄橋誉

【中学校長 転任転補】

菊池北中学校長(泗水小学校長)芹川博文

七城中学校長(南阿蘇中学校長)今村貴文

泗水中学校長(七城中学校長)久米野千晶

大津北中学校長(武蔵ヶ丘中学校長)中尾幸治

武蔵ヶ丘中学校長(大津北中学校長)堤浩利

【中学校長 退職】

(合志楓の森中学校長)渕上佳宏

(菊陽中学校長)平木元宏

【中学校教頭 採用】

泗水中学校教頭(菊池教育事務所社会教育主事)水上堅悟

大津北中学校教頭(泉中学校教諭)山田大地

【中学校教頭 転任転補】

菊池北中学校教頭(旭志中学校教頭)積芳樹

旭志中学校教頭(西合志中学校教頭)内田里佳

西合志中学校教頭(菊水中学校教頭)池田雄一郎

西合志南中学校教頭(袋中学校教頭)平田憲利

合志楓の森中学校教頭(武蔵ヶ丘中学校教頭)一安恵

武蔵ヶ丘中学校教頭(泗水中学校教頭)岩谷寛

【中学校主任事務長 転任転補】

菊池北中学校主任事務長(菊陽中部小学校主任事務長)山下久美

【中学校主幹教諭 採用】

泗水中学校主幹教諭(小国中学校教諭)住永直哉

合志中学校主幹教諭(大津北中学校教諭)山田真一郎

合志楓の森中学校主幹教諭(教育センター指導主事)薮田挙美

大津北中学校主幹教諭(八代第五中学校教諭)岡誠司郎

【中学校主幹教諭 転任転補】

武蔵ヶ丘中学校主幹教諭(御船中学校主幹教諭)坂田友紀

【中学校スーパーティーチャー転任転補】

大津北中学校スーパーティーチャー(合志中学校スーパーティーチャー)森三鈴

【中学校教員 採用】

菊池南中学校教諭 松田睦

七城中学校教諭 井手麻那美

泗水中学校教諭 木村初夏

合志中学校教諭 開由宇

合志中学校教諭 池田竜大郎

西合志中学校教諭 橋本大輝

西合志南中学校教諭 岩崎亜美

西合志南中学校教諭 橋崎杏菜

合志楓の森中学校教諭 松尾明音

大津中学校教諭 田中達也

大津中学校教諭 藤本真琴

大津北中学校教諭 中村綾子

大津北中学校教諭 堀内純

菊陽中学校教諭 星子昌宏

菊陽中学校教諭 宮部和子

武蔵ヶ丘中学校教諭 原大知

武蔵ヶ丘中学校教諭 鹿瀬島佳代

【中学校教員 転任転補】

菊池北中学校養護教諭(鹿北小学校養護教諭)江粼文子

菊池南中学校教諭(山鹿中学校教諭)新納里恵

菊池南中学校教諭(七城中学校教諭)佐藤省吾

菊池南中学校教諭(本渡中学校教諭)林千佳

菊池南中学校教諭(大矢野中学校教諭)野村政生

菊池南中学校養護教諭(大津北中学校養護教諭)東由紀

菊池南中学校栄養教諭(大津中学校栄養教諭)村上千扇

七城中学校教諭(菊池北中学校教諭)水野秀行

七城中学校教諭(菊池南中学校教諭)岡本睦

七城中学校教諭(西合志中学校教諭)西原美由紀

七城中学校養護教諭(高森東学園義務教育学校養護教諭)山本奈々瀬

旭志中学校教諭(嘉島中学校教諭)黒田渚

泗水中学校教諭(菊池南中学校教諭)原浩太郎

泗水中学校教諭(武蔵ヶ丘中学校教諭)郄石智美

泗水中学校教諭(木山中学校教諭)宮粼翼

泗水中学校教諭(八代第六中学校教諭)井戸竣太

泗水中学校教諭(御所浦中学校教諭)安武堅斗

泗水中学校教諭(大矢野中学校教諭)石丸美穂子

合志中学校教諭(鶴城中学校教諭)浦本由美子

合志中学校教諭(米野岳中学校教諭)松山誠一郎

合志中学校教諭(泗水中学校教諭)宮本由起子

合志中学校教諭(西合志南中学校教諭)原田裕崇

合志中学校教諭(大津中学校教諭)阿部りか

合志中学校教諭(大津北中学校教諭)宮本尚実

合志中学校教諭(御船中学校教諭)田中達朗

西合志中学校教諭(天草支援学校教諭)池邉亜祐美

西合志中学校教諭(玉名中学校教諭)坂本泰雅

西合志中学校教諭(七城中学校教諭)野口美葉

西合志中学校教諭(大津北中学校教諭)松田ゆかり

西合志中学校教諭(小国中学校教諭)内村隆

西合志南中学校教諭(熊本支援学校教諭)楠木孝志郎

西合志南中学校教諭(菊鹿小学校長)早田宗生

西合志南中学校教諭(合志中学校教諭)坂口美咲

西合志南中学校教諭(合志中学校教諭)工藤桂輔

西合志南中学校教諭(大津北中学校教諭)池末淳志

西合志南中学校教諭(武蔵ヶ丘中学校教諭)小田修平

西合志南中学校教諭(八代第七中学校教諭)伊藤主水

西合志南中学校教諭(袋中学校教諭)上之園央

合志楓の森中学校教諭(玉名中学校教諭)宇戸口圭一郎

合志楓の森中学校教諭(泗水中学校教諭)宮本奈保

合志楓の森中学校教諭(合志中学校教諭)津留慶次

大津中学校教諭(泗水中学校長)山本幸二

大津中学校教諭(木山中学校教諭)鶴野一

大津中学校教諭(水俣第一中学校教諭)田中真樹人

大津中学校養護教諭(坂本中学校養護教諭)瀬戸彩加

大津中学校栄養教諭(鹿本中学校栄養教諭)鹿志毛瑠衣子

大津北中学校教諭(松橋支援学校教諭)黒川達哉

大津北中学校教諭(菊池北中学校教諭)永田淳

大津北中学校教諭(七城中学校教諭)安達優喜

大津北中学校教諭(泗水中学校教諭)平野寛

大津北中学校教諭(西合志中学校教諭)水上みちる

大津北中学校教諭(西合志中学校教諭)宮川浩憲

大津北中学校教諭(菊陽中学校教諭)池田辰哉

大津北中学校教諭(武蔵ヶ丘中学校教諭)上村萌子

大津北中学校教諭(一の宮中学校教諭)森美由希

大津北中学校養護教諭(大津中学校養護教諭)下村知可

菊陽中学校教諭(球磨支援学校教諭)東千暁

菊陽中学校教諭(菊池南中学校教諭)坂本由美子

菊陽中学校教諭(西合志南中学校教諭)片山慎二

菊陽中学校教諭(武蔵ヶ丘中学校教諭)吉田美佐子

菊陽中学校教諭(武蔵ヶ丘中学校教諭)中山ゆかり

菊陽中学校教諭(矢部中学校教諭)松川華奈子

武蔵ヶ丘中学校教諭(熊本かがやきの森支援学校教諭)生田梢

武蔵ヶ丘中学校教諭(西合志南中学校教諭)菊池秋香

武蔵ヶ丘中学校教諭(西合志南中学校教諭)米田輝彦

武蔵ヶ丘中学校教諭(大津中学校教諭)田尻博子

武蔵ヶ丘中学校教諭(菊陽中学校教諭)星子泰通

武蔵ヶ丘中学校教諭(（天）有明中学校教諭)小重貴

【中学校教員 退職】

(合志中学校教諭)松村奈緒

(西合志中学校教諭)高城マミ

(合志楓の森中学校教諭)中川かりん

(合志楓の森中学校教諭)町田恭二

(武蔵ヶ丘中学校教諭)工藤祐也

【中学校事務職員 転任転補】

七城中学校事務主査(七城中学校主任事務職員)和田有美

旭志中学校事務主査(旭志中学校主任事務職員)有郄美希

合志中学校事務主査(合志中学校主任事務職員)郄瀬育代

合志中学校事務職員(文化課主事)伊藤千恵子

西合志南中学校事務主査(西合志南中学校主任事務職員)坂井千絵

武蔵ヶ丘中学校事務主査(菊池北小学校主任事務職員)坂本葉月

阿蘇 教育事務所管内小中学校・義務教育学校

【小学校長 採用】

波野小学校長(阿蘇市教委審議員)鶴田浩

白水小学校長(阿蘇教育事務所社会教育主事)田木祐一郎

【小学校長 転任転補】

一の宮小学校長(高森中学校長)栗原邦広

高森中央小学校長(湯前中学校長)新川晃英

【阿】中原小学校長(倉岳中学校長)増永善久

南阿蘇西小学校長(武蔵ヶ丘北小学校長)嶋粼佳子

【小学校長 退職】

(一の宮小学校長)中村賀一

(（阿）中原小学校長)井芹伸也

【小学校教頭 採用】

小国小学校教頭(山西小学校教諭)原田和典

【小学校教頭 転任転補】

阿蘇小学校教頭(（阿）西原中学校教頭)川粼留美

内牧小学校教頭(飯野小学校教頭)洲粼道友

市原小学校教頭(河原小学校教頭)下村昌夫

河原小学校教頭(市原小学校教頭)市原史久

【小学校教員 採用】

一の宮小学校教諭 小野佐由美

阿蘇小学校教諭 久保田航世

内牧小学校教諭 北川祥子

高森中央小学校教諭 外山幸奈

市原小学校教諭 佐藤遥

市原小学校養護教諭 宮粼夏鈴

小国小学校教諭 小面紗恵子

小国小学校教諭 岩下真也

【阿】久木野小学校教諭 小林茉実

【小学校教員 転任転補】

一の宮小学校教諭(玉名町小学校教諭)野上幹朗

一の宮小学校教諭(阿蘇小学校教諭)首藤幸治

一の宮小学校教諭(波野小学校長)田辺敬一

一の宮小学校教諭(高森中央小学校教諭)杉本聡子

一の宮小学校教諭(（阿）久木野小学校教諭)阪田千恵美

一の宮小学校教諭(広安小学校教諭)？津望都

一の宮小学校教諭(金剛小学校教諭)坂上智哉

阿蘇小学校教諭(菊陽西小学校教諭)湯川理基

阿蘇小学校教諭(内牧小学校教諭)加悦省治

阿蘇小学校教諭(小国小学校教諭)杉本宗郎

阿蘇西小学校教諭(府本小学校教諭)藤山めい

内牧小学校教諭(一の宮小学校教諭)山本久美子

内牧小学校教諭(阿蘇小学校教諭)加悦絵里奈

内牧小学校教諭(南阿蘇西小学校教諭)櫨川貴子

波野小学校教諭(高森中央小学校教諭)福島健太

波野小学校教諭(りんどうヶ丘小学校教諭)菊川健一

高森中央小学校教諭(平井小学校教諭)池部然菜

高森中央小学校教諭(高森中央小学校長)山村直子

高森中央小学校教諭(山西小学校教諭)中川美穂

市原小学校教諭(（阿）中原小学校教諭)佐藤秋広

市原小学校教諭(泉小学校教諭)橋本三峰

小国小学校教諭(泗水小学校教諭)本田佳奈

白水小学校教諭(内牧小学校教諭)甲斐恵美子

【阿】久木野小学校教諭(南阿蘇西小学校長)佐藤和也

南阿蘇西小学校教諭(高森中央小学校教諭)井小裕里

南阿蘇西小学校教諭(白水小学校教諭)江藤明子

山西小学校教諭(隈府小学校教諭)原口裕樹

山西小学校教諭(一の宮小学校教諭)齋藤智美

山西小学校教諭(（阿）久木野小学校教諭)外山勇

山西小学校教諭(南阿蘇西小学校教諭)赤尾薫

山西小学校教諭(河原小学校教諭)郄田裕美

河原小学校教諭(一の宮小学校教諭)小関瑠々

河原小学校教諭(阿蘇西小学校教諭)島田裕貴

【小学校教員 退職】

(一の宮小学校教諭)松村崇

(高森中央小学校教諭)小原久幸

(市原小学校養護教諭)杉本幸美

【中学校長 採用】

高森中学校長(白旗小学校教頭)奈須勝

南阿蘇中学校長(菊池教育事務所指導主事)大谷浩介

【中学校教頭 採用】

南小国中学校教頭(阿蘇中学校主幹教諭)山部公彦

【阿】西原中学校教頭(あさぎり中学校主幹教諭)澤村英樹

【中学校教頭 転任転補】

一の宮中学校教頭(内牧小学校教頭)田中圭一

【中学校教頭異動による退職】

(一の宮中学校教頭)志賀貴文

【中学校主幹教諭 採用】

阿蘇中学校主幹教諭(一の宮中学校教諭)田嶋智成

【中学校教員 採用】

一の宮中学校教諭 中山大地

阿蘇中学校教諭 日郄孝祐

阿蘇中学校教諭 見粼湧哉

小国中学校教諭 山下さくら

高森中学校教諭 堤健太

高森中学校教諭 前田智菜

南小国中学校教諭 渡邉愛梨

南小国中学校教諭 三嶋恵理子

【阿】西原中学校教諭 弓削真琴

【中学校教員 転任転補】

一の宮中学校教諭(荒尾第三中学校教諭)高木健伍

一の宮中学校教諭(菊陽中学校教諭)松野香珠

一の宮中学校教諭(波野中学校教諭)荒木博美

阿蘇中学校教諭(大津支援学校教諭)境井久美

阿蘇中学校教諭(高森中央小学校教諭)木下幸枝

阿蘇中学校教諭(合志中学校教諭)三池紘幹

阿蘇中学校教諭(合志楓の森中学校教諭)矢野明日香

阿蘇中学校教諭(波野中学校教諭)郄木善輝

阿蘇中学校教諭(高森中学校教諭)渕川修二

阿蘇中学校養護教諭(（阿）西原中学校養護教諭)奥井誉子

波野中学校教諭(小国支援学校教諭)内藤由里子

波野中学校教諭(阿蘇中学校教諭)田嶋陽介

波野中学校教諭(高森東学園義務教育学校教諭)北原賢二

波野中学校教諭(産山学園教諭)赤星裕子

小国中学校教諭(不知火中学校教諭)渡邊晃希

小国中学校教諭(岱明中学校教諭)小野大和

小国中学校教諭(泗水中学校教諭)石原愛佳

小国中学校教諭(阿蘇中学校教諭)石川登

小国中学校教諭(産山学園教諭)小島正明

高森中学校教諭(一の宮中学校教諭)小屋迫優子

高森中学校教諭(南阿蘇中学校教諭)野添敏幸

高森中学校教諭(御船中学校教諭)堀亮介

高森中学校教諭(八代第二中学校教諭)山中琢磨

南小国中学校教諭(広安小学校教諭)中村光志

南阿蘇中学校教諭(熊本支援学校教諭)佐々木祐一郎

南阿蘇中学校教諭(阿蘇西小学校教諭)秦梓

南阿蘇中学校教諭(大津中学校教諭)潤井梨江

南阿蘇中学校教諭(一の宮中学校教諭)河津綾

南阿蘇中学校教諭(小国中学校教諭)日吉かほる

南阿蘇中学校教諭(（阿）西原中学校教諭)佐藤通彦

【阿】西原中学校養護教諭(阿蘇中学校養護教諭)佐渡知子

【中学校教員 退職】

(波野中学校栄養教諭)藤井りか

(高森中学校教諭)杉本彩佳

(南小国中学校教諭)川口昭一

(南阿蘇中学校教諭)筧智子

(南阿蘇中学校教諭)松永武人

(南阿蘇中学校教諭)杉本奈穂美

(南阿蘇中学校教諭)興梠朝子

【中学校事務職員 転任転補】

波野中学校事務主査(高森中央小学校事務主査)岩下幸子

南阿蘇中学校事務主査(鹿本商工高等学校事務主査)田代隆博

【義務教育学校長 採用】

高森東学園義務教育学校長(高森東学園義務教育学校副校長)梅田幸博

産山学園校長(産山学園副校長)岩根元

【義務教育学校長 退職】

(高森東学園義務教育学校長)本田雅隆

【義務教育学校副校長 採用】

高森東学園義務教育学校副校長(五和中学校教頭)森常法

産山学園副校長(阿蘇小学校教頭)土井淳

【義務教育学校教頭 採用】

産山学園教頭(阿蘇教育事務所指導主事)御秡如ちなみ

【義務教育学校教頭 転任転補】

高森東学園義務教育学校教頭(産山学園教頭)緒方嘉樹

【義務教育学校スーパーティーチャー採用】

産山学園スーパーティーチャー(産山学園教諭)中村さおり

【義務教育学校教員 採用】

高森東学園義務教育学校教諭奥村早代

産山学園教諭中野葵

産山学園教諭松岡亜実

【義務教育学校教員 転任転補】

高森東学園義務教育学校教諭(菊陽中学校教諭)福本優華

高森東学園義務教育学校教諭(高森東学園義務教育学校教頭)山本恭

高森東学園義務教育学校養護教諭(蘇陽中学校養護教諭)沼田萌夏

産山学園養護教諭(河原小学校養護教諭)井芹則子

産山学園栄養教諭(ひのくに高等支援学校栄養教諭)阿蘇品愛

【義務教育学校教員 退職】

(高森東学園義務教育学校教諭)衛藤るみ

【義務教育学校事務職員 転任転補】

高森東学園義務教育学校事務職員(天草高等学校（定時）事務職員)鶴山孔士

上益城 教育事務所管内小中学校

【小学校長 採用】

滝尾小学校長(津森小学校教頭)前田祈

高木小学校長(宇城教育事務所指導主事)中村繁徳

飯野小学校長(乙女小学校教頭)池田美津子

清和小学校長(清和小学校教頭)出永展

蘇陽南小学校長(嘉島東小学校教頭)堤佳代

【小学校長 転任転補】

広安小学校長(芦北教育事務所所長)渡辺泰生

広安西小学校長(六栄小学校長)下田真壽

矢部小学校長(潤徳小学校長)池部聖吾智

【小学校長 退職】

(高木小学校長)荒牧和子

(広安西小学校長)金粼健次

(矢部小学校長)山下淳子

(清和小学校長)江原誠

【小学校教頭 採用】

飯野小学校教頭(広安小学校主幹教諭)米満淳介

白旗小学校教頭(菊陽中学校教諭)梅野秀行

【小学校教頭 転任転補】

七滝中央小学校教頭(隈府小学校教頭)藤澤聖史

津森小学校教頭(潤徳小学校教頭)田中あかり

甲佐小学校教頭(龍野小学校教頭)福永道子

乙女小学校教頭(嘉島西小学校教頭)松出直子

龍野小学校教頭(甲佐小学校教頭)兵藤謙治

嘉島東小学校教頭(菊陽中部小学校教頭)佐藤久美

嘉島西小学校教頭(七滝中央小学校教頭)吉村由美子

清和小学校教頭(七城小学校教頭)志水英雄

【小学校主任事務長 採用】

御船小学校主任事務長(御船小学校事務長)本田・巳

【小学校主幹教諭 採用】

広安小学校主幹教諭(広安小学校教諭)津山美紀

【小学校スーパーティーチャー 採用】

嘉島西小学校スーパーティーチャー(龍野小学校教諭)藤田沙織

【小学校教員 採用】

御船小学校教諭 野田豪琉

木倉小学校教諭 荒木雄一

小坂小学校教諭 荒田桜

飯野小学校教諭 松本一星

広安小学校教諭 本田優介

広安小学校教諭 今坂莉菜

益城中央小学校教諭 坂井祐奈

益城中央小学校教諭 齊藤裕子

広安西小学校教諭 伊豆野夏実

広安西小学校教諭 今村久美

甲佐小学校教諭 浅野史子

嘉島東小学校教諭 河野佑太郎

嘉島西小学校教諭 別府明佳

矢部小学校教諭 本田裕貴

【小学校教員 転任転補】

御船小学校教諭(大津支援学校教諭)仲宗根舞

御船小学校教諭(三角小学校教諭)吉村里衣奈

御船小学校教諭(木葉小学校教諭)本山那菜

御船小学校教諭(七城小学校教諭)米田愛

御船小学校教諭(苓北中学校教諭)石井紀子

御船小学校栄養教諭(体育保健課指導主事)富粼彩

滝尾小学校教諭(広安西小学校教諭)小谷由貴美

滝尾小学校養護教諭(益城中学校養護教諭)下西美保

木倉小学校養護教諭(嘉島東小学校養護教諭)引地香奈子

高木小学校教諭(万田小学校教諭)大野隆紀

高木小学校教諭(甲佐小学校教諭)緒方研治

高木小学校教諭(黒肥地小学校教諭)工士紗登子

高木小学校養護教諭(三加和小学校養護教諭)山口京子

小坂小学校教諭(泗水小学校教諭)前田有希

小坂小学校教諭(嘉島西小学校教諭)森慎太朗

小坂小学校養護教諭(潤徳小学校養護教諭)増田純子

飯野小学校教諭(（玉）中央小学校教諭)荒木康志

飯野小学校教諭(室小学校教諭)江藤大貴

広安小学校教諭(鏡小学校教諭)宮本知幸

広安小学校養護教諭(甲佐小学校養護教諭)郄島博美

津森小学校養護教諭(益城中央小学校養護教諭)永谷果歩

益城中央小学校教諭(玉名町小学校教諭)島本静香

益城中央小学校教諭(菊池北小学校教諭)冨永千晶

益城中央小学校教諭(広安西小学校教諭)藤川美千代

益城中央小学校教諭(波野中学校教諭)西村英隆

広安西小学校教諭(荒尾支援学校教諭)市原明日香

広安西小学校教諭(菊水小学校教諭)西濱史穂

広安西小学校教諭(小坂小学校教諭)寺園光湖

広安西小学校教諭(乙女小学校教諭)小山陽子

広安西小学校教諭(潤徳小学校教諭)立山英之

広安西小学校教諭(松高小学校教諭)内田裕章

甲佐小学校教諭(内牧小学校教諭)宮粼貴史

甲佐小学校教諭(広安西小学校教諭)安田希美

甲佐小学校養護教諭(白旗小学校養護教諭)立野夕紀

白旗小学校養護教諭(御船中学校養護教諭)道久美穂

乙女小学校教諭(旭志小学校教諭)古閑紀葉

乙女小学校教諭(室小学校教諭)郄宗そら

乙女小学校教諭(益城中央小学校教諭)安竹恭子

龍野小学校教諭(三角小学校教諭)田中大智

龍野小学校教諭(西合志東小学校教諭)福田翔

嘉島東小学校教諭(宇土小学校教諭)田中理恵

嘉島東小学校教諭(戸崎小学校教諭)中村拓也

嘉島東小学校教諭(南ヶ丘小学校教諭)古里恭子

嘉島東小学校教諭(麦島小学校教諭)山口郁美

嘉島東小学校教諭(登立小学校教諭)大迫愛恵

嘉島東小学校養護教諭(木倉小学校養護教諭)岸田育実

嘉島西小学校教諭(緑ヶ丘小学校教諭)池田祐介

嘉島西小学校教諭(南ヶ丘小学校教諭)田邉愛

嘉島西小学校教諭(山西小学校教諭)中渡豪

嘉島西小学校教諭(七滝中央小学校教諭)平田美保

嘉島西小学校教諭(益城中央小学校教諭)高森崇史

矢部小学校教諭(大道小学校教諭)小林瞭哉

矢部小学校教諭(潤徳小学校教諭)森かな子

【上】中島小学校教諭(高木小学校教諭)山田高正

【上】中島小学校養護教諭(小坂小学校養護教諭)藤本純子

清和小学校教諭(西合志中央小学校教諭)荒木宏明

蘇陽南小学校教諭(球磨支援学校教諭)上村哲史

蘇陽南小学校教諭(（玉）中央小学校教諭)福田瞳子

蘇陽南小学校教諭(潤徳小学校教諭)渡邊税

蘇陽南小学校養護教諭(西小学校養護教諭)中川亜由美

蘇陽小学校教諭(緑ヶ丘小学校教諭)渕上紘詩

蘇陽小学校教諭(鏡小学校教諭)梅田七海

【小学校教員 退職】

(御船小学校教諭)牧添誠治

(高木小学校教諭)岩田智巳

(高木小学校教諭)甲斐秀子

(小坂小学校教諭)吉冨直哉

(津森小学校養護教諭)澤田祐麻

(津森小学校教諭)福住正昭

(益城中央小学校教諭)山口雅子

(広安西小学校教諭)桑原亜紀子

(広安西小学校教諭)山城莉菜

(甲佐小学校教諭)堀本ルミ

(乙女小学校教諭)横山洋子

(龍野小学校教諭)田中樹

(嘉島東小学校教諭)南博文

(嘉島西小学校教諭)坂田莉菜

(嘉島西小学校教諭)橋本加奈子

(嘉島西小学校教諭)松本海咲

(嘉島西小学校教諭)平山舞李愛

【小学校事務職員 採用】

御船小学校事務職員一野敬子

【小学校事務職員 転任転補】

滝尾小学校主任事務職員(高校教育課主任主事)宮粼志緒里

広安小学校事務主査(学校人事課参事)永末あづみ

広安西小学校事務主査(図書館参事)藤川卓

白旗小学校事務職員(天草支援学校事務職員)高橋雄介

【上】中島小学校事務主査(滝尾小学校事務主査)橋本洋子

【中学校長 転任転補】

甲佐中学校長(熊本大学大学院教授)大塚芳生

矢部中学校長(励徳小学校長)永田功臣

【中学校長 異動による退職】

(矢部中学校長)中山篤

【中学校教頭 採用】

矢部中学校教頭(上益城教育事務所指導主事)吉田嘉穂

【中学校教頭 転任転補】

嘉島中学校教頭(矢部中学校教頭)西田圭

清和中学校教頭(緑東中学校教頭)遠山清

【中学校主任事務長 採用】

甲佐中学校主任事務長(白旗小学校事務主幹)田代研一

【中学校主幹教諭 採用】

御船中学校主幹教諭(蘇陽中学校教諭)倉岡武

【中学校教員 採用】

御船中学校教諭 佐野貴志

御船中学校教諭 荒木野乃花

木山中学校教諭 桐原孝太

甲佐中学校教諭 平川大地

嘉島中学校教諭 杉森章英

益城中学校教諭 小橋真優理

益城中学校教諭 高畠楓子

清和中学校教諭 浦山鷹

蘇陽中学校教諭 荒井三廊

【中学校教員 転任転補】

御船中学校教諭(松橋中学校教諭)黒川貴子

御船中学校教諭(高森中学校教諭)森久和

御船中学校教諭(嘉島中学校教諭)森山奈美

御船中学校教諭(錦中学校教諭)泉田悠馬

御船中学校養護教諭(鹿北中学校養護教諭)宮嵜彩恵

木山中学校教諭(御船中学校教諭)岩野靖

木山中学校教諭(益城中学校教諭)宮田武志

甲佐中学校教諭(鏡わかあゆ高等支援教諭)丸田奈美

甲佐中学校教諭(益城中学校教諭)郄島淳

嘉島中学校教諭(御船中学校教諭)野口良美

嘉島中学校教諭(二見中学校教諭)松本奈津美

益城中学校教諭(大津北中学校教諭)三井幸栄

益城中学校教諭(小国中学校教諭)太田黒知武

益城中学校教諭(甲佐中学校教諭)成瀬由紀

益城中学校教諭(清和中学校教頭)浅井博之

益城中学校養護教諭(（上）中島小学校養護教諭)内村加奈子

矢部中学校教諭(波野中学校教諭)安永沙織

清和中学校教諭(益城中学校教諭)・村光洋

蘇陽中学校教諭(小国支援学校教諭)松木雅

蘇陽中学校教諭(荒尾第四中学校教諭)正代イザヤ

蘇陽中学校教諭(嘉島中学校教諭)奥田恭隆

【中学校教員 退職】

(御船中学校教諭)家入和美

(木山中学校教諭)板床龍哉

(甲佐中学校教諭)村本賢志

(益城中学校教諭)松尾志保里

(益城中学校教諭)上村綾太

(益城中学校教諭)杉野紗映

八代 教育事務所管内小中学校・特別支援学校

【小学校長 採用】

千丁小学校長(千丁小学校教頭)中田京子

有佐小学校長(湯前中学校教頭)小西人美

竜北西部小学校長(芦北教育事務所指導主事)山粼知博

【小学校長 転任転補】

金剛小学校長(八代市教育サポートセンター所長)櫻井幸枝

竜北東小学校長(竜北西部小学校長)服部正

【小学校長 異動による退職】

(千丁小学校長)加賀真一

【小学校教頭 採用】

植柳小学校教頭(義務教育課指導主事)永松由紀子

麦島小学校教頭(八代市教委指導主事)多田恭代

八千把小学校教頭(八代市教委指導主事)陣内敬貴

宮地小学校教頭(教育センター室長)近松茂治

文政小学校教頭(体育保健課指導主事)冨幸子

東陽小学校教頭(球磨教育事務所指導主事)立山貴志

【小学校教頭 転任転補】

代陽小学校教頭(麦島小学校教頭)上村和明

金剛小学校教頭(郡築小学校教頭)山田哲也

郡築小学校教頭(東陽小学校教頭)野添雄一

日奈久小学校教頭(龍峯小学校教頭)福田洋明

昭和小学校教頭(日奈久小学校教頭)大無田雄嗣

龍峯小学校教頭(一武小学校教頭)沢田均

千丁小学校教頭(泉小学校教頭)西田正樹

鏡小学校教頭(植柳小学校教頭)藤井堅一

泉小学校教頭(昭和小学校教頭)福溝祐一

竜北東小学校教頭(（芦）大野小学校教頭)加賀千佳

【小学校教頭 退職】

(宮地小学校教頭)橋本文雄

【小学校主幹教諭 採用】

太田郷小学校主幹教諭(須恵小学校教諭)瓜生紀彦

【小学校スーパーティーチャー採用】

文政小学校スーパーティーチャー(文政小学校教諭)岩粼由美

【小学校教員 採用】

代陽小学校教諭 岩粼真子

太田郷小学校教諭 片山凛

松高小学校教諭 藤井雄久

松高小学校教諭 津留花音

高田小学校教諭 山下万葉

八千把小学校教諭 下橋勝

八千把小学校教諭 諏佐里美

郡築小学校教諭 吉本涼香

宮地小学校教諭 内野大也

龍峯小学校教諭 麥田匡芳

千丁小学校教諭 中村理緒

鏡小学校教諭 中村太一

竜北西部小学校教諭 丹生惇也

【小学校教員 転任転補】

代陽小学校教諭(合志南小学校教諭)中川琢麻

代陽小学校教諭(金剛小学校長)宮本典子

代陽小学校教諭(八千把小学校教諭)笠佐知子

太田郷小学校教諭(八代支援学校教諭)平田卓司

太田郷小学校教諭(護川小学校教諭)蓑田健

太田郷小学校教諭(松高小学校教諭)沖田一美

太田郷小学校教諭(津奈木小学校教諭)中山未有希

太田郷小学校教諭(高田小学校教諭)田中幸恵

太田郷小学校教諭(登立小学校教諭)丸田恵美

太田郷小学校栄養教諭(湯前小学校栄養教諭)金田花菜

植柳小学校教諭(八千把小学校教諭)安井誠

麦島小学校教諭(八代第二中学校教諭)鈴嶋美子

松高小学校教諭(豊福小学校教諭)渡辺志保

松高小学校教諭(八千把小学校教諭)千原留美子

松高小学校教諭(八千把小学校教諭)島粼桂一郎

松高小学校教諭(八代小学校教諭)渡瀬査渡子

松高小学校教諭(日奈久小学校教諭)谷岡朋子

高田小学校教諭(八代支援学校教諭)四月一日知子

高田小学校教諭(東陽小学校教諭)野々口謙吾

高田小学校教諭(袋小学校教諭)宇田津幹太

八千把小学校教諭(美咲野小学校教諭)中川裕美

八千把小学校教諭(美咲野小学校教諭)松嶋祥喜

八千把小学校教諭(太田郷小学校教諭)島粼多真美

八千把小学校教諭(松高小学校教諭)坂口純子

八千把小学校教諭(千丁小学校教諭)犬童崇

八千把小学校教諭(有佐小学校長)岩見浩史

八千把小学校教諭(泉小学校教諭)松村英隆

郡築小学校教諭(麦島小学校教諭)田上琢也

郡築小学校教諭(八千把小学校教諭)佐藤佳代

郡築小学校教諭(八千把小学校教諭)富田竜行

宮地小学校教諭(八代支援学校教諭)平江晶子

宮地小学校教諭(松高小学校教諭)中村磨志

宮地小学校教諭(八竜小学校教諭)宮本幸恵

宮地小学校教諭(湯前小学校教諭)鈴木いづみ

日奈久小学校教諭(昭和小学校教諭)笹尾由起江

昭和小学校教諭(二見小学校教諭)宮脇佐代子

昭和小学校教諭(千丁中学校教諭)谷口哲也

二見小学校教諭(代陽小学校教諭)山本憲之

二見小学校教諭(金剛小学校弥次分校教諭)稲津年秋

二見小学校教諭(大畑小学校教諭)永野里沙

龍峯小学校教諭(文化課文化財保護主事)園川幸英

千丁小学校教諭(八代支援学校教諭)西憲一郎

千丁小学校教諭(砥用小学校教諭)西村智子

千丁小学校教諭(八千把小学校教諭)池上裕

千丁小学校教諭(免田小学校教諭)池田亜衣

千丁小学校教諭(河浦小学校教諭)角中知子

鏡小学校教諭(八千把小学校教諭)堤エミ

鏡小学校教諭(八代第五中学校教諭)藤澤賢治

有佐小学校教諭(植柳小学校教諭)菅村泰祐

有佐小学校養護教諭(氷川中学校養護教諭)對田美幸

東陽小学校教諭(高田小学校教諭)前崎良一

泉小学校教諭(高田小学校教諭)藤田真吾

泉小学校教諭(二見小学校教諭)田中春美

泉第八小学校教諭(田浦小学校教諭)中山？吾

竜北西部小学校教諭(宮原小学校教諭)宮川文代

竜北東小学校教諭(宮原小学校教諭)藤田寿子

竜北東小学校教諭(宮原小学校教諭)福嶋恭子

宮原小学校教諭(熊本聾学校教諭)近藤智宏

宮原小学校教諭(戸崎小学校教諭)西本修

宮原小学校教諭(鏡小学校教諭)岩本裕美

宮原小学校教諭(田浦小学校教諭)〆誉子

宮原小学校教諭(内野小学校教諭)重本遥

【国立学校へ】

【国】熊大附属幼稚園教諭(日奈久小学校教諭)渕川日花里

【小学校教員 退職】

(代陽小学校教諭)吉村和洋

(太田郷小学校教諭)黒田正記

(太田郷小学校教諭)田浦裕子

(太田郷小学校教諭)沖田正子

(松高小学校教諭)稲岡富美子

(郡築小学校教諭)大矢望

(郡築小学校教諭)白石貴子

(宮地小学校教諭)池田るり子

(龍峯小学校教諭)丸尾努

(千丁小学校教諭)山下洋子

(千丁小学校教諭)林田清美

(有佐小学校養護教諭)田島木綿美

(竜北西部小学校教諭)一司雅史

(竜北東小学校教諭)田副由布子

【小学校事務職員 転任転補】

太田郷小学校事務主査(八代支援学校事務主査)前田ひとみ

松高小学校事務主幹(鏡小学校事務主幹)志垣誠

鏡小学校主任事務職員(湧心館高等学校（通）主任事務職員)新田智大

竜北東小学校事務職員(芦北教育事務所主事)枝川雛子

【中学校長 採用】

八代第四中学校長(八代第一中学校教頭)一司和穂

八代第七中学校長(八代市教委審議員)三浦稔継

坂本中学校長(水俣第二中学校教頭)吉田稔

【中学校長 転任転補】

八代第一中学校長(八代市教委学校教育課長)田北佳一郎

八代第二中学校長(八代教育事務所主幹)楠本功一

八代第五中学校長(八代第八中学校長)山口敬介

八代第八中学校長(八代第二中学校長)里永典隆

日奈久中学校長(鏡中学校長)垣田一博

二見中学校長(坂本中学校長)三輪貴史

鏡中学校長(八代第七中学校長)馬淵隆幸

氷川中学校長(二見中学校長)田中宗徳

【中学校長 退職】

(八代第一中学校長)郄嶋宏幸

(氷川中学校長)西村敏昭

【中学校教頭 採用】

八代第二中学校教頭(八代市教委指導主事兼保健体育係長)星田章広

日奈久中学校教頭(鏡中学校主幹教諭)下田隆雄

坂本中学校教頭(大津北中学校主幹教諭)谷粼圭

東陽中学校教頭(学校人事課参事)山野孝昭

竜北中学校教頭(八代第一中学校主幹教諭)上田知徳

【中学校教頭 転任転補】

八代第一中学校教頭(八代第二中学校教頭)坂本太郎

【国立学校へ】

【国】熊大附属中学校教頭(八代第三中学校主幹教諭)藤本裕二

【中学校主幹教諭 採用】

八代第一中学校主幹教諭(八代第一中学校教諭)廣瀬崇行

八代第二中学校主幹教諭(東陽中学校教諭)笹渕理

八代第三中学校主幹教諭(八代第六中学校教諭)柴田耕作

【中学校主幹教諭 転任転補】

鏡中学校主幹教諭(八代第二中学校主幹教諭)下田晶子

【中学校スーパーティーチャー 転任転補】

八代第二中学校スーパーティーチャー(八代第一中学校スーパーティーチャー)藤本知佳子

【中学校教員 採用】

八代第一中学校教諭 湯野輝美

八代第一中学校教諭 嶋永有紗

八代第二中学校教諭 植嶋己音

八代第二中学校教諭 郄島志穂

八代第三中学校教諭 坂田優陽

八代第三中学校教諭 舛井大輝

八代第四中学校教諭 古舘剣志朗

八代第五中学校教諭 山本登志雄

八代第六中学校教諭 桑野直美

八代第八中学校教諭 草野柊

千丁中学校教諭 津郄成美

東陽中学校養護教諭 森美幸

泉中学校教諭 稲本眞人

氷川中学校教諭 堀田健一

【中学校教員 転任転補】

八代第一中学校教諭(熊本はばたき高等支援学校教諭)村上文太

八代第一中学校教諭(荒尾海陽中学校教諭)鈴木田一喜

八代第一中学校教諭(西合志南中学校教諭)前畑好花

八代第一中学校教諭(大津北中学校教諭)林真琴

八代第一中学校教諭(八代第二中学校教諭)笹尾洋一

八代第一中学校教諭(八代第四中学校教諭)幸村光浩

八代第一中学校教諭(鏡中学校教諭)吉井祐香

八代第二中学校教諭(千丁小学校教諭)阪井誠

八代第二中学校教諭(八代第七中学校教諭)飯田尊博

八代第二中学校教諭(千丁中学校教諭)最上香代

八代第二中学校教諭(鏡中学校教諭)佐竹祥子

八代第三中学校教諭(球磨支援学校教諭)矢野夏未

八代第三中学校教諭(八代第一中学校教諭)松岡幸博

八代第三中学校教諭(八代第四中学校長)沖田龍蔵

八代第三中学校教諭(八代第五中学校教諭)有田輝代

八代第三中学校教諭(日奈久中学校長)園田英雄

八代第三中学校教諭(鏡中学校教諭)土綿康宏

八代第三中学校教諭(氷川中学校教諭)吉川知美

八代第三中学校教諭(湯前中学校教諭)茗ヶ迫悠太

八代第四中学校教諭(三角中学校教諭)坂本貴紀

八代第四中学校教諭(鏡中学校教諭)遠矢昌明

八代第四中学校養護教諭(七城中学校養護教諭)小倉莉歩

八代第五中学校教諭(三角中学校教諭)國川さおり

八代第五中学校教諭(緑東中学校教諭)吉粼孝

八代第五中学校養護教諭(（球）中原小学校養護教諭)久保田智子

八代第六中学校教諭(山鹿中学校教諭)江島翔陽

八代第六中学校教諭(八代第二中学校教諭)坂口修

八代第六中学校教諭(八代第三中学校教諭)武澤貴寛

八代第六中学校教諭(人吉第一中学校教諭)平山翔

八代第七中学校教諭(金剛小学校教頭)石本武久

八代第七中学校教諭(鶴城中学校教諭)清田里佳

八代第七中学校教諭(岱明中学校教諭)中野愛

八代第七中学校教諭(鏡中学校教諭)杉本久美子

八代第八中学校教諭(八代第一中学校教諭)上野伸介

八代第八中学校教諭(竜北中学校教諭)茺田洋

二見中学校教諭(八代第二中学校教諭)永野麻里

二見中学校教諭(八代第八中学校教諭)大塚明子

二見中学校教諭(本渡中学校教諭)井村恵美

坂本中学校養護教諭(長洲中学校養護教諭)本田瑞貴

千丁中学校教諭(八代第五中学校長)寺本賢司

千丁中学校教諭(氷川中学校教諭)古閑幸喜

千丁中学校教諭(あさぎり中学校教諭)山本康平

千丁中学校養護教諭(滑石小学校養護教諭)宮田真夜

鏡中学校教諭(荒尾海陽中学校教諭)・木賢一

鏡中学校教諭(菊池南中学校教諭)千々岩達也

鏡中学校教諭(八代第一中学校教諭)本田喬道

鏡中学校教諭(八代第一中学校教諭)早智子

鏡中学校教諭(八代第一中学校教諭)松田直子

鏡中学校教諭(八代第四中学校教諭)井上るみ

鏡中学校教諭(八代第四中学校教諭)宮粼悠太

鏡中学校教諭(佐敷中学校教諭)久保田義久

東陽中学校教諭(菊池支援学校教諭)四ツ村成美

竜北中学校教諭(武蔵ヶ丘中学校教諭)俣崎光亮

竜北中学校教諭(八代第八中学校教諭)菊川由季

氷川中学校教諭(八代第二中学校教諭)一川美和子

氷川中学校教諭(八代第三中学校教諭)深田亨一

氷川中学校養護教諭(千丁中学校養護教諭)園田智子

【中学校教員 異動による退職】

(八代第二中学校教諭)下尾剛史

(八代第三中学校教諭)岩本隆宏

(八代第三中学校教諭)田島賢史

(八代第五中学校教諭)後藤英治

【中学校教員 退職】

(八代第七中学校教諭)長船智美

(二見中学校教諭)松原美枝

(二見中学校教諭)菅原裕子

(千丁中学校教諭)栄孝晴

【中学校事務職員 採用】

鏡中学校事務職員 青山世来

【中学校事務職員 転任転補】

八代第四中学校事務主査(八代第五中学校事務主査)田中美紀

八代第五中学校事務主査(坂本中学校事務主査)後藤義一

坂本中学校事務主幹(八代第四中学校事務主幹)竹下あゆみ

【特別支援学校長 転任転補】

八代支援学校長(産山学園校長)堤秀崇

【特別支援学校長 退職】

(八代支援学校長)東田倫明

【特別支援学校教員 転任転補】

八代支援学校教諭(代陽小学校教諭)田中希代美

八代支援学校教諭(太田郷小学校教諭)田浦雅代

八代支援学校教諭(宮地小学校教諭)澤本伸生

八代支援学校教諭(日奈久小学校教諭)荒牧謙策

八代支援学校教諭(八代第二中学校教諭)高塚裕靖

【特別支援学校事務職員 転任転補】

八代支援学校事務主幹(広安小学校事務主幹)東雄一郎

八代支援学校事務主査(合志南小学校事務主査)郄岡雪予

芦北 教育事務所管内小中学校

【小学校長 採用】

湯出小学校長(湯浦小学校教頭)一山由美

葛渡小学校長(水俣市教委主幹兼指導主事)森安広

【小学校長 転任転補】

水俣第一小学校長(天草教育事務所所長)吉本裕康

田浦小学校長(葛渡小学校長)緒方尚哉

内野小学校長(豊川小学校長)宮粼陽子

【小学校長 退職】

(田浦小学校長)茺田真理子

【小学校教頭 採用】

袋小学校教頭(社会教育課社会教育主事)米良正

葛渡小学校教頭(代陽小学校教諭)平田八宏

【芦】久木野小学校教頭(隈府小学校主幹教諭)酒井康隆

【芦】大野小学校教頭(八代第七中学校教諭)宮田慎一

【小学校教頭 転任転補】

水俣第一小学校教頭(津奈木小学校教頭)今嶋英明

水俣第二小学校教頭(（芦）久木野小学校教頭)福山達郎

水東小学校教頭(湯浦中学校教頭)山下聖子

湯浦小学校教頭(袋小学校教頭)池邉頼人

津奈木小学校教頭(水俣第二小学校教頭)岡本卓也

【小学校教頭 異動による退職】

(水東小学校教頭)草野裕美子

【小学校スーパーティーチャー採用】

水俣第一小学校スーパーティーチャー(佐敷小学校教諭)吉永史斗

【小学校スーパーティーチャー転任転補】

佐敷小学校スーパーティーチャー(水俣第一小学校スーパーティーチャー)寺川芳夫

【小学校教員 採用】

水俣第一小学校教諭 早瀬慧士

水俣第一小学校教諭 柿原まなみ

水俣第二小学校教諭 村本成

水俣第二小学校教諭 平石莉乃

袋小学校教諭 津川郁恵

佐敷小学校教諭 橋本めぐみ

湯浦小学校教諭 木下順子

湯浦小学校養護教諭 岡村帆夏

津奈木小学校教諭 岩見貴美代

【小学校教員 転任転補】

水俣第一小学校教諭(走潟小学校教諭)前田繕毅

水俣第一小学校教諭(袋小学校教諭)古里誠也

水俣第一小学校教諭(湯出小学校長)永里達也

水俣第二小学校教諭(飽田東小学校教諭)福永俊太郎

水俣第二小学校教諭(玉陵小学校教諭)子本晃熙

水俣第二小学校教諭(水俣第一小学校長)田村紀広

水俣第二小学校教諭(田浦小学校教諭)清永智文

水俣第二小学校養護教諭(葛渡小学校養護教諭)谷口美加

水東小学校教諭(八千把小学校教諭)吉永喬郁

水東小学校教諭(水俣第一小学校教諭)郄橋圭子

袋小学校教諭(知事部局障がい者支援課主任主事)野田綾子

袋小学校教諭(（八）宮地小学校教諭)田尻寛登

袋小学校教諭(千丁小学校教諭)西ノ園佑妃

湯出小学校教諭(隈府小学校教諭)紱永奈保

湯出小学校教諭(嘉島西小学校教諭)宗像佑子

葛渡小学校教諭(水俣第二小学校教諭)井手美香

葛渡小学校養護教諭(水俣第二小学校養護教諭)宮粼尚美

田浦小学校教諭(八千把小学校教諭)高塚諭美

田浦小学校教諭(千丁小学校教諭)廣岡晃久

田浦小学校教諭(佐敷小学校教諭)萱田稔彦

田浦小学校養護教諭(菊水小学校養護教諭)子本恵美

佐敷小学校教諭(（宇）花園小学校教諭)瀧川裕子

佐敷小学校教諭(網田小学校教諭)岩粼武志

佐敷小学校教諭(水俣第一小学校教諭)鬼塚遼汰

佐敷小学校教諭(水俣第二小学校教諭)百原照美

【芦】大野小学校教諭(郡築小学校教諭)深田千亜紀

内野小学校教諭(水東小学校教諭)山本裕美

津奈木小学校教諭(植柳小学校教諭)井上明子

津奈木小学校教諭(東陽小学校教諭)福田桂子

【小学校教員 異動による退職】

(水俣第二小学校教諭)黒田治

【小学校教員退職】

(水俣第一小学校教諭)村山結紗

(水俣第一小学校教諭)永野美保子

(葛渡小学校教諭)畠山浄

(佐敷小学校教諭)設樂美央

(（芦）大野小学校教諭)山田佐和子

(津奈木小学校教諭)藤崎正邦

【小学校事務職員 採用】

水俣第一小学校事務職員 網中みのり

【小学校事務職員 転任転補】

袋小学校事務主査(水俣第二小学校事務主査)今福文

津奈木小学校事務職員(球磨中央高等学校事務職員)蓑田尚穏

【小学校事務職員 退職】

(津奈木小学校主任事務職員)山下悠加

【中学校長 採用】

緑東中学校長(上益城教育事務所主幹)荒川国博

田浦中学校長(芦北町教委主幹兼指導主事)山下暢子

【中学校長 転任転補】

佐敷中学校長(緑東中学校長)中田慎哉

【中学校教頭 採用】

水俣第一中学校教頭(袋中学校教諭)今粼晃庸

水俣第二中学校教頭(水俣第二中学校教諭)中村和宏

緑東中学校教頭(水俣第一中学校教諭)坂本佳子

湯浦中学校教頭(水俣第一中学校主幹教諭)林田文香

津奈木中学校教頭(体育保健課参事)中村直人

【中学校教頭 転任転補】

袋中学校教頭(水俣第一中学校教頭)中村純子

【中学校主幹教諭 採用】

水俣第一中学校主幹教諭(佐敷中学校教諭)竹若美千代

【中学校教員 採用】

水俣第一中学校教諭 大江明日花

水俣第一中学校教諭 平川美音

水俣第二中学校教諭 中村有麻

水俣第二中学校養護教諭 小山亜美

袋中学校教諭 蓑田凌生

田浦中学校教諭 工飛翔

津奈木中学校教諭 岩内彩佳

【中学校教員 転任転補】

水俣第一中学校教諭(水俣高等学校教諭)橋本一恵

水俣第一中学校教諭(芦北支援学校教諭)力祐美子

水俣第一中学校教諭(袋中学校教諭)市川尚吾

水俣第一中学校教諭(緑東中学校教諭)松岡秀治

水俣第一中学校教諭(田浦中学校教諭)榮永将来

水俣第二中学校教諭(田浦中学校長)古田利也

袋中学校教諭(天草支援学校教諭)生田雅義

袋中学校教諭(八代第八中学校教諭)松嶋史佳

袋中学校教諭(水俣第一中学校教諭)羽田聡美

緑東中学校教諭(田浦中学校教諭)小島幸博

緑東中学校教諭(津奈木中学校教諭)山内聡子

田浦中学校教諭(水俣第一中学校教諭)税田聡美

田浦中学校教諭(佐敷中学校長)光山忠

田浦中学校教諭(湯浦中学校教諭)中田道男

佐敷中学校教諭(田浦中学校教諭)本田俊介

湯浦中学校教諭(八代第三中学校教諭)中村綾

湯浦中学校教諭(水俣第一中学校教諭)宮本悠介

津奈木中学校教諭(千丁中学校教諭)宮田司

津奈木中学校栄養教諭(水俣第一小学校栄養教諭)山粼友麻子

【中学校教員 退職】

(緑東中学校教諭)深水二郎

(湯浦中学校教諭)三浦啓佑

(湯浦中学校養護教諭)草野美貴

【中学校事務職員 採用】

袋中学校事務職員 井垣美結

【中学校事務職員 転任転補】

佐敷中学校主任事務職員(御船小学校主任事務職員)宮本浩史

湯浦中学校事務主査(湯浦中学校主任事務職員)草野美穂子

球磨 教育事務所管内小中学校・義務教育学校

【小学校長 採用】

西瀬小学校長(東間小学校教頭)沢田美穂

木上小学校長(社会教育課主幹)小園貴寛

免田小学校長(木上小学校教頭)菱刈吉雄

【小学校長 転任転補】

東間小学校長(菊池教育事務所所長)成尾明美

大畑小学校長(一勝地小学校長)永田博弥

多良木小学校長(木上小学校長)金子圭

西小学校長(相良中学校長)吉田憲一

深田小学校長(西瀬小学校長)浅生昇一郎

【小学校教頭 採用】

湯前小学校教頭(南ヶ丘小学校主幹教諭)礒田博文

万江小学校教頭(太田郷小学校主幹教諭)永田あとり

【小学校教頭 転任転補】

東間小学校教頭(人吉第三中学校教頭)矢野佳之

大畑小学校教頭(岡原小学校教頭)古賀桂史

【球】中原小学校教頭(一勝地小学校教頭)上村尚美

久米小学校教頭(万江小学校教頭)倉元耕世

一武小学校教頭(相良南小学校教頭)三村伸也

木上小学校教頭(深田小学校教頭)中村英樹

相良南小学校教頭(相良北小学校教頭)山本小津江

【球】上小学校教頭(久米小学校教頭)田山一美

岡原小学校教頭(（球）中原小学校教頭)山口徳晃

須恵小学校教頭(（球）上小学校教頭)堀井淳二

深田小学校教頭(木上小学校教頭)中島公洋

【小学校教頭 異動による退職】

(大畑小学校教頭)松下琢磨

【小学校教員 採用】

人吉東小学校教諭 白濱貴博

人吉東小学校教諭 白坂彩乃

人吉西小学校教諭 山之口楓佳

東間小学校教諭 溝田鮎史

【球】中原小学校教諭 元村悠花

湯前小学校教諭 津粼香音

一武小学校教諭 松永祐季

【球】山田小学校教諭 永田明

【球】上小学校教諭 中嶋日向子

免田小学校教諭 那須和歌

須恵小学校教諭 尾方萌利

【小学校教員 転任転補】

人吉東小学校教諭(相良南小学校教諭)長谷奈美

人吉東小学校教諭(相良南小学校教諭)平松涼花

人吉東小学校教諭(一勝地小学校教諭)簑田舞

人吉西小学校教諭(松橋小学校教諭)宮本彬文

人吉西小学校教諭(湯前小学校教諭)永塘昭弘

人吉西小学校教諭(西小学校教諭)和泉祐美

人吉西小学校教諭(岡原小学校教諭)手石方敬

東間小学校教諭(佐敷小学校教諭)竹下円香

東間小学校教諭(（球）中原小学校教諭)田中美佳

東間小学校教諭(（球）山田小学校教諭)上野麻衣

東間小学校教諭(万江小学校教諭)坂口理香子

東間小学校教諭(渡小学校教諭)西千夏

東間小学校養護教諭(須恵小学校養護教諭)中村里佐子

大畑小学校教諭(免田小学校教諭)西口史穂

西瀬小学校教諭(松高小学校教諭)蒲生知未

西瀬小学校教諭(（球）中原小学校教諭)中島和美

西瀬小学校教諭(岡原小学校教諭)岡村美千代

【球】中原小学校教諭(人吉東小学校教諭)横山美紀

【球】中原小学校教諭(人吉西小学校教諭)内村洋介

【球】中原小学校教諭(東間小学校教諭)白茺由香

【球】中原小学校教諭(多良木小学校教諭)大園紫

【球】中原小学校教諭(万江小学校教諭)上井正美

【球】中原小学校養護教諭(滝尾小学校養護教諭)酒井彩伽

多良木小学校教諭(荒尾第一小学校教諭)金村愛夏

多良木小学校教諭(黒肥地小学校教諭)上原進一

多良木小学校教諭(一武小学校教諭)中渡志津枝

多良木小学校教諭(岡原小学校教諭)小西礼展

久米小学校教諭(菊陽南小学校教諭)古賀成美

黒肥地小学校教諭(東間小学校教諭)溝口穂奈実

黒肥地小学校教諭(多良木小学校教諭)澁谷秀明

黒肥地小学校教諭(多良木小学校教諭)上田文吾

黒肥地小学校教諭(（球）上小学校教諭)前田菜々子

黒肥地小学校教諭(万江小学校教諭)福田智義

湯前小学校教諭(大津小学校教諭)山田雄基

湯前小学校教諭(相良北小学校教諭)阿部哲也

湯前小学校栄養教諭(（球）山田小学校栄養教諭)田代優子

西小学校教諭(免田小学校長)犬童裕美

西小学校養護教諭(網津小学校養護教諭)西村友希

一武小学校教諭(東間小学校教諭)水俣充裕

一武小学校教諭(黒肥地小学校教諭)太田淳一

一武小学校教諭(木上小学校教諭)鬼塚悠

木上小学校教諭(（球）中原小学校教諭)森洋美

木上小学校教諭(湯前小学校教諭)松田壮史

木上小学校教諭(一武小学校教諭)池上京子

木上小学校教諭(深田小学校教諭)石原謙

相良南小学校教諭(人吉東小学校教諭)平川裕典

相良南小学校教諭(人吉西小学校教諭)西敏宏

相良南小学校教諭(相良北小学校教諭)大岩久美子

相良南小学校教諭(免田小学校教諭)酒井智美

相良南小学校教諭(深田小学校長)東誠志

万江小学校教諭(文化課文化財保護主事)小原由美

【球】上小学校教諭(竜北西部小学校教諭)元山文裕

【球】上小学校教諭(一武小学校教諭)坂粼瑞乃

【球】上小学校養護教諭(人吉第三中学校養護教諭)森永未希子

免田小学校教諭(高田小学校教諭)沢田啓人

免田小学校教諭(多良木小学校教諭)橋本真実

免田小学校教諭(多良木小学校教諭)岡田慧

免田小学校教諭(黒肥地小学校教諭)田村たずこ

免田小学校教諭(五木東小学校教諭)日根野拓

岡原小学校教諭(松橋東支援学校教諭)倉田和美

岡原小学校教諭(（玉）八幡小学校教諭)西嶋崇志

岡原小学校教諭(久米小学校教諭)浅野円

須恵小学校教諭(山鹿小学校教諭)岩本純輝

深田小学校教諭(人吉東小学校教諭)高島真美

【国立学校へ】

【国】熊大附属小学校教諭(人吉東小学校教諭)廣田健生

【小学校教員 退職】

(人吉東小学校教諭)田上結花

(人吉西小学校教諭)武田明美

(東間小学校教諭)佐藤哲朗

(東間小学校教諭)松本千帆

(東間小学校養護教諭)大石和子

(東間小学校教諭)田代静子

(（球）中原小学校教諭)河添久美

(湯前小学校教諭)吉本裕輔

(一武小学校教諭)塚本帆乃香

(相良南小学校養護教諭)仲嶺敦子

(一勝地小学校教諭)中林彩華

(（球）上小学校養護教諭)大塚咲歩

(（球）上小学校教諭)田山貴子

【小学校事務職員 転任転補】

人吉東小学校事務職員(菊池農業高等学校事務職員)原田絢音

一武小学校事務主幹(一武小学校事務主査)池下貴子

【小学校事務職員 退職】

(黒肥地小学校事務職員)大塚湧斗

(一勝地小学校事務主幹)北里好子

【中学校長 採用】

人吉第三中学校長(水上学園副校長)米育史

湯前中学校長(錦中学校教頭)酒井勇一

相良中学校長(宇土市教委指導主事)坂口隆広

【中学校長 転任転補】

錦中学校長(あさぎり中学校長)片山源次

あさぎり中学校長(人吉第三中学校長)日當健二

【中学校教頭 採用】

錦中学校教頭(錦中学校主幹教諭)中島優一

山江中学校教頭(人吉第二中学校主幹教諭)岩崎嗣道

【中学校教頭 転任転補】

人吉第一中学校教頭(水俣第一小学校教頭)那須真一郎

人吉第三中学校教頭(東陽中学校教頭)森永真史

湯前中学校教頭(湯前小学校教頭)黒木文敏

【中学校教頭 異動による退職】

(球磨中学校教頭)那須治美

【中学校主任事務長 採用】

錦中学校主任事務長(錦中学校事務長)五島理香

【中学校主任事務長 退職】

(人吉第一中学校主任事務長)木崎正邦

【中学校事務長 採用】

人吉第一中学校事務長(人吉第二中学校事務主査)太田亜紀

【中学校主幹教諭 採用】

人吉第二中学校主幹教諭(多良木中学校教諭)増井智展

錦中学校主幹教諭(（球）中原小学校教諭)犬童朋之

あさぎり中学校主幹教諭(湯前中学校教諭)井上達晃

【中学校スーパーティーチャー 採用】

人吉第二中学校スーパーティーチャー(人吉第二中学校教諭)今村恵里子

錦中学校スーパーティーチャー(錦中学校教諭)鬼塚貴臣

【中学校教員 採用】

人吉第一中学校教諭 小川晃聖

人吉第一中学校教諭 平山恵

人吉第一中学校栄養教諭 小島明日香

人吉第三中学校教諭 島粼慶一郎

人吉第三中学校養護教諭 杉本恵莉香

多良木中学校教諭 吉村俊浩

湯前中学校教諭 西田大和

錦中学校教諭 荒木伸太朗

山江中学校教諭 古田珠衣璃

あさぎり中学校教諭 岡田知大

あさぎり中学校教諭 永田雄大

【中学校教員 転任転補】

人吉第一中学校教諭(（球）中原小学校教諭)高田智美

人吉第二中学校教諭(（球）上小学校教諭)鳴松里香

人吉第三中学校教諭(多良木中学校教諭)村上武史

多良木中学校教諭(あさぎり中学校教諭)上渕匡基

多良木中学校教諭(あさぎり中学校教諭)恒松三津子

湯前中学校教諭(多良木小学校長)柿原和明

湯前中学校教諭(合志中学校教諭)荒嶽千奈

湯前中学校教諭(あさぎり中学校教諭)黒木亜里沙

湯前中学校教諭(あさぎり中学校教諭)平江怜奈

錦中学校教諭(岡原小学校教諭)平川美玖

相良中学校教諭(人吉第三中学校教諭)那須幸浩

五木中学校教諭(旭志中学校教諭)山田健太朗

五木中学校教諭(水俣第二中学校教諭)日巻杏

五木中学校教諭(多良木中学校教諭)生田博子

五木中学校養護教諭(泗水西小学校養護教諭)春木映里佳

あさぎり中学校教諭(球磨支援学校教諭)松本春海

あさぎり中学校教諭(免田小学校教諭)平橋史也

あさぎり中学校教諭(荒尾海陽中学校教諭)友尻尚宏

あさぎり中学校教諭(湯前中学校教諭)酒井淳子

あさぎり中学校教諭(山江中学校教諭)鍬粼里菜

【中学校教員 退職】

(人吉第三中学校教諭)大倉世

(相良中学校教諭)小川一代

(五木中学校教諭)藤原俊也

(球磨中学校教諭)前田理紗

【中学校事務職員 採用】

錦中学校事務職員吉住光貴

【中学校事務職員 転任転補】

人吉第二中学校主任事務職員(免田小学校主任事務職員)前田詩織

【義務教育学校長 転任転補】

水上学園校長(渡小学校長)東篤哉

球磨清流学園校長(球磨中学校長)村山茂

【義務教育学校長 退職】

(水上学園校長)大倉幸代

【義務教育学校副校長 採用】

水上学園副校長(人吉市教委指導主事兼課長補佐)橋爪亮彦

球磨清流学園副校長(学校安全・安心推進課主幹)荒牧淳之介

【義務教育学校教頭 採用】

球磨清流学園教頭(渡小学校教諭)田中康文

【義務教育学校教頭 転任転補】

球磨清流学園教頭(渡小学校教頭)尾方秀臣

【義務教育学校教員 採用】

水上学園養護教諭橋本麻由

球磨清流学園教諭 永井大成

球磨清流学園教諭 椎葉希映

【義務教育学校教員 転任転補】

球磨清流学園教諭(東間小学校長)渕上一博

球磨清流学園教諭(西瀬小学校教諭)樹本龍真

球磨清流学園教諭(渡小学校教諭)岡本綾子

球磨清流学園教諭(渡小学校教諭)内古閑諒大

球磨清流学園教諭(渡小学校教諭)宮川知子

球磨清流学園教諭(渡小学校教諭)中西万里

球磨清流学園教諭(一勝地小学校教諭)礒田留美

球磨清流学園教諭(一勝地小学校教諭)江口楓

球磨清流学園教諭(一勝地小学校教諭)豊永忠臣

球磨清流学園教諭(一勝地小学校教諭)酒井克己

球磨清流学園教諭(湯前中学校教諭)中野香織

球磨清流学園教諭(五木中学校教諭)犬童耕平

球磨清流学園教諭(球磨中学校教諭)立山真由子

球磨清流学園教諭(球磨中学校教諭)脇山彰

球磨清流学園教諭(球磨中学校教諭)松川奈央

球磨清流学園教諭(球磨中学校教諭)村崎稜子

球磨清流学園教諭(球磨中学校教諭)白石奈都美

球磨清流学園教諭(球磨中学校教諭)鳴海沙織

球磨清流学園教諭(球磨中学校教諭)豊永恵美

球磨清流学園養護教諭(一勝地小学校養護教諭)光永花純

球磨清流学園養護教諭(球磨中学校養護教諭)佐藤吏紗

球磨清流学園栄養教諭(球磨中学校栄養教諭)日野佳織

【義務教育学校教員 退職】

(水上学園教諭)小川良平

【義務教育学校事務職員 採用】

水上学園事務職員桑原心優

【義務教育学校事務職員転任転補】

球磨清流学園事務主査(球磨中学校事務主査)久保田美千子

天草 教育事務所管内小中学校

【小学校長 採用】

本町小学校長(天草市教委審議員)堀田美穂

倉岳小学校長(佐伊津小学校教頭)松本正史

天草小学校長(牛深東小学校教頭)松本真由美

中南小学校長(人吉第一中学校教頭)中本青志

姫戸小学校長(代陽小学校教頭)土屋寛仁

【小学校長 転任転補】

本渡北小学校長(宇城教育事務所所長)木村純一

新和小学校長(豊水小学校長)木場秀敏

【天】上小学校長(（天）有明中学校長)奥田一之

阿村小学校長(倉岳小学校長)鶴田英子

今津小学校長(青海小学校長)福田直理

【小学校長 退職】

(天草小学校長)中村理恵

【小学校教頭 採用】

御所浦小学校教頭(姫戸小学校教諭)梅田哲

教良木小学校教頭(楠浦小学校教諭)宗像義孝

坂瀬川小学校教頭(本渡北小学校主幹教諭)永野勝也

【小学校教頭 転任転補】

亀川小学校教頭(龍ヶ岳小学校教頭)松本加津

本渡東小学校教頭(御所浦小学校教頭)岩下健太郎

佐伊津小学校教頭(牛深小学校教頭)上田正悟

牛深小学校教頭(志岐小学校教頭)宮粼生二

牛深東小学校教頭(本渡東小学校教頭)佐藤浩子

【天】有明小学校教頭(中北小学校教頭)奥田香織

倉岳小学校教頭(坂瀬川小学校教頭)梅田浩範

中北小学校教頭(教良木小学校教頭)兵藤祐治

湯島小学校教頭(湯島中学校教頭)赤城孝幸

龍ヶ岳小学校教頭(湯島小学校教頭)角中泰英

志岐小学校教頭(亀川小学校教頭)口脇大作

【小学校主幹教諭 採用】

本渡北小学校主幹教諭(義務教育課指導主事)原田恵子

【小学校スーパーティーチャー 採用】

亀川小学校スーパーティーチャー(亀川小学校教諭)山口直美

【小学校教員 採用】

本渡南小学校教諭 平井史

本渡北小学校教諭 木村海斗

本渡北小学校教諭 尾中征子

亀川小学校教諭 宮下史圭

亀川小学校教諭 松尾圭那子

楠浦小学校教諭 乘富めぐみ

本町小学校教諭 深田淳一郎

佐伊津小学校教諭 中村菜由

牛深小学校教諭 寺平逸人

牛深小学校教諭 藤原和歌子

牛深東小学校教諭 田口はづき

五和小学校教諭 天川義友

登立小学校教諭 村松龍太

登立小学校教諭 嶋本あかね

【天】上小学校教諭西野和希

阿村小学校栄養教諭 西岡佳奈

今津小学校教諭 有働雄

姫戸小学校教諭 小松翔平

龍ヶ岳小学校養護教諭 田中茉耶

富岡小学校教諭 原田七歌

【小学校教員 転任転補】

本渡南小学校教諭(亀川小学校教諭)山西浩徳

本渡南小学校教諭(本渡東小学校教諭)大塚知子

本渡北小学校教諭(亀川小学校教諭)立石麻衣

本渡北小学校教諭(本渡東小学校教諭)山下由香里

本渡北小学校教諭(牛深小学校教諭)増田真巳

本渡北小学校教諭(牛深小学校教諭)赤城渚

本渡北小学校教諭(（天）上小学校教諭)田中一路

亀川小学校教諭(合志南小学校教諭)泉秋奈

亀川小学校教諭(大畑小学校長)森下秀一

亀川小学校教諭(本渡南小学校教諭)今福純子

亀川小学校教諭(牛深小学校教諭)赤星千尋

本渡東小学校教諭(倉岳小学校教諭)宗像奈美子

本渡東小学校教諭(湯島小学校教諭)松山由梨子

本渡東小学校養護教諭(坂瀬川小学校養護教諭)角本郁子

本町小学校教諭(亀川小学校教諭)坂本志織

本町小学校教諭(牛深東小学校教諭)富永一臣

牛深小学校教諭(七城小学校教諭)稲田愛莉

牛深小学校教諭(牛深東小学校教諭)田中真理子

牛深東小学校教諭(三角小学校教諭)武藤寛弥

牛深東小学校教諭(万田小学校教諭)山口優香

牛深東小学校教諭(太田郷小学校教諭)廣岡大樹

【天】有明小学校教諭(武蔵ヶ丘小学校教諭)坂本雄耀

【天】有明小学校養護教諭(阿村小学校養護教諭)山粼美穂子

御所浦小学校教諭(水俣第二小学校教諭)宮粼秀人

倉岳小学校教諭(南関第一小学校教諭)溜渕清香

倉岳小学校教諭(天草小学校教諭)松岡康雄

栖本小学校教諭(本渡東小学校教諭)田中繁子

栖本小学校栄養教諭(大矢野中学校栄養教諭)山岡優里

新和小学校教諭(不知火小学校教諭)中ノ上智子

新和小学校教諭(本渡北小学校教諭)平山晶子

新和小学校教諭(今津小学校教諭)藤木俊哉

新和小学校養護教諭(（天）有明小学校養護教諭)矢田和恵

五和小学校教諭(護川小学校教諭)荒木実那子

五和小学校教諭(亀川小学校教諭)大酉淳子

五和小学校教諭(本渡東小学校教諭)黒川久美子

五和小学校教諭(河浦小学校教諭)吉田佳央

天草小学校教諭(本町小学校教諭)住吉玲央奈

河浦小学校教諭(本町小学校長)野中文雄

河浦小学校教諭(新和小学校教諭)藤田清子

河浦小学校教諭(五和小学校教諭)平石眞司

登立小学校教諭(今津小学校教諭)福山かおり

登立小学校教諭(今津小学校長)緒方義弘

登立小学校教諭(姫戸小学校教諭)池田一親

【天】上小学校教諭(倉岳小学校教頭)松下洋一

【天】上小学校教諭(大矢野中学校長)切通努

中北小学校教諭(八代小学校教諭)宮崎瑳紀

中北小学校教諭(阿村小学校教諭)藏田和明

中南小学校教諭(（天）上小学校教諭)笠田きくみ

湯島小学校教諭(美咲野小学校教諭)小幡萌寧

阿村小学校教諭(黒石原支援学校教諭)田中志保

阿村小学校教諭(登立小学校教諭)本多雅子

阿村小学校教諭(志岐小学校教諭)森英恵

今津小学校教諭(南関第一小学校教諭)井上直也

今津小学校教諭(亀川小学校教諭)松下遥香

今津小学校教諭(佐伊津小学校教諭)鶴田佳代

姫戸小学校教諭(六栄小学校教諭)小西加那子

坂瀬川小学校教諭(西合志東小学校教諭)丸山奈津美

坂瀬川小学校養護教諭(本渡東小学校養護教諭)石井恵里

志岐小学校教諭(本渡北小学校教諭)小林継美

志岐小学校教諭(新和小学校教諭)岩粼ひろみ

富岡小学校教諭(五和小学校教諭)住田美幸

都呂々小学校教諭(西合志中央小学校教諭)峯悠

【小学校教員 異動による退職】

(本渡北小学校教諭)茺田祐輔

【小学校教員 退職】

(本町小学校教諭)瑞穗美貴

(本町小学校教諭)田中文武

(牛深小学校教諭)三宅恭介

(牛深東小学校教諭)小畑和美

(栖本小学校教諭)大塚初美

(新和小学校教諭)渡邊泰子

(五和小学校教諭)明瀬理恵

(中北小学校教諭)佐々木梓

(今津小学校教諭)久保進

(坂瀬川小学校教諭)平井尚美

【小学校事務職員 採用】

五和小学校事務職員 隈部大夢

中北小学校事務職員 松島ゆうこ

【小学校事務職員 転任転補】

本渡南小学校事務主査(新和中学校事務主査)佐々木恵

天草小学校事務主幹(阿村小学校事務主査)森口久仁子

【天】上小学校事務職員(学校人事課主事)福山愛望

阿村小学校事務主幹(大矢野中学校主任事務長)中野順子

龍ヶ岳小学校事務職員(松橋西支援学校事務職員)鶴長麻美

志岐小学校事務主査(坂瀬川小学校事務主査)吉田道子

【中学校長 採用】

牛深東中学校長(本渡東中学校教頭)江粼満美子

【中学校長 転任転補】

本渡中学校長(本渡北小学校長)佐藤洋一

牛深中学校長(姫戸小学校長)坂田達徳

【天】有明中学校長(牛深東中学校長)河内秀幸

倉岳中学校長(新和小学校長)中村富男

大矢野中学校長(松島中学校長)松田真也

松島中学校長(阿村小学校長)嶋粼幸治

苓北中学校長(中央中学校長)淀川一哉

【中学校長 退職】

(苓北中学校長)瑞穂良顕

【中学校教頭 採用】

稜南中学校教頭(天草市教委指導主事)今福恭仁彦

【天】有明中学校教頭(本渡中学校主幹教諭)岩田健作

御所浦中学校教頭(小川中学校主幹教諭)柴田征宣

五和中学校教頭(天草教育事務所社会教育主事)愛甲崇

【中学校教頭 転任転補】

本渡東中学校教頭(新和中学校教頭)森健一

新和中学校教頭(（天）有明小学校教頭)福嶌慶子

松島中学校教頭(稜南中学校教頭)平田徳保

姫戸中学校教頭(御所浦中学校教頭)内山隆

【中学校教頭 異動による退職】

(（天）有明中学校教頭)大塚武秀

【中学校主任事務長 転任転補】

本渡中学校主任事務長(松島中学校主任事務長)前田和美

【中学校主任事務長 退職】

(本渡中学校主任事務長)三嶋浩子

【中学校事務長 採用】

大矢野中学校事務長(龍ヶ岳小学校事務主査)奥田美咲

松島中学校事務長(姫戸中学校事務主査)川端博美

【中学校主幹教諭 採用】

本渡中学校主幹教諭(御所浦中学校教諭)那須幸一郎

【中学校スーパーティーチャー 採用】

牛深東中学校スーパーティーチャー(牛深東中学校教諭)田中美代子

【中学校教員 採用】

本渡中学校教諭 小川翼

本渡中学校教諭 山下桂志郎

本渡中学校養護教諭 坂本茉絢

稜南中学校教諭 住川翼

稜南中学校教諭 長戸涼

【天】有明中学校教諭 浦本雅

新和中学校教諭 北村彩乃

新和中学校養護教諭 吉田花鈴

河浦中学校教諭 霍本水萌

大矢野中学校教諭 白石卓朗

苓北中学校教諭 内田彩夏

【中学校教員 転任転補】

本渡中学校教諭(熊本かがやきの森支援学校教諭)郄木良太郎

本渡中学校教諭(今津小学校教諭)西本亮

本渡中学校教諭(鶴城中学校教諭)田代彩香

本渡中学校教諭(竜北中学校教諭)寺岡大輝

本渡中学校教諭(稜南中学校教諭)大平具子

本渡中学校教諭(牛深中学校教諭)藤ノ木隆洋

本渡中学校教諭(牛深東中学校教諭)橋口良一

本渡中学校教諭(（天）有明中学校教諭)赤松伊保子

本渡中学校教諭(御所浦中学校教諭)福田佳菜

本渡中学校教諭(倉岳中学校教諭)沖田泰宗

本渡中学校教諭(新和中学校教諭)田中果歩

本渡中学校教諭(松島中学校教諭)小川友子

本渡東中学校教諭(牛深中学校教諭)射塲美智子

本渡東中学校教諭(湯島中学校教諭)有田大海

本渡東中学校教諭(松島中学校教諭)花田浩代

本渡東中学校養護教諭(苓北中学校養護教諭)木村統子

稜南中学校教諭(松橋西支援学校教諭)麦田誉幸

稜南中学校教諭(本渡東中学校教諭)立石貴一

牛深中学校教諭(荒尾第四中学校教諭)坂梨泰成

牛深中学校教諭(阿蘇中学校教諭)大原勝広

牛深中学校教諭(本渡中学校教諭)吉田直子

牛深中学校教諭(本渡中学校教諭)桑原智洋

牛深中学校教諭(大矢野中学校教諭)山粼竜太郎

牛深東中学校教諭(湯島中学校教諭)天野佑紀

【天】有明中学校教諭(本渡中学校長)田尻透

【天】有明中学校教諭(知事部局人権同和政策課参事)林田和大

御所浦中学校教諭(嘉島中学校教諭)岩尾百奈美

御所浦中学校教諭(八代第一中学校教諭)五反雄貴

御所浦中学校教諭(本渡東中学校教諭)吉永和歌子

倉岳中学校教諭(本渡中学校教諭)野中美保

新和中学校教諭(河浦中学校教諭)江粼正徳

新和中学校教諭(大矢野中学校教諭)山下玲海

五和中学校教諭(姫戸中学校教諭)下田章司

河浦中学校教諭(五和中学校教諭)野島敏則

大矢野中学校教諭(小川中学校教諭)西田亮

大矢野中学校教諭(南関中学校教諭)前田依子

大矢野中学校教諭(本渡中学校教諭)金子大

大矢野中学校教諭(牛深中学校長)岡田真治

大矢野中学校栄養教諭(太田郷小学校栄養教諭)平山理沙

松島中学校教諭(荒尾支援学校教諭)菊池佳奈

松島中学校教諭(牛深中学校教諭)原田大志

姫戸中学校教諭(益城中学校教諭)田代洋輝

姫戸中学校教諭(鏡中学校教諭)寳直樹

姫戸中学校教諭(河浦中学校教諭)中村真衣子

苓北中学校教諭(鏡わかあゆ高等支援学校教諭)上村まい

苓北中学校教諭(清和中学校教諭)井芹涼香

苓北中学校教諭(本渡中学校教諭)泉智章

苓北中学校養護教諭(新和中学校養護教諭)井上都恵

【中学校教員 異動による退職】

(本渡中学校教諭)小多みどり

【中学校教員 退職】

(本渡中学校教諭)吉永嘉代子

(稜南中学校教諭)下城賢朗

(牛深東中学校教諭)福岡真理

(（天）有明中学校教諭)鏡恭

(新和中学校教諭)蓮田博忠

(新和中学校教諭)徳永千絵美

(大矢野中学校教諭)橋口真由美

【中学校事務職員 採用】

本渡中学校事務職員 荒美月

【中学校事務職員 転任転補】

御所浦中学校事務職員(南関中学校事務職員)松岡広平

新和中学校事務主査(志岐小学校事務主査)池田史子

姫戸中学校事務職員(本渡中学校事務職員)松尾倫太郎