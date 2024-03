BTSのJ-HOPE、新曲「NEURON」オフィシャルモーションピクチャーの予告映像を公開

BTSのJ-HOPEには、軍服務による空白期がない。BTSのJ-HOPEは28日午後1時、公式SNSにスペシャルアルバム「HOPE ON THE STREET VOL.1」のタイトル曲「NEURON(with GAEKO、ユン・ミレ)」 のオフィシャルモーションピクチャーの予告映像をアップした。ミュージックビデオと同じであるモーションピクチャーの予告映像には、様々な視線で眺める街の風景を収めた。

スピーディーに通り過ぎる車窓の風景、足早で行き来する人々など平凡な街の風景がモノクロの画面で表現された。続いてある少年が登場して空を眺めると、映像がカラーに変わり、タイトル曲の音源の一部が流れる。映像の後半にはフィルムをハサミで切るシーンと、「NEURON」のタイポグラフィーが登場してモーションピクチャーの本編への好奇心を刺激する。29日午後1時に世界中で同時発売されるJ-HOPEの「HOPE ON THE STREET VOL.1」は、彼の芸術的なルーツである“ストリートダンス(street dance)”を題材にしたアルバムだ。タイトル曲を皮切りに、「on the street(solo version)」「i wonder...(with ジョングク of BTS)」「lock / unlock(with benny blanco, Nile Rodgers)」「i don't know(with ホ・ユンジン of LE SSERAFIM)」「what if...(dance mix with JINBO the SuperFreak)」の全6トラックが収録された。彼はアルバムの全曲の作詞に参加して、ミュージシャンとしての力量を思いきり発揮した。タイトル曲「NEURON」は、外部から刺激を受けた時、電気を発生させて別の細胞へ情報を伝達する“ニューロン”と、デビュー前にJ-HOPEが所属していた同名のダンスクルーを同時に意味する。この曲は、彼に最も大きな影響を与えた2000年代のオールドスクール・ヒップホップジャンル(Old school hip hop)で、彼の音楽的なルーツと人生の動機、そして新たな出発への期待を伝える。Dynamic DuoのGAEKOとユン・ミレがフィーチャリングに参加して、曲の魅力を倍増させた。J-HOPEは、3月30日〜4月5日にソウル市城東(ソンドン)区聖水洞(ソンスドン)でポップアップ「HOPE ON THE STREET POP-UP」を運営する。今度のポップアップは、アーティストのJ-HOPEのアイデンティティを垣間見ることができる空間で構成される。