28日、園田競馬場で行われた第1回ネクストスター西日本(3歳・重賞・ダ1400m・1着賞金1200万円)は、好位から脚を伸ばした小牧太騎手騎乗の1番人気リケアサブル(牡3、高知・田中守厩舎)が、その後ろから脚を伸ばした2番人気ワンウォリアー(牡3、高知・工藤真司厩舎)に2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分30秒7(稍重)。

さらに6馬身差の3着に3番人気ホーリーバローズ(牡3、高知・別府真司厩舎)が入った。

勝ったリケアサブルは、父ベストウォーリア、母アナコンダ、その父フサイチコンコルドという血統。前走の兵庫ユースCから連勝で、重賞2勝目となった。

【勝ち馬プロフィール】

◆リケアサブル(牡3)

騎手:小牧太

厩舎:高知・田中守

父:ベストウォーリア

母:アナコンダ

母父:フサイチコンコルド

馬主:稲場 澄

生産者:川向高橋育成牧場

【全着順】

1着 リケアサブル 1人気

2着 ワンウォリアー 2人気

3着 ホーリーバローズ 3人気

4着 クラウドノイズ 6人気

5着 ウオタカ 4人気

6着 トゥールリー 5人気

7着 グランゲレーロ 8人気

8着 アグロドルチェ 7人気

9着 ウェンティ 10人気

10着 ヤシロボーイ 9人気