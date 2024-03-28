熊本県教育委員会は教職員の人事異動を発表しました。

熊本県教育委員会によりますと来年度の教職員人事異動の総数は2861人で昨年度より21人少なくなっています。（教育委員会事務局：182人 県立学校：679人 小学校1200人 中学校750人 義務教育学校50人）

そのうち県立学校では女性管理職を昨年度より7人増やしていて、管理職全体に占める割合は去年より2.6ポイント増の26.5％パーセントとなっています。（女性管理職 総計66人）

また、教職員の指導力向上を目的とした指導教諭・スーパーティーチャーを新たに4人採用しています。

以下、教育委員会事務局・県立学校について人事異動名簿です。

※人名漢字が正しく表記できていない箇所もあります。ご了承ください。

教育委員会事務局：次長～係長級

【次長級】

市町村教育局長(市町村教育局義務教育課長)藤岡寛成

首席審議員

命 教育政策課勤務(教育政策課長)永松浩史

首席審議員

命 教育総務局学校人事課勤務(教育総務局学校人事課長)鍬本亮太

【課長級】

教育政策課長(県立学校教育局学校安全・安心推進課長)岸良優太

教育総務局学校人事課長(土木部政策調整審議員)清塘文夫

県立学校教育局高校教育課長(教育庁審議員)坂本憲昭

県立学校教育局学校安全・安心推進課長(教育庁審議員)木山邦博

県立学校教育局体育保健課長(熊本高等学校副校長)濱本昌宏

市町村教育局義務教育課長(教育庁審議員)井手正直

政策監

命兼 市町村教育局義務教育課英語・日本語教育推進室長

命兼 市町村教育局義務教育課課長補佐（八代教育事務所長）梅本和高

市町村教育局人権同和教育課長(教育庁審議員)角田賢治

政策調整審議員

命兼 教育政策課課長補佐(農林水産部生産経営局畜産課課長補佐)渡邉徳晶

審議員

命兼 教育総務局学校人事課課長補佐(教育総務局学校人事課課長補佐)富田幸浩

審議員

命兼 教育総務局施設課課長補佐(土木部審議員)佐澤毅

審議員

命兼 県立学校教育局高校教育課課長補佐(熊本西高等学校教頭)折尾知之

審議員

命兼 県立学校教育局学校安全・安心推進課課長補佐(東稜高等学校副校長)大塚一幸

審議員

命兼 市町村教育局義務教育課課長補佐(菊池北中学校長)平野忠博

宇城教育事務所長

命兼 宇城教育事務所管理課長(天水中学校長)竹下英希

玉名教育事務所長

命兼 玉名教育事務所管理課長(教育庁審議員)松永尚子

菊池教育事務所長

命兼 菊池教育事務所管理課長(上益城教育事務所主幹)日𠮷邦宏

八代教育事務所長

命兼 八代教育事務所管理課長(蘇陽南小学校長)渡辺薫

芦北教育事務所長

命兼 芦北教育事務所管理課長(宇城教育事務所主幹)前川和宏

天草教育事務所長

命兼 天草教育事務所管理課長(球磨教育事務所主幹)津留優祐

教育センター所長(県立学校教育局高校教育課長)前田浩志

審議員

命併 装飾古墳館長(教育庁審議員)上村修治

【課長補佐級】

教育政策課教育ＤＸ・働き方改革推進室長(商工労働部産業振興局産業支援課課長補佐)矢津田雅樹

教育総務局文化課課長補佐(土木部建築住宅局住宅課課長補佐)山瀬佳規

教育総務局文化課課長補佐(教育総務局文化課主幹（文化財調査担当）)帆足俊文

県立学校教育局高校教育課高校魅力化推進室課長補佐（高校魅力化推進担当）(観光戦略部観光企画課課長補佐（スポーツ交流推進担当）)川崎秀忠

県立学校教育局体育保健課課長補佐

命兼 県立学校教育局学校安(全・安心推進課課長補佐八代児童相談所次長)岸本誠司

市町村教育局人権同和教育課課長補佐(熊本工業高等学校教頭)南聡

図書館総務課長(図書館主幹)長谷川竜一

図書館学芸調査課長(図書館主幹)鶴本市朗

教育センター経営研修部長(天草高等学校教頭)古閑博昭

美術館副館長

命兼 美術館総務企画課長(総務部総務私学局県政情報文書課課長補佐)三隅徹

装飾古墳館副館長(第一高等学校主任事務長)桑原靖

教育政策課主幹（総務・法制担当）(県央広域本部上益城地域振興局総務振興課主幹)若杉健介※若は旧字体

教育政策課主幹（福利厚生担当）(県央広域本部上益城地域振興局保健福祉環境部福祉課参事)原山眞由美

教育政策課教育ＤＸ・働き方改革推進室主幹（教育情報化推進担当）(教育政策課教育情報化推進室主幹（教育情報化推進担当）)石川岳志

教育政策課教育ＤＸ・働き方改革推進室主幹（働き方改革推進担当）(教育政策課教育情報化推進室主幹（働き方改革推進担当）)佐野美帆

教育政策課教育ＤＸ・働き方改革推進室主幹(教育政策課教育情報化推進室主幹)北里一城

教育総務局学校人事課主幹（総務担当）(かもと稲田支援学校主任事務長)猿渡伸一

教育総務局学校人事課主幹(県立学校教育局高校教育課参事)松本緑

教育総務局文化課主幹（総務担当）(教育総務局文化課参事（総務担当）)齊藤修

教育総務局文化課主幹（文化財調査担当）(教育総務局文化課参事)木村龍生

教育総務局施設課主幹（施設管財担当）(総務部総務私学局県政情報文書課主幹)坂本一也

県立学校教育局高校教育課主幹(教育庁審議員)廣荑泰之※廣は部首内 黄

県立学校教育局体育保健課主幹（健康教育担当）(県立学校教育局体育保健課指導主事)池田将文

市町村教育局義務教育課主幹（義務教育指導担当）(市町村教育局義務教育課参事（義務教育指導担当）)有田啓二

市町村教育局義務教育課主幹（義務教育連携担当）(竜北東小学校教頭)●永有香

市町村教育局義務教育課英語・日本語教育推進室主幹（英語・日本語教育推進担当）(市町村教育局義務教育課英語・日本語教育推進室参事（英語・日本語教育推進担当）)深水宏子

市町村教育局社会教育課主幹（管理・調整担当）(熊本商業高等学校主任事務長)芥川玲子

市町村教育局人権同和教育課主幹（人権教育指導担当）(市町村教育局人権同和教育課指導主事)坂口恵子

宇城教育事務所主幹命兼宇城教育事務所管理主事(菊池市教育委員会指導主事)西野浩史

宇城教育事務所主幹

命兼 宇城教育事務所指導課長(走潟小学校長)廣瀬友治

菊池教育事務所主幹

命兼 菊池教育事務所管理主事(芦北教育事務所指導主事)山下直之

阿蘇教育事務所主幹

命兼 阿蘇教育事務所管理主事(玉東中学校教頭)土田健史

上益城教育事務所主幹

命兼 上益城教育事務所管理主事(八代教育事務所指導主事)有田優子

上益城教育事務所主幹

命兼 上益城教育事務所指導課長(（上益城）甲佐中学校長)西本仁史

八代教育事務所主幹

命兼 八代教育事務所指導課長(（八代）竜北東小学校長)郄野将秀

球磨教育事務所主幹

命兼 球磨教育事務所管理主事(（玉名）荒尾第四中学校教頭)田上貴昭

球磨教育事務所主幹

命兼 球磨教育事務所指導課長(（球磨）錦中学校長)中田忍

図書館こども本の森熊本主幹（管理・調整担当）(図書館こども本の森熊本参事)郄本篤

教育センター主幹

命兼 教育センター経営研修部経営研修室長(教育センター指導主事)島田耕一

教育センター主幹

命兼 教育センター経営研修部特別支援教育研(修室長教育センター指導主事)平川幸代

美術館主幹

命兼 美術館学芸普及課長(美術館学芸普及課長)林田龍太

装飾古墳館主幹(装飾古墳館副館長)坂口圭太郎

【係長級】

教育政策課参事(環境生活部環境政策課参事)沖田真由美

教育政策課参事(環境生活部環境局環境立県推進課参事)本田孝

教育政策課参事(教育総務局施設課参事)平井紀光

教育政策課参事(松橋高等学校主任事務職員)郄野美江

教育政策課教育ＤＸ・働き方改革推進室指導主事

命兼 県立学校(教育局特別支援教育課勤務教育政策課教育情報化推進室指導主事)葉玉英世

教育政策課教育ＤＸ・働き方改革推進室指導主事

命兼 市町村教(育局義務教育課勤務教育政策課教育情報化推進室指導主事)松下純也

教育政策課教育ＤＸ・働き方改革推進室指導主事

命兼 市町村教(育局義務教育課勤務教育政策課教育情報化推進室指導主事)西口雄一郎

教育政策課教育ＤＸ・働き方改革推進室指導主事

命兼 県立学校(教育局高校教育課勤務熊本西高等学校教諭)片山彰

教育政策課教育ＤＸ・働き方改革推進室参事(教育政策課教育情報化推進室参事)井上麻衣

教育政策課教育ＤＸ・働き方改革推進室参事(教育総務局学校人事課参事)真鍋敏也

教育総務局学校人事課参事(県北広域本部阿蘇地域振興局総務振興課主任主事)植竹慧介

教育総務局学校人事課参事(装飾古墳館総務課長)八並健児

教育総務局学校人事課参事(水俣高等学校教諭)錦井良子

教育総務局学校人事課参事(天草拓心高等学校事務主査)片山博史

教育総務局学校人事課参事(（天草）松島中学校教頭)石井卓哉

教育総務局文化課指導主事(甲佐高等学校教諭)吉本怜子

教育総務局文化課参事(装飾古墳館参事)廣田静学※廣は部首内 黄

教育総務局文化課参事(教育総務局文化課主任主事)田中元陽

教育総務局施設課参事(教育総務局施設課主任主事)野中聡美

県立学校教育局高校教育課指導主事(県立学校教育局高校教育課高校魅力化推進室指導主事)山村康仁

県立学校教育局高校教育課指導主事(熊本高等学校教諭)本田恭一

県立学校教育局高校教育課指導主事(八代高等学校教諭)塩田翔吾

県立学校教育局高校教育課高校魅力化推進室指導主事(県立学校教育局高校教育課指導主事)松田圭志

県立学校教育局高校教育課高校魅力化推進室指導主事(熊本農業高等学校教諭)白石栄二

県立学校教育局特別支援教育課指導主事(福祉総合相談所参事)品川雅之

県立学校教育局特別支援教育課指導主事(大津支援学校主幹教諭)寺尾誠一郎

県立学校教育局特別支援教育課指導主事(小国支援学校教諭)福本幹彦

県立学校教育局学校安全・安心推進課参事（生徒指導支援担当）(坂本中学校教頭)神野敬志

県立学校教育局学校安全・安心推進課参事（いじめ防止推進担当）(県立学校教育局学校安全・安心推進課指導主事)荒木治年

県立学校教育局学校安全・安心推進課指導主事(県立学校教育局高校教育課指導主事)山粼一

県立学校教育局学校安全・安心推進課指導主事(第二高等学校教諭)中島健太郎

県立学校教育局学校安全・安心推進課指導主事(熊本北高等学校教諭)濱近大輔

県立学校教育局学校安全・安心推進課指導主事(松橋西支援学校養護教諭)廣田幸恵

県立学校教育局学校安全・安心推進課指導主事(天草拓心高等学校教諭)安尾仁孝

県立学校教育局学校安全・安心推進課指導主事(合志中学校主幹教諭)吉良洋輔

県立学校教育局体育保健課参事（学校体育担当）(県立学校教育局体育保健課指導主事)下田直輝

県立学校教育局体育保健課指導主事(熊本商業高等学校教諭)上田晃裕

県立学校教育局体育保健課指導主事(大津高等学校教諭)渡邉幸樹※邉は一点しんにょう

県立学校教育局体育保健課指導主事(宇土高等学校教諭)田島亜希

県立学校教育局体育保健課指導主事(鶴城中学校栄養教諭)川口志穂

県立学校教育局体育保健課指導主事(都呂々小学校教諭)石井勇気

市町村教育局義務教育課指導主事(南小国中学校教諭)古賀元博

市町村教育局義務教育課指導主事(滝尾小学校教諭)齋藤ひろみ

市町村教育局義務教育課指導主事(第三中学校教諭)森島誉也

市町村教育局義務教育課指導主事(第一中学校教諭)松山明道

市町村教育局義務教育課参事(県南広域本部球磨地域振興局総務振興課参事)永田直

市町村教育局義務教育課英語・日本語教育推進室指導主事(阿蘇教育事務所指導主事)坂田桂

市町村教育局義務教育課英語・日本語教育推進室指導主事(天草教育事務所指導主事)岡粼卓

市町村教育局義務教育課英語・日本語教育推進室指導主事(済々黌高等学校教諭)藤本富美子

市町村教育局社会教育課参事（家庭教育支援担当）(市町村教育局社会教育課社会教育主事)工木圭吾郎

市町村教育局社会教育課社会教育主事(宇土小学校教諭)伊豫健介

市町村教育局社会教育課社会教育主事(築山小学校教諭)小松元樹

市町村教育局人権同和教育課指導主事(東間小学校教諭)内布亜希

宇城教育事務所指導主事(熊本大学教育学部附属中学校教諭)若山竜介

玉名教育事務所指導主事(玉陵中学校教諭)曽我祐史

玉名教育事務所社会教育主事(築山小学校教頭)大丸廣幸※廣は部首内 黄

菊池教育事務所指導主事(八幡小学校教頭)井上善朗

菊池教育事務所指導主事(菊池北中学校教頭)甲斐典子

菊池教育事務所社会教育主事(泗水小学校主幹教諭)松永武

阿蘇教育事務所指導主事(高森中学校教諭)脇田慎也

阿蘇教育事務所指導主事(小国小学校教頭)志賀文美

阿蘇教育事務所社会教育主事(波野小学校教諭)内野龍一

上益城教育事務所指導主事(嘉島中学校教頭)松山淳一

八代教育事務所指導主事(八代市教育委員会指導主事)瀧川尚樹

八代教育事務所参事(竜北東小学校事務主査)中村夏子

芦北教育事務所指導主事(津奈木中学校教頭)倉岡和彦

芦北教育事務所指導主事(田浦中学校教諭)光永朋樹

球磨教育事務所指導主事(市町村教育局義務教育課指導主事)井上竜作

球磨教育事務所指導主事(山江中学校教頭)大荑順子

天草教育事務所指導主事(姫戸中学校教頭)瀬戸口弥生

天草教育事務所社会教育主事(本渡北小学校教諭)緒方大将

図書館情報支援課参事（支援第一担当）(太田郷小学校事務主査)廣田雄二

図書館学芸調査課参事(岱志高等学校教諭)畠中大典

図書館情報支援課参事(熊本商業高等学校事務主査（学校図書館事務職員）)川上恵

図書館情報支援課参事(熊本西高等学校事務主査（学校図書館事務職員）)小田桂子

図書館情報支援課参事(菊池農業高等学校事務主査（学校図書館事務職員）)清田志野

教育センター教科研修部第二教科研修室長(教育センター指導主事)福田勇

教育センター指導主事(博物館ネットワークセンター参事)竹原千晶

教育センター指導主事(市町村教育局義務教育課英語・日本語教育推進室指導主事)市原小百合

教育センター指導主事(（熊本大学教育学部附属特別支援学校教諭）)古里王明

教育センター指導主事(第一高等学校教諭)福山誠

教育センター指導主事(八代東高等学校教諭)山下雅史

教育センター指導主事(かもと稲田支援学校教諭)吉野綾

教育センター指導主事(（宇城）松橋小学校主幹教諭)久保直文

教育センター指導主事(（菊池）西合志南中学校教諭)栗原佳代

教育センター指導主事(（八代）第三中学校教諭)原順一

教育センター参事(（菊池）合志中学校主任事務職員)金柿潤平

美術館参事(福祉総合相談所参事)楠田倫之

美術館参事(教育総務局施設課主任主事)澤田愛

美術館参事(（天草）上小学校事務主査)松本優喜

装飾古墳館総務課長(（玉名）菊水小学校事務主査)服部豊子

教育委員会事務局：主事級・新規採用・兼任など

【主事級】

教育政策課主事(総務部市町村・税務局税務課主事)田邊莉沙

教育政策課主事(県北広域本部農林水産部農業普及・振興課主事)島田莉香

教育政策課主事(県南広域本部球磨地域振興局保健福祉環境部総務福祉課主事)廣野真紀子※廣は部首内 黄

教育総務局学校人事課主任主事(出納局会計課主任主事)平野将伍

教育総務局学校人事課主任主事(熊本工業高等学校主任事務職員)澤田笙平

教育総務局学校人事課主任主事(熊本農業高等学校主任事務職員)光中千尋

教育総務局学校人事課主事(健康福祉部子ども・障がい福祉局子ども未来課主事)大木舞

教育総務局学校人事課主事(知事部局)磯部亮

教育総務局学校人事課主事(（山鹿市）山鹿中学校事務職員)福田賢太朗

教育総務局学校人事課主事(（芦北）佐敷中学校事務職員)中川麻央

教育総務局学校人事課主事(（球磨）渡小学校事務職員)一寳良太

教育総務局文化課学芸員(企画振興部地域・文化振興局文化企画・世界遺産推進課主事)呑田哲也

教育総務局文化課学芸員(企画振興部地域・文化振興局文化企画・世界遺産推進課主事)花田杜綺

教育総務局文化課文化財保護主事(小川工業高等学校教諭)早川亜季

教育総務局文化課文化財保護主事(泉中学校教諭)松本恭広

教育総務局施設課主任主事(御船高等学校主任事務職員)冨永裕士

教育総務局施設課主任主事(南ヶ丘小学校主任事務職員)矢加部大貴

教育総務局施設課主任技師(知事部局)作取静博※静は旧字体

教育総務局施設課主事(県央広域本部宇城地域振興局土木部維持管理調整課主事)中山将一

県立学校教育局高校教育課主任主事(かもと稲田支援学校主任事務職員)池田幸弘

県立学校教育局高校教育課主事(装飾古墳館主事)島田真帆

県立学校教育局特別支援教育課主任主事(鏡わかあゆ高等支援学校教諭)萱田沙織

市町村教育局義務教育課主事(球磨教育事務所主事)本田一仁

市町村教育局社会教育課主事(県北広域本部玉名地域振興局保健福祉環境部総務福祉課主事)岩原可歩

菊池教育事務所主事(水俣高等学校事務職員)森本大貴

芦北教育事務所主任主事(熊本かがやきの森支援学校主任事務職員)西村祐哉

球磨教育事務所主事(第一中学校事務職員)島村俊広

図書館主任主事(岱明中学校主任事務職員)吉田早公子

美術館主任主事(健康福祉部子ども・障がい福祉局子ども未来課主任主事)三宅知佳

装飾古墳館主事(阿蘇中央高等学校事務職員)松尾奈於

【新規採用】

県立学校教育局高校教育課主事 井上舞乃

市町村教育局義務教育課主事 寺嶋恵理

図書館主事 船口悠希

知事部局出向 原口雅隆

【課長補佐級】

命兼 県立学校教育局特別支援教育課勤務(教育総務局施設課課長補佐（整備担当）)中村太昭

【係長級】

命兼 教育政策課教育ＤＸ・働き方改革推進室勤務(県立学校教育局高校教育課指導主事)安田大輔

命兼 教育政策課教育ＤＸ・働き方改革推進室勤務(県立学校教育局特別支援教育課指導主事)北坂剛士

命兼 教育政策課教育ＤＸ・働き方改革推進室勤務(市町村教育局義務教育課指導主事)橋本昌尚

命兼 県立学校教育局特別支援教育課参事(教育総務局施設課参事)宮粼大樹

【主事級】

命兼 県立学校教育局特別支援教育課勤務(教育総務局施設課主任技師)後藤義明

教育委員会事務局：退職

(教育理事)石元光弘

(総括審議員兼市町村教育局長)古田亮

(首席審議員兼県立学校教育局体育保健課長)奥園栄純

(市町村教育局義務教育課参事)小原美奈子※原は´が無い

(教育センター指導主事)野見山崇

割愛退職

(教育センター所長)塩村勝典

(市町村教育局義務教育課英語・日本語教育推進室指導主事)太田篤士

(教育センター主幹)林田祐二

教育委員会事務局：出向

知事部局(教育庁政策調整審議員)弓掛邦彦

知事部局(教育庁審議員)宮川和巳

知事部局(教育庁審議員)古澤秀一

知事部局(美術館審議員)工藤香奈

知事部局(教育政策課課長補佐（総務・法制担当）)村粼敬史

議会事務局(教育政策課課長補佐（福利厚生担当）)川中誠一

知事部局(県立学校教育局体育保健課課長補佐)林田昭広

知事部局(教育政策課主幹)白石奈美

知事部局(教育総務局施設課主幹（施設管財担当）)中川裕司

知事部局(県立学校教育局高校教育課高校魅力化推進室主幹（高校魅力化推進担当)局千秋

知事部局(市町村教育局義務教育課主幹)宗像尚

知事部局(教育政策課参事)内山理砂

知事部局(教育政策課参事)金子周平

知事部局(教育政策課参事)渡邉康祐

知事部局(教育総務局学校人事課参事)森崎由美

知事部局(教育総務局学校人事課参事)長濱亮子

知事部局(教育総務局学校人事課参事)大山聡

知事部局(教育総務局施設課参事)森田環

知事部局(美術館参事)浪野扶美子

知事部局(教育政策課主任主事)坂田彩

知事部局(教育総務局学校人事課主事)澤田芽依

知事部局(教育総務局文化課学芸員)進藤菜々穂

知事部局(市町村教育局社会教育課主任主事)田崎理菜

知事部局(美術館主任主事)松下衆子

知事部局派遣出向

知事部局(八代教育事務所主任主事)堤田雅和

知事部局(図書館主任主事)林朋子

知事部局(八代高等学校教諭)横田葉子

知事部局(東稜高等学校実習助手)松藤加代子

知事部局(（天草）本渡中学校教諭)甲斐愛

県立学校：校長～事務長

【県立学校長 採用】

小国高等学校長(人吉高等学校副校長)鍬田幸一郎

八代高等学校・県八代中学校長(済々黌高等学校副校長)吉永武幸

八代東高等学校長(天草高等学校副校長)稲本幹二

水俣高等学校長(熊本北高等学校副校長)郄木泰典

人吉高等学校長(熊本支援学校副校長)郄田拓

牛深高等学校長(玉名高等学校副校長)仁田原安正

鹿本農業高等学校長(阿蘇中央高等学校副校長)泉伸仁

翔陽高等学校長(人権同和教育課長)柳田壽昭

八代農業高等学校長(熊本農業高等学校副校長)𠮷田充

南稜高等学校長(宇土高等学校副校長)石田智雄

松橋東支援学校長(松橋西支援学校副校長)上村秀久

菊池支援学校長(熊大附属特別支援学校長)歳田和子

小国支援学校長(松橋西支援学校教頭)竹永真也

球磨支援学校長(熊本聾学校副校長)杉本康浩

天草支援学校長(教育センター審議員)谷脇詩織

苓北支援学校長(天草支援学校教頭)星子和広

【県立学校長 転任転補】

第一高等学校長(人吉高等学校長)中川泰

第二高等学校長(東稜高等学校長)森田淳士

熊本北高等学校長(天草高等学校長)中川正利

東稜高等学校長(小国高等学校長)藤本浩明

天草高等学校長(牛深高等学校長)岩嵜毅

熊本商業高等学校長(翔陽高等学校長)古閑千尋

菊池農業高等学校長(鹿本農業高等学校長)嶋田泰介

熊本支援学校長(菊池支援学校長)上村美紀

（国立学校へ）

熊大附属特別支援学校長(苓北支援学校長)小田浩三

【県立学校長 退職】

(第一高等学校長)長谷川満昭

(第二高等学校長)光永幸生

(熊本北高等学校長)松永健身

(八代高等学校・県八代中学校長)岩本修一

(八代東高等学校長)三津家民也

(水俣高等学校長)菅浩

(熊本商業高等学校長)飯田恵子

(菊池農業高等学校長)石川正

(八代農業高等学校長)橋口英伸

(熊本支援学校長)牛野忠男

(小国支援学校長)西山拓洋

(天草支援学校長)茶園浩志

【県立学校副校長 採用】

済々黌高等学校副校長(済々黌高等学校教頭)寺本護

熊本西高等学校副校長(小国高等学校教頭)梶山昌浩

熊本北高等学校副校長(第一高等学校教頭)江藤潤

玉名高等学校副校長(第二高等学校教頭)上村弘臣

大津高等学校副校長(熊本北高等学校教頭)釜賀健司

水俣高等学校副校長(八代工業高等学校教頭)新生史子

天草高等学校副校長(球磨中央高等学校教頭)坂本道彦

熊本工業高等学校副校長(天草工業高等学校教頭)荒木博之

天草拓心高等学校副校長(熊本はばたき高等支援学校教頭)堂前智行

熊本支援学校副校長(御船高等学校教頭)石村ゆかり

松橋西支援学校副校長(岱志高等学校教頭)杉原由真

【県立学校副校長 転任転補】

熊本高等学校副校長(熊本西高等学校副校長)橋本岳範

東稜高等学校副校長(県八代中学校副校長)豊田陽子

阿蘇中央高等学校副校長(水俣高等学校副校長)原孝弘

宇土高等学校・県宇土中学校副校長(大津高等学校副校長)西野俊一郎

人吉高等学校副校長(翔陽高等学校副校長)岡粼安佐子

熊本農業高等学校副校長(天草拓心高等学校副校長)水村健一郎

翔陽高等学校副校長(熊本工業高等学校副校長)鳥飼英

熊本聾学校副校長(県宇土中学校副校長)緒方稔

【県立学校教頭 採用】

第二高等学校教頭(第二高等学校主幹教諭)茺崎尋美

熊本西高等学校教頭(学校安全・安心推進課主幹)森元博徳

熊本北高等学校教頭(教育政策課主幹)櫻井祐二

湧心館高等学校教頭(天草高等学校主幹教諭)木田敦巳

鹿本高等学校教頭(大津高等学校主幹教諭)淀川壮之典

菊池高等学校教頭(済々黌高等学校主幹教諭)米原健生

小国高等学校教頭(玉名高等学校主幹教諭)森田建司

御船高等学校教頭(高校教育課指導主事)古閑愛

天草高等学校教頭(鹿本高等学校主幹教諭)西岡充孝

天草高等学校倉岳校教頭(第一高等学校教諭)山内あかね

牛深高等学校教頭(熊本西高等学校主幹教諭)桑原達也※原は´が無い

八代工業高等学校教頭(八代工業高等学校主幹教諭)池田亨

熊本農業高等学校教頭(県立農業大学校教務課長)繁村卓

八代農業高等学校泉分校教頭(天草拓心高等学校主幹教諭)中山弘史

天草拓心高等学校教頭(熊本農業高等学校主幹教諭)平木慎二

熊本はばたき高等支援学校教頭(熊本はばたき高等支援学校主幹教諭)三村圭司

松橋西支援学校教頭(学校人事課参事)大嶌恭晴

荒尾支援学校教頭(教育センター主幹)紱永英明

かもと稲田支援学校教頭(体育保健課主幹)種子永香織

天草支援学校教頭(松橋西支援学校主幹教諭)竹内勇次

県八代中学校教頭(県八代中学校主幹教諭)井上朋美

【県立学校教頭 転任転補】

済々黌高等学校教頭(天草支援学校教頭)工木雄太郎

熊本高等学校教頭(玉名高等学校教頭)豆塚政彦

第一高等学校教頭(菊池高等学校教頭)楠田美和

湧心館高等学校（通信）教頭(上天草高等学校教頭)高森千春

玉名高等学校教頭(水俣高等学校教頭)山下祐二

岱志高等学校教頭(岱志高等学校（定時）教頭)藤本睦

岱志高等学校（定時）教頭(荒尾支援学校教頭)古川小百合

松橋高等学校教頭(八代清流高等学校教頭)山下弘昭

八代清流高等学校教頭(湧心館高等学校（通信）教頭)井上敏弥

水俣高等学校教頭(湧心館高等学校教頭)垂水彰則

天草高等学校（定時）教頭(天草高等学校倉岳校教頭)井本寛

上天草高等学校教頭(八代農業高等学校泉分校教頭)原口直子

熊本商業高等学校教頭(菊池農業高等学校教頭)高野寛志

球磨中央高等学校教頭(松橋高等学校教頭)長谷川博臣

熊本工業高等学校教頭(球磨工業高等学校教頭)上村一夫

熊本工業高等学校（定時）教頭(熊本工業高等学校教頭)石井勝

八代工業高等学校（定時）教頭(牛深高等学校教頭)牛迫大樹

球磨工業高等学校教頭(八代工業高等学校（定時）教頭)右田木郎

天草工業高等学校教頭(天草高等学校（定時）教頭)下田和裕

菊池農業高等学校教頭(熊本農業高等学校教頭)馬原俊一

翔陽高等学校教頭(天草拓心高等学校教頭)野手由紀子

ひのくに高等支援学校教頭(荒尾支援学校教頭)西本彰

荒尾支援学校教頭(かもと稲田支援学校教頭)荒木美保

天草支援学校教頭(ひのくに高等支援学校教頭)平井和人

県宇土中学校教頭(鹿本高等学校教頭)竹村英樹

【県立学校事務長 採用】

東稜高等学校審議員(東稜高等学校主任事務長)丸塚裕子

鹿本高等学校審議員(鹿本高等学校主任事務長)安武由紀子

熊本はばたき高等支援学校審議員(熊本はばたき高等支援学校主任事務長)一寳直也

熊本北高等学校主任事務長(鏡わかあゆ高等支援学校事務長)松田和也

玉名高等学校・玉名高校附属中学校主任事務長(学校人事課主幹)永田明也

岱志高等学校主任事務長(岱志高等学校事務長)田上修

大津高等学校主任事務長(大津高等学校事務長)大村理砂

小川工業高等学校主任事務長(荒尾支援学校事務長)西泰将

八代工業高等学校主任事務長(八代工業高等学校事務長)長荑睦美

八代農業高等学校主任事務長(鹿本農業高等学校事務長)鶴田博信

南稜高等学校主任事務長(南稜高等学校事務長)東浩一

天草拓心高等学校（マリン）主任事務長(教育政策課参事)福嶌弘毅

鏡わかあゆ高等支援学校主任事務長(矢部高等学校事務長)安藤拓雄

大津支援学校主任事務長(大津支援学校事務長)稲崎智美

黒石原支援学校主任事務長(八代清流高等学校事務長)岡山薫

天草支援学校主任事務長(天草支援学校事務長)冨田賢

八代清流高等学校事務長(八代清流高等学校事務主査)小馬田郁子

球磨工業高等学校事務長(南稜高等学校事務主査)松本哲郎

北稜高等学校事務長(上天草高等学校事務主査)一安裕之

鹿本農業高等学校事務長(熊本工業高等学校事務主査)角田千春

矢部高等学校事務長(教育政策課参事)佐藤賢一

松橋東支援学校事務長(甲佐高等学校事務主査)黒川智美

荒尾支援学校事務長(玉名高等学校・玉名高校附属中学校事務主査)服部雄一郎

球磨支援学校事務長(北稜高等学校事務主査)濱崎豪

【県立学校事務長 転任転補】

済々黌高等学校主任事務長(熊本農業高等学校主任事務長)𠮷澤美保子

第一高等学校主任事務長(人吉高等学校主任事務長)岡本秀一

湧心館高等学校主任事務長（兼）ゆうあい中学校主任事務長(熊本北高等学校主任事務長)名川徹

高森高等学校主任事務長(球磨支援学校主任事務長)田上伸也

熊本商業高等学校主任事務長(高森高等学校主任事務長)廣友美智代※廣は部首内 黄

天草拓心高等学校（本渡）主任事務長(天草拓心高等学校（マリン）主任事務長)井上栄

菊池高等学校事務長(熊本聾学校事務長)緒方倫代

人吉高等学校事務長(八代農業高等学校事務長)宮里淳一

熊本農業高等学校事務長(天草拓心高等学校（本渡）事務長)中尾雄策

熊本聾学校事務長(黒石原支援学校事務長)宮里志保

かもと稲田支援学校事務長(菊池高等学校事務長)餅井京子

県立学校：主幹教諭～新規採用

【県立学校主幹教諭 採用】

済々黌高等学校主幹教諭(人吉高等学校教諭)梅野良平

熊本西高等学校主幹教諭(玉名高等学校・玉名高校附属中学校教諭)大城戸靖雄

玉名高等学校主幹教諭(私学振興課参事)中石英之

鹿本高等学校主幹教諭(熊本高等学校教諭)井上裕一郎

大津高等学校主幹教諭(大津高等学校教諭)宮田明宏

宇土高等学校主幹教諭(義務教育課指導主事)梶原美香

人吉高等学校主幹教諭(熊本農業高等学校教諭)森尚春

天草高等学校主幹教諭(東稜高等学校教諭)米村綾子

八代工業高等学校主幹教諭(球磨工業高等学校教諭)木村謙吾

熊本農業高等学校主幹教諭(八代農業高等学校教諭)志水大輔

天草拓心高等学校主幹教諭(熊本商業高等学校教諭)嶋田真由美

熊本はばたき高等支援学校主幹教諭(熊本支援学校教諭)山中真樹

熊本かがやきの森支援学校主幹教諭(松橋東支援学校教諭)福永哲也

大津支援学校主幹教諭(北稜高等学校教諭)由布健

県八代中学校主幹教諭(高校教育課指導主事)濱寛明

【県立学校主幹教諭 転任転補】

第二高等学校主幹教諭(人吉高等学校主幹教諭)渡部愛

松橋西支援学校主幹教諭(熊本かがやきの森支援学校主幹教諭)荒木博光

【県立学校スーパーティーチャー 採用】

第二高等学校スーパーティーチャー(第二高等学校教諭)友田誠

八代高等学校・県八代中学校スーパーティーチャー(八代高等学校・県八代中学校教諭)岩粼敬志

人吉高等学校スーパーティーチャー(鹿本高等学校教諭)冨田枝里

天草支援学校スーパーティーチャー(天草支援学校教諭)楠田未來

【県立学校スーパーティーチャー 転任転補】

菊池農業高等学校スーパーティーチャー(八代農業高等学校スーパーティーチャー)竹ノ内誠一

【県立学校スーパーティーチャー 退職】

(熊本北高等学校スーパーティーチャー)溝上広樹

【県立学校教員 採用】

済々黌高等学校教諭 宮村信也

済々黌高等学校教諭 石橋真弓子

済々黌高等学校教諭 打越真希

熊本高等学校教諭 久保樹生

熊本高等学校教諭 海津ゆきえ

第一高等学校教諭 立場大地

第一高等学校教諭 坂口武漢

第二高等学校教諭 齊藤伽奈

熊本西高等学校教諭 武藤正紀

熊本西高等学校教諭 永井夏樹

熊本西高等学校教諭 大橋安佳里

熊本北高等学校教諭 𠮷本哲治

熊本北高等学校教諭 中村拓也

熊本北高等学校教諭 園田桃子

東稜高等学校教諭 東裕里恵

玉名高等学校・玉名高校附属中学校教諭 藤島皐資

玉名高等学校・玉名高校附属中学校教諭 藤本義弘

玉名高等学校・玉名高校附属中学校教諭 田中博士

岱志高等学校教諭 西村宇蘭

鹿本高等学校教諭 平岡拓己

鹿本高等学校教諭 金子将太郎

鹿本高等学校教諭 谷尾文佳

大津高等学校教諭 勝枝将斗

大津高等学校教諭 山内彩華

阿蘇中央高等学校教諭 柴田萌水

御船高等学校教諭 藤山博之

甲佐高等学校教諭 坂本博

甲佐高等学校教諭 荒牧晃輔

宇土高等学校・県宇土中学校教諭 上中崇

宇土高等学校・県宇土中学校教諭 西山青空

宇土高等学校・県宇土中学校教諭 松本あす香

松橋高等学校教諭 下川優子

八代高等学校・県八代中学校教諭 川野将太

八代高等学校・県八代中学校教諭 野本真友梨

八代東高等学校教諭 瀬戸貴史

八代東高等学校教諭 岩田郁美

水俣高等学校教諭 工藤聡一郎

水俣高等学校教諭 甲斐友貴

人吉高等学校教諭 野口温斗

人吉高等学校教諭 坂本健一

人吉高等学校教諭 碇子美沙

天草高等学校教諭 佐藤瑠奈

上天草高等学校教諭 村上直哉

上天草高等学校教諭 福迫大智

熊本商業高等学校教諭 戸郄大樹

熊本商業高等学校教諭 直理望

熊本商業高等学校教諭 桑田遥香

球磨中央高等学校教諭 中野法子

球磨中央高等学校教諭 逈山幸奈

熊本工業高等学校教諭 近藤伸建

玉名工業高等学校教諭 重原涼介

小川工業高等学校教諭 三宅優仁

八代工業高等学校教諭 郄添敦也

八代工業高等学校教諭 古田朱音

球磨工業高等学校教諭 北岡侑城

球磨工業高等学校教諭 與那嶺翔

天草工業高等学校教諭 坂口晃一

天草工業高等学校教諭 嶋田光記

熊本農業高等学校教諭 村田清

菊池農業高等学校教諭 久保田諒

翔陽高等学校教諭 近藤沙紀

翔陽高等学校教諭 (玉名工業高等学校実習教師) 上村剛

芦北高等学校教諭 山本真帆

天草拓心高等学校教諭 森下貴文

天草拓心高等学校教諭 山口幸七

天草拓心高等学校教諭 緒方裕美

天草拓心高等学校教諭 郄沢美鈴

盲学校教諭 蘇鉄裕子

熊本聾学校教諭 大瀧萌衣

熊本聾学校教諭 永石百合絵

熊本はばたき高等支援学校教諭 松村知毅

熊本はばたき高等支援学校教諭 横山由紀子

熊本はばたき高等支援学校教諭 崎山扶美枝

ひのくに高等支援学校教諭 吉田朋加

ひのくに高等支援学校教諭 野川久美

鏡わかあゆ高等支援学校教諭 川野夏子

鏡わかあゆ高等支援学校教諭 久保愛美

熊本支援学校教諭 米満健伸

熊本支援学校教諭 永田一真

熊本支援学校教諭 廣岡祐子

熊本かがやきの森支援学校教諭 芥川榛那

熊本かがやきの森支援学校教諭 緒方薫

熊本かがやきの森支援学校教諭 牧野良美

松橋西支援学校教諭 宮崎誠吾

松橋西支援学校教諭 中島映智

松橋西支援学校教諭 藤川美奈子

松橋西支援学校教諭 平岡美紀

松橋支援学校教諭 郄見仁人

松橋東支援学校教諭 西村一希

松橋東支援学校教諭 萩原彩香

荒尾支援学校教諭 山田大貴

荒尾支援学校教諭 木本敬也

荒尾支援学校教諭 坂口歌恋

荒尾支援学校教諭 井本千代佳

荒尾支援学校教諭 志垣綾

かもと稲田支援学校教諭 柿園亜美

かもと稲田支援学校教諭 松永恵

かもと稲田支援学校教諭 木山莉沙

大津支援学校教諭 増田早紀

大津支援学校教諭 光永萌七

大津支援学校教諭 藤本玉緒

大津支援学校教諭 奥田桂子

菊池支援学校教諭 猿渡加奈子

菊池支援学校教諭 小田晴子

菊池支援学校教諭 中島萌

黒石原支援学校教諭 吉住侑己

黒石原支援学校教諭 松下朋矢

黒石原支援学校教諭 迫英美

芦北支援学校教諭 佐方俊仁

球磨支援学校教諭 石川嵩晃

球磨支援学校教諭 斉藤好伽

天草支援学校教諭 片山尚実

天草支援学校教諭 埋ノ江蓉美

八代工業高等学校養護教諭 河野拓哉

熊本農業高等学校養護教諭 鶴田郁子

翔陽高等学校養護教諭 立花亜希子

県立学校：教諭異動・退職など

【県立学校教員 転任転補】

済々黌高等学校教諭(玉名高等学校・玉名高校附属中学校教諭)前田誠吾

済々黌高等学校教諭(玉名高等学校・玉名高校附属中学校教諭)村上忠繁

済々黌高等学校教諭(天草工業高等学校教諭)浅川泰一

済々黌高等学校教諭(松橋東支援学校長)建岡欣也

熊本高等学校教諭(熊本高等学校教頭)星子洋一郎

熊本高等学校教諭(宇土高等学校・県宇土中学校教諭)平野佳子

熊本高等学校教諭(人吉高等学校教諭)井上祥

第一高等学校教諭(菊池高等学校教諭)府内智美

第一高等学校教諭(大津高等学校教諭)川崎征之

第一高等学校教諭(人吉高等学校教諭)原口琢磨

第一高等学校教諭(北稜高等学校教諭)鬼塚忠孝

第一高等学校教諭(南稜高等学校教諭)野粼翔

第二高等学校教諭(体育保健課指導主事)高橋伸明

第二高等学校教諭(甲佐高等学校教諭)櫛山泰広

第二高等学校教諭(水俣高等学校教諭)藤本浩介

第二高等学校教諭(人吉高等学校教諭)寺田一幸

第二高等学校教諭(上天草高等学校教諭)林雅彦

第二高等学校教諭(上天草高等学校教諭)山口美紀子

熊本西高等学校教諭(体育保健課指導主事)竹原洋平

熊本西高等学校教諭(八代農業高等学校教諭)井立由貴子

熊本北高等学校教諭(小国高等学校教諭)渡辺寛士

熊本北高等学校教諭(八代清流高等学校教諭)川口祐樹

熊本北高等学校教諭(上天草高等学校教諭)藤原樹

熊本北高等学校教諭(天草拓心高等学校教諭)中西愛実

東稜高等学校教諭(鹿本高等学校教諭)山下里奈

東稜高等学校教諭(球磨中央高等学校教諭)栗原望

湧心館高等学校教諭(鹿本高等学校教諭)野村由紀

湧心館高等学校教諭(菊池高等学校教諭)上妻浩文

湧心館高等学校教諭(菊池高等学校教諭)椎葉恭子

湧心館高等学校教諭(阿蘇中央高等学校教諭)山本聡志

湧心館高等学校教諭(学校人事課参事)渡邉史

湧心館高等学校教諭(八代高等学校・県八代中学校教諭)菊野未樹

湧心館高等学校教諭(熊本商業高等学校教頭)平川修一

湧心館高等学校教諭(八代工業高等学校教諭)窪田博朋

湧心館高等学校教諭(球磨工業高等学校教諭)吉田恭一郎

湧心館高等学校教諭(岱志高等学校教諭)松永博美

湧心館高等学校教諭(鹿本農業高等学校教諭)宮千春

玉名高等学校・玉名高校附属中学校教諭(済々黌高等学校教諭)竹原功平

玉名高等学校・玉名高校附属中学校教諭(済々黌高等学校教諭)金子周平

玉名高等学校・玉名高校附属中学校教諭(熊本高等学校教諭)岡田正博

玉名高等学校・玉名高校附属中学校教諭(熊本北高等学校教諭)橋本憲忠

玉名高等学校・玉名高校附属中学校教諭(東稜高等学校教諭)竹中京一

玉名高等学校・玉名高校附属中学校教諭(湧心館高等学校教諭)田尻圭

玉名高等学校・玉名高校附属中学校教諭(人吉高等学校教諭)藤澤唯永

玉名高等学校・玉名高校附属中学校教諭(牛深高等学校教諭)安枝優

玉名高等学校・玉名高校附属中学校教諭(天草拓心高等学校教諭)宮本恵美子

玉名高等学校教諭(湧心館高等学校教諭)荒木雅夫

岱志高等学校教諭(熊本西高等学校教諭)森薫

岱志高等学校教諭(玉名高等学校・玉名高校附属中学校教諭)笠原孝伸

岱志高等学校教諭(熊本工業高等学校教諭)津田欣哉

岱志高等学校教諭(天草高等学校教諭)野本憲作

鹿本高等学校教諭(南阿蘇中学校教諭)小牧章吾

鹿本高等学校教諭(学校安全・安心推進課指導主事)波村知明

鹿本高等学校教諭(済々黌高等学校教諭)宮原直美

鹿本高等学校教諭(熊本北高等学校教諭)小濱久典

鹿本高等学校教諭(人吉高等学校教諭)小森田親学

菊池高等学校教諭(第一高等学校教諭)前田里佐

菊池高等学校教諭(湧心館高等学校教諭)草野民恵

菊池高等学校教諭(湧心館高等学校教諭)福田真人

菊池高等学校教諭(八代工業高等学校教諭)中島加惠

菊池高等学校教諭(矢部高等学校教諭)吉良宗高

大津高等学校教諭(文化課指導主事)村上由紀

大津高等学校教諭(熊本北高等学校教諭)村上輝

大津高等学校教諭(湧心館高等学校教諭)上段浩一

大津高等学校教諭(湧心館高等学校教諭)田上咲希

大津高等学校教諭(人吉高等学校教諭)重岡尚秀

阿蘇中央高等学校教諭(上天草高等学校教諭)若杉広樹

阿蘇中央高等学校教諭(熊本農業高等学校教諭)溝口景太

阿蘇中央高等学校教諭(菊池農業高等学校教諭)福永浩之

小国高等学校教諭(玉名高等学校・玉名高校附属中学校教諭)小田真梨子

小国高等学校教諭(天草高等学校教諭)森迫太士

小国高等学校教諭(熊本商業高等学校教諭)村上優

高森高等学校教諭(東稜高等学校教諭)富田真理子

高森高等学校教諭(湧心館高等学校教諭)郄戸和彦

高森高等学校教諭(松橋高等学校教諭)熊谷由紀

高森高等学校教諭(八代東高等学校教諭)南理花

高森高等学校教諭(黒石原支援学校教諭)小佐井順大

御船高等学校教諭(上天草高等学校教諭)渡邊喜美子

御船高等学校教諭(八代工業高等学校教諭)甲斐鈴菜

宇土高等学校・県宇土中学校教諭(玉名高等学校・玉名高校附属中学校教諭)齊藤知晴

宇土高等学校・県宇土中学校教諭(玉名高等学校・玉名高校附属中学校教諭)西英貴

宇土高等学校・県宇土中学校教諭(球磨中央高等学校教諭)緒方真代

松橋高等学校教諭(熊本高等学校教諭)伊藤勝之

松橋高等学校教諭(熊本工業高等学校教諭)田中裕美

松橋高等学校教諭(天草拓心高等学校教諭)坂本修一朗

八代高等学校・県八代中学校教諭(高校教育課指導主事)竹原亜紀

八代高等学校・県八代中学校教諭(済々黌高等学校教諭)黒川隆二

八代高等学校・県八代中学校教諭(第二高等学校教諭)山口真一郎

八代高等学校・県八代中学校教諭(玉名高等学校・玉名高校附属中学校教諭)鶴茺正悟

八代高等学校・県八代中学校教諭(熊本農業高等学校教諭)長谷利恵

八代高等学校・県八代中学校教諭(八代農業高等学校教諭)三樹亮太

八代清流高等学校教諭(第一高等学校教諭)溜渕美由紀

八代清流高等学校教諭(大津高等学校教諭)渡邉里佳

八代清流高等学校教諭(熊本商業高等学校教諭)薮崎史

八代東高等学校教諭(第二高等学校教諭)大久保香里

水俣高等学校教諭(水俣第一中学校教諭)組島枝莉

水俣高等学校教諭(第二高等学校教諭)坂田壮史

水俣高等学校教諭(鹿本高等学校教諭)児玉賢史

水俣高等学校教諭(翔陽高等学校教諭)堺裕喜

水俣高等学校教諭(矢部高等学校教諭)齋藤一矢

水俣高等学校教諭(湧心館高等学校教諭)浪崎智哉

人吉高等学校教諭(第二高等学校教諭)高崎真鶴

人吉高等学校教諭(小国高等学校教諭)橋本哲朗

人吉高等学校教諭(天草高等学校教諭)西礼記

人吉高等学校教諭(鹿本農業高等学校教諭)宮粼苑子

人吉高等学校教諭(翔陽高等学校教諭)才藤義和

人吉高等学校教諭(球磨中央高等学校教諭)稲田太郎

人吉高等学校教諭(翔陽高等学校教諭)坂崎亜衣

人吉高等学校教諭(球磨支援学校長)山本誠二

人吉高等学校教諭(玉名高等学校・玉名高校附属中学校教諭)免田澪

人吉高等学校教諭(岱志高等学校教諭)鎌田晃弘

人吉高等学校教諭(小川工業高等学校教諭)豊暉原美紀

天草高等学校教諭(鹿本高等学校教諭)菊池尚昭

天草高等学校教諭(上天草高等学校教諭)富岡智法

天草高等学校教諭(八代高等学校・県八代中学校教諭)有村一真

天草高等学校教諭(人吉高等学校教諭)田之上稜弥

牛深高等学校教諭(八代高等学校・県八代中学校教諭)松元友美

牛深高等学校教諭(熊本商業高等学校教諭)馬本竜司

上天草高等学校教諭(熊本高等学校教諭)松岡満明

上天草高等学校教諭(阿蘇中央高等学校教諭)六嘉将斗

上天草高等学校教諭(松橋高等学校教諭)須藤大樹

上天草高等学校教諭(熊本農業高等学校教諭)櫛山雅子

上天草高等学校教諭(熊本農業高等学校教諭)中島頼子

上天草高等学校教諭(翔陽高等学校教諭)佐藤里彩

熊本商業高等学校教諭(玉名高等学校・玉名高校附属中学校教諭)赤池静香

熊本商業高等学校教諭(岱志高等学校教諭)田口智之

熊本商業高等学校教諭(球磨中央高等学校教諭)山冨竜二

球磨中央高等学校教諭(松橋高等学校教諭)杉田美雪

球磨中央高等学校教諭(天草高等学校教諭)深見章吾

球磨中央高等学校教諭(熊本商業高等学校教諭)的場美恵

球磨中央高等学校教諭(八代工業高等学校教諭)境健次

球磨中央高等学校教諭(熊本農業高等学校教諭)青木亜衣

鹿本商工高等学校教諭(人吉高等学校教諭)宇藤博文※宇は丁で突きぬけない）

熊本工業高等学校教諭(宇土高等学校・県宇土中学校教諭)宮本義幸

熊本工業高等学校教諭(八代工業高等学校教諭)平善公

熊本工業高等学校教諭(八代工業高等学校教諭)一ノ口武俊

熊本工業高等学校教諭(球磨工業高等学校教諭)松本幸介

熊本工業高等学校教諭(球磨工業高等学校教諭)松村新也

熊本工業高等学校教諭(天草工業高等学校教諭)吉本篤史

熊本工業高等学校教諭(玉名工業高等学校教諭)中村光児

熊本工業高等学校教諭(球磨工業高等学校教諭)西田竜雅

玉名工業高等学校教諭(熊本工業高等学校教諭)石井真一

玉名工業高等学校教諭(球磨工業高等学校教諭)竹内好輝

玉名工業高等学校教諭(熊本農業高等学校教諭)松永洋一郎

小川工業高等学校教諭(南稜高等学校教諭)山内俊雄

八代工業高等学校教諭(第一高等学校教諭)荒木久美子

八代工業高等学校教諭(高森高等学校教諭)水元美輝

八代工業高等学校教諭(水俣高等学校教諭)渕木健一郎

八代工業高等学校教諭(熊本工業高等学校教諭)中村満

八代工業高等学校教諭(熊本工業高等学校教諭)本田喜樹

八代工業高等学校教諭(翔陽高等学校教諭)岩木敬史

球磨工業高等学校教諭(熊本西高等学校教諭)黒田香陽

球磨工業高等学校教諭(人吉高等学校教諭)岩尾圭治

球磨工業高等学校教諭(小川工業高等学校教諭)平松大和

球磨工業高等学校教諭(天草工業高等学校教諭)森下祐志

天草工業高等学校教諭(玉名工業高等学校教諭)山内祥平

天草工業高等学校教諭(八代工業高等学校教諭)井上洋輔

熊本農業高等学校教諭(御船高等学校教諭)吉村香織

熊本農業高等学校教諭(人吉高等学校教諭)瀬粼香亜衣

熊本農業高等学校教諭(北稜高等学校教諭)後藤智子

熊本農業高等学校教諭(鹿本農業高等学校教諭)吉田克己

熊本農業高等学校教諭(菊池農業高等学校教諭)山下智

熊本農業高等学校教諭(八代農業高等学校教諭)霍田博文

熊本農業高等学校教諭(南稜高等学校教諭)片山大誠※片は旧字体

熊本農業高等学校教諭(天草拓心高等学校教諭)赤星享

熊本農業高等学校教諭(ひのくに高等支援学校教諭)永野誠

北稜高等学校教諭(翔陽高等学校教諭)羽山昌宏

北稜高等学校教諭(矢部高等学校教諭)牛田寿司

鹿本農業高等学校教諭(湧心館高等学校教諭)松永浩

鹿本農業高等学校教諭(人吉高等学校教諭)石原睦子

鹿本農業高等学校教諭(球磨中央高等学校教諭)前田道代

鹿本農業高等学校教諭(球磨中央高等学校教諭)日笠山万希子

菊池農業高等学校教諭(県立農業大学校准教授)福島範彦

菊池農業高等学校教諭(水俣高等学校教諭)田中未知

菊池農業高等学校教諭(水俣高等学校教諭)中島哲也

菊池農業高等学校教諭(翔陽高等学校教諭)松本秀一

菊池農業高等学校教諭(南稜高等学校教諭)松村研太郎

翔陽高等学校教諭(図書館参事)大門浩二

翔陽高等学校教諭(熊本北高等学校教諭)野田智大

翔陽高等学校教諭(東稜高等学校教諭)村本崇司

翔陽高等学校教諭(玉名高等学校・玉名高校附属中学校教諭)光本勝彦

翔陽高等学校教諭(小国高等学校教諭)佐々木唯

翔陽高等学校教諭(熊本工業高等学校教諭)南部徹

翔陽高等学校教諭(球磨工業高等学校教諭)高木弥生

翔陽高等学校教諭(北稜高等学校教諭)桑原歩

翔陽高等学校教諭(翔陽高等学校教頭)大倉龍喜

矢部高等学校教諭(大津高等学校教諭)郄原良明

矢部高等学校教諭(北稜高等学校教諭)大河原由美

矢部高等学校教諭(翔陽高等学校教諭)荒木昭美

矢部高等学校教諭(南稜高等学校教諭)森田淳

八代農業高等学校教諭(芦北高等学校教諭)徳永郁

八代農業高等学校教諭(南稜高等学校教諭)鶴本信也

八代農業高等学校教諭(熊本商業高等学校教諭)脇本将吾

八代農業高等学校教諭(熊本農業高等学校教諭)米村慎悟

八代農業高等学校教諭(鏡わかあゆ高等支援学校教諭)井上典仁

芦北高等学校教諭(八代農業高等学校教諭)河野遼

南稜高等学校教諭(第一高等学校教諭)檜垣成和

南稜高等学校教諭(菊池農業高等学校教諭)小野恭弘

南稜高等学校教諭(芦北高等学校教諭)宮下勇

南稜高等学校教諭(南稜高等学校長)増村健治

天草拓心高等学校教諭(熊本高等学校教諭)岡本美保

天草拓心高等学校教諭(熊本工業高等学校教諭)松本英樹

天草拓心高等学校教諭(宇土高等学校・県宇土中学校教諭)原田亜弥

盲学校教諭(黒石原支援学校教諭)城賢一

熊本聾学校教諭(西合志南小学校教諭)松岡うらら

熊本聾学校教諭(熊本かがやきの森支援学校教諭)山本裕一

熊本はばたき高等支援学校教諭(内牧小学校教諭)佐伯弥桜

熊本はばたき高等支援学校教諭(南関中学校教諭)仲山晃弘

熊本はばたき高等支援学校教諭(松橋支援学校教諭)松嶋優子

熊本はばたき高等支援学校教諭(大津支援学校教諭)有働優希

熊本はばたき高等支援学校教諭(黒石原支援学校教諭)中西陽子

ひのくに高等支援学校教諭(鏡中学校教諭)辻上恵子

ひのくに高等支援学校教諭(特別支援教育課指導主事)立島有香

ひのくに高等支援学校教諭(熊本聾学校教諭)東矢直也

ひのくに高等支援学校教諭(熊本かがやきの森支援学校教諭)佐藤立

鏡わかあゆ高等支援学校教諭(西合志南中学校教諭)後藤健介

鏡わかあゆ高等支援学校教諭(小国中学校教諭)永村真那実

鏡わかあゆ高等支援学校教諭(菊池南中学校教諭)江口茜

鏡わかあゆ高等支援学校教諭(熊本聾学校教諭)小田原春美

鏡わかあゆ高等支援学校教諭(熊本はばたき高等支援学校教諭)柿原あや

熊本支援学校教諭(合志楓の森小学校教諭)寺田帆里

熊本支援学校教諭(ひのくに高等支援学校教諭)有田寛子

熊本支援学校教諭(松橋西支援学校教諭)一ノ瀬仁美

熊本支援学校教諭(大津支援学校教諭)竹内久美子

熊本支援学校教諭(菊池支援学校教諭)郄倉史義

熊本支援学校教諭(球磨支援学校教諭)山下祐子

熊本かがやきの森支援学校教諭(山西小学校教諭)池田里菜

熊本かがやきの森支援学校教諭(波野中学校教諭)中田光一

熊本かがやきの森支援学校教諭(松橋東支援学校教諭)上蔀一裕

熊本かがやきの森支援学校教諭(かもと稲田支援学校教諭)小崎志津

熊本かがやきの森支援学校教諭(菊池支援学校教諭)阿蘇品真弓

松橋西支援学校教諭(築山小学校教諭)原尾功太朗

松橋西支援学校教諭(水俣第一小学校教諭)山本達也

松橋西支援学校教諭(益城中央小学校教諭)野口美由貴

松橋西支援学校教諭(熊本支援学校教諭)久保浩市

松橋西支援学校教諭(大津支援学校教諭)山口容紫子

松橋西支援学校教諭(菊池支援学校教諭)宮崎聖子

松橋西支援学校教諭(芦北支援学校教諭)東宗一郎

松橋支援学校教諭(合志楓の森中学校教諭)森光一

松橋支援学校教諭(須恵小学校教諭)井樋口真由香

松橋東支援学校教諭(熊本支援学校教諭)沖粼幸紀

松橋東支援学校教諭(八代支援学校教諭)安部恵

荒尾支援学校教諭(伊倉小学校教諭)白井悠暉

荒尾支援学校教諭(鏡わかあゆ高等支援学校教諭)倉野敦史

荒尾支援学校教諭(かもと稲田支援学校教諭)宮川寛子

かもと稲田支援学校教諭(苓北中学校教諭)須頭勇太

かもと稲田支援学校教諭(熊大附属特別支援学校教育職員教諭)後藤匡敬

かもと稲田支援学校教諭(熊本はばたき高等支援学校教諭)谷川宏

かもと稲田支援学校教諭(熊本はばたき高等支援学校教諭)山下亜希子

大津支援学校教諭(鹿本小学校教諭)大藪遥

大津支援学校教諭(菊之池小学校教諭)茺津芳佳

大津支援学校教諭(菊陽北小学校教諭)村田美薫

大津支援学校教諭(湯浦小学校教諭)宮村琴子

大津支援学校教諭(こども総合療育センター参事)田中久晴

大津支援学校教諭(熊本はばたき高等支援学校教諭)西村敬史

大津支援学校教諭(ひのくに高等支援学校教諭)永野安絵

菊池支援学校教諭(鹿本小学校教諭)住野美樹

菊池支援学校教諭(特別支援教育課指導主事)木下敏英

菊池支援学校教諭(熊本支援学校教諭)中山美郷

菊池支援学校教諭(天草支援学校教諭)中野美和

黒石原支援学校教諭(稜南中学校教諭)小蛺美幸

黒石原支援学校教諭(教育センター指導主事)野田美和

黒石原支援学校教諭(熊大附属特別支援学校教育職員教諭)辻清美

黒石原支援学校教諭(熊本かがやきの森支援学校教諭)吉村友明

黒石原支援学校教諭(松橋西支援学校教諭)川上歩惟

小国支援学校教諭(熊本かがやきの森支援学校教諭)古東京佳

小国支援学校教諭(大津支援学校教諭)平川香織

小国支援学校教諭(大津支援学校教諭)飛荑佳代

芦北支援学校教諭(熊本かがやきの森支援学校教諭)早川由美

芦北支援学校教諭(松橋西支援学校教諭)谷粼治香

芦北支援学校教諭(松橋支援学校教諭)岩元恵

球磨支援学校教諭(大津北中学校教諭)松江愛佳

球磨支援学校教諭(広安小学校教諭)津川佳乃

球磨支援学校教諭(豊福小学校教諭)池粼晶

球磨支援学校教諭(ひのくに高等支援学校教諭)宮本和幸

球磨支援学校教諭(松橋支援学校教諭)立山恵裕

球磨支援学校教諭(大津支援学校教諭)四方田洋一

天草支援学校教諭(中南小学校教諭)北浦太郎

天草支援学校教諭(熊本はばたき高等支援学校教諭)一紗也夏

天草支援学校教諭(荒尾支援学校教諭)福田琴千

天草支援学校教諭(菊池支援学校教諭)冨田楓

苓北支援学校教諭(松橋西支援学校教諭)富永勝久

ゆうあい中学校教諭(白川中学校教諭)坂本英和

ゆうあい中学校教諭(藤園中学校教諭)宮本淳一

ゆうあい中学校教諭(京陵中学校教諭)中村愛

ゆうあい中学校教諭(竜南中学校教諭)徳丸絹子

ゆうあい中学校教諭(龍田中学校教諭)大竹弥真登

ゆうあい中学校教諭(玉名中学校教諭)前田義徳

ゆうあい中学校教諭(熊本市教育委員会指導課指導主事)渡邉雅貴

済々黌高等学校養護教諭(学校安全・安心推進課指導主事)田中里佳

湧心館高等学校養護教諭(大津高等学校養護教諭)森野純子

鹿本高等学校養護教諭(牛深高等学校養護教諭)榎田由利香

大津高等学校養護教諭(熊本工業高等学校養護教諭)宮本千夏

宇土高等学校・県宇土中学校養護教諭(網田中学校養護教諭)立野恵子

八代清流高等学校養護教諭(湧心館高等学校養護教諭)山川さおり

人吉高等学校養護教諭(済々黌高等学校養護教諭)松野有希

牛深高等学校養護教諭(八代工業高等学校養護教諭)松田安樹

熊本工業高等学校養護教諭(鏡わかあゆ高等支援学校養護教諭)川上紘子

小川工業高等学校養護教諭(球磨支援学校養護教諭)松永紗恵子

八代工業高等学校養護教諭(小川工業高等学校養護教諭)西村美代子

菊池農業高等学校養護教諭(熊本聾学校養護教諭)瀬田朋子

熊本聾学校養護教諭(鹿本高等学校養護教諭)村上幸

鏡わかあゆ高等支援学校養護教諭(熊本農業高等学校養護教諭)尾崎奈留美

松橋西支援学校養護教諭(熊大附属特別支援学校教育職員養護教諭)後藤純子

球磨支援学校養護教諭(翔陽高等学校養護教諭)田上佳奈

ゆうあい中学校養護教諭(竜南中学校養護教諭)佐成美帆

湧心館高等学校栄養教諭(松橋支援学校栄養教諭)松本美紀子

松橋支援学校栄養教諭(人吉第一中学校栄養教諭)小原亜未

天草支援学校栄養教諭(鏡わかあゆ高等支援学校栄養教諭)富永直子

（国立学校へ）

熊大附属特別支援学校教育職員教諭(荒尾支援学校教諭)原口一行

熊大附属特別支援学校教育職員教諭(天草支援学校教諭)林ひかり

熊大附属特別支援学校教育職員教諭(苓北支援学校教諭)深浦知恵

熊大附属特別支援学校教育職員養護教諭(菊池農業高等学校養護教諭)柴田博美

【県立学校教員 退職】

(熊本高等学校教諭)鶴田修一

(熊本西高等学校教諭)山本直樹

(熊本北高等学校教諭)橋本勝江

(熊本北高等学校教諭)井澤俊樹

(東稜高等学校教諭)關和久

(東稜高等学校教諭)矢治智美

(湧心館高等学校教諭)村田誓子

(湧心館高等学校教諭)興梠信幸

(湧心館高等学校教諭)川添瑠美子

(菊池高等学校教諭)宮本ひとみ

(高森高等学校教諭)藤堂修

(松橋高等学校教諭)木村有紀美

(八代高等学校・県八代中学校教諭)山下佑佳

(八代清流高等学校教諭)松本有紀

(八代清流高等学校教諭)米本歩

(人吉高等学校教諭)宮脇大地

(熊本工業高等学校教諭)松下竜彦

(熊本工業高等学校教諭)澤田信一郎

(天草工業高等学校教諭)谷脇晋

(熊本農業高等学校教諭)柏尾秀幸

(熊本農業高等学校教諭)道山祥子

(北稜高等学校教諭)開田浩

(北稜高等学校教諭)森山幹俊

(鹿本農業高等学校教諭)梁池美沙紀

(南稜高等学校教諭)吉粼蕗子

(南稜高等学校教諭)福井啓太

(天草拓心高等学校教諭)岩粼浩

(熊本聾学校教諭)水口博恵

(熊本はばたき高等支援学校教諭)門脇信一

(鏡わかあゆ高等支援学校教諭)山下留美

(熊本支援学校教諭)井裕子

(熊本支援学校教諭)羽矢なのは

(熊本支援学校教諭)中川広子

(松橋西支援学校教諭)野上奈津美

(荒尾支援学校教諭)中原里沙

(黒石原支援学校教諭)和田博子

(芦北支援学校教諭)中村斎吾

(芦北支援学校教諭)五嶋直

(苓北支援学校教諭)中野和久

県立学校：事務職・司書

【県立学校事務職員 採用】

済々黌高等学校事務主査(済々黌高等学校主任事務職員)藤川智美

熊本西高等学校事務主査(熊本西高等学校主任事務職員)後藤萌

熊本北高等学校事務主査(熊本北高等学校主任事務職員)笠間美香

玉名高等学校・玉名高校附属中学校事務主査(玉名高等学校・玉名高校附属中学校主任事務職員)橋本望

天草高等学校事務主査(天草高等学校主任事務職員)吉富礼

熊本農業高等学校事務主査(熊本農業高等学校主任事務職員)米澤仁美

鹿本農業高等学校事務主査(鹿本農業高等学校主任事務職員)大山朋美

天草拓心高等学校事務主査(天草工業高等学校主任事務職員)岩田雄晴

熊本はばたき高等支援学校事務主査(熊本はばたき高等支援学校主任事務職員)高崎薫

松橋支援学校事務主査(学校人事課主任主事)坂梨俊輔

熊本北高等学校事務職員 梅山愛梨

湧心館高等学校事務職員 児玉彩梨咲

阿蘇中央高等学校事務職員 工藤さき

人吉高等学校事務職員 松本祐子

熊本農業高等学校事務職員 古賀風花

菊池農業高等学校事務職員 片山尊

南稜高等学校事務職員 山村みう

松橋西支援学校事務職員 川粼悠

大津支援学校事務職員 皆本航典

【県立学校事務職員 転任転補】

事務主幹（課長補佐級）

湧心館高等学校事務主幹(湧心館高等学校主任事務長)船越賢二

玉名高等学校・玉名高校附属中学校事務主幹(北稜高等学校主任事務長)郄田英樹

松橋高等学校事務主幹(球磨工業高等学校主任事務長)永田稔

熊本かがやきの森支援学校事務主幹(済々黌高等学校審議員)羽山由里

事務主査（係長級）

済々黌高等学校事務主査(八代工業高等学校事務主査)宮粼路子

第一高等学校事務主査(鹿本高等学校事務主査)吉田もと子

熊本北高等学校事務主査(小川工業高等学校事務主査)木村彰子

鹿本高等学校事務主査(小川工業高等学校主任事務長)井上貴史

甲佐高等学校事務主査(松橋東支援学校主任事務長)藤本洋美

熊本工業高等学校事務主査(菊池支援学校事務主査)福島文子

八代工業高等学校事務主査(松橋支援学校事務主査)中田礼子

菊池支援学校事務主査(第二高等学校事務主査)辻沙知

事務職員（主事級）

御船高等学校主任事務職員(美術館主任主事)永田唯

熊本工業高等学校主任事務職員(中北小学校主任事務職員)矢野香奈恵

小川工業高等学校主任事務職員(八代東高等学校主任事務職員)島田浩平

北稜高等学校主任事務職員(南関第二小学校主任事務職員)吉田みどり

かもと稲田支援学校主任事務職員(熊本北高等学校主任事務職員)服崎大翼

ゆうあい中学校主任事務職員(湧心館高等学校主任事務職員)渡邉賢臣

第一高等学校事務職員(学校人事課主事)櫻井怜依

八代清流高等学校事務職員(天草工業高等学校事務職員)隅田彩乃

八代東高等学校事務職員(松橋中学校事務職員)大庭美波

水俣高等学校事務職員(人吉東小学校事務職員)宮本将吾

天草高等学校事務職員(本渡南小学校事務職員)米村大

上天草高等学校事務職員(鏡中学校事務職員)小林円佳

球磨中央高等学校事務職員(武蔵ヶ丘中学校事務職員)栗田侑弥

小川工業高等学校事務職員(水俣第一小学校事務職員)長濱匡亮

八代工業高等学校事務職員(葛渡小学校事務職員)菊川真奈

天草工業高等学校事務職員(御所浦中学校事務職員)森田真美

天草工業高等学校事務職員(教育センター主事)豊嶋紗季

天草拓心高等学校事務職員(錦中学校事務職員)荒木さくら

天草拓心高等学校事務職員(荒尾海陽中学校事務職員)竹下真由

熊本はばたき高等支援学校事務職員(第二高等学校事務職員)今粼圭

天草支援学校事務職員(菊池教育事務所主事)東知美

【県立学校事務職員 退職】

(済々黌高等学校事務主査)藤森佳代

(湧心館高等学校事務主査)北原朋美

【県立学校学校司書 採用】

大津高等学校学校司書 清水咲樹

【県立学校学校司書 転任転補】

小川工業高等学校学校司書＜事務主査＞(図書館参事)永田明子

菊池農業高等学校学校司書＜事務主査＞(小川工業高等学校学校司書＜事務主査＞)松下千佳

熊本西高等学校学校司書＜主任＞(図書館主任主事)杉田香織

熊本商業高等学校学校司書＜主任＞(図書館主任主事)大石梨紗子

【県立学校学校司書 退職】

(第一高等学校学校司書)松本結

県立学校:実習教師など

【県立学校実習教師 採用】

阿蘇中央高等学校主任実習教師(阿蘇中央高等学校実習教師)坂梨英明

御船高等学校主任実習教師(御船高等学校実習教師)安田由起子

宇土高等学校・県宇土中学校主任実習教師(宇土高等学校・県宇土中学校実習教師)植田直子

八代東高等学校主任実習教師(八代東高等学校実習教師)松永和也

球磨中央高等学校主任実習教師(球磨中央高等学校実習教師)園田留理子

玉名工業高等学校主任実習教師(玉名工業高等学校実習教師)谷川卓史

球磨工業高等学校主任実習教師(球磨工業高等学校実習教師)横谷良一

天草工業高等学校主任実習教師(天草工業高等学校実習教師)安田健吾

熊本農業高等学校主任実習教師(熊本農業高等学校実習教師)谷崎景子

熊本農業高等学校主任実習教師(熊本農業高等学校実習教師)川上亜希子

菊池農業高等学校主任実習教師(菊池農業高等学校実習教師)郄橋秀也

菊池農業高等学校主任実習教師(菊池農業高等学校実習教師)井上和則

矢部高等学校主任実習教師(矢部高等学校実習教師)田口光仁

ひのくに高等支援学校主任実習教師(ひのくに高等支援学校実習教師)嶽下尚文

鏡わかあゆ高等支援学校主任実習教師(鏡わかあゆ高等支援学校実習教師)藤田典子

熊本工業高等学校実習教師 前田洋樹

玉名工業高等学校実習教師 藤田大樹

小川工業高等学校実習教師 松本修平

熊本農業高等学校実習教師 大川竜真

南稜高等学校実習教師 藤川剛一

天草拓心高等学校実習教師 渡邉温子

【県立学校実習教師 転任転補】

阿蘇中央高等学校主任実習教師(南稜高等学校主任実習教師)米澤毅

熊本工業高等学校主任実習教師(八代工業高等学校主任実習教師)梅田龍一

玉名工業高等学校主任実習教師(小川工業高等学校主任実習教師)前田公三

八代工業高等学校主任実習教師(玉名工業高等学校主任実習教師)梅本和照

鏡わかあゆ高等支援学校主任実習教師(大津支援学校主任実習教師)大住啓一郎

かもと稲田支援学校主任実習教師(鏡わかあゆ高等支援学校主任実習教師)安武誠一郎

大津支援学校主任実習教師(熊本はばたき高等支援学校主任実習教師)石原誠

東稜高等学校実習教師(牛深高等学校実習教師)片山梢

八代工業高等学校実習教師(球磨工業高等学校実習教師)園田有佳子

球磨工業高等学校実習教師(熊本工業高等学校実習教師)横山祐樹

熊本農業高等学校実習教師(菊池農業高等学校実習教師)小西達輝

熊本農業高等学校実習教師(天草拓心高等学校実習教師)吉永一平

菊池農業高等学校実習教師(熊本農業高等学校実習教師)岡井猛

天草拓心高等学校実習教師(熊本農業高等学校実習教師)千原康弘

熊本はばたき高等支援学校実習教師(かもと稲田支援学校実習教師)藤川裕二

【県立学校実習教師 退職】

(矢部高等学校主任実習教師)後藤英雄

【県立学校 寄宿舎指導員転任転補】

盲学校寄宿舎指導員(ひのくに高等支援学校寄宿舎指導員)山平真弥

盲学校寄宿舎指導員(松橋支援学校寄宿舎指導員)原田卓也

熊本聾学校寄宿舎指導員(ひのくに高等支援学校寄宿舎指導員)郄嶋敏寛

熊本聾学校寄宿舎指導員(鏡わかあゆ高等支援学校寄宿舎指導員)藤森希

ひのくに高等支援学校寄宿舎指導員(盲学校寄宿舎指導員)村上豊作

ひのくに高等支援学校寄宿舎指導員(熊本聾学校寄宿舎指導員)古平ゆかり

鏡わかあゆ高等支援学校寄宿舎指導員(熊本聾学校寄宿舎指導員)永島健誠

鏡わかあゆ高等支援学校寄宿舎指導員(松橋支援学校寄宿舎指導員)吉田知美

松橋支援学校寄宿舎指導員(盲学校寄宿舎指導員)中村麻里

松橋支援学校寄宿舎指導員(鏡わかあゆ高等支援学校寄宿舎指導員)松本裕輝

【県立学校寄宿舎指導員退職】

(盲学校寄宿舎指導員)磧上佐緒里

(鏡わかあゆ高等支援学校寄宿舎指導員)大橋文恵

【県立学校技師転任転補】

八代高等学校・県八代中学校技師(熊本商業高等学校技師)内田華代

熊本商業高等学校技師(八代農業高等学校技師)満生美香

鹿本農業高等学校技師(菊池農業高等学校技師)福田賢二

菊池農業高等学校技師(北稜高等学校技師)高峰節夫

八代農業高等学校技師(八代高等学校・県八代中学校技師)後藤真理

【県立学校技師退職】

(済々黌高等学校技師)坂本美祐子

(第二高等学校技師)宮田健三

(水俣高等学校技師)原直美

(天草拓心高等学校技師)松本ゆかり

(松橋西支援学校技師)佐土原文子

(球磨支援学校技師)林加代子

【県立学校船員退職】

(天草拓心高等学校船長)山下孝典

(天草拓心高等学校航海士)佐伯郄明