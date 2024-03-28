熊本市教育委員会は、来月1日付の教職員の人事異動を発表しました。

4月1日付で新たに採用する職員は310人で、熊本市が2012年に政令市に移行した後、過去最多だった昨年度（286人）を上回りました。

異動する総人数は977人で、昨年度（958人）とほぼ変わりませんでした。

内訳では、小学校613人▽中学校331人▽高校・ビジネス専門学校18人▽幼稚園7人▽特別支援学校8人となっています。

異動する人のうち、様々な事情で義務教育を十分に受けられなかった人たちが国籍を問わずに学び直すことができる県立の「ゆうあい中学校」が中央区で4月に開校することに備えて、教諭など7人を配置。

また台湾の半導体大手TSMCが菊陽町に進出したことを受けて、新たに中央区の市立黒髪小学校に日本語指導教諭を1人加えました。

一方、退職者（3月31日付）は前年（2023年3月）と比べて129人少ない94人でした。

これは市教委が来年度から徐々に定年を延長したことが影響していて、今年度に60歳を迎えた人は61歳になる来年度末に定年退職になります。

そのため今年度中に60歳を迎える157人のうち、年度末での退職を選んだ人が40人にとどまったことが影響しています。

なお女性の管理職は67人で、管理職全体のうち22.3％となり、今年度と変わりませんでした。

内訳は、校長が23人、教頭と園長が44人でした。

新たに採用する職員を増やしたことや定年を延長したことについて、市教育委員会は「人手不足の緩和につながることを期待している」と話しています。

以下、人事異動の名簿です。（敬称略）

＜小学校の人事異動＞

【小学校長採用】

壺川小学校長(楠幼稚園長) 下田佳代

白川小学校長(白川小学校教頭) 村上剛史

一新小学校長(小島小学校教頭) 大河内浩貴

城西小学校長(城西小学校教頭) 濱崎督之

健軍小学校長(豊田小学校教頭) 村上博之

力合小学校長(力合小学校教頭) 岡崎雄治

城山小学校長(熊本市教委教育政策課主任指導主事) 荒木治雄

泉ヶ丘小学校長(白坪小学校教頭) 福田信一郎

尾ノ上小学校長(託麻南小学校教頭) 松並直子

西原小学校長(春日小学校教頭) 首藤英紀

託麻西小学校長(託麻西小学校教頭) 中山和臣

出水南小学校長(田迎南小学校教頭) 塩山武陵

弓削小学校長(古町小学校教頭) 木村公一

山ノ内小学校長(砂取小学校教頭) 三谷貴子

西里小学校長(向山小学校教頭) 右ノ子隆博

河内小学校長(中緑小学校教頭) 林田亜砂美

銭塘小学校長(白山小学校教頭) 酒井直孝

奥古閑小学校長(若葉小学校教頭) 松下昌志郎

川口小学校長(城南小学校教頭) 吉田陽

杉上小学校長(託麻東小学校教頭) 古賀久美子

山東小学校長(山東小学校教頭) 中村博朗

田迎西小学校長(長嶺小学校教頭) 藤本良二

【小学校長転任転補】

碩台小学校長(熊本市教育センター所長) 澤田伸一

城東小学校長(熊本市教委教職員課教育審議員) 才所征司

画図小学校長(泉ヶ丘小学校長) 深川慎也

桜木東小学校長(熊本市教委放課後児童育成課教育審議員) 片山明光

田原小学校長(弓削小学校長) 松本幸

【小学校長市教委への転任】

(碩台小学校長) 杉水修

(白川小学校長) 緒方俊郎

(力合小学校長) 馬場康弘

(尾ノ上小学校長) 田中恒次

(西原小学校長) 西田範行

(河内小学校長) 宮崎裕介

(奥古閑小学校長) 横山幸生

(桜木東小学校長) 中嶋哲也

(杉上小学校長) 宮本義久

(田迎西小学校長) 森江史子

【小学校長退職】

(画図小学校長) 大江剛

(出水南小学校長) 上妻薫

(山東小学校長) 石加浩二

【小学校教頭採用】

白川小学校教頭(白川中学校主幹教諭) 福島輝浩

向山小学校教頭(北部東小学校主幹教諭) 原田正仁

大江小学校教頭(白川小学校教諭) 芿水修

古町小学校教頭(託麻原小学校主幹教諭) 長尾至明

春日小学校教頭(城山小学校教諭) 胗生宗和

白坪小学校教頭(熊本市教委総合支援課指導主事) 戸田芳久

画図小学校教頭(熊本市教委教職員課指導主事) 曽木真由美

砂取小学校教頭(熊本市教育センター指導主事) 井上清佳

力合小学校教頭(力合中学校主幹教諭) 中熊正博

小島小学校教頭(熊本市教委総合支援課指導主事) 田平拓也

白山小学校教頭(向山小学校教諭) 堀尾和美

若葉小学校教頭(川上小学校教諭) 去川英俊

託麻東小学校教頭(吉松小学校教諭) 新川照代

託麻西小学校教頭(池田小学校教諭) 中野崇之

健軍東小学校教頭(熊本市教育センター指導主事) 中尾聡志

城南小学校教頭(熊本市教育センター指導主事) 早稲田大輔

田迎南小学校教頭(白川小学校教諭) 北野宏政

託麻南小学校教頭(帯山中学校教諭) 吉田真理

中緑小学校教頭(力合西小学校教諭) 園田麻倫子

長嶺小学校教頭(熊本市教委教職員課指導主事) 松川裕一

杉上小学校教頭(西原小学校主幹教諭) 胗瀬恭輔

豊田小学校教頭(熊本市教委人権教育指導室指導主事) 金野明日香

山東小学校教頭(菱形小学校教諭) 岡粼康臣

吉松小学校教頭(熊本市教委地域教育推進課指導主事) 江良友一

龍田西小学校教頭(熊本市教委生涯学習課社会教育主事) 廣野宏昌

【小学校教頭転任転補】

城西小学校教頭(芳野小学校教頭) 上元雅晴

芳野小学校教頭(菱形小学校教頭) 川上修

飽田東小学校教頭(富合小学校教頭) 安井琴美

富合小学校教頭(大江小学校教頭) 中村栄八郎

菱形小学校教頭(吉松小学校教頭) 川上康弘

【小学校教頭退職】

(画図小学校教頭) 後藤敬光

(帯山小学校教頭) 濱本泰平

(健軍東小学校教頭) 笠貴理子

(龍田西小学校教頭) 志柿圭一郎

【小学校教員採用】

壺川小学校教諭 山口幸恵

壺川小学校教諭 松本賢治

壺川小学校教諭 田村和也

碩台小学校教諭 安東大輔

白川小学校教諭 浦田隼之介

白川小学校教諭 宮田真理

城東小学校教諭 紱永達郎

慶徳小学校教諭 岩本将成

慶徳小学校教諭 緒方大樹

一新小学校教諭 大平真理子

一新小学校教諭 渡部真奈実

五福小学校教諭 藤本麗

向山小学校教諭 水江雛

向山小学校教諭 平尾颯汰

黒髪小学校教諭 荒木竜生

大江小学校教諭 西山紗雪

大江小学校教諭 本田健人

春竹小学校教諭 岩倉英三郎

春竹小学校教諭 西山成子

春竹小学校教諭 白石大地

古町小学校教諭 伊藤百香

古町小学校教諭 山形陸

城西小学校教諭 黒田正記

城西小学校教諭 勝田紗

城西小学校教諭 鳥羽瀬未有

花園小学校教諭 牧住竜成

池田小学校教諭 江利歩未

池田小学校教諭 坂口尚輝

池田小学校教諭 川粼由香里

池田小学校教諭 福丸恭大

出水小学校教諭 菊永春香

出水小学校教諭 金子櫻

出水小学校教諭 福永直矢

白坪小学校教諭 山口大空

白坪小学校教諭 清水由紀

白坪小学校教諭 鍋嶋弘宣

画図小学校教諭 酒匂一輝

画図小学校教諭 倉岡藍夏

砂取小学校教諭 松本笑輝

健軍小学校教諭 吉山真生

健軍小学校教諭 吉本直矢

清水小学校教諭 吉田有里

清水小学校教諭 管武男

清水小学校教諭 吉冨直哉

清水小学校教諭 村山晋太郎

日吉小学校教諭 廣野智子

日吉小学校教諭 廣荑彩夏

日吉小学校教諭 竹熊渉悟

川尻小学校教諭 宮本万悠子

川尻小学校教諭 山邉裕子

力合小学校教諭 山下もも

御幸小学校教諭 山口椋

田迎小学校教諭 郡山涼介

田迎小学校教諭 溜村眞子

高橋小学校教諭 西村顕斗

池上小学校教諭 江利裕太朗

池上小学校教諭 村上未奈

池上小学校教諭 榮田ひまり

城山小学校教諭 遠山豪人

城山小学校教諭 野口日菜子

城山小学校教諭 濱崎明宏

託麻原小学校教諭 杉本篤紀

託麻原小学校教諭 西口峰子

秋津小学校教諭 古庄由憲

秋津小学校教諭 森田健竜

泉ヶ丘小学校教諭 坂口優斗

泉ヶ丘小学校教諭 山根尚大

泉ヶ丘小学校教諭 川上万理恵

小島小学校教諭 岩下真子

小島小学校教諭 福島優禅

龍田小学校教諭 加治龍介

龍田小学校教諭 宮本亜弓

龍田小学校教諭 杉本智香

龍田小学校教諭 有馬実咲

龍田小学校教諭 齊藤美月

帯山小学校教諭 伊藤洋哉

帯山小学校教諭 原田真奈実

帯山小学校教諭 木村佳代子

中島小学校教諭 中村郁哉

白山小学校教諭 奥園奈央

白山小学校教諭 中村章耶

若葉小学校教諭 石原理絵

城北小学校教諭 小川菜月

城北小学校教諭 森田実夢

尾ノ上小学校教諭 宮本琉愛

尾ノ上小学校教諭 山粼朱莉

西原小学校教諭 境美香

西原小学校教諭 田中皐月

西原小学校教諭 郄間渉琉

高平台小学校教諭 羽田野史絵

高平台小学校教諭 原侑佳

高平台小学校教諭 木村美穂

高平台小学校教諭 紱村有香

楠小学校教諭 濱崎凜

託麻東小学校教諭 小迫安波

託麻東小学校教諭 土穴史

託麻東小学校教諭 尾粼右京

託麻東小学校養護教諭 網谷清香

託麻西小学校教諭 水間崇介

託麻西小学校教諭 池田みなみ

託麻北小学校教諭 平野友威

桜木小学校養護教諭 平井宥利子

桜木小学校教諭 衞藤大裕

東町小学校教諭 井上彩

東町小学校教諭 島田直季

麻生田小学校教諭 原口慎太郎

麻生田小学校教諭 上村万里奈

麻生田小学校教諭 正海奏多

麻生田小学校教諭 中川洋一郎

武蔵小学校教諭 渡邊環子

武蔵小学校教諭 畑岡万侑

帯山西小学校教諭 崎山武志

月出小学校教諭 南琳子

出水南小学校教諭 原田征子

出水南小学校教諭 出口紗矢香

出水南小学校教諭 水本勝

出水南小学校教諭 鈴嶋利奈

健軍東小学校教諭 山形諒介

健軍東小学校養護教諭 秋吉優美

城南小学校教諭 中島章太郎

城南小学校教諭 中別府靖

田迎南小学校教諭 伊藤紋菜

田迎南小学校教諭 渡部脩斗

弓削小学校教諭 古屋綾乃

弓削小学校教諭 大橋文恵

弓削小学校教諭 湯面萌乃

託麻南小学校教諭 福田あいり

託麻南小学校教諭 溜渕圭

山ノ内小学校教諭 岡留汰樹

山ノ内小学校教諭 吉野萌々子

山ノ内小学校教諭 日隈里奈

楡木小学校教諭 藤本美有

楡木小学校教諭 矢野由佳里

川上小学校教諭 建山萌里

西里小学校教諭 松岡心

西里小学校教諭 清田蒼乃

西里小学校教諭 村本賢志

北部東小学校教諭 吉井真理※吉の上が土

北部東小学校教諭 伊藤瑞輝

北部東小学校教諭 上田珠実

北部東小学校教諭 西粼百花

芳野小学校教諭 中村悟士

河内小学校教諭 廣田雄太

飽田東小学校教諭 水元天

飽田南小学校教諭 郄木舶人

飽田西小学校教諭 新北聡一郎

銭塘小学校教諭 佐々木慶臣

銭塘小学校教諭 塚本帆乃香

銭塘小学校教諭 郄粼絢子

奥古閑小学校教諭 森瑛美

長嶺小学校教諭 京極研士郎

長嶺小学校教諭 山口祐司

長嶺小学校教諭 小田梨香子

日吉東小学校教諭 池上亜優

桜木東小学校教諭 萩嶺拓真

富合小学校教諭 下川幸彦

富合小学校教諭 山道麻由

富合小学校栄養教諭 小茺穂佳

富合小学校教諭 西慈海

杉上小学校教諭 岡田真梨子

杉上小学校教諭 芝光樹

隈庄小学校教諭 河野保子

隈庄小学校教諭 中村颯斗

隈庄小学校教諭 茺田綾

豊田小学校教諭 村井信教

植木小学校教諭 佐藤匠

植木小学校教諭 相原莉帆

植木小学校教諭 津曲基史

山本小学校養護教諭 池田かれん

田原小学校教諭 三宅恭介

菱形小学校教諭 小柳舞愛

桜井小学校教諭 渡邉夏姫

吉松小学校教諭 村上岳

吉松小学校教諭 矢貝琴美

田底小学校教諭 藏田啓輔

田迎西小学校教諭 下村真之

田迎西小学校教諭 江上裕美子

力合西小学校教諭 佐々木梓

力合西小学校教諭 中村大哉

力合西小学校教諭 平井順基

龍田西小学校教諭 清水麻由

【小学校教員転任転補】

壺川小学校教諭(高平台小学校教諭) 松永美和

壺川小学校教諭(出水南小学校教諭) 南純子

碩台小学校教諭(砂取小学校教諭) 龍忍

碩台小学校教諭(川上小学校教諭) 木村幸子

白川小学校教諭(川尻小学校教諭) 酒井博久

白川小学校教諭(秋津小学校教諭) 入江美砂紀

白川小学校養護教諭(尾ノ上小学校養護教諭) 山口まな

白川小学校教諭(杉上小学校教諭) 福田美紀子

城東小学校教諭(池田小学校教諭) 猪飼さおり

城東小学校教諭(西里小学校教諭) 郄木桂

慶徳小学校教諭(大江小学校教諭) 城戸貴宏

慶徳小学校教諭(画図小学校教諭) 上田重美

慶徳小学校教諭(菱形小学校教諭) 大群和明

慶徳小学校教諭(龍田西小学校教諭) 坂元智成

一新小学校教諭(本荘小学校教諭) 新里美早

一新小学校教諭(城西小学校教諭) 川さき春美※やまかんむりに下が奇

一新小学校教諭(健軍東小学校教諭) 神池幸規

五福小学校教諭(小島小学校教諭) 本田貴士

五福小学校教諭(帯山小学校教諭) 山下尚良

五福小学校教諭(桜木小学校教諭) 福原由加里

向山小学校教諭(白川小学校教諭) 竹田津まどか

向山小学校教諭(力合小学校教諭) 上村侑未

向山小学校教諭(託麻原小学校教諭) 中島麗子

向山小学校栄養教諭(植木小学校栄養教諭) 古川美由紀

黒髪小学校教諭(白川小学校教諭) 中野亜矢子

黒髪小学校教諭(月出小学校教諭) ラザフィマナンテナ仁美

黒髪小学校教諭(田迎南小学校教諭) 西坂功

黒髪小学校養護教諭(菱形小学校養護教諭) 紱永扶美江

大江小学校教諭(日吉小学校教諭) 溜渕利明

大江小学校教諭(西原小学校教諭) 原口陸

大江小学校教諭(託麻南小学校教諭) 中下優紀

本荘小学校教諭(植木小学校教諭) 西智子

春竹小学校教諭(日吉小学校教諭) 森田菜穂子

春竹小学校教諭(託麻原小学校教諭) 三宮智恵

春竹小学校教諭(尾ノ上小学校教諭) 竹本愛子

春日小学校教諭(泉ヶ丘小学校教諭) 田中聖子

春日小学校教諭(山ノ内小学校教諭) 上妻俊介

春日小学校教諭(北部東小学校教諭) 弓削了太

城西小学校教諭(城山小学校教諭) 岩粼小莉依

城西小学校教諭(小島小学校教諭) 小峯瑛祐

城西小学校教諭(西里小学校教諭) 濱田ひとみ

花園小学校教諭(龍田小学校教諭) 松本美貴

花園小学校教諭(白山小学校教諭) 大石愛

池田小学校教諭(健軍小学校教諭) 島村洸香

池田小学校教諭(麻生田小学校教諭) 郄群一幸

池田小学校教諭(吉松小学校教諭) 長尾妃月

出水小学校教諭(砂取小学校教諭) 小川茂樹

出水小学校教諭(出水南小学校教諭) 池永亜希子

出水小学校教諭(山ノ内小学校教諭) 渡邉さくら

出水小学校教諭(西里小学校教諭) 春木菜都子

出水小学校教諭(北部東小学校教諭) 深田亜耶

白坪小学校教諭(城西小学校教諭) 中尾美朱希

白坪小学校教諭(川尻小学校教諭) 杉内千佳

白坪小学校教諭(御幸小学校教諭) 上村カンナ

白坪小学校教諭(高平台小学校教諭) 池田七歩

白坪小学校教諭(出水南小学校教諭) 木村琴子

白坪小学校教諭(隈庄小学校教諭) 正木嘉子

白坪小学校教諭(田原小学校教諭) 松本康祐

白坪小学校教諭(平成さくら支援学校教諭) 田口喜代美

画図小学校教諭(健軍小学校長) 木下浩文

画図小学校養護教諭(白川小学校養護教諭) 藤井としえ

画図小学校教諭(城東小学校教諭) 入江亮介

画図小学校教諭(秋津小学校教諭) 松見貴子

画図小学校教諭(託麻西小学校教諭) 緒方勝美

画図小学校教諭(武蔵小学校教諭) 金堀実紗

画図小学校教諭(城南小学校教諭) 岡智大

砂取小学校教諭(泉ヶ丘小学校教諭) 小薗裕太郎

健軍小学校教諭(秋津小学校教諭) 中村希未

健軍小学校教諭(龍田小学校教諭) 山田あい

健軍小学校教諭(城北小学校教諭) 米光真

健軍小学校教諭(託麻東小学校教諭) 田中美幸

健軍小学校教諭(健軍東小学校教諭) 喜多綾香

健軍小学校教諭(杉上小学校教諭) 島崎隆政

健軍小学校教諭(田迎西小学校教諭) 田中明日香

清水小学校教諭(尾ノ上小学校教諭) 紱永智子

清水小学校教諭(楠小学校教諭) 上妻明樹

清水小学校教諭(託麻南小学校教諭) 中村彩夏

清水小学校教諭(田底小学校教諭) 倉橋知宏

日吉小学校教諭(一新小学校長) 須藤聡

日吉小学校教諭(白坪小学校教諭) 西村裕美

日吉小学校教諭(小島小学校教諭) 上田美砂子

日吉小学校教諭(西原小学校教諭) 前田美和

日吉小学校教諭(帯山西小学校教諭) 村田茉子

日吉小学校教諭(弓削小学校教諭) 宮粼大誠

日吉小学校教諭(川口小学校教諭) 緒方有香

川尻小学校教諭(花園小学校教諭) 田山亜由美

川尻小学校教諭(画図小学校教諭) 渡邊美沙

川尻小学校教諭(託麻西小学校教諭) 吉朝文

川尻小学校教諭(月出小学校教諭) 古閑須雅子

力合小学校教諭(出水小学校教諭) 塩井皓仁

力合小学校教諭(龍田小学校教諭) 金丸憲淑

力合小学校教諭(託麻南小学校教諭) 稲葉雅文

力合小学校教諭(飽田東小学校教諭) 前田陽子

御幸小学校教諭(熊大附属小学校教諭) 磨田慎太郎

御幸小学校教諭(西里小学校教諭) 松本真彩

御幸小学校教諭(長嶺小学校教諭) 坂田由美

御幸小学校教諭(富合小学校教諭) 永野薫

田迎小学校教諭(山ノ内小学校教諭) 松島由紀菜

田迎小学校養護教諭(桜木東小学校養護教諭) 豊永真菜

田迎小学校教諭(隈庄小学校教諭) 石川摩利乃

高橋小学校教諭(河内小学校教諭) 小田裕基

池上小学校教諭(西里小学校教諭) 山本裕子

池上小学校教諭(奥古閑小学校教諭) 坂本和子

城山小学校教諭(武蔵小学校教諭) 清田芳裕

城山小学校教諭(芳野小学校教諭) 前田恭子

城山小学校教諭(川口小学校教諭) 川越加奈子

託麻原小学校教諭(春日小学校教諭) 大島婦左枝

託麻原小学校教諭(健軍小学校教諭) 西村則子

託麻原小学校教諭(高橋小学校教諭) 源造康人

託麻原小学校教諭(東町小学校教諭) 遠山幸一

託麻原小学校主幹教諭(田迎南小学校教諭) 福村徹

託麻原小学校教諭(桜井小学校教諭) 内田瑞希

秋津小学校教諭(泉ヶ丘小学校教諭) 出口真也

秋津小学校教諭(北部東小学校教諭) 渡邉悠里

秋津小学校養護教諭(中緑小学校養護教諭) 松川亜未

秋津小学校教諭(長嶺小学校教諭) 阿部裕子

秋津小学校教諭(田迎西小学校教諭) 山川隆憲

泉ヶ丘小学校教諭(大江小学校教諭) 永野久美子

泉ヶ丘小学校教諭(託麻東小学校教諭) 小松倫代

泉ヶ丘小学校教諭(託麻南小学校教諭) 浦田利恵子

泉ヶ丘小学校教諭(長嶺小学校教諭) 小峯禎也

小島小学校教諭(池田小学校教諭) 大塚賢一

小島小学校教諭(清水小学校教諭) 上村聡

小島小学校教諭(川尻小学校教諭) 羽生友香

小島小学校教諭(城山小学校教諭) 坂本由希子

小島小学校教諭(麻生田小学校教諭) 古城充貴

小島小学校教諭(飽田南小学校教諭) 阿蘇品憲治

龍田小学校教諭(清水小学校教諭) 池田瑠美子

龍田小学校教諭(御幸小学校教諭) 伊藤祐紀

龍田小学校教諭(帯山小学校教諭) 上野志帆

龍田小学校教諭(高平台小学校教諭) 堤敬子

龍田小学校教諭(平成さくら支援学校教諭) 織方日富

帯山小学校教諭(白坪小学校教諭) 中野直樹

帯山小学校教諭(画図小学校教諭) 林田晋

帯山小学校教諭(健軍小学校教諭) 野口祐規子

帯山小学校教諭(託麻西小学校教諭) 藤川知子

帯山小学校教諭(田迎南小学校教諭) 井上真愛

帯山小学校教諭(植木小学校教諭) 北原咲子

帯山小学校教諭(龍田西小学校教諭) 岡村淳

中島小学校教諭(託麻原小学校教諭) 田中玲衣

中島小学校教諭(隈庄小学校教諭) 江口理可子

白山小学校教諭(壺川小学校教諭) 原沙季

白山小学校教諭(慶徳小学校教諭) 中尾隆太

白山小学校教諭(白坪小学校教諭) 土谷竜一

白山小学校教諭(御幸小学校教諭) 中田和代

白山小学校教諭(桜井小学校教諭) 村上梨乃

若葉小学校教諭(武蔵小学校教諭) 川端洋人

城北小学校教諭(南関第三小学校教諭) 永尾淳也

城北小学校教諭(西原小学校教諭) 松本美香

城北小学校主幹教諭(山ノ内小学校教諭) 平川敬子

城北小学校教諭(中緑小学校教諭) 上田良輝

城北小学校教諭(奥古閑小学校教諭) 立石敬信

尾ノ上小学校教諭(大江小学校教諭) 日置りつ子

尾ノ上小学校教諭(春竹小学校教諭) 前田由紀子

尾ノ上小学校教諭(清水小学校教諭) 平田さおり

尾ノ上小学校教諭(桜木東小学校教諭) 後藤美栄

尾ノ上小学校養護教諭(力合西小学校養護教諭) 小川麻椰

西原小学校教諭(古町小学校教諭) 津川侑希

西原小学校主幹教諭(出水小学校教諭) 畠村哲

西原小学校教諭(清水小学校教諭) 平井伸也

西原小学校教諭(力合小学校教諭) 郄山康一郎

西原小学校教諭(託麻原小学校教諭) 野口敏明

西原小学校教諭(帯山小学校教諭) 下村澄代

西原小学校教諭(長嶺小学校教諭) 井藤陽子

西原小学校教諭(桜木東小学校教諭) 中村由樹

高平台小学校主幹教諭(出水小学校教諭) 宮粼孝臣

高平台小学校教諭(砂取小学校教諭) 右田晴久

高平台小学校教諭(託麻南小学校教諭) 中島文子

高平台小学校教諭(芳野小学校教諭) 坂元香保里

高平台小学校教諭(富合小学校教諭) 香山桃子

【小学校教員転任転補（続き）】

楠小学校教諭(画図小学校教諭) 福田早紀

楠小学校教諭(砂取小学校教諭) 角田あおい※角は下が突き抜ける

楠小学校教諭(秋津小学校教諭) 中里宏

楠小学校教諭(吉松小学校教諭) 上田佳奈

託麻東小学校教諭(菊陽北小学校教諭) 寄口詩織

託麻東小学校教諭(健軍小学校教諭) 山口悠

託麻東小学校教諭(龍田小学校教諭) 平山由起

託麻東小学校教諭(白山小学校教諭) 山村浩一

託麻東小学校教諭(城北小学校教諭) 工藤由枝

託麻東小学校教諭(高平台小学校教諭) 栗崎由美

託麻東小学校教諭(麻生田小学校教諭) 米田由紀子

託麻東小学校主幹教諭(帯山西小学校教諭) 安達尚宏

託麻東小学校教諭(健軍東小学校教諭) 西田泰之

託麻東小学校教諭(弓削小学校教諭) 黒田美香

託麻東小学校教諭(山ノ内小学校教諭) 坂本珠妃

託麻東小学校教諭(西里小学校教諭) 松元知実

託麻東小学校教諭(隈庄小学校教諭) 中村彩

託麻西小学校教諭(山ノ内小学校教諭) 近藤里奈

託麻西小学校教諭(楡木小学校教諭) 西田健人

託麻西小学校栄養教諭(飽田東小学校栄養教諭) 本多史佳

託麻西小学校教諭(力合西小学校教諭) 島田諒

託麻北小学校教諭(託麻東小学校教諭) 牛嶋聡美

託麻北小学校教諭(武蔵小学校教諭) 加藤幸子

託麻北小学校教諭(龍田西小学校教諭) 田部まどか

桜木小学校教諭(尾ノ上小学校教諭) 小代早苗

桜木小学校教諭(田迎南小学校教諭) 園田詩織

東町小学校教諭(出水小学校教諭) 竹下優子

東町小学校教諭(帯山小学校教諭) 山野舞依

東町小学校教諭(出水南小学校教諭) 小松野雅人

東町小学校教諭(託麻南小学校教諭) 日隈真理

東町小学校教諭(楡木小学校教諭) 河端有紀

麻生田小学校教諭(西原小学校教諭) 谷川恵美

麻生田小学校教諭(河内小学校教諭) 石橋薫

武蔵小学校教諭(託麻南小学校教諭) 東田佳恵

武蔵小学校教諭(植木小学校教諭) 高薮清美

武蔵小学校教諭(田原小学校教諭) 大久保頌

帯山西小学校教諭(五福小学校教諭) 渡邉育子

帯山西小学校教諭(杉上小学校教諭) 金栗美麗

月出小学校教諭(健軍小学校教諭) 橋本桃子

月出小学校教諭(泉ヶ丘小学校教諭) 栗田和幸

月出小学校教諭(東町小学校教諭) 田嶋揚子

月出小学校教諭(長嶺小学校教諭) 古庄里衣

出水南小学校教諭(黒髪小学校教諭) 藤吉里帆

出水南小学校教諭(白坪小学校教諭) 中馬和彦

出水南小学校教諭(画図小学校教諭) 溜渕美樹

出水南小学校教諭(川尻小学校教諭) 西村美江

出水南小学校教諭(託麻東小学校教諭) 久野真穂

健軍東小学校教諭(碩台小学校教諭) 石橋惠美

健軍東小学校教諭(白川小学校教諭) 竹矢百花

城南小学校教諭(銭塘小学校教諭) 田中千里

城南小学校教諭(杉上小学校教諭) 入山紀子

城南小学校教諭(田迎西小学校教諭) 松野友貴

田迎南小学校教諭(熊本市教委総合支援課指導主事) 坂元伸吾

田迎南小学校教諭(銭塘小学校教諭) 柴田理子

弓削小学校教諭(託麻西小学校教諭) 宮本朋輝

弓削小学校教諭(山ノ内小学校教諭) 上田拓実

託麻南小学校教諭(熊本市教委生涯学習課社会教育主事) 松田克彦

託麻南小学校教諭(城西小学校教諭) 吉元まり

託麻南小学校教諭(健軍小学校教諭) 稲津京華

託麻南小学校教諭(川尻小学校教諭) 小森田大輔

託麻南小学校教諭(秋津小学校教諭) 出水田香織

託麻南小学校教諭(龍田小学校教諭) 大仁田剛

託麻南小学校教諭(託麻東小学校教諭) 本田朋恵

託麻南小学校教諭(託麻西小学校教諭) 花園里美

託麻南小学校養護教諭(山ノ内小学校養護教諭) 坂本レイカ

託麻南小学校教諭(北部東小学校教諭) 嶽本友美

託麻南小学校教諭(日吉東小学校教諭) 村上美保

託麻南小学校教諭(豊田小学校教諭) 牛嶋恵花

山ノ内小学校教諭(春竹小学校教諭) 藤粼なるみ

山ノ内小学校教諭(池上小学校教諭) 松元清志郎

山ノ内小学校教諭(龍田小学校教諭) 松木和歌奈

山ノ内小学校教諭(尾ノ上小学校教諭) 郄濱七穂

山ノ内小学校養護教諭(託麻東小学校養護教諭) 草野裕佳

山ノ内小学校教諭(東町小学校教諭) 田添裕康

山ノ内小学校教諭(出水南小学校教諭) 宮粼さち

山ノ内小学校教諭(弓削小学校教諭) 北野雅之

山ノ内小学校教諭(日吉東小学校教諭) 成清健太朗

山ノ内小学校教諭(豊田小学校教諭) 坂田泰史

楡木小学校教諭(日吉小学校教諭) 田川南

楡木小学校教諭(帯山小学校教諭) 平野大吾

楡木小学校教諭(託麻西小学校教諭) 前田旭

川上小学校教諭(城東小学校教諭) 美坂光

川上小学校教諭(麻生田小学校教諭) 北村ユタカ

川上小学校教諭(吉松小学校教諭) 片山大輔

西里小学校教諭(西原小学校教諭) 村上果子

西里小学校教諭(富合小学校教諭) 永田昌大

北部東小学校教諭(力合小学校教諭) 矢部有希

北部東小学校教諭(龍田小学校教諭) 満枝典子

北部東小学校主幹教諭(城北小学校主幹教諭) 江川義友

北部東小学校教諭(城南小学校教諭) 角田浩子

北部東小学校教諭(託麻南小学校教諭) 緒方誠

北部東小学校教諭(田原小学校教諭) 木下彩子

芳野小学校教諭(楠小学校教諭) 森下蘭

芳野小学校教諭(託麻北小学校教諭) 紱永賢太郎

芳野小学校教諭(銭塘小学校教諭) 坂田日和

飽田東小学校教諭(飽田東小学校教頭) 西岡智洋

飽田東小学校教諭(川尻小学校教諭) 石粼結衣

飽田東小学校教諭(池上小学校教諭) 大迫祐成

飽田東小学校教諭(城山小学校教諭) 前田朗子

飽田南小学校教諭(慶徳小学校教諭) 山田弘美

飽田南小学校教諭(黒髪小学校教諭) 潟口健也

飽田南小学校教諭(白坪小学校教諭) 緒方こずえ

飽田南小学校養護教諭(秋津小学校養護教諭) 河野彩

飽田南小学校教諭(託麻南小学校教諭) 北澤佑佳

飽田西小学校教諭(菱形小学校教諭) 瀧口愛美

中緑小学校教諭(城西小学校教諭) 外村真紀子

中緑小学校教諭(力合小学校教諭) 伊藤遼

中緑小学校教諭(田迎小学校教諭) 西尾佳奈

中緑小学校教諭(隈庄小学校教諭) 久保暁子

銭塘小学校教諭(銭塘小学校長) 伊津野留美

奥古閑小学校教諭(画図小学校教諭) 宮部香予子

川口小学校教諭(託麻東小学校教諭) 横山貴大

長嶺小学校教諭(託麻西小学校長) 中川幸二

長嶺小学校教諭(熊大附属小学校教諭) 西村実里

長嶺小学校教諭(尾ノ上小学校教諭) 嶋粼俊

長嶺小学校教諭(託麻東小学校教諭) 中本いずみ

長嶺小学校教諭(託麻北小学校教諭) 西村唯

長嶺小学校教諭(山ノ内小学校教諭) 村上奈央

長嶺小学校教諭(飽田西小学校教諭) 米村賢汰郎

長嶺小学校教諭(力合西小学校教諭) 黄木雅弘

長嶺小学校教諭(龍田中学校教諭) 古川真利奈

日吉東小学校養護教諭(桜木小学校養護教諭) 岡本博子

日吉東小学校教諭(月出小学校教諭) 末吉実咲

日吉東小学校教諭(城南小学校教諭) 舛田大生

桜木東小学校教諭(城北小学校教諭) 小嶌志保

桜木東小学校教諭(託麻東小学校教諭) 山野ゆかり

富合小学校教諭(熊本市教委人権教育指導室社会教育主事) 小林祥子

富合小学校教諭(池田小学校教諭) 石加絵梨

富合小学校教諭(力合小学校教諭) 平田温大

富合小学校栄養教諭(東町小学校栄養教諭) 坂田富美子

富合小学校教諭(出水南小学校教諭) 渡邊夏希

富合小学校教諭(城南小学校教諭) 三浦信也

富合小学校教諭(豊田小学校教諭) 松浦史織

杉上小学校教諭(杉上小学校教頭) 田川慎一

杉上小学校教諭(東町小学校教諭) 山粼大樹

杉上小学校教諭(楡木小学校教諭) 大塚菜穂

隈庄小学校教諭(本渡北小学校教諭) 木蜜真伸

隈庄小学校教諭(大江小学校教諭) 坂本沙祐里

隈庄小学校教諭(健軍小学校教諭) 作田義輝

隈庄小学校教諭(城山小学校教諭) 二見悠河

隈庄小学校教諭(小島小学校教諭) 大石理代

隈庄小学校教諭(中島小学校教諭) 枝元美月

隈庄小学校教諭(田迎南小学校教諭) 林健司

隈庄小学校教諭(飽田東小学校教諭) 黒松百合

豊田小学校教諭(富合小学校教諭) 中元厚子

豊田小学校教諭(力合西小学校教諭) 織田尚充

植木小学校教諭(白川小学校教諭) 中村裕子

植木小学校教諭(池田小学校教諭) 宮本依里香

植木小学校教諭(西原小学校教諭) 橋口沙央理

植木小学校養護教諭(託麻西小学校養護教諭) 安部亜弥

山本小学校教諭(北部東小学校教諭) 松村恵子

田原小学校教諭(壺川小学校教諭) 村上泰代

田原小学校教諭(帯山小学校教諭) 三浦真一郎

菱形小学校教諭(慶徳小学校教諭) 深川直美

菱形小学校養護教諭(植木小学校養護教諭) 藤森直美

桜井小学校教諭(一新小学校教諭) 西上佳甫

桜井小学校教諭(東町小学校教諭) 吉井智美※吉は上が土

桜井小学校教諭(川上小学校教諭) 板倉富美江

山東小学校教諭(芳野小学校教諭) 渡辺祐実

吉松小学校教諭(北部東小学校教諭) 上村静香

吉松小学校教諭(山東小学校教諭) 小胗光弘

田底小学校教諭(川上小学校教諭) 西田真由美

田底小学校教諭(隈庄小学校教諭) 林竜也

田迎西小学校教諭(花園小学校教諭) 西島寿恵

田迎西小学校教諭(田迎小学校教諭) 川端結花

田迎西小学校教諭(帯山小学校教諭) 高崎潤平

田迎西小学校教諭(山ノ内小学校教諭) 大津晶子

力合西小学校教諭(慶徳小学校教諭) 松粼真千子

力合西小学校教諭(若葉小学校教諭) 宮本瑛里

力合西小学校教諭(杉上小学校教諭) 北野珠美

力合西小学校養護教諭(山本小学校養護教諭) 井美紀

龍田西小学校教諭(池上小学校教諭) 恒松学

【小学校教員市教委への転任】

(五福小学校教諭) 馬原大介※原は´が無い

(春竹小学校教諭) 徳丸誠

(画図小学校養護教諭) 田代貴子

(高橋小学校教諭) 原口洸佑

(高平台小学校主幹教諭) 上村真理

(託麻東小学校教諭) 小川剛

(麻生田小学校教諭) 山形京子

(月出小学校教諭) 宮部健太

(銭塘小学校教諭) 恒松卓郎

(隈庄小学校教諭) 寺本裕子

(山本小学校教諭) 米原秀一

【小学校教員熊大附属小への転任】

(白山小学校教諭) 山本祐之介

(長嶺小学校教諭) 安田晶子

【小学校教員退職】

(壺川小学校教諭) 山中真弓

(碩台小学校教諭) 濱田博文

(白川小学校教諭) 深江圭子

(城東小学校教諭) 諏訪園泰子

(慶徳小学校教諭) 吉永真理子

(一新小学校教諭) 梅田宗一郎

(向山小学校栄養教諭) 山口和枝

(黒髪小学校教諭) 坂本博明

(大江小学校教諭) 河野真理子

(春竹小学校教諭) 小山佳歩

(春日小学校教諭) 谷川湖葉

(城西小学校教諭) 岡部志津可

(城西小学校教諭) 吉武翔平

(池田小学校教諭) 東原英行

(健軍小学校教諭) 松山典子

(日吉小学校教諭) 永田貴志子

(日吉小学校教諭) 原春香

(池上小学校教諭) 坂本幸恵

(池上小学校教諭) 三次由紀

(城山小学校教諭) 桑原絹子

(託麻原小学校教諭) 宮粼久美子

(泉ヶ丘小学校教諭) 吉川里子

(小島小学校教諭) 小松雅文

(若葉小学校教諭) 小粼美弥

(西原小学校教諭) 万谷陽子

(託麻東小学校教諭) 友村加代子

(武蔵小学校教諭) 吉川福代

(帯山西小学校教諭) 谷口浩子

(月出小学校教諭) 伊藤良子

(出水南小学校教諭) 田中勇治

(弓削小学校教諭) 村上精一

(託麻南小学校教諭) 和久田貴仁

(楡木小学校教諭) 牧坂教子

(楡木小学校教諭) 猶野和代

(川上小学校教諭) 紱丸睦子

(芳野小学校教諭) 城可純

(飽田南小学校養護教諭) 井手和代

(飽田西小学校教諭) 平嶋一

(長嶺小学校教諭) 池谷俊輔

(長嶺小学校教諭) 中川慎一

(桜木東小学校教諭) 河内菜穂子

(桜木東小学校教諭) 森江由香

(隈庄小学校教諭) 小山浩介

(植木小学校教諭) 村上誠悟

(田迎西小学校教諭) 西澤真由美

(田迎西小学校教諭) 郄森美佳

(力合西小学校教諭) 松村恵子

(龍田西小学校教諭) 松村洋史

【小学校栄養職員退職】

(託麻西小学校主任技師) 中冨雅美

【小学校事務職員採用】

城西小学校事務職員 大塚湧斗

託麻東小学校事務職員 川部明

【小学校事務職員転任転補】

春竹小学校事務主任(熊本市教委指導課参事) 山本誠也

花園小学校事務職員(春竹小学校事務職員) 中川諒陛

砂取小学校事務職員(富合小学校事務職員) 松嶋真裕

託麻原小学校事務主任(託麻南小学校事務主任) 田平靖子

秋津小学校事務職員(託麻東小学校事務職員) 下村梨夢

白山小学校事務主任(白山小学校主任事務職員) 上田起徳

西原小学校事務主幹(西原小学校事務主任) 荒木裕子

川上小学校事務主幹(川上小学校事務主任) 柴田仁美

北部東小学校事務主任(高平台小学校事務主任) 西瑞穂

杉上小学校事務主任(豊田小学校事務主任) 緒方美和

田原小学校主任事務職員(清水小学校主任事務職員) 赤星彩華

山東小学校事務主幹(山東小学校事務主任) 古賀陽子

【小学校事務職員退職】

(砂取小学校事務主任) 田畑知子

(北部東小学校事務主任) 北村博之

＜中学校の人事異動＞

【中学校長採用】

江原中学校長(熊本市教委人権教育指導室主任指導主事) 大森健

二岡中学校長(出水中学校教頭) 金光幸司

西原中学校長(楠中学校教頭) 吉川政美

出水南中学校長(帯山中学校教頭) 田中慎一朗

河内中学校長(河内中学校教頭) 田代めぐみ

天明中学校長(熊本市教委教育改革推進課主任指導主事) 坂本準

日吉中学校長(託麻中学校教頭) 桑野淳二

五霊中学校長(江南中学校教頭) 堀川貴史

【中学校長転任転補】

白川中学校長(城西小学校長) 松永憲治

藤園中学校長(江原中学校長) 東浩二

花陵中学校長(城山小学校長) 松本至道

桜山中学校長(河内中学校長) 千田庸介

城西中学校長(山ノ内小学校長) 菊川靖浩

東野中学校長(二岡中学校長) 羽矢尚史

東町中学校長(熊本市教委総合支援課教育審議員) 瑞穂達也

【中学校長市教委への転任】

(城西中学校長) 中山晋

(西原中学校長) 勝田広幸

(天明中学校長) 楳木敏之

(日吉中学校長) 井上毅

【中学校長退職】

(東町中学校長) 古賀義久

【中学校教頭採用】

出水中学校教頭(長嶺中学校教諭) 一安晋太郎

白川中学校教頭(熊本市教育センター指導主事) 真金竜樹

西山中学校教頭(花陵中学校教諭) 山形健一

江南中学校教頭(熊本市教委指導課指導主事) 郄宮さつき

湖東中学校教頭(熊本市教育センター指導主事) 柳邊桂三

帯山中学校教頭(帯山中学校教諭) 山部洋樹

錦ヶ丘中学校教頭(熊本市教委指導課指導主事) 高橋宗嗣

楠中学校教頭(熊本市教委指導課指導主事) 森祐一

東町中学校教頭(江南中学校教諭) 犬童隆雄

力合中学校教頭(熊本市教委総合支援課指導主事) 東智隆

【中学校教頭転任転補】

城南中学校教頭(力合中学校教頭) 佐々木真

竜南中学校教頭(西山中学校教頭) 坂田秀一

託麻中学校教頭(竜南中学校教頭) 近藤博史

出水南中学校教頭(植木北中学校教頭) 宮本和美

河内中学校教頭(湖東中学校教頭) 川本康彦

植木北中学校教頭(城南中学校教頭) 前田路子

【中学校教頭市教委への転任】

(白川中学校教頭) 佐方法隆

(錦ヶ丘中学校教頭) 森枝裕紀

(東町中学校教頭) 境理華

【中学校教員採用】

出水中学校教諭 栗原玄理

出水中学校教諭 寺本文香

出水中学校教諭 出田海斗

出水中学校教諭 濱口勇希

白川中学校教諭 甲斐舜士

白川中学校教諭 村松大地

白川中学校教諭 尾方晏奈

花陵中学校教諭 小畑漱祐

花陵中学校教諭 澤本凪

花陵中学校教諭 郄本悠紀人

城南中学校教諭 高野未桜

城南中学校教諭 大久保哉真

城南中学校教諭 大石ひとみ

京陵中学校栄養教諭 稲冨美羽

京陵中学校養護教諭 宮川聖羅

京陵中学校教諭 中原憲信

京陵中学校教諭 田川彩桜花

京陵中学校教諭 平瀬一真

京陵中学校教諭 堀内結加

西山中学校教諭 西鶴萌香

西山中学校教諭 前田理紗

江南中学校教諭 永尾祐樹

江南中学校教諭 園田健誠

江南中学校教諭 興梠彩衣

江原中学校教諭 山内克洋

江原中学校教諭 櫻井菜々美

竜南中学校教諭 青柳美江

竜南中学校教諭 武富波路

桜山中学校教諭 岳本翔汰

桜山中学校教諭 今井涼介

桜山中学校教諭 新地花音

湖東中学校教諭 宮粼美羽

湖東中学校教諭 清水大智

託麻中学校教諭 伊勢恵

託麻中学校教諭 岩粼耀功

託麻中学校教諭 工藤祐也

託麻中学校教諭 秋吉純輔

託麻中学校教諭 小林涼子

託麻中学校教諭 藤原尚

三和中学校教諭 樋口拓真

三和中学校教諭 郄潮利実弥

城西中学校教諭 今村翔

城西中学校教諭 山田晋子

城西中学校教諭 川上稔彦

城西中学校栄養教諭 淺田裕佳

帯山中学校教諭 広瀬秋香

帯山中学校養護教諭 森山悠香

帯山中学校教諭 草野秀太

帯山中学校教諭 大倉哉美

帯山中学校教諭 中畠元

東野中学校教諭 鬼丸湧基

東野中学校教諭 西本洋介

東野中学校教諭 藤本桃子

錦ヶ丘中学校教諭 下山翔

錦ヶ丘中学校教諭 山口大輔

錦ヶ丘中学校教諭 小山大智

二岡中学校教諭 遠江桃佳

二岡中学校教諭 今村勝生

東部中学校教諭 坂井政輝

東部中学校教諭 松本正義

東部中学校教諭 嶋粼円香

楠中学校教諭 引地翔吾

楠中学校教諭 馬場敦司

楠中学校教諭 木原皐

西原中学校教諭 牛島晟峰

西原中学校教諭 合志厘穂

西原中学校教諭 中村拓海

武蔵中学校教諭 宮本怜奈

武蔵中学校教諭 原逸史

武蔵中学校養護教諭 大塚咲歩

武蔵中学校教諭 渡邉由依

東町中学校教諭 吉永弥玖

東町中学校教諭 田村俊輔

出水南中学校教諭 吉田智葉

出水南中学校教諭 植木南登

出水南中学校教諭 村本あぐり

出水南中学校教諭 池内奈美

出水南中学校養護教諭 米村莉沙

清水中学校教諭 家入和美

清水中学校教諭 新田大志

清水中学校教諭 中原里沙

清水中学校教諭 六田祐花子

井芹中学校教諭 橘陽菜子

北部中学校教諭 岡海都希

北部中学校教諭 勝田成美

北部中学校教諭 淺田幸成

河内中学校教諭 出口貫太

飽田中学校教諭 今村勝勇

飽田中学校教諭 長尾勇志

長嶺中学校教諭 城本理恵

長嶺中学校教諭 竹本茜

長嶺中学校教諭 中原湧信

力合中学校教諭 永田嘉弘

力合中学校教諭 上野奈緒美

力合中学校教諭 平松逸人

龍田中学校教諭 伊東優香子

龍田中学校教諭 加藤百夏

龍田中学校教諭 倉本麗奈

龍田中学校教諭 大窪葉月

日吉中学校教諭 奥村晃弘

日吉中学校教諭 岩荑礼子

桜木中学校教諭 伊藤佑夏

桜木中学校教諭 曽根崎陽太

桜木中学校教諭 續遥

富合中学校教諭 井手美咲

富合中学校教諭 村上しずく

下益城城南中学校教諭 梶原悠愛

下益城城南中学校教諭 城川立成

下益城城南中学校教諭 大村知輝

下益城城南中学校教諭 竹内孝誠

下益城城南中学校教諭 藤田唯斗

【中学校教員転任転補】

出水中学校教諭(託麻中学校教諭) 遠藤剛

出水中学校養護教諭(武蔵中学校養護教諭) 志土地美佐紀

出水中学校教諭(北部中学校教諭) 右山大三郎

白川中学校教諭(託麻中学校教諭) 上國料健一

白川中学校教諭(帯山中学校教諭) 所崎良子

白川中学校教諭(東野中学校教諭) 宮本由希子

白川中学校主幹教諭(東野中学校主幹教諭) 松井晋二

藤園中学校教諭(桜山中学校教諭) 野田かおり

藤園中学校教諭(城西中学校教諭) 郄岡浩志

藤園中学校教諭(帯山中学校教諭) 後藤恵

藤園中学校教諭(下益城城南中学校教諭) 中村幸介

花陵中学校教諭(川口小学校長) 川中雅代

花陵中学校養護教諭(桜山中学校養護教諭) 佐藤真梨子

花陵中学校教諭(桜山中学校教諭) 上村和義

花陵中学校教諭(三和中学校教諭) 谷口佳寿子

花陵中学校教諭(東野中学校教諭) 手島美佳

城南中学校教諭(託麻中学校教諭) 松下浩一

城南中学校教諭(武蔵中学校教諭) 矢加部哲

城南中学校教諭(下益城城南中学校教諭) 井口さおり

京陵中学校教諭(出水南中学校教諭) 森建之

京陵中学校清水が丘分校教諭(下益城城南中学校教諭) 吉永亮介

西山中学校教諭(城南中学校教諭) 吉岡淳志

西山中学校教諭(東野中学校教諭) 加英子

西山中学校教諭(下益城城南中学校教諭) 矢部彰人

西山中学校教諭(鹿南中学校教諭) 紱永慶太

江南中学校教諭(託麻中学校教諭) 荒木理奈

江南中学校教諭(東町中学校教諭) 田中健太朗

江南中学校教諭(北部中学校教諭) 金田敏裕

江南中学校教諭(千原台高等学校教諭) 鋤粼浩美

江原中学校教諭(桜山中学校教諭) 川粼三保子

江原中学校教諭(錦ヶ丘中学校教諭) 出口寿世

江原中学校教諭(飽田中学校教諭) 豊田奈弥

江原中学校教諭(下益城城南中学校教諭) 井戸口俊之

竜南中学校養護教諭(託麻南小学校養護教諭) 大窪美織

竜南中学校教諭(江南中学校教諭) 足田真枝子

桜山中学校教諭(出水中学校教諭) 手島浩

桜山中学校養護教諭(出水中学校養護教諭) 村田美穂

桜山中学校教諭(西山中学校教諭) 田中文朗

桜山中学校教諭(東野中学校教諭) オット有紀

桜山中学校教諭(楠中学校教諭) 志水貴代

湖東中学校教諭(西山中学校教諭) 吉田弘生

湖東中学校教諭(二岡中学校教諭) 木下幸男

湖東中学校教諭(力合中学校教諭) 早田尚和

託麻中学校教諭(帯山中学校教諭) 橋本正孝

託麻中学校教諭(錦ヶ丘中学校教諭) 山中秀

託麻中学校教諭(西原中学校教諭) 栗崎義幸

託麻中学校教諭(武蔵中学校教諭) 衛藤豊

託麻中学校教諭(清水中学校教諭) 今平成美

託麻中学校教諭(富合中学校教諭) 坂口武志

三和中学校養護教諭(熊大附属中学校教諭) 河嶋里亜

三和中学校教諭(北部中学校教諭) 西浦里絵

三和中学校教諭(桜木中学校教諭) 古場脩平

城西中学校教諭(東部中学校教諭) 永沼宏之

城西中学校教諭(西原中学校教諭) 藤森龍

城西中学校教諭(出水南中学校教諭) 出口春美

城西中学校教諭(力合中学校教諭) 山村えり

帯山中学校教諭(湖東中学校教諭) 大山敬介

帯山中学校教諭(城西中学校教諭) 園田大知

帯山中学校教諭(東部中学校教諭) 有田裕子

帯山中学校教諭(東町中学校教諭) 郡山恵士

帯山中学校教諭(出水南中学校教諭) 竹本直也

帯山中学校教諭(清水中学校教諭) 大木辰男

帯山中学校教諭(河内中学校教諭) 西本愛和

帯山中学校教諭(長嶺中学校教諭) 小原俊

帯山中学校教諭(力合中学校教諭) 山田悠介

帯山中学校教諭(龍田中学校教諭) 松粼玲子

東野中学校教諭(西山中学校教諭) 大田住明

東野中学校主幹教諭(東野中学校教諭) 和田暁彦

東野中学校教諭(力合中学校教諭) 桑畑依里

東野中学校教諭(桜木中学校教諭) 綾千恵美

東野中学校教諭(五霊中学校教諭) 松本英之

東野中学校教諭(千原台高等学校教諭) 野村綾

錦ヶ丘中学校教諭(託麻中学校教諭) 木原潤一郎

錦ヶ丘中学校教諭(西原中学校教諭) 田中康平

錦ヶ丘中学校教諭(出水南中学校教諭) 松本美紗都

錦ヶ丘中学校教諭(北部中学校教諭) 山粼明美

錦ヶ丘中学校教諭(日吉中学校教諭) 山内あかね

二岡中学校教諭(白川中学校教諭) 有働遥香

二岡中学校教諭(京陵中学校教諭) 伊藤亜希子

二岡中学校教諭(託麻中学校教諭) 岩粼佳奈

二岡中学校教諭(東野中学校教諭) 木野千恵

二岡中学校教諭(西原中学校教諭) 松元祐志

二岡中学校教諭(武蔵中学校教諭) 村上智治

二岡中学校教諭(飽田中学校教諭) 酒井都里

東部中学校教諭(帯山中学校教諭) 網田政昭

東部中学校教諭(錦ヶ丘中学校教諭) 原田砂由利

東部中学校教諭(井芹中学校教諭) 福田竜馬

東部中学校教諭(龍田中学校教諭) 黒木瑶美

東部中学校教諭(下益城城南中学校教諭) 山下裕樹

楠中学校教諭(山鹿中学校教諭) 河内由行

楠中学校教諭(藤園中学校教諭) 田島大樹

楠中学校教諭(帯山中学校教諭) 横山知明

楠中学校教諭(西原中学校教諭) 赤坂健司

西原中学校教諭(出水中学校教諭) 外間春花

西原中学校教諭(城南中学校教諭) 堀尾光二

西原中学校教諭(託麻中学校教諭) 林大智

西原中学校教諭(清水中学校教諭) 小野松愛

西原中学校教諭(五霊中学校教諭) 川粼綾乃

武蔵中学校教諭(白坪小学校教諭) 上園みか

武蔵中学校教諭(西原中学校教諭) 奥井孝之

東町中学校教諭(花陵中学校教諭) 渡邉嘉仁

東町中学校教諭(京陵中学校教諭) 三角淳一

東町中学校教諭(二岡中学校教諭) 有田吉孝

出水南中学校教諭(花陵中学校長) 田口陽一

出水南中学校教諭(花陵中学校教諭) 井上武士

出水南中学校教諭(城南中学校教諭) 佐藤典子

出水南中学校教諭(武蔵中学校教諭) 青木栞

出水南中学校教諭(東町中学校教諭) 野原優花

出水南中学校教諭(河内中学校教諭) 山田直明

清水中学校教諭(白川中学校教諭) 森田智恵

清水中学校教諭(長嶺中学校教諭) 馬場直子

清水中学校教諭(力合中学校教諭) 三村直也

井芹中学校栄養教諭(城西中学校栄養教諭) 宮粼史子

井芹中学校教諭(二岡中学校教諭) 山代哲也

北部中学校教諭(京陵中学校教諭) 郄木裕貴

北部中学校養護教諭(帯山中学校養護教諭) 山田彩欄

北部中学校教諭(東部中学校教諭) 隈元京香

北部中学校教諭(楠中学校教諭) 田中真弓

北部中学校主幹教諭(西原中学校教諭) 古閑智明

北部中学校教諭(長嶺中学校教諭) 茺地裕子

北部中学校教諭(富合中学校教諭) 坂田一将

北部中学校教諭(五霊中学校教諭) 池松洋彦

北部中学校教諭(千原台高等学校教諭) 狩野貴輝

河内中学校教諭(出水中学校教諭) 坂梨史昇

河内中学校教諭(花陵中学校教諭) 牧田朋子

飽田中学校教諭(錦ヶ丘中学校教諭) 手島光裕

飽田中学校教諭(西原中学校教諭) 隅田博美

天明中学校教諭(江原中学校教諭) 佐藤友理

長嶺中学校教諭(熊本市教委総合支援課指導主事) 三角貴文

長嶺中学校教諭(帯山中学校教諭) 山口聡美

長嶺中学校教諭(二岡中学校教諭) 谷口千代

長嶺中学校教諭(武蔵中学校教諭) 岡竜司

長嶺中学校教諭(北部中学校教諭) 渡邊諒一

長嶺中学校教諭(力合中学校教諭) 満粼博子

長嶺中学校教諭(日吉中学校教諭) 九重悠香

長嶺中学校教諭(日吉中学校教諭) 松本美勇士

力合中学校教諭(白川中学校教諭) 中元満子

力合中学校教諭(二岡中学校教諭) 谷川清隆

力合中学校主幹教諭(北部中学校主幹教諭) 舩元信作

力合中学校教諭(桜木中学校教諭) 稲田紘二

力合中学校教諭(鹿南中学校教諭) 波田彩

龍田中学校教諭(京陵中学校教諭) 井上哲夫

龍田中学校教諭(桜山中学校教諭) 熊丸浩昭

龍田中学校教諭(三和中学校教諭) 森上佳衣子

龍田中学校教諭(東野中学校教諭) 松尾大輔

龍田中学校教諭(出水南中学校教諭) 大林美穗

龍田中学校教諭(井芹中学校教諭) 本岩悠花

日吉中学校教諭(帯山中学校教諭) 津留賢人

日吉中学校教諭(東野中学校教諭) 川上和也

日吉中学校教諭(龍田中学校教諭) 松山三亜子

桜木中学校教諭(城西中学校教諭) 上農大介

桜木中学校教諭(二岡中学校教諭) 金丸悠子

桜木中学校教諭(長嶺中学校教諭) 笠原一人

富合中学校教諭(京陵中学校教諭) 上村貴久子

富合中学校教諭(東部中学校教諭) 上田伊織

下益城城南中学校教諭(出水南中学校長) 城音寺明生

下益城城南中学校教諭(江原中学校教諭) 松岡美希

下益城城南中学校教諭(竜南中学校教諭) 郄濱千秋

下益城城南中学校教諭(湖東中学校教諭) 藤本航

下益城城南中学校教諭(城西中学校教諭) 林健一郎

下益城城南中学校教諭(鹿南中学校教諭) 西山愛

鹿南中学校教諭(熊大附属中学校教諭) 山崎香織

鹿南中学校教諭(出水中学校教諭) 三島健

鹿南中学校教諭(西山中学校教諭) 坂梨雄次

鹿南中学校教諭(錦ヶ丘中学校教諭) 瀬口純

五霊中学校教諭(湖東中学校教諭) 高山秀一

五霊中学校教諭(託麻中学校教諭) 川上加鈴

植木北中学校教諭(三和中学校教諭) 塩松紀子

【中学校教員市教委への転任】

(花陵中学校養護教諭) 今坂道子

(花陵中学校教諭) 陣内祥三

(江南中学校教諭) 松本信一

(湖東中学校教諭) 宮本晃利

(東野中学校教諭) 清田旭

(東町中学校教諭) 村上邦子

(河内中学校教諭) 丸山彰仁

(龍田中学校教諭) 宮本和彦

(日吉中学校教諭) 坂本良

(桜木中学校教諭) 吉田明日香

【中学校教員熊大附属中への転任】

(出水南中学校教諭) 福田晃平

(北部中学校養護教諭) 松島理美

【中学校教員退職】

(城南中学校教諭) 上野圭子

(西山中学校教諭) 米村裕美

(江南中学校教諭) 佐々木茂子

(江原中学校教諭) 古川良一

(江原中学校教諭) 竹嶋三悦

(託麻中学校教諭) 松本祐樹

(城西中学校教諭) 後藤貴美子

(東野中学校教諭) 小嶋由妃

(錦ヶ丘中学校教諭) 益森祐二

(錦ヶ丘中学校教諭) 西岡努

(二岡中学校教諭) 福永真寿美

(東部中学校教諭) 甲斐公人

(楠中学校教諭) 藤野志保

(出水南中学校教諭) 平川達也

(清水中学校教諭) 塚本憲子

(井芹中学校教諭) 高倉健二

(井芹中学校栄養教諭) 松村恵美

(北部中学校教諭) 岸森布美子

(飽田中学校教諭) 岩下勇平

(飽田中学校教諭) 今村美穂子

(長嶺中学校教諭) 池田政秀

(長嶺中学校教諭) 米村和幸

(龍田中学校教諭) 酒匂士郎

(桜木中学校教諭) 池田優太

(下益城城南中学校教諭) 太田結花

(植木北中学校教諭) 池田貴文

【中学校事務職員採用】

出水中学校事務職員 東由香

花陵中学校事務職員 松村優美子

西原中学校事務職員 木村稚摩

出水南中学校事務職員 丸岡彩音

北部中学校事務職員 尾方日和

下益城城南中学校事務職員 小野瑞季

【中学校事務職員転任転補】

白川中学校事務主幹(白川中学校事務主任) 佐藤麻衣子

三和中学校事務職員(花陵中学校事務職員) 臼杵真由

西原中学校主任事務職員(東部中学校事務職員) 坂本奈央

出水南中学校事務主任(出水南中学校主任事務職員) 守屋羊子

芳野中学校事務職員(三和中学校事務職員) 酒井保乃佳

【中学校事務職員退職】

(出水中学校事務職員) 工藤若菜

＜熊本市立高校・専門学校・幼稚園・特別支援学校の人事異動＞

【高等学校長採用】

必由館高等学校長(熊本市教委教育改革推進課教育審議員) 上野正直

【高等学校長退職】

(必由館高等学校長) 城野実

【高等学校副校長採用】

必由館高等学校副校長(熊本市教委教育改革推進課主任指導主事) 佐藤宏一

【高等学校教員採用】

必由館高等学校教諭 江頭龍

必由館高等学校教諭 山本悠佳

必由館高等学校教諭 田尻拓海

千原台高等学校教諭 杉本俊

千原台高等学校教諭 宮家英一

千原台高等学校教諭 金野亮太

千原台高等学校教諭 本田七瀬

【高等学校教員転任転補】

必由館高等学校教諭(千原台高等学校教諭) 内藤さとみ

必由館高等学校教諭(井芹中学校教諭) 山副文香

必由館高等学校教諭(熊本市教委教育改革推進課指導主事) 中島千晴

千原台高等学校教諭(総合ビジネス専門学校教員) 林田実華

千原台高等学校養護教諭(熊本市教委健康教育課指導主事) 早田智美

【高等学校教員退職】

(必由館高等学校教諭) 古江尚美

(必由館高等学校教諭) 松本芳盛

(必由館高等学校教諭) 西田彩佳

(千原台高等学校養護教諭) 竹口洋子

【総合ビジネス専門学校長採用】

総合ビジネス専門学校長(総合ビジネス専門学校教頭) 田畑文霧

【総合ビジネス専門学校教頭転任転補】

総合ビジネス専門学校教頭(必由館高等学校教頭) 坂本和歌子

【総合ビジネス専門学校教員転任転補】

総合ビジネス専門学校教員(千原台高等学校教諭) 古閑裕規

【総合ビジネス専門学校教員市教委への転任】

(総合ビジネス専門学校教員) 山本英史

【幼稚園長採用】

楠幼稚園長(碩台幼稚園教諭) 松井仁美

【幼稚園教諭採用】

碩台幼稚園教諭 片渕奈津美

一新幼稚園教諭 直理るみ

楠幼稚園教諭 石原美佳

【幼稚園教諭転任転補】

碩台幼稚園教諭(向山幼稚園教諭) 西田奈穂美

向山幼稚園教諭(碩台幼稚園教諭) 吉田千尋

向山幼稚園教諭(一新幼稚園教諭) 木村麻美

【特別支援学校教員転任転補】

平成さくら支援学校教諭(一新小学校教諭) 池田勉

平成さくら支援学校教諭(日吉小学校教諭) 田口望

平成さくら支援学校教諭(飽田中学校教諭) 藤森尊子

平成さくら支援学校教諭(武蔵中学校教諭) 秋丸智衆

あおば支援学校教諭(隈庄小学校教諭) 松本隆嗣

あおば支援学校教諭(西原小学校教諭) 弥永満之

あおば支援学校教諭(長嶺中学校教諭) 北圭菜実

あおば支援学校栄養教諭(富合小学校栄養教諭) 廣田千恵美

【特別支援学校教員市教委への転任】

(あおば支援学校教諭) 山田哲博

【特別支援学校教員退職】

(あおば支援学校教諭) 宮原尚智

(あおば支援学校栄養教諭) 平野郁代