サザンオールスターズ、『茅ヶ崎ライブ2023』3部門同時1位＆2つの自己最高記録
サザンオールスターズが3月20日にリリースした、故郷凱旋ライブ『茅ヶ崎ライブ2023』Blu-ray & DVDのパッケージが、オリコン週間ランキングで快挙を成し遂げた。
2024/4/1付オリコン週間DVDランキング、2024/4/1付オリコン週間Blu-ray Discランキング、2024/4/1付オリコン週間ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングの3部門で1位を獲得。サザンとしては、5作連続＆通算5作目の3部門同時1位の快挙となった。
リリース情報
2024年3月20日(水)発売
特設サイト https://special-sas45.southernallstars.jp/chigasakilive/
■完全生産限定盤
DISC-A 『LIVE FILM「茅ヶ崎ライブ2023」at 茅ヶ崎公園野球場』+
DISC-B 『DOCUMENTARY FILM「茅ヶ崎ライブのすべて」』+
Special Book『写真集「茅ヶ崎ライブ2023」』
＜Blu-ray＞2Blu-ray + Special Book / VIZL-2900 / ￥11,880（税込）
＜DVD＞3DVD + Special Book / VIZL-2901 / ￥11,880（税込）
▼DISCA 『LIVE FILM「茅ヶ崎ライブ2023」at 茅ヶ崎公園野球場』
▼DISCB 『DOCUMENTARY FILM「茅ヶ崎ライブのすべて」』
▼Special Book 『写真集「茅ヶ崎ライブ2023」』 サイズ：A4変形 / ページ数：全156ページ(表紙・裏表紙含む)
■通常盤
＜Blu-ray＞Blu-ray / VIXL-1800 / ￥8,580（税込）
＜DVD＞2DVD / VIBL-2200〜2201 / ￥8,580（税込）
●本編DISC
※完全生産限定盤・通常盤共通
1 C調言葉に御用心
2 女呼んでブギ
3 YOU
4 My Foreplay Music
5 涙のキッス
6 夏をあきらめて
7 Moon Light Lover
8 栄光の男
9 OH!! SUMMER QUEEN〜夏の女王様〜
10 そんなヒロシに騙されて
11 いとしのエリー
12 歌えニッポンの空
13 君だけに夢をもう一度
14 東京VICTORY
15 栞のテーマ
16 太陽は罪な奴
17 真夏の果実
18 LOVE AFFAIR〜秘密のデート〜
19 ミス・ブランニュー・デイ (MISS BRAND-NEW DAY)
20 盆ギリ恋歌
21 みんなのうた
22 マンピーのG★SPOT
23 ロックンロール・スーパーマン〜Rock'n Roll Superman〜
24 Ya Ya (あの時代を忘れない)
25 希望の轍
26 勝手にシンドバッド
関連リンク
◆サザンオールスターズ45周年特設サイト
◆オフィシャルYouTube