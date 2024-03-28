サザンオールスターズが3月20日にリリースした、故郷凱旋ライブ『茅ヶ崎ライブ2023』Blu-ray & DVDのパッケージが、オリコン週間ランキングで快挙を成し遂げた。

2024/4/1付オリコン週間DVDランキング、2024/4/1付オリコン週間Blu-ray Discランキング、2024/4/1付オリコン週間ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングの3部門で1位を獲得。サザンとしては、5作連続＆通算5作目の3部門同時1位の快挙となった。

2024/4/1付オリコン週間Blu-ray Discランキングの初週売上6.1万枚という記録は、これまで2013年にリリースされたサザンの映像作品『SUPER SUMMER LIVE 2013 “灼熱のマンピー!! G★スポット解禁!!”』の今日までの累積売上枚数が4.9万枚で最高記録をキープしており、初週にしてBlu-ray Discの自己最高累積売上記録を樹立。そして、2024/4/1付オリコン週間ミュージックDVD・Blu-ray Discランキングの9.5万枚は、『SUPER SUMMER LIVE 2013 “灼熱のマンピー!! G★スポット解禁!!”』(2013年)の初週売上8.0万枚を超えて、自己最高初週売上を大きく更新。2013年の作品は5年ぶりにサザンが活動を再開したライブということで大きな話題を呼んだライブだっただけに、本作の記録がいかに凄い記録かがわかる。

リリース情報

LIVE Blu-ray & DVD 『茅ヶ崎ライブ2023』

2024年3月20日(水)発売
特設サイト https://special-sas45.southernallstars.jp/chigasakilive/
■完全生産限定盤
DISC-A 『LIVE FILM「茅ヶ崎ライブ2023」at 茅ヶ崎公園野球場』+
DISC-B 『DOCUMENTARY FILM「茅ヶ崎ライブのすべて」』+
Special Book『写真集「茅ヶ崎ライブ2023」』
＜Blu-ray＞2Blu-ray + Special Book / VIZL-2900 / ￥11,880（税込）
＜DVD＞3DVD + Special Book / VIZL-2901 / ￥11,880（税込）
▼DISCA 『LIVE FILM「茅ヶ崎ライブ2023」at 茅ヶ崎公園野球場』
▼DISCB 『DOCUMENTARY FILM「茅ヶ崎ライブのすべて」』
▼Special Book 『写真集「茅ヶ崎ライブ2023」』　サイズ：A4変形 / ページ数：全156ページ(表紙・裏表紙含む)
■通常盤
＜Blu-ray＞Blu-ray / VIXL-1800 / ￥8,580（税込）
＜DVD＞2DVD / VIBL-2200〜2201 / ￥8,580（税込）
●本編DISC
※完全生産限定盤・通常盤共通
1 C調言葉に御用心
2 女呼んでブギ
3 YOU
4 My Foreplay Music
5 涙のキッス
6 夏をあきらめて
7 Moon Light Lover
8 栄光の男
9 OH!! SUMMER QUEEN〜夏の女王様〜
10 そんなヒロシに騙されて
11 いとしのエリー
12 歌えニッポンの空
13 君だけに夢をもう一度
14 東京VICTORY
15 栞のテーマ
16 太陽は罪な奴
17 真夏の果実
18 LOVE AFFAIR〜秘密のデート〜
19 ミス・ブランニュー・デイ (MISS BRAND-NEW DAY)
20 盆ギリ恋歌
21 みんなのうた
22 マンピーのG★SPOT
23 ロックンロール・スーパーマン〜Rock'n Roll Superman〜
24 Ya Ya (あの時代を忘れない)
25 希望の轍
26 勝手にシンドバッド

関連リンク

◆サザンオールスターズ オフィシャルサイト
◆サザンオールスターズ45周年特設サイト
◆オフィシャルYouTube