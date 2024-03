モトリー・クルーのニッキー・シックス(B)が、水曜日(3月27日)、X(旧Twitter)で即興のQ&Aセッションを行い、ガンズ・アンド・ローゼズとの共同ツアー開催を画策していたことを明かした。シックスは、ファンから「2025年、モトリー・クルー&ガンズ・アンド・ローゼズ・ツアーの可能性は???」と問われると、「俺ら、やろうとした。うまくいかなかった。今のとこは。素晴らしいツアーになるだろうな。どうなるかね」と答えた。

We tried. It just didn’t work out for now. Would be a great tour. You never know. ???????? https://t.co/TJdIMmIyZn