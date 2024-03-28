日本野球機構（NPB）は28日、12球団開幕ベンチ入りメンバーを発表した。プロ野球は29日に一斉開幕。各地でナイター6試合が行われる。

巨人は注目のルーキーが阿部慎之助監督（45）の公言通りに開幕1軍入り。ドラフト1位右腕の西舘勇陽投手（22＝中大）、同3位・佐々木俊輔外野手（24＝日立製作所）、同4位・泉口友汰内野手（24＝NTT西日本）の3選手が登録された。新人3選手が開幕1軍入りを果たしたのは2010年以来14年ぶり。

その他、大勢、大城、小林、吉川、坂本、岡本、門脇、長野、丸、長野、梶谷のベテラン＆中軸選手が名を連ね、2年目のドラ1・浅野翔吾外野手（19）、松原聖弥外野手（29）も登録された。

阿部新監督の元、いよいよ4年ぶりのリーグ優勝へ向けたシーズンが幕を開ける。

巨人（戸郷）―阪神（青柳） 東京D 18・15〜

ヤクルト（サイスニード）―中日（柳） 神宮 18・00〜

DeNA（東）―広島（久里） マツダ 18・30〜

オリックス（宮城）―ソフトバンク（有原） 京セラD 18・00〜

楽天（早川）―西武（今井） 楽天モバイル 18・00〜

ロッテ（小島）―日本ハム（伊藤） ZOZOマリン 18・30〜

投 手 15 大勢

投 手 17 西舘 勇陽

投 手 20 戸郷 翔征

投 手 28 高橋 礼

投 手 29 F・グリフィン

投 手 31 赤星 優志

投 手 33 K・ケラー

投 手 41 中川 皓太

投 手 49 A・バルドナード

投 手 58 船迫 大雅

投 手 91 堀田 賢慎

投 手 93 松井 颯

捕 手 22 小林 誠司

捕 手 24 大城 卓三

捕 手 37 郡 拓也

内野手 00 湯浅 大

内野手 2 吉川 尚輝

内野手 5 門脇 誠

内野手 6 坂本 勇人

内野手 25 岡本 和真

内野手 35 泉口 友汰

外野手 7 長野 久義

外野手 8 丸 佳浩

外野手 12 萩尾 匡也

外野手 13 梶谷 隆幸

外野手 43 重信 慎之介

外野手 44 佐々木 俊輔

外野手 51 浅野 翔吾

外野手 59 松原 聖弥