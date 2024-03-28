巨人は14年ぶり新人3選手が開幕1軍メンバー入り！浅野、松原も登録 “阿部元年”さあ4年ぶり奪回
日本野球機構（NPB）は28日、12球団開幕ベンチ入りメンバーを発表した。プロ野球は29日に一斉開幕。各地でナイター6試合が行われる。
巨人は注目のルーキーが阿部慎之助監督（45）の公言通りに開幕1軍入り。ドラフト1位右腕の西舘勇陽投手（22＝中大）、同3位・佐々木俊輔外野手（24＝日立製作所）、同4位・泉口友汰内野手（24＝NTT西日本）の3選手が登録された。新人3選手が開幕1軍入りを果たしたのは2010年以来14年ぶり。
その他、大勢、大城、小林、吉川、坂本、岡本、門脇、長野、丸、長野、梶谷のベテラン＆中軸選手が名を連ね、2年目のドラ1・浅野翔吾外野手（19）、松原聖弥外野手（29）も登録された。
阿部新監督の元、いよいよ4年ぶりのリーグ優勝へ向けたシーズンが幕を開ける。
巨人（戸郷）―阪神（青柳） 東京D 18・15〜
ヤクルト（サイスニード）―中日（柳） 神宮 18・00〜
DeNA（東）―広島（久里） マツダ 18・30〜
オリックス（宮城）―ソフトバンク（有原） 京セラD 18・00〜
楽天（早川）―西武（今井） 楽天モバイル 18・00〜
ロッテ（小島）―日本ハム（伊藤） ZOZOマリン 18・30〜
投 手 15 大勢
投 手 17 西舘 勇陽
投 手 20 戸郷 翔征
投 手 28 高橋 礼
投 手 29 F・グリフィン
投 手 31 赤星 優志
投 手 33 K・ケラー
投 手 41 中川 皓太
投 手 49 A・バルドナード
投 手 58 船迫 大雅
投 手 91 堀田 賢慎
投 手 93 松井 颯
捕 手 22 小林 誠司
捕 手 24 大城 卓三
捕 手 37 郡 拓也
内野手 00 湯浅 大
内野手 2 吉川 尚輝
内野手 5 門脇 誠
内野手 6 坂本 勇人
内野手 25 岡本 和真
内野手 35 泉口 友汰
外野手 7 長野 久義
外野手 8 丸 佳浩
外野手 12 萩尾 匡也
外野手 13 梶谷 隆幸
外野手 43 重信 慎之介
外野手 44 佐々木 俊輔
外野手 51 浅野 翔吾
外野手 59 松原 聖弥