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　日本野球機構（NPB）は28日、12球団開幕ベンチ入りメンバーを発表した。プロ野球は29日に一斉開幕。各地でナイター6試合が行われる。

　巨人は注目のルーキーが阿部慎之助監督（45）の公言通りに開幕1軍入り。ドラフト1位右腕の西舘勇陽投手（22＝中大）、同3位・佐々木俊輔外野手（24＝日立製作所）、同4位・泉口友汰内野手（24＝NTT西日本）の3選手が登録された。新人3選手が開幕1軍入りを果たしたのは2010年以来14年ぶり。

　その他、大勢、大城、小林、吉川、坂本、岡本、門脇、長野、丸、長野、梶谷のベテラン＆中軸選手が名を連ね、2年目のドラ1・浅野翔吾外野手（19）、松原聖弥外野手（29）も登録された。

　阿部新監督の元、いよいよ4年ぶりのリーグ優勝へ向けたシーズンが幕を開ける。

巨人（戸郷）―阪神（青柳）　東京D　18・15〜

ヤクルト（サイスニード）―中日（柳）　神宮　18・00〜

DeNA（東）―広島（久里）　マツダ　18・30〜

オリックス（宮城）―ソフトバンク（有原）　京セラD　18・00〜

楽天（早川）―西武（今井）　楽天モバイル　18・00〜

ロッテ（小島）―日本ハム（伊藤）　ZOZOマリン　18・30〜

投　手　15　大勢

投　手　17　西舘　勇陽

投　手　20　戸郷　翔征

投　手　28　高橋　礼

投　手　29　F・グリフィン

投　手　31　赤星　優志

投　手　33　K・ケラー

投　手　41　中川　皓太

投　手　49　A・バルドナード

投　手　58　船迫　大雅

投　手　91　堀田　賢慎

投　手　93　松井　颯

捕　手　22　小林　誠司

捕　手　24　大城　卓三

捕　手　37　郡　拓也

内野手　00　湯浅　大

内野手　2　 吉川　尚輝

内野手　5 　門脇　誠

内野手　6 　坂本　勇人

内野手　25　岡本　和真

内野手　35　泉口　友汰

外野手　7 　長野　久義

外野手　8 　丸　佳浩

外野手　12　萩尾　匡也

外野手　13　梶谷　隆幸

外野手　43　重信　慎之介

外野手　44　佐々木　俊輔

外野手　51　浅野　翔吾

外野手　59　松原　聖弥