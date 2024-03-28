【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(28日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
44450.66 ボリンジャー:＋3σ(26週)
44279.59 ボリンジャー:＋3σ(13週)
42101.12 ボリンジャー:＋2σ(13週)
41814.38 ボリンジャー:＋3σ(25日)
41342.84 ボリンジャー:＋2σ(26週)
41085.92 ボリンジャー:＋2σ(25日)
40574.51 6日移動平均線
40357.45 ボリンジャー:＋1σ(25日)
40168.07 ★日経平均株価28日終値
39922.64 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39803.85 均衡表転換線(日足)
39628.98 25日移動平均線
39591.45 均衡表基準線(日足)
38900.51 ボリンジャー:-1σ(25日)
38797.51 新値三本足陰転値
38396.17 均衡表転換線(週足)
38235.03 ボリンジャー:＋1σ(26週)
38172.04 ボリンジャー:-2σ(25日)
37744.16 13週移動平均線
37443.57 ボリンジャー:-3σ(25日)
37239.00 均衡表雲上限(日足)
36587.45 75日移動平均線
35787.71 均衡表基準線(週足)
35565.69 ボリンジャー:-1σ(13週)
35535.22 均衡表雲下限(日足)
35127.22 26週移動平均線
34017.46 200日移動平均線
33387.21 ボリンジャー:-2σ(13週)
32019.41 ボリンジャー:-1σ(26週)
31373.01 均衡表雲上限(週足)
31208.74 ボリンジャー:-3σ(13週)
29717.39 均衡表雲下限(週足)
28911.60 ボリンジャー:-2σ(26週)
25803.78 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 75.65(前日79.39)
ST.Slow(9日) 78.75(前日83.28)
ST.Fast(13週) 88.34(前日90.74)
ST.Slow(13週) 88.64(前日89.44)
［2024年3月28日］
株探ニュース