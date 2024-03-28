

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





44450.66 ボリンジャー:＋3σ(26週)

44279.59 ボリンジャー:＋3σ(13週)

42101.12 ボリンジャー:＋2σ(13週)

41814.38 ボリンジャー:＋3σ(25日)

41342.84 ボリンジャー:＋2σ(26週)

41085.92 ボリンジャー:＋2σ(25日)

40574.51 6日移動平均線

40357.45 ボリンジャー:＋1σ(25日)



40168.07 ★日経平均株価28日終値



39922.64 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39803.85 均衡表転換線(日足)

39628.98 25日移動平均線

39591.45 均衡表基準線(日足)

38900.51 ボリンジャー:-1σ(25日)

38797.51 新値三本足陰転値

38396.17 均衡表転換線(週足)

38235.03 ボリンジャー:＋1σ(26週)

38172.04 ボリンジャー:-2σ(25日)

37744.16 13週移動平均線

37443.57 ボリンジャー:-3σ(25日)

37239.00 均衡表雲上限(日足)

36587.45 75日移動平均線

35787.71 均衡表基準線(週足)

35565.69 ボリンジャー:-1σ(13週)

35535.22 均衡表雲下限(日足)

35127.22 26週移動平均線

34017.46 200日移動平均線

33387.21 ボリンジャー:-2σ(13週)

32019.41 ボリンジャー:-1σ(26週)

31373.01 均衡表雲上限(週足)

31208.74 ボリンジャー:-3σ(13週)

29717.39 均衡表雲下限(週足)

28911.60 ボリンジャー:-2σ(26週)

25803.78 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 75.65(前日79.39)

ST.Slow(9日) 78.75(前日83.28)



ST.Fast(13週) 88.34(前日90.74)

ST.Slow(13週) 88.64(前日89.44)



［2024年3月28日］



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