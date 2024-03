アルクが展開する「ディズニー fantaSpeak(ファンタスピーク)」

魅力あふれるディズニー作品やピクサー作品のコンテンツと様々な仕組みで、学びの習慣化や豊かなライフスタイルの実現をお手伝いしてくれる英語・英会話アプリです。

そんな「ディズニー ファンタスピーク」では、2024年3月28日より、英語の難易度を抑えたショートストーリー仕立ての作品を「聞くだけ」で参加できる「春の英語初級者応援イベント」を開催!

ディズニー ファンタスピーク「春の英語初級者応援イベント」

fantaSpeak公式サイト:https://fantaspeak.me/

応募期間:2024年3月28日(木)〜4月26日(金)23:59

対象作品:

『ミッキー、プルートに出会う』『プーの親切ゲーム』『おっかなびっくりのお泊まり会』『ミッキーの王子と少年』(4月2日公開予定)『ミニーのなくなったレシピ』(4月9日公開予定)『ルーの木登り』(4月16日公開予定)

賞品・当選人数:

キャラクターステッカー1枚ランダム 25名キャラクターステッカー6枚豪華セット 5名

※1は、クイズの正解者の中から抽選で当たります。

※2は、4作品以上正解した方の中から抽選で当たります。

応募方法:応募期間内にチャレンジを達成して、アプリ内記載のフォームより応募ください。

・「春の英語初級者応援イベント」に参加される方は、ホーム画面下部の「ストーリー」タブをタップして「初級者向け」の作品を選択ください。

・レベル1(Lv.★☆☆☆☆)の6作品の中から好きな作品を選び、最後の話まで学習します(「1. リスニング」の学習だけでも応募できます)。

・学習を終えたら、アプリ内の応募フォームから各作品のクイズに答えると、応募完了です。

※1作品から最大6作品で応募できます

※事前に応募規約を確認の上参加ください

ディズニーやピクサーの作品で英語が学べる大人向け英語学習アプリ「ディズニー ファンタスピーク」

ながら学習、スキマ学習に最適な「聞くだけ」から気軽に始められるので、忙しい方や英語初級者の方でも取り組みやすく続けやすいのが特徴です。

獲得した学習ポイント(ジュエル)を消費することで、基本無料で次のレッスンを続けられる他、貯まったジュエルで、デジタルアートコレクションを獲得するチャンスがあるなど、楽しみながら英語を学ぶことができます。

「ディズニー ファンタスピーク」では、学習のモチベーション維持のために、ストーリーを学習してクイズに回答するとディズニーグッズが当たるイベントを定期的に開催。

今回実施される「春の英語初級者応援イベント」では、英語に苦手意識がある方が気軽に参加できるように、英語の難易度を抑えたショートストーリー仕立ての作品が用意されます。

短めの作品を「聞くだけ」でイベントに応募可能。

賞品は毎日の英語学習に使用しているスマホや旅行用のスーツケースを彩る、ディズニーのキャラクターステッカーです☆

継続して学びやすい「初級レベルの作品」を、続々追加予定

英語初級者にも取り組みやすい、英語の難易度を抑えたショートストーリー仕立ての作品を、4月に3作品追加。

これらの作品は、ジュエルを使わずに学べる完全無料のレッスンとなっており、英語初級者の継続学習をサポートします。

※公開日は変更になる場合があります

『ミッキーの王子と少年』

作品追加日:2024年4月2日(火)

ある王国にいた王子は、国民を心から愛する優しい心の持ち主。

ですが、日々の暮らしに退屈さを感じ、冒険を求めていました。

そんなある日王子は、お城で捕らえられていた、自分にそっくりな「ミッキーマウス」という名の貧しい若者に出会い……。

『ミニーのなくなったレシピ』

作品追加日:2024年4月9日(火)

お菓子作りのコンテストに出場予定の「ミニーマウス」は、当日に特別なレシピを書いた紙をなくしてしまいます。

「ミッキーマウス」や「ドナルドダック」、そして「ドナルドダック」の甥っ子たち「ヒューイ」「デューイ」「ルーイ」と総出で探すのですが……。

『ルーの木登り』

作品追加日:2024年4月16日(火)

ある日「ルー」と「ティガー」は一緒に100エーカーの森で跳びはねていました。

「ルー」は「ティガー」のように高く飛びはねたり、木の枝をぶらさがったり、いろいろなことを自分でしたいのですが、小さなからだではなかなかうまくいきません。

次の日、お母さんの「カンガ」からアップルパイを作るということを聞いた「ルー」は、お母さんのために木になっているリンゴをとろうとするのですが……。

英語の難易度を抑えたショートストーリー仕立ての作品を「聞くだけ」で応募できるイベント。

ディズニー ファンタスピークにて2024年3月28日より開催される「春の英語初級者応援イベント」の紹介でした☆

※画像内のステッカーは一部です。他のデザインのステッカーが当たる場合もあります

※ステッカーのデザインは変更になる場合があります

※ステッカーのデザインは選べません

