玩具や幼少期の乗り物を企画・製造・販売している「アイデス」の人気シリーズ「ブルーナボンボン」

「ミッフィー」の作者として世界的に知られるオランダの絵本作家・グラフィックデザイナーのディック・ブルーナ氏が描く絵本の世界に登場する「うさぎ」のバルーントイです。

そんな「ブルーナボンボン」から、「ブルーナボンボン ふわモコ」のミニサイズ「ブルーナボンボンふわモコ ミニ」が発売されます☆

アイデス「ブルーナボンボンふわモコ ミニ」

発売予定:2024年4月上旬 ※アイデスオンラインショップで予約受付中

価格:5,500円(税込)

対象年齢:6ヶ月以上

サイズ:W160×L290×H260mm

重量:0.5kg

カラー:ホワイト

販売店舗:全国の雑貨取扱店、アイデスオンラインショップなど

アイデスより発売されている、ディック・ブルーナさんが描く絵本の世界に登場する「うさぎ」のバルーントイ「ブルーナボンボン」

作風を大切にしたシンプルなデザインが幅広い層に愛されており、発売より40万個以上販売されている人気トイです。

そんな「ブルーナボンボン」シリーズから、新モデルとなる「ふわモコミニ」が登場!

サイズが小さくなりライフスタイルに溶け込みやすいので「かわいいものが好き」「安心感で満たされたい」という方にぴったり。

抱き心地と触り心地の良いフワモコ素材で仕上げられた、癒やし度満点のトイです☆

「ブルーナボンボンふわモコミニ」のポイント

暮らしに癒やしを与えてくれる、ふわふわモコモコの愛すべき存在「ブルーナボンボンふわモコミニ」

そんな「ブルーナボンボンふわモコミニ」の注目ポイントを紹介していきます☆

ポイント1. シリーズ史上、抱きごこちNo.1

表面のふわふわモコモコの肌触りに加え、両腕で抱きしめられるサイズ感に仕上げられた「ブルーナボンボンふわモコミニ」

指を跳ね返す、ほどよいやわらかさで癒やしを与えてくれます。

ポイント2. 緊張やストレスを和らげるベビーパウダーの香り

緊張やストレスを緩和してくれる、ほんのりベビーパウダーの香りつき。

幼い頃の安心感を思い出させる、優しい香りです。

ポイント3. 花粉やダニ・汚れ・型崩れの心配ナシ

外のカバーは取り外して手洗いできるため、花粉やダニなどのアレルギーがある方も安心。

空気を入れてメンテナンスが可能なので、ぬいぐるみとは異なり型崩れしてしまう心配なく長く愛せます。

リラックス効果抜群な、癒し度満点のバルーントイ。

アイデスの「ブルーナボンボン ふわモコ ミニ」は、2024年4月上旬より発売、アイデスオンラインショップで予約受付中です!

