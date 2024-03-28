Ãæ¹ñ¡¢±Û¶ËÇ°×±ß³ê²½ÆÃÊÌ¹ÔÆ°¡¡20ÅÔ»Ô¤Ë³ÈÂç
½Å·Ä»Ô¹¾ËÌ¶è¤Ë¤¢¤ëµûÓÜ±Ø¤Ç¡¢Í¢½ÐÍÑ´°À®¼Ö¤òËþºÜ¤·¤Æ½ÐÈ¯¤òÂÔ¤Ä¹ñºÝ²ßÊªÎó¼Ö¡£¡Ê3·î6Æü»£±Æ¡¢½Å·Ä¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ÅâÔõ¡Ë
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ3·î28Æü¡ÛÃæ¹ñÀÇ´ØÁí½ð¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¹ñ²ÈÈ¯Å¸²þ³×°Ñ°÷²ñ¡¢ºâÀ¯Éô¡¢¸òÄÌ±¿Í¢Éô¤Ê¤É14ÉôÌç¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢5¥«·î¤Ë¤ï¤¿¤ë¡Ö2024Ç¯±Û¶ËÇ°×±ß³ê²½Â¥¿ÊÆÃÊÌ¹ÔÆ°¡×¤ò13¾Ê20ÅÔ»Ô¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡¸ý´ß¡ÊÄÌ´ØÃÏ¡Ë¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶¥â¥Ç¥ëÅÔ»Ô¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¸ý´ß¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º£Ç¯¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ï¿·¤¿¤ËßÄÍÛ»Ô¡ÊÎËÇ«¾Ê¡Ë¡¢ºÑÆî»Ô¡Ê»³Åì¾Ê¡Ë¡¢¹çÈî»Ô¡Ê°Âµ«¾Ê¡Ë¤Î3ÅÔ»Ô¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£2023Ç¯¤Î¼Â»ÜÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ëËÌµþ»Ô¡¢Å·ÄÅ»Ô¡¢¾å³¤»Ô¡¢½Å·Ä»Ô¡¢ÂçÏ¢»Ô¡ÊÎËÇ«¾Ê¡Ë¡¢Ç«ÇÈ»Ô¡ÊÞ¶¹¾¾Ê¡Ë¡¢¥¢¥â¥¤»Ô¡ÊÊ¡·ú¾Ê¡Ë¡¢ÀÄÅç»Ô¡Ê»³Åì¾Ê¡Ë¡¢¿¼圳»Ô¡Ê¹Åì¾Ê¡Ë¡¢¹½£»Ô¡ÊÆ±¡Ë¡¢Åì´Ð»Ô¡ÊÆ±¡Ë¡¢ÀÐ²ÈÁñ»Ô¡Ê²ÏËÌ¾Ê¡Ë¡¢Åâ»³»Ô¡ÊÆ±¡Ë¡¢Æîµþ»Ô¡Ê¹¾ÁÉ¾Ê¡Ë¡¢Ìµ¼â»Ô¡ÊÆ±¡Ë¡¢¹º½£»Ô¡ÊÞ¶¹¾¾Ê¡Ë¡¢³¤¸ý»Ô¡Ê³¤Æî¾Ê¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢ÂÐ¾ÝÃÏ°è¤Ï20ÅÔ»Ô¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¼Â»Ü¤¹¤ë¹ÔÆ°¤Î²þ³×Á¼ÃÖ¤Ï¥â¥Î¤ÎËÇ°×¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ËÇ°×¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëËÇ°×¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊËÇ°×Ê¬Ìî¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ËÇ°×¤ÎÄÌ´Ø¸úÎ¨¤Î¾å¾º¡¢ËÇ°×¤Î¿·¤¿¤Ê¿ä¿Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¤Ê¤ë»º¶È¤ÎÍøÊØÀ¤Î¸þ¾å¡¢¸ý´ß¤Î¾ðÊó²½¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È²½¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¡¢´ð½à¤ÎÀ°¹ç¤äËÇ°×Ê¬Ìî¤ÎÀÇ¶â¡¦ÈñÍÑ¤Î°ú¤²¼¤²¤Ê¤É6ÊýÌÌ¤Ç30°Ê¾å¤ÎÁ¼ÃÖ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¸¡±Ö¤Î¿³ºº¡¦µö²Ä½êÍ×»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¢À¸Á¯ÇÀ»ºÊª¡¦¿©ÉÊ¤ÎÄÌ´Ø¸úÎ¨¤Î¸þ¾å£¸¦µæ³«È¯¤ËÍÑ¤¤¤ëÀßÈ÷¤ä¸«ËÜÉÊ¤ÎËÇ°×¼êÂ³¤¤Î´ÊÁÇ²½¤¥µ¡¼¥Ó¥¹ËÇ°×¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë´ÉÍý»ö¹à¤Î¹ñºÝËÇ°×¡ÖÃ±°ìÁë¸ý¡Ê¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë¡×¤Ø¤ÎÁÈ¤ßÆþ¤ì¥±Û¶ËÇ°×¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î²þÁ±¦µ»½ÑÅªËÇ°×Á¼ÃÖ¤Î¸«Ä¾¤·¤ÈÂÐ±þ¤Î¶¯²½§¹ñÆâ±¿ÄÂ°ú¤²¼¤²Á¼ÃÖ¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¿ä¿Ê¡Ý¤Ê¤É¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¡£