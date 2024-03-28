日本パラ陸上競技連盟が28日、5月17日から25日に行われる“神戸2024世界パラ陸上競技選手権”の日本代表男子40人、女子26人、計66人を発表した。11回目となる今大会は、日本初開催となる。

代表にはパラ陸上の第一人者で大会アンバサダーを務める山本篤（41）は、男子走幅跳（T63・膝上切断）クラスで7大会連続の代表に選出された。39歳で出場した東京パラリンピックでは自己ベストを更新するジャンプを見せ4位入賞を果たした。今大会、2位以内に入れば、パリパラリンピックの出場権を獲得する。

※写真は山本選手

【日本代表】※あいうえお順

■男子

赤井大樹（T20）1500m

芦田創（T47）走幅跳

井草貴文（T37）1500m

生馬知季（T54）100m、400m

石田駆（T46）100m

石山大輝（T12）100m、走幅跳

井谷俊介（T64）100m、200m

伊藤竜也（T52）100m、400m

稲垣克明（T63）100m、走幅跳

岩田 悠希 T20 1500 m

上与那原寛和（T52）400m

大島健吾（T64）100m、200m

唐澤剣也（T11）1500m、5000m

川上秀太（T13）100m

岸澤宏樹（T54）1500m

古畑篤郎（T34）100m、800m

近藤元（T63）100m、走幅跳

佐藤友祈（T52）100m、400m

三本木優也（T45）100m

篠田義人（F52）円盤投

白砂匠庸（F46）やり投

新保大和（F37）円盤投

鈴木徹（T64）走高飛

鈴木朋樹（T54）1500m

鈴木雄大（T47）400m

高橋峻也（F46）やり投

田巻佑真（T64）200m

十川裕次（T20）1500m

樋口政幸（T54）1500m、5000m

福永凌太（T13）100m、400m、走幅跳

政成晴輝（F12）やり投

又吉康十（T64）走幅跳

松本武尊（T36）100m、400m

山粼晃裕（F46）やり投

山路竣哉（T12）100m

山手勇一（F41）やり投

山本篤（T63）走幅跳

吉田竜太（T54）5000 m

若生裕太（F12）やり投

和田伸也（T11）1500m、5000m

■女子

井内菜津美（T11）1500m

岡野華子（T20）1500m

鬼谷慶子（F53）円盤投

小野寺萌恵（T34）100m、800m

川口梨央（T20）走幅跳

菅野新菜（T20）400m

北浦春香（T34）100m、800m

齋藤由希子（F46）砲丸投

酒井園実（T20）走幅跳

佐々木真菜（T13）100m、400m

澤田優蘭（T12）走幅跳

郄桑早生（T64）走幅跳

高田千明（T11）走幅跳

高松佑圭（T38）400m

竹村明結美（T38）400m

辻沙絵（T47）200m、400m

兎澤朋美 T63 100 m走幅跳

中西麻耶（T64）走幅跳

藤原由奈（T20）1500m

堀玲那（F20）砲丸投

前川楓（T63）100m、走幅跳

村岡桃佳（T54）100m、800m

山下千絵（T64）200m

山本萌恵子（T20）1500m

湯口英理菜（T61）走幅跳

吉田彩乃（T34）100m、800m

