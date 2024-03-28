日本初開催の世界パラ陸上日本代表66人を発表 第一人者・山本篤は7大会連続で出場【選手一覧】
日本パラ陸上競技連盟が28日、5月17日から25日に行われる“神戸2024世界パラ陸上競技選手権”の日本代表男子40人、女子26人、計66人を発表した。11回目となる今大会は、日本初開催となる。
代表にはパラ陸上の第一人者で大会アンバサダーを務める山本篤（41）は、男子走幅跳（T63・膝上切断）クラスで7大会連続の代表に選出された。39歳で出場した東京パラリンピックでは自己ベストを更新するジャンプを見せ4位入賞を果たした。今大会、2位以内に入れば、パリパラリンピックの出場権を獲得する。
※写真は山本選手
【日本代表】※あいうえお順
■男子
赤井大樹（T20）1500m
芦田創（T47）走幅跳
井草貴文（T37）1500m
生馬知季（T54）100m、400m
石田駆（T46）100m
石山大輝（T12）100m、走幅跳
井谷俊介（T64）100m、200m
伊藤竜也（T52）100m、400m
稲垣克明（T63）100m、走幅跳
岩田 悠希 T20 1500 m
上与那原寛和（T52）400m
大島健吾（T64）100m、200m
唐澤剣也（T11）1500m、5000m
川上秀太（T13）100m
岸澤宏樹（T54）1500m
古畑篤郎（T34）100m、800m
近藤元（T63）100m、走幅跳
佐藤友祈（T52）100m、400m
三本木優也（T45）100m
篠田義人（F52）円盤投
白砂匠庸（F46）やり投
新保大和（F37）円盤投
鈴木徹（T64）走高飛
鈴木朋樹（T54）1500m
鈴木雄大（T47）400m
高橋峻也（F46）やり投
田巻佑真（T64）200m
十川裕次（T20）1500m
樋口政幸（T54）1500m、5000m
福永凌太（T13）100m、400m、走幅跳
政成晴輝（F12）やり投
又吉康十（T64）走幅跳
松本武尊（T36）100m、400m
山粼晃裕（F46）やり投
山路竣哉（T12）100m
山手勇一（F41）やり投
山本篤（T63）走幅跳
吉田竜太（T54）5000 m
若生裕太（F12）やり投
和田伸也（T11）1500m、5000m
■女子
井内菜津美（T11）1500m
岡野華子（T20）1500m
鬼谷慶子（F53）円盤投
小野寺萌恵（T34）100m、800m
川口梨央（T20）走幅跳
菅野新菜（T20）400m
北浦春香（T34）100m、800m
齋藤由希子（F46）砲丸投
酒井園実（T20）走幅跳
佐々木真菜（T13）100m、400m
澤田優蘭（T12）走幅跳
郄桑早生（T64）走幅跳
高田千明（T11）走幅跳
高松佑圭（T38）400m
竹村明結美（T38）400m
辻沙絵（T47）200m、400m
兎澤朋美 T63 100 m走幅跳
中西麻耶（T64）走幅跳
藤原由奈（T20）1500m
堀玲那（F20）砲丸投
前川楓（T63）100m、走幅跳
村岡桃佳（T54）100m、800m
山下千絵（T64）200m
山本萌恵子（T20）1500m
湯口英理菜（T61）走幅跳
吉田彩乃（T34）100m、800m