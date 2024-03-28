リーバーマン元米上院議員が死去、82歳
【AFP＝時事】ジョゼフ・リーバーマン（Joseph Lieberman）元米上院議員が27日、ニューヨーク市内で「転倒に伴う合併症」のため死去した。82歳。米メディアが家族の発表として報じた。
2000年大統領選で、民主党の大統領候補アル・ゴア（Al Gore）氏により、ユダヤ系として初めて副大統領候補に選ばれた。
04年には自ら大統領選に立候補したが、民主党の指名候補争いで脱落。バラク・オバマ（Barack Obama）氏が当選した08年大統領選では、ジョン・マケイン（John McCain）候補の副大統領候補として有力視された。
昨年には、24年大統領選に向け、民主・共和両党以外の第三の候補の擁立を目指す政治団体「ノーレーベルズ（No Labels）」の創設に参加した。
【翻訳編集】AFPBB News
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