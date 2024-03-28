【ドバイWC枠順】日本馬は4頭出走 連覇狙うウシュバテソーロは5番ゲート
UAE・ドバイのメイダン競馬場で現地時間3月30日(土)に行われるドバイワールドカップ(北半球産4歳上、南半球産3歳上・首G1・ダ2000m)のゲート番が決定した。
日本から参戦する、ドゥラエレーデは3番ゲート、ウシュバテソーロは5番ゲート、デルマソトガケは8番ゲート、ウィルソンテソーロは11番ゲートにそれぞれ決まった。馬番、ゲート番、騎乗騎手は以下の通り。
【出走馬】
1行目：馬番-ゲート番 馬名/英字表記
2行目：性齢、所属・厩舎、騎乗予定騎手
1-7 クラプトン/Clapton
牡5、米・C.サマーズ厩舎、D.デービス騎手
2-1 クルーピ/Crupi
牡4、米・T.プレッチャー厩舎、L.サエス騎手
3-9 ディファンデッド/Defunded
セ6、沙・A.ミシュレフ厩舎、A.アル・ファライディ騎手
4-8 デルマソトガケ/Derma Sotogake
牡4、日・音無秀孝厩舎、C.ルメール騎手
5-3 ドゥラエレーデ/Dura Erede
牡4、日・池添学厩舎、B.ムルザバエフ騎手
6-2 カビールカーン/Kabirkhan
牡4、首・D.ワトソン厩舎、P.ドッブス騎手
7-12 ローレルリバー/Laurel River
牡6、首・B.シーマー厩舎、T.オシェア騎手
8-4 ミリタリーロー/Military Law
セ9、首・M.アル・メイリ厩舎、O.チャベス騎手
9-6 ニューゲート/Newgate
牡4、米・B.バファート厩舎、L.デットーリ騎手
10-10 セニョールバスカドール/Senor Buscador
牡6、米・T.フィンチャー厩舎、J.アルバラード騎手
11-5 ウシュバテソーロ/Ushba Tesoro
牡7、日・高木登厩舎、川田将雅騎手
12-11 ウィルソンテソーロ/Wilson Tesoro
牡5、日・小手川準厩舎、原優介騎手