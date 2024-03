【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■3月28日20時にパフォーマンスビデオの公開も決定!

BALLISTIK BOYZが、タイの人気レーベル「HIGH CLOUD」からの第3弾となる「Meant to be feat. F.HERO&BOOM BOOM CASH」を3月28日にリリース。

本楽曲は、先日BABYMETALとBODYSLAMとのトリプルコラボ楽曲「LEAVE IT ALL BEHIND」に参加し話題となったタイの国民的ラッパーF.HEROと、EDMサウンドを取り入れた楽曲が特徴のバンドBOOM BOOM CASHを客演に迎えた、“プチャヘンザ(Put your hands up)チューン”。日本テレビにて3月14日にスタートしたBALLISTIK BOYZ初の地上波冠番組『BALLI BALLI! BALLISTIK BOYZ』のテーマソングになっている。

タイの主要音楽チャートT-POP CHART 2位、タイの人気ラジオ局 Mellow Pop「ASIA TOP 50」 2024年1月マンスリーチャート6位のロングヒットを果たしたBALLISTIK BOYZのタイ楽曲第1弾「Drop Dead feat. TRINITY」、T-POP CHART 4位にランクインした第2弾の「All I Ever Wanted feat. GULF KANAWUT」に続く、第3弾「Meant to be feat. F.HERO&BOOM BOOM CASH」。

BOOM BOOM CASHのメンバーでプロデューサーのBOTCASHによるクールなギターの音色と、軽快なEDMビートが融合したサウンドが強烈なインパクトを与えており、タイ語・英語・日本語・ポルトガル語という多言語の歌詞が効果的に披露されている。

LDHのJr.EXILE世代と呼ばれる新世代のプロジェクト『BATTLE OF TOKYO』において、2023年夏に行われたライブ『BATTLE OF TOKYO~CODE OF Jr.EXILE~』で初披露された「Meant to be feat. F.HERO&BOOM BOOM CASH」。ファン待望のリリースとともに、3月28日20時、このときのライブの模様が収められたパフォーマンスビデオが、HIGH CLOUDのオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開される。こちらもぜひチェックしよう。

リリース情報

2024.02.21 ON SALE

ALBUM『Back & Forth』

2024.03.28 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Meant to be feat. F.HERO&BOOM BOOM CASH」

BALLISTIK BOYZ OFFICIAL SITE

https://m.tribe-m.jp/Artist/index/195