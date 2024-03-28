【ドバイSC枠順】リバティアイランドは9番ゲート、スターズオンアースは8番ゲート
UAE・ドバイのメイダン競馬場で現地時間3月30日(土)に行われるドバイシーマクラシック(北半球産4歳上、南半球産3歳上・首G1・芝2410m)のゲート番が決定した。
日本から参戦するリバティアイランドは9番ゲート、スターズオンアースは8番ゲート、ジャスティンパレスは3番ゲート、シャフリヤールは2番ゲート。ディープインパクト産駒のオーギュストロダンは7番ゲートに決まった。馬番、ゲート番、騎乗騎手は以下の通り。
【出走馬】
1行目：馬番-ゲート番 馬名/英字表記
2行目：性齢、所属・厩舎、騎乗予定騎手
1-6 ジュンコ/Junko
セ5、仏・A.ファーブル厩舎、M.ギュイヨン騎手
2-3 ジャスティンパレス/Justin Palace
牡5、日・杉山晴紀厩舎、J.モレイラ騎手
3-1 ポイントロンズデール/Point Lonsdale
牡5、愛・A.オブライエン厩舎、W.ローダン騎手
4-11 レベルスロマンス/Rebel's Romance
セ6、首・C.アップルビー厩舎、W.ビュイック騎手
5-2 シャフリヤール/Shahryar
牡6、日・藤原英昭厩舎、C.デムーロ騎手
6-5 シムカミル/Simca Mille
牡5、嘉・A.ドゥミユール厩舎、J.ドイル騎手
7-12 シスファハン/Sisfahan
牡6、独・H.グレーヴェ厩舎、L.ディロジール騎手
8-10 スピリットダンサー/Spirit Dancer
セ7、英・R.フェイヒー厩舎、O.オーア騎手
9-7 オーギュストロダン/Auguste Rodin
牡4、愛・A.オブライエン厩舎、R.ムーア騎手
10-4 エミリーアップジョン/Emily Upjohn
牝5、英・J＆T.ゴスデン厩舎、K.シューマーク騎手
11-8 スターズオンアース/Stars on Earth
牝5、日・高柳瑞樹厩舎、C.ルメール騎手
12-9 リバティアイランド/Liberty Island
牝4、日・中内田充正厩舎、川田将雅騎手
※嘉＝カタール