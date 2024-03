2024年3月27日(水)、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに『名探偵コナン』の原作者、青山剛昌先生が来場!

『名探偵コナン4-Dライブ・ショー~星空の宝石~』や劇場版最新作と連動した『名探偵コナン・ワールド』などを体験し、「まるで作品から飛び出してきたようなクオリティ!」と太鼓判を押してくださいました。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

2024年3月27日(水)、国内のみならず世界中を熱狂させている大人気作品『名探偵コナン』の原作者、青山剛昌先生がユニバーサル・スタジオ・ジャパンに来場!

パークでの超興奮体験を楽しまれました。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

3月22日(金)にオープンしたばかりの新アトラクション『名探偵コナン4-Dライブ・ショー~星空の宝石(ジュエル)~』は、エンターテイナーによる本格アクション、全幅45メートルの巨大スクリーンに広が

る3D映像、水しぶきやスモークといった特殊エフェクトなど、様々な要素が融合し、作品の魅力を多面的に体感できる「新次元劇場」です。

青山先生は体験後、「キッドの登場シーンがかっこよくて、思わずおぉ!と声が出ちゃったよ。キャラク

ターはまるで作品から飛び出してきたみたいだった。アクションと映像の融合が凄かったし、特殊エフェクトにもたくさん驚かされた!」と大興奮、新アトラクションを全身で満喫!

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

さらに3月1日(金)より開催中の『ユニバーサル・クールジャパン2024』のアトラクションのひとつ、

『名探偵コナン・ワールド』も体験。

今春公開、話題沸騰中の劇場版最新作『名探偵コナン100万ドルの五稜星』と連動したリアル脱出ゲーム『名探偵コナン・ザ・エスケープ』や、“食×音楽×ミステリー”が織りなす究極のエンターテイメント体験『名探偵コナン・ミステリー・レストラン』へ。

先生は『名探偵コナン・ザ・エスケープ』のヒリヒリするような緊迫感の中、登場キャラクターの「服部平次」や「遠山和葉」「毛利小五郎」らと共に、差し迫る数々の難事件に立ち向かい、謎解き体験を楽しみました。

原作者である青山先生でも時折頭を抱えて悩まれるような難問も登場し、まさに作品そのままの世界を全身で体感。

また、体験後には「謎解きの、解けそうでなかなか解けない難易度が面白かった!あと、アクションは見応えがあったし、セットが細かいところまで作りこまれているのも凄かったから、ゲストの皆さんにはぜひ体験してほしい」と、こだわりの演出に関しても大満足の様子。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

また、毎年大好評の『名探偵コナン・ミステリー・レストラン』では、2024年はヴァイオリンの生演奏も体験できるため、「生演奏のクオリティは凄いね。登場キャラクターはすごくリアルだったし、特に平次がかっこよかった!食事も本当に美味しくて、満喫できた。」と大絶賛!

超リアルな「名探偵コナン」の世界にどっぷりと入り込んだ最高の食体験を堪能し、“食事を楽しみながら推理する”というユニバーサル・スタジオ・ジャパンならではの想像を超える新体験に興奮されていました。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

最後に、ゲストへのサプライズとして『名探偵コナン・ザ・エスケープ』のアトラクション外観に、ご自身のサインと“あの”登場人物を描いてくださっています。

ぜひ、パーク内の数か所に施されたサインも探してみてくださいね!

