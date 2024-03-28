【ドバイターフ枠順】8カ国から強豪集結 ドウデュースは4番ゲート、ダノンベルーガは10番ゲート
UAE・ドバイのメイダン競馬場で現地時間3月30日(土)に行われるドバイターフ(北半球産4歳上、南半球産3歳上・首G1・芝1800m)のゲート番が決定した。
日本から参戦するドウデュースは4番ゲート、ダノンベルーガは10番ゲート、ナミュールは14番ゲート、マテンロウスカイは7番ゲート。3連覇を狙う英のロードノースは11番ゲートに決まった。馬番、ゲート番、騎乗騎手は以下の通り。
【出走馬】
1行目：馬番-ゲート番 馬名/英字表記
2行目：性齢、所属・厩舎、騎乗予定騎手
1-9 カイロ/Cairo
牡4、愛・A.オブライエン厩舎、W.ローダン騎手
2-15 カリフ/Calif
セ5、巴・F.ナス厩舎、A.デフリース騎手
3-6 キャットニップ/Catnip
セ5、米・M.スティッドハム厩舎、C.ルメール騎手
4-10 ダノンベルーガ/Danon Beluga
牡5、日・堀宣行厩舎、J.モレイラ騎手
5-4 ドウデュース/Do Deuce
牡5、日・友道康夫厩舎、武豊騎手
6-8 ファクトゥールシュヴァル/Facteur Cheval
セ5、仏・J.レニエ厩舎、M.ギュイヨン騎手
7-11 ロードノース/Lord North
セ8、英・J＆T.ゴスデン厩舎、L.デットーリ騎手
8-3 ルクセンブルク/Luxembourg
牡5、愛・A.オブライエン厩舎、R.ムーア騎手
9-7 マテンロウスカイ/Matenro Sky
セ5、日・松永幹夫厩舎、横山典弘騎手
10-5 メジャードタイム/Measured Time
牡4、首・C.アップルビー厩舎、W.ビュイック騎手
11-2 リアルワールド/Real World
セ7、首・S.ビン・スルール厩舎、K.ストット騎手
12-13 サンドナート/San Donato
セ8、首・D.ワトソン厩舎、P.ドッブス騎手
13-12 ストレートアロン/Straight Arron
セ5、香・C.ファウンズ厩舎、B.アヴドゥラ騎手
14-1 ヴォイッジバブル/Voyage Bubble
セ5、香・P.イウ、M.バルザローナ騎手
15-14 ナミュール/Namur
牝5、日・高野友和、C.デムーロ騎手
16-16 ナシュワ/Nashwa
牝5、英・J＆T.ゴスデン、H.ドイル騎手
※巴＝バーレーン