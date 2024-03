■BLACKPINK・リサ、27歳の誕生日にYouTube初投稿!

BLACKPINKのLISA(リサ)が3月27日に誕生日を迎え、さまざまなコンテンツを公開して注目を集めている。

リサの自主レーベル「LLOUD」のYouTubeチャンネルには、『Special Birthday Q&A with Lisa | 27 years around the sun | Exclusive Merch Drop』というタイトルの映像が掲載された。

映像は、リサが「私の家を少しだけ見せてほしいというファンの方の声が多かったので、(LLOUDのYouTubeチャンネル初投稿)記念に家の紹介をすることにした」と語る場面からスタートする。カラスの鳴き声が入って困惑する屋外撮影ならではのシーンも交えながら玄関へ。部屋の中には至る所に質問が貼られており、それをひとつずつ剥がして答えながら、スタッフによって華やかに誕生日の飾り付けがされたリビングに到着。

「すごく一生懸命リフォームした」という広々としたリビングでも引き続き質問に答えていく。「最も尊敬する人は?」という質問には「母」、「もし歌手にならなかったら」やってみたい職業は「客室乗務員」、他にも「一番記憶に残る誕生日」のエピソードなど、ファンには気になるトピックが満載だ。

そしてケーキのろうそくを一緒に吹き消すときには愛猫も登場。抱っこしたり肩に乗せたり、かわいらしく話しかけたり。さらににこやかでキュートな笑顔を見せた。エピローグでは、大型SUV車に乗り込み自らの運転で颯爽と出かける姿も披露。リサの新居での暮らしを垣間見ることができる動画になっている。

また、同日開設された「LLOUD」のTikTokチャンネルでは、その愛車の前で踊るリサの動画が公開。「First post birthday post」とコメントされた記念すべき初投稿で、リサは、誕生日を記念して発売された「L」の文字をかたどったロゴ入りのオリジナルフーディーにジーンズ、ショートブーツを合わせている。なめらかな動きでリズムに乗り、妖艶かつクールなダンスを披露。途中大きくうなずくような動きで被っていたフードが自然に外れ、最後は髪を揺らしながら笑顔で踊り切った。

First post birthday post dc: @Dexter Carr #LISA #LLOUD #LLOUDbirthday

リサの誕生日に公開されたこれらのコンテンツに、

「世界のラリサ誕生日おめでとう」

「ステージではめっちゃかっこいいのに普段はマンネ爆発しておちゃめなリサが好き!!」

「リサちゃんゲレンデ乗ってんのかっこよすぎるし内装とキャリパーがリサちゃんの好きな黄色で好きを詰め込んだ感じ超良い」

「久しぶりにダンス見れて嬉しい」

「めっちゃ可愛くてかっこいいよーー!!!」

とSNSはファンのさまざまなコメントで賑わっている。