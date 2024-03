ONEWE、3rdミニアルバム「Planet Nine：ISOTROPY」集合コンセプトフォトを公開

ONEWEが、さらに深まった音楽で帰ってくる。本日(28日)、公式SNSを通じて3rdミニアルバム「Planet Nine:ISOTROPY」の集合コンセプトフォトが公開された。公開されたコンセプトフォトで、彼らはブラウントーンのカジュアルなファッションで男らしい魅力をアピール。カメラを見つめる深い眼差しからは、一段と深くなった感性が感じられる。背景を飾った白い布と床に咲いた花など、様々なオブジェで夢幻的な雰囲気を倍増させ、ONEWEが見せる新しい音楽の世界に期待が高まっている。

「Planet Nine : ISOTROPY」は、ONEWEが2回にわたって展開してきた「Planet Nineシリーズ」の延長線上にある。状態が変わっても性質は変わらない等方性を意味する中、自分たちだけのアイデンティティを維持しながらも、より一層発展した音楽を披露することを予告。特に、メンバーのヨンフンとガンヒョンが除隊したことで、前作「GRAVITY」発売後、約1年3ヶ月ぶりに完全体で披露するニューアルバムであるだけに、さらに意味が深い。3rdミニアルバム「Planet Nine : ISOTROPY」は4月17日午後6時、音楽配信サイトを通じてリリース。5月4〜5日には、単独コンサート「ONEWE 3rd Live Concert [O! NEW E!volution III]」が開催される。