ディオールが麻布台ヒルズに新ブティックをオープン。屋上にはレ リュンブ邸を彷彿とさせるガーデンも

ディオールは麻布台ヒルズのガーデンプラザCにブティックをオープンしました。©Yukiko Suzuki/Courtesy of DIORメゾンの創設当初から築かれるディオールと日本の絆は、ファッションショーや展覧会といった機会を重ねるたびに深められてきました。創設者クリスチャン・ディオールの日本とその魅力的な文化に対する深い憧れを継承します。©Yukiko Suzuki/Courtesy of DIORオートクチュールドレスにほどこされたプリーツを思わせるファサードには、幾重にも重なる繊細な糸が流麗にあしらわれており、それは卓越性への讃歌そのものです。隈研吾建築都市設計事務所によるこの驚くほど洗練された建築は素材と色彩が詩的に共鳴し、魅惑的なホワイトの色合いに照らされています。

©Yukiko Suzuki/Courtesy of DIORこの建築の内部では、魔法のような日本の職人技がこの唯一無二の空間を昇華させています。儚い自然の美へのオマージュとして花びらが無限の芸術性で空間を彩り、壁には名人技と言われる「なぐり」の技法で彫られた優美なパネルや、織物の技巧を彷彿とさせる「和紙」があしらわれています。このたぐいまれな場所の屋上には、ムッシュ ディオールが自然への愛を育んだグランヴィルのレ リュンブ邸を彷彿とさせるガーデンがひろがります。©Yukiko Suzuki/Courtesy of DIORこの上なくエクスクルーシブなこの場所では、マリア・グラツィア・キウリが手掛けるウィメンズ コレクションと、ヴィクトワール・ドゥ・カステラーヌによるファイン ジュエリー & タイムピーシズにスポットライトを当て、アイコニックな「レディ ディオール」に加え、2024年春夏 コレクションのプレタポルテやアクセサリーが限定アイテムとしてラインアップします。©Yukiko Suzuki/Courtesy of DIORディオール 麻布台ヒルズ〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目2番4号 ガーデンプラザC営業時間:11:00 - 20:00定休日:月曜@DIOR#ディオール #ディオールファインジュエリー #ディオールタイムピーシズお問い合わせ:クリスチャン ディオールTEL:0120-02-1947