日本時間3月28日、イーロン・マスク氏がX(Twitter)のプレミアム(有料のサブスクリプション)に関する施策を投稿した。これによると、認証済みアカウントであるフォロワーが2500人を越えると、Xのプレミアム機能が無料に、5000人を越えるとプレミアムプラス機能が無料になるとのこと。

Going forward, all 𝕏 accounts with over 2500 verified subscriber followers will get Premium features for free and accounts with over 5000 will get Premium+ for free