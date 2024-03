KISS OF LIFEのBELLE、1stシングル「Midas Touch」個人トレーラー映像を公開

KISS OF LIFEのBELLEの個人トレーラー映像が公開された。



本日(28日)0時、KISS OF LIFEの公式YouTubeチャンネルを通じて公開されたBELLEのトレーラー映像で、BELLEは恋人と幸せな時間を過ごしていたが、ある瞬間、一人で残されたような寂しさと虚しさを感じる。



恋に落ちた少女から、変わってしまった愛を感じ、寂しさとおぼろげさがにじみ出る。まるで青春映画のワンシーンを見ているかのようなトレンディで洗練された演出は、ニューアルバムに対する期待を高める。



KISS OF LIFEのニューアルバム「Midas Touch」は、誰かに一度はやってくる“愛”を、彼女たちだけの強烈なカラーで表現したアルバムで、KISS OF LIFEの特有の魅惑的な声色と感性で、彼女たちだけの特別な愛を歌う。



KISS OF LIFEは4月3日の午後6時、1stシングル「Midas Touch」でカムバックする。