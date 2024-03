SHAUN、日本初のワンマンライブが大盛況！4月26日リリースの新曲を一足早くパフォーマンス

シンガーソングライター、DJ、プロデューサーとマルチな才能に溢れたアーティスト、SHAUNが26日、自身としては初となる日本でのワンマンライブを行った。ソールドアウトとなった会場は、SHAUNの登場を待つ満員のファンで埋め尽くされた。ライブがスタートすると思いきや、ステージのモニターには、レトロゲームのような映像によるライブ前のアナウンスが流れた。「SHAUNは緊張しやすいので、温かい目で見守って頂きたい」などのメッセージが読み上げられ、そのユニークな映像に彼の人柄が表れており、会場の雰囲気が和んだ。

ライブがスタートすると美声&美メロと、バンド編成の迫力あるパフォーマンスに次第と会場は盛り上がった。またMCではファンへの想い、このライブに掛ける想いなどを流暢な日本語で伝えて驚かせた。日本を愛する彼の人柄を感じさせるMCに、ファンも思わず笑顔が溢れた。そして、3月25日に先行配信したばかりのシングル「Terminal(Japanese Ver.)」をはじめ、4月26日にリリースを予定している日本向けのEPに収録される全4曲を一足早くパフォーマンスした。日本語の歌詞ということもあり、楽曲に込められたメッセージや情景がダイレクトに胸に響く。本編ラストの楽曲は、日本でもおなじみとなっている「Way Back Home(Japanese Ver.)」だった。美しいアコースティックギターから始まり、楽曲が終わる頃には会場が一体となって、彼の歌声に酔いしれた。今回のライブは全17曲、約80分間のライブパフォーマンスとなったが、終始、日本のファンに感謝し、日本のファンを大事している姿勢に心を打たれるライブとなった。4月の日本向けEPのリリースに先駆け、シングル「Terminal(Japanese Ver.)」が配信中。日本での更なる活躍に注目だ。

■公演概要

「SHAUN SHOWCASE TOKYO」

日時:3月26日(火) 開場18:00 / 開演19:00

会場:代官山 SPACE ODD



<セットリスト>

1.Intro + Lunisolar

2.Shooting Star

3.Easy

4.Answer

5.For a While(Japanese Ver.)

6.Dream

7.Road

8.Don't Let Me Know

9.So Right

10.Terminal(Japanese Ver.)

11.That Summer

12.Traveler

13.Bad Habits(Japanese Ver.)

14.Nocturnal

15.Way Back Home(Japanese Ver.)

16.Closed Ending

17.Swan Song



■リリース情報

EP「For a While」

4月26日リリース予定



先行配信シングル「Terminal(Japanese Ver.)」配信中



「Terminal(Japanese Ver.)」のストリーミング / EP「For a While」のPre Add、Pre Saveはこちら