■12ヵ月連続デジタルリリースをした楽曲に加え、TeddyLoidによる「I’m a mess」リミックスも収録!

MY FIRST STORYがニューアルバム『The Crown』を5月8日にリリースすることを発表した。

2023年、12ヵ月連続デジタルリリースをした楽曲に加え、自身初のストリーミング累計再生数2億回再生を突破した大ヒット曲「I’m a mess」をTeddyLoidによるリミックスを収録した全13曲。

約14ヵ月振りのCDリリースとなる今作。ショップ別購入特典も発表され、TOWER RECORDSはサイン入りポストカード、HMV・TSUTAYAはサイン入りライブ写真ポストカード(ランダム3種)、楽天ブックスはオリジナル配送パック&ボンフィン、Amazonはメガジャケとなっている。

リリース情報

2024.05.08 ON SALE

ALBUM『The Crown』

<収録曲>

1.Listen

2.メリーゴーランド

3.東京ミッドナイト

4.蜃気楼

5.ハルジオン

6.アンビシャス

7.二十億光年の恋

8.Boyfriend

9.CRAZY BEAUTIFUL NIGHT

10.i don’t wanna be

11.Ashen

12.HOME~2023.11.14 VS at TOKYO DOME ver.~

13.I’m a mess(TeddyLoid Remix)

MY FIRST STORY OFFICIAL SITE

https://myfirststory.net/