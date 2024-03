春にピッタリの新作が続々！【VALENTINO BEAUTY】の最新情報をチェック！

【VALENTINO BEAUTY(ヴァレンティノ ビューティ)】から、春のメイクにぴったりの新作が発売されます。アイコン的アイテムの「GO クッション」シリーズからは、テンションが上がるグリッターグリーンのプレミアムなアイテムが登場。人気リップ「ロッソ ヴァレンティノ」からは、肌なじみ抜群のヌードカラー4色がラインナップされ、「ボーン イン ローマ」からは、爽やかなフレグランス2種が新登場します。どのアイテムも、まるで日常から解き放たれるような豪華で洗練されたものばかり。一つひとつチェックしていきます。

「GO クッション」シリーズにグリーンのプレミアムなケースが仲間入り

【ヴァレンティノ ビューティ】「ヴァレンティノ GO クッション ケース グリーンストラヴァガンザ エディション」\5,280(税込)、「ヴァレンティノ GO クッション レフィル N 」 SPF50+ PA+++ 全4色 各\7,700(税込)

上品な肌を演出する「GO クッション」シリーズから、グリーンのグリッターに彩られたプレミアムなケースが4月5日(金)に発売されます。生命力に溢れるグリーンのカラーは、「退屈と戦う贅沢な私」を表現。伝統とモダンさを兼ね備えたデザインが、メイク時間をゴージャスに演出します。同時に発売されるレフィルは、日本人の肌にフィットする4色がラインナップ。肌の潤いを保ちながら毛穴をカバーして、まるで陶器のような美しい肌に仕上げます。さらに、SPF50+、PA+++の高い紫外線カット効果も備えているので、これからの季節にも最適。まるでアクセサリーのようなケースにお気に入りのレフィルをセットして、メイクアップをさらに楽しく。

【発売日】

2024年4月5日(金)全国発売

*3月27日(水)~ 阪急うめだ本店にて先行発売

人気リップ「ロッソ ヴァレンティノ」に春にぴったりのヌードカラー4色が登場!

【ヴァレンティノ ビューティ】「ロッソ ヴァレンティノ マット」 新3色(114R LOVE GETAWAY、126R THANK YOU FOR THE FLOWERS、132A GO FOR GINGER) 各\6,160(税込)、【ヴァレンティノ ビューティ】「ロッソ ヴァレンティノ サテン」 新1色(190R WALK ON THE WILD SIDE) \6,160(税込)

美しい発色で表情を彩るアイコンリップ「ロッソ ヴァレンティノ」に、春のメイクにぴったりのヌードカラー4色が今月発売されました。ヴァレンティノ ビューティーが定義する「ヌードカラー」とは、純粋でなじみ深く、本質的なもの。 様々な肌色に溶け込むようにフィットし、唇に自然な輝きを与えて個性を引き出します。

しなやかなマット質感の「ロッソ ヴァレンティノ マット」には、恋の始まりを示すようなペタルヌード(114R)、花々を思わせるモーヴヌード(126R)、まろやかなジンジャーヌード(132A)の3色が新たにラインナップ。

【ヴァレンティノ ビューティ】「ロッソ ヴァレンティノ マット」(114R LOVE GETAWAY) \6,160(税込)

【ヴァレンティノ ビューティ】「ロッソ ヴァレンティノ マット」(126R THANK YOU FOR THE FLOWERS) \6,160(税込)

【ヴァレンティノ ビューティ】「ロッソ ヴァレンティノ マット」(132A GO FOR GINGER) \6,160(税込)

艶やかなサテン系の「ロッソ ヴァレンティノ サテン」には、野性的で深みのあるディープヌード(190R)が仲間入りします。

【ヴァレンティノ ビューティ】「ロッソ ヴァレンティノ サテン」(190R WALK ON THE WILD SIDE) \6,160(税込)

上品なパールの輝きを放つリップは、春のファッションとも好相性。鮮やかでコクのある発色で、ナチュラルな大人らしさを引き立てます。お気に入りのヌードカラーを見つけて、唇をドレスアップしてみて。

【~発売中】

「ボーン イン ローマ」の新作は、ローマの庭園をイメージした爽やかな香り

【ヴァレンティノ ビューティ】「ヴァレンティノ ドンナ ボーン イン ローマ グリーンストラヴァガンザ オードパルファン」10mL \5,720(税込)、30mL \12,320(税込)、50mL \18,150(税込)、100mL \30,800(税込)

ローマの様々な情景を表現したフレグランスシリーズ「ボーン イン ローマ」から、5作目となる「グリーンストラヴァガンザ」が発売されます。深夜まで続いたパーティーの翌朝、涼やかな庭園を散策しているシーンをイメージしたというフレグランスは、贅沢かつ爽やかなフローラルアンバーウッディの香り。リッチなスタッズモチーフにグリーンカラーを纏ったボトルもおしゃれです。

オードパルファンは、スモーキーな茶葉のトップノートが印象的。 華やかなジャスミンアブソリュートにバニラの香りが加わり、生命力を感じるフローラルノートが楽しめます。

【ヴァレンティノ ビューティ】「ヴァレンティノ ウオモ ボーン イン ローマ グリーンストラヴァガンザ オードトワレ」50mL \13,200(税込)、100mL \20,350(税込)



オードトワレは、爽やかなベルガモットとウッディなベチパー、さらにコーヒーの深みが贅沢な気分を演出する冒険的なフゼアアンバーの香りです。

ローマの贅沢さに心が共鳴するような、魅惑的なフレグランスをぜひチェックして。

【発売日】

2024年4月5日(金)全国発売

Writer:miki kuruma