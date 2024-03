話題の新店7軒をまとめて紹介！ 神戸のやみつきカレーから、クレープが絶品のビストロまで

先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました! まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。

1. TRE CULI(東京・東銀座)

2024年2月1日、東銀座の歌舞伎座近くに「TRE CULI(トレクーリ)」がオープンしました。本場イタリアで修業した2人のシェフが、広島の食材を使って伝統的なシチリア料理を作っています。

写真:お店から

2. COWBOY CURRY Jr. (兵庫・志染)

<店舗情報>◆TRE CULI住所 : 東京都中央区銀座5-14-9 石和田ビル 2FTEL : 050-5593-0355

2024年2月、神戸市西区神出町に唯一無二のオリジナルカレーを提供する「COWBOY CURRY Jr.」がオープンしました。

出典:マルコメさん

3. dacō お茶の水(東京・御茶ノ水)

<店舗情報>◆COWBOY CURRY Jr.住所 : 兵庫県神戸市西区神出町小束野58-101TEL : 078-964-3550

2024年2月21日、「dacō お茶の水」がオープンしました。人気ベーカリー「アマムダコタン」のセカンドブランド「dacō」が桜新町店に続いてオープンした店です。

出典:こばとん!さん

4. 根深(東京・六本木)

<店舗情報>◆dacō お茶の水住所 : 東京都千代田区神田駿河台1-2-5TEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年2月14日「根深(ねぶか)」が六本木にオープンしました。料理界のトップも密かに通うという会員制ワインバー「終りの季節」のオーナーがつくった、日本全国から届く野菜とジビエがいただけるレストランです。

出典:phili204さん

5. 鮨 にっこ(東京・清澄白河)

<店舗情報>◆根深住所 : 東京都港区六本木6-8-28 宮崎ビル 202TEL : 070-2488-0214

2024年1月、清澄白河駅から徒歩2分ほどの場所に「鮨 にっこ」がオープンしました。

出典:中目のやっこさんさん

6. 繁邦(東京・恵比寿)

<店舗情報>◆鮨 にっこ住所 : 東京都江東区清澄3-4-20 FRAME 1FTEL : 050-1809-1725

2024年2月14日、恵比寿に「繁邦(シゲクニ)」がオープンしました。

出典:ぴーたんたんさん

7. SPICA(東京・表参道)

<店舗情報>◆繁邦住所 : 東京都渋谷区恵比寿南1-14-15 ラ・レンヌ恵比寿 3FTEL : 03-6451-2422

2024年3月、表参道駅から徒歩2分ほどの場所にある複合施設「表参道ヒルズ」の本館3階に、ジャンルレスなイタリアンダイニング「SPICA」がオープンしました。

写真:お店から

<店舗情報>◆SPICA住所 : 東京都渋谷区神宮前4-12-10 表参道ヒルズ本館 3FTEL : 050-5592-7735

文:食べログマガジン編集部

