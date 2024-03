2024年3月22日より全国公開中の映画「流転の地球ー太陽系脱出計画ー」の原作小説、劉慈欣(りゅう じきん/リウ・ツーシン)著「流浪地球」が、2024年4月7日(日)まで文芸WEBマガジンのカドブンにて全文無料試し読み公開されている。

「流浪地球」は、中国で三部作2100万部以上を突破した「三体」の作者・劉慈欣さんによる短編小説。優秀なSF作品に贈られる星雲賞を受賞し、「この作家の創造力は太陽フレアを超えた」(筒井道隆さん)、「世界SFの超新星、リュウ・ジキンは極大破壊のマエストロだ」(石田衣良さん)など国内の著名人からも絶賛の声が寄せられている。この機会に、圧倒的なスケールで描かれる物語を余すところなく楽しんでみよう。

「流浪地球」

著者:劉慈欣(りゅう じきん/リウ・ツーシン)

訳者:大森望/古市雅子

定価:1320円

仕様:文庫判/320ページ

<ストーリー>

ぼくが生まれた時、地球の自転はストップしていた。人類は太陽系で生き続けることはできない。唯一の道は、べつの星系に移住すること。連合政府は地球エンジンを構築し、地球を太陽系から脱出させる計画を立案、実行に移す。こうして、悠久の旅が始まった。それがどんな結末を迎えるのか、ぼくには知る由もなかった。

映画「流転の地球ー太陽系脱出計画ー」

公開日:2024年3月22日よりTOHOシネマズ 日比谷ほか全国公開中

監督:グオ・ファン

製作総指揮・原作:リウ・ツーシン

出演:ウー・ジン、アンディ・ラウ、リー・シュエチェン、シャー・イー、ニン・リー、ワン・ジー、シュ・ヤンマンツー

