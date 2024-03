BLACKPINK リサ、約8億円越えの自宅＆愛車を公開！高級感溢れる雰囲気（動画あり）

BLACKPINKのリサが、韓国の自宅と愛車を公開した。27日、YouTubeチャンネル「LLOUD Official」には「Special Birthday Q&A with Lisa | 27 years around the sun | Exclusive Merch Drop」というタイトルの動画が公開された。これはリサが自主レーベル「LLOUD」を設立してオフィシャルYouTubeチャンネルを開設した後、初めて披露する動画だ。

公開した動画でリサは「ここは我が家」と紹介して、「いつも『リサの家、気になる』というファンの方々が多かった。今日は初のYouTubeを記念して、我が家を紹介する」と語った。リサは昨年1月、ソウル市内にある地下1階〜地上2階規模の一戸建てを75億ウォン(約8億4,200万円)で購入した。この一戸建ては2016年4月に建てられたもので、敷地面積だけ約654平方メートル(198坪)になる。故シン・ギョクホ元ロッテグループ名誉会長の孫娘である、ロッテニューヨークパレスのチャン・ソンユン専務夫妻が暮らしていた家だったと伝えられ、話題を集めた。リサは「LLOUDのスタッフたちがサプライズイベントをしてくれたので、私も中に何があるか分からない。一緒に探しに行こう」と自宅へ向かった。彼女が家のロックを解除すると、高い天井と洗練したインテリアの玄関が登場して見る人々を感心させた。スタッフたちが用意した質問に答えるリサの姿とともに、自然に自宅のあちこちが公開された。シンプルなホワイトトーンの壁と天井、高級感のある床が目を引いた。スタッフたちがリサのために準備したのは、金色と黒色の風船飾りだった。その真ん中に立ったリサは「ここはリビング」とし、「一生懸命にリモデリングした」と誇らしげに話した。続いて彼女は、スタッフたちが準備したもう一つのプレゼントを確認した。華やかなティアラで飾られた27歳の誕生日を祝うケーキとエクレア、マカロンなどの甘いデザートだった。円形テーブルいっぱいにカラフルで美味しそうな料理が置かれていても、広い空間のリビングが視線を圧倒した。彼女が移動するにつれ、柔らかいソファーと上に向かう階段、よく整理された飾り棚も垣間見ることができた。動画の最後には、上の階からスタッフを眺めるリサの姿も公開された。この時、足を運ぶ彼女の姿とガラスの手すり、少し見える天井の飾りなどを通じて、自宅の規模を間接的に感じることができた。リサは自身の愛車も公開した。自宅内の白いドアを開けると、駐車場につながる空間が出てきた。車のドアを開けた彼女は「皆さんに初めて公開する私の車」と言った後、明るい笑顔で車に乗り込んだ。リサの車は、ドイツのプレミアム自動車ブランドB社のSUVで、価格は約3億ウォン(約3,369万円)台だ。