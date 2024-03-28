東証グロース（前引け）＝値上がり優勢、地域新聞社が一時S高 東証グロース（前引け）＝値上がり優勢、地域新聞社が一時S高

28日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数274、値下がり銘柄数240と、値上がりが優勢だった。



個別では地域新聞社<2164>が一時ストップ高と値を飛ばした。ＢＲＵＮＯ<3140>、ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ<3491>、ＧＭＯ ＴＥＣＨ<6026>、ＡＳＮＯＶＡ<9223>は昨年来高値を更新。メンタルヘルステクノロジーズ<9218>、マイクロ波化学<9227>、ＮｅｘＴｏｎｅ<7094>、ｙｕｔｏｒｉ<5892>、網屋<4258>は値上がり率上位に買われた。



一方、フォーライフ<3477>、カオナビ<4435>、ブライトパス・バイオ<4594>、ステムリム<4599>、ドリーム・アーツ<4811>など7銘柄が昨年来安値を更新。夢展望<3185>、ＣＲＧホールディングス<7041>、サンバイオ<4592>、イーエムネットジャパン<7036>、フリー<4478>は値下がり率上位に売られた。



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