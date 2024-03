フェンダーが日本製シリーズの中でも人気のある『Made in Japan Hybrid IIシリーズ』から、2024年の限定生産となる『2024 Collection Made in Japan Hybrid II』を発表した。この限定コレクションは、多くのプレイヤーの要望を取り入れた新たな仕様と美しい個性的な新フィニッシュが特徴。全8モデル(計47製品)をラインナップし、3月28日から一部のモデルが先行販売され、6月下旬に全ラインアップが発売される。

日本製ギター及びベースは、2017年の全面的なリニューアルを行い、アメリカ本国の製品開発チームの厳格な監修のもと、木材やパーツの選定から製造工程に至るまで、さらなる品質向上を図ってきた。特に『Made in Japan Hybrid IIシリーズ』は、伝統的なヴィンテージルックスを備えながらも、現代のプレイヤーが求めるモダンなプレイアビリティを追求し、日本製シリーズの中でも主力製品として多くのプレイヤーから愛され続けている。また、あらゆる音楽ジャンルに適応するオールマイティーなモダンスペックを盛り込んでおり、「ハイブリッド」と称されるに相応しいシリーズ。リズムやリード問わずどのギタリストやベーシストにもフィットする演奏性と楽器のトーンを兼ね備えていることも大きな特徴だ。『2024 Collection Made in Japan Hybrid II』は、プレイヤーからの高い要望があった仕様を取り入れた新モデル。ラインナップの一つである『Made in Japan Hybrid II Stratocaster HSS』は、Hybrid II Custom Voiced Single Coilピックアップとのバランスを重視した、パンチのあるハムバッキングサウンドを提供する新設計のHybrid II Custom Voiced Humbuckingピックアップをブリッジに装備。このハムバッカーは、Toneノブに備えられたPush/Pull機能により、コイルスプリットをすることで歯切れの良いシングルコイルのカッティングサウンドに切り替えることができる。『Made in Japan Hybrid II Stratocaster HSH』は、上記同様のHybrid II Custom Voiced Single Coilピックアップをミドルに、Hybrid II Custom Voiced Humbuckingピックアップをネックとブリッジに装備している。6月には、ストラトキャスター以外にもHybrid II Custom Voiced Single Coilピックアップと新設計のHybrid II Custom Voiced Humbuckingを装備したユニークな仕様の『Made in Japan Hybrid II Telecaster SH』を販売。またベースからは『Hybrid II Precision Jazz Bass PJ』がラインナップに加わり、定評あるアルダーボディにスタッガードポールピース仕様のHybrid II Custom Voiced Single Coil Jazz BassピックアップとP Bassピックアップの両方を装備し、Jazz Bass特有の抜けの良いタイトなサウンドから、P Bassの パワフルなヴィンテージトーンまでを提供するモデルとなっている。2024 Collectionには、これらの新しい仕様のモデルに加えて、スタンダード仕様に【鉱石】と【空色】をテーマにした新しいフィニッシュを施したモデルも追加。3月に発売するモデルからは、鉱石カラーのキルトメイプルトップに海水のような美しい青色と透明感が特徴の“アクアマリン”、深い赤色のエメラルドカラーの“レッドベリル”、希少性の高い鉱石からインスパイアされた“ラリマー”の3種類が登場。また、6月発売モデルには空色カラーのフレイムメイプルトップに天空という意味を持つ美しいスカイブルーを取り入れた“セレストブルー”、夕日が沈む美しい景色を思わせるような暖かみのあるオレンジ色が特徴の“サンセット オレンジ トランスペアレント”、そして日の出前・日没後の空の色からインスピレーションを得た“トワイライト”の3種類が登場。●2024 Collection Made in Japan Hybrid II Telecaster QMT(150,700円/税込)ローズウッド指板(Aquamarine/Red Beryl/Larimar*)*旗艦店/公式オンラインショップ限定カラー●2024 Collection Made in Japan Hybrid II Stratocaster QMT(150,700円/税込)ローズウッド指板 (Aquamarine/Red Beryl/ Larimar*)●2024 Collection Made in Japan Hybrid II Stratocaster HSS(139,700円/税込)メイプル指板 (3-Color Sunburst/Vintage Natural)ローズウッド指板 (3-Color Sunburst/Black/Forest Blue/Modena Red/Olympic Pearl)●2024 Collection Made in Japan Hybrid II Stratocaster HSH(139,700円/税込)メイプル指板 (3-Color Sunburst/Forest Blue)ローズウッド指板 (Black/Modena Red/Olympic Pearl/Vintage Natural)●2024 Collection Made in Japan Hybrid II Jazzmaster QMT(170,500円/税込)ローズウッド指板 (Aquamarine/Red Beryl)●2024 Collection Made in Japan Hybrid II Jazz Bass QMT(165,000円/税込)ローズウッド指板 (Aquamarine/Red Beryl)●2024 Collection Made in Japan Hybrid II Telecaster FMT(150,700円/税込)メイプル指板 (Celeste Blue/Sunset Orange Transparent/Twilight*)*旗艦店/公式オンラインショップ限定カラー●2024 Collection Made in Japan Hybrid II Telecaster SH(139,700円/税込)メイプル指板 (3-Color Sunburst/ Modena Red)ローズウッド指板 (3-Color Sunburst/Black/Forest Blue/Olympic Pearl/Vintage Natural)●2024 Collection Made in Japan Hybrid II Stratocaster FMT(150,700円/税込)メイプル指板 (Celeste Blue/Sunset Orange Transparent/Twilight*)*旗艦店/公式オンラインショップ限定カラー●2024 Collection Made in Japan Hybrid II Jazzmaster FMT(170,500円/税込)メイプル指板 (Celeste Blue/Sunset Orange Transparent)●2024 Collection Made in Japan Hybrid II Jazz Bass PJ(154,000円/税込)メイプル指板 (Forest Blue/Modena Red/Vintage Natural)ローズウッド指板 (3-Color Sunburst/Black/Olympic Pearl/Vintage Natural)●2024 Collection Made in Japan Hybrid II Jazz Bass FMT(165,000円/税込)メイプル指板 (Celeste Blue/Sunset Orange Transparent)