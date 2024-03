東京ディズニーセレブレーションホテル®でオリジナルグッズが付いた宿泊プランが登場!

シャトルバス型のポーチがついた特別なデザインのトートバッグがついてきます。

東京ディズニーセレブレーションホテル オリジナルグッズ付き宿泊プラン

宿泊日定員広さ料金予約開始日2024年6月1日(土)~8月8日(木)大人4名2926,500円~2024年4月8日(月)13:00〜2024年8月9日(金)~大人4名29嵬つ蟒蒜馥の 4 ヶ月前同日11:00~

東京ディズニーセレブレーションホテルでは、2024年6月1日(土)より、オリジナルグッズ付きの宿泊プランが登場!

このプランでの宿泊ゲストには、特別なデザインのオリジナルグッズを1室につき2点1セットが用意されています。

オリジナルトートバッグは、ホテル各棟のロビーにある探険家の姿をしたミッキーマウスの像と、ティーカップに乗ったミニーマウスの像をイメージしたアートを中央にあしらっています。

また、ホテル館内や客室を彩る、パークのアトラクションを楽しむディズニーの仲間たちの様子などのモチーフがちりばめられており、パークの夢や冒険を感じさせるデザインです。

サイズ:サイズ幅約 4cm×高さ約5cm×長さ約 20cm

オリジナルトートバッグには、ホテルとパークの間を運行し、お子さまをはじめ、宿泊のゲストの皆さまに親しまれているシャトルバス「ウィッシュ&ディスカバー・シャトル」をデザインしたオリジナルポーチが付いています。

パークでめいっぱい遊んだ楽しい気持ちを思い起こさせてくれます。

東京ディズニーランドと東京ディズニーシーの夢や冒険をそのままに宿泊が楽しめる東京ディズニーセレブレーションホテル。

より思い出に残る滞在が楽しめます☆

