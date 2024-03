女優ハン・ソヒがデコルテ全開の“春の女神”に！年上俳優との熱愛騒動後、止まっていたSNSを再開【PHOTO】

女優のハン・ソヒが停止していたSNSを再開し、華やかな春の姿を公開した。

ハン・ソヒは27日、自身のインスタグラムに春の気配が漂う最新カットを多数投稿した。俳優リュ・ジュンヨルとの熱愛説や騒動以降、しばらく閉じていたSNS活動を再開した。

公開された写真のハン・ソヒは、目元と頬にピンク色のチークで神秘的な魅力をプラス。春らしい黄色の花を持ち、ラブリーなポーズを演出している。

なおハン・ソヒは3月15日、リュ・ジュンヨルと“ハワイデート”を目撃され、熱愛説が浮上。その後、2人は今年1月から交際を始めたとし、熱愛を認めた。

しかし、熱愛説と同時に、リュ・ジュンヨルが元恋人ヘリからの“乗り換え恋愛”説も囁かれるなど、トラブルも発生した。これを釈明する過程で、ヘリを口撃する形になったハン・ソヒは公開謝罪し、デビュー当初から運営していたブログを閉鎖している。

◇ハン・ソヒ プロフィール

1994年11月18日生まれ。韓国・蔚山(ウルサン)出身。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡〜Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『夫婦の世界』でブレイクし、以降『わかっていても』『マイネーム:偽りと復讐』『京城クリーチャー』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。