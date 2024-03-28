´ïÍÑ¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤âÁ´ÎÏ¡Ä¹â¹»»þÂå¤«¤éÃÎ¤ë¥Ð¥ì¡¼½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¥»¥Ã¥¿¡¼¡¢³¤³°Ä©Àï¤Î¥»¥Ê¤Ø¡Ö¸Ø¤ê¹â¤¯Áö¤êÂ³¤±¤Æ¡×¡ÚÇ÷ÅÄ¤µ¤ª¤ê¤µ¤ó¥³¥é¥à¡Û
¢¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»Ò¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦Ç÷ÅÄ¤µ¤ª¤ê¤µ¤ó¥³¥é¥à¡Ö¿´¤ÎÎ¹¡×
¡¡¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö¿´¡Ê¤³¤³¤í¡Ë¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»Ò¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¡¢Ç÷ÅÄ¤µ¤ª¤ê¤µ¤ó¤Ï²ÚÎï¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥¿¥Ã¥¯¤òÉð´ï¤Ë2012Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï²òÀâ¼Ô¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤è¤¦¤È¼«¿È¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½Õ¤Ç¤¹¤Í¡£Åß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æº£Ç¯¤âºù¤¬¤¤ì¤¤¤Ëºé¤¤Þ¤·¤¿¡£²Ö¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤º¬¤Ã¤³¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤âÆ±¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¥»¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡¢£Ö¥ê¡¼¥°¤ÎÅì¥ì¥¢¥í¡¼¥º¤òº£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¤·¤¿´ØºÚ¡¹Ì¦¡Ê¤Ê¤Ê¤ß¡ËÁª¼ê¤Î´é¤¬Éâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÀî¿¿Í¤Áª¼ê¡Ê¸½¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤Î¼çÎÏ¤¬È´¤±¤¿º£µ¨¡¢Åì¥ì¤Ï12¥Á¡¼¥àÃæ£¸°Ì¤ËÄÀ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀéÍÕ¤ÎÇð°æ¹â¤«¤é2018Ç¯¤ËÆþÃÄ¤·¤¿Åì¥ì¤Ç¤Î6¥·¡¼¥º¥ó¡£´ØÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÍ¥¾¡¡×¤Ï¡¢¶á¤¤¤è¤¦¤Ç±ó¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¾ï¤Ë¾å°ÌÁè¤¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤ÇÎÞ¤ò¤Î¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥»¥Ã¥¿¡¼¤ÎÀèÇÚ¤Ç¥³¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿ÃæÆ»Æ·¤µ¤ó¤Ë»Õ»ö¤·¤ÆÎÏ¤òÉÕ¤±¡¢¾¡¤Ä¤¿¤á¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò·ç¤«¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Åì¥ì¤Ç¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤¤¤À¸å¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ï¡¢17Ç¯¤ËÅö»þ¹â¹»3Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿Èà½÷¤ÈÏÃ¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Áê¼ê¤ÎÌÜ¤ò¸«¤ÆÏÃ¤·¡¢¼ÁÌä¤Î¼õ¤±Åú¤¨¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡×¤È¤ÎÌÀ³Î¤ÊÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ê¡¢ÃæÆ»¤µ¤ó¤â¸ò¤¨¤Æ°ì½ï¤Ë¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´ïÍÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤âÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤àÁª¼ê¡Ä¤¬Âè°ì°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¥ì¥·¡¼¥Ö¤âÇ¯¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë¾åÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥Ã¥¿¡¼¤À¤«¤é¥È¥¹¤À¤±´èÄ¥¤ì¤Ð¤¤¤¤¡¢¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¥Á¡¼¥à¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡½¡£¶ì¼ê¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¥×¥é¥¹¤ËÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÏ«¤ò¤¤¤È¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Â¾¤ÎÁª¼ê¤Î¥ì¥·¡¼¥Ö¤ä¤Ä¤Ê¤®¤«¤é¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬¤É¤³¤ËÍè¤ë¤Î¤«¤òÍ½Â¬¤·¤ÆÁÇÁá¤¯Æ°¤¯¡£Ã±¤Ë½¦¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ö¥ì¥·¡¼¥ÖÎÏ¡×¤òËá¤¾å¤²¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Íèµ¨¤Ï³¤³°¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¤¤ÌÜÉ¸¤Î»ý¤Á¼ç¤À¤±¤Ë¶¥µ»¿ÍÀ¸¤Î¥×¥é¥ó¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ²¹¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·è°Õ¤òÃÎ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡Ö´èÄ¥¤ì¡ª¡×¤È¡¢¼ê¤ò¤¿¤¿¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Í¦µ¤¤ä¹ÔÆ°ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Î©¾ì¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤â»É·ã¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼¡¥Ú¡¼¥¸¤ËÂ³¤¯¡Û¡ÖÉé¤±¤¿²ù¤·¤µ¤ò¡×
¡¡¤³¤³¤«¤é¤Ï°¦¾Î¤Î¡Ö¥»¥Ê¡×¤Ç¸Æ¤Ð¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¡Ö¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤ÆÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡×¤¬Èà½÷¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î½Ð¾ìÀÚÉä¤¬¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿ºò½©¤ÎÍ½Áª¤Î¸å¡¢½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎâÃÆéÀ¯µÁ´ÆÆÄ¤Ï¤³¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÖÉé¤±¤¿²ù¤·¤µ¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤¬ºÇ¸å¤Ë¾¡¤Ä¡×¡½¡£¥»¥Ê¤Ï¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤º¤Ã¤ÈËº¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Â¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ò¹Í¤¨¡¢Êä¤¦ÅØÎÏ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Åì¥ì¤ÏÀÐÀîÁª¼ê¤é¤¬ºßÀÒ¤·¤¿ºòµ¨¤Þ¤Ç¤Ï¥ì¥Õ¥ÈÂ¦¤«¤é¤Î¹¶·â¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨¤ÏµÕ¤Î¥é¥¤¥ÈÂ¦¤Ë³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ò¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÇÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤ÎÃæ¤Ç¤â·üÌ¿¤Ë¥È¥¹¤ò¾å¤²Â³¤±¤¿¥»¥Ê¤Î¡ÖÆ§¤óÄ¥¤ê¡×¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÁª¼ê¤ÏÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î³èÆ°¤âº£¸åËÜ³Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£¸ÞÎØ¤Î¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Æ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢6·îÃæ½Ü¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤Ï½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤Î½Å°µ¤ÈÆ®¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÂåÉ½¤ÎºÇ½ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë»Ä¤ë¤¿¤á¤Î¶¥Áè¤Ë¤â¿È¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏÆ»¤Ë¡Öº¬¡×¤òÂÀ¤¯¡¢¶¯¤¯¤·¤Æ¤¤¿¥»¥Ê¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤â¤¬¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°ì¤Ä°ì¤ÄÃúÇ«¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸Ø¤ê¹â¤¯¡¢Áö¤êÂ³¤±¤ë»Ñ¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»Ò¸µÆüËÜÂåÉ½¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ó¥º½êÂ°¡Ë
¡Ú¼¡¥Ú¡¼¥¸¡Û´ØºÚ¡¹Ì¦¤Ï¤³¤ó¤Ê¿Í
´ØºÚ¡¹Ì¦¡¡¤»¤¡¦¤Ê¤Ê¤ß¡¡1999Ç¯6·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô½Ð¿È¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥»¥Ã¥¿¡¼¡£»Ð¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢Æ±»Ô¤ÎË¡ÅµÀ¾¾®2Ç¯¤«¤é¡ÖÄÍÅÄJSC¡×¤Ç¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò»Ï¤á¤ë¡£Æ±»Ô¤Î¹ÔÅÄÃæ¤«¤éÇð°æ¹â¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤Ë¿Ê³Ø¡£¹â¹»3Ç¯»þ¤ÎÁ´ÆüËÜ¹â¹»Áª¼ê¸¢¡Ê½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¡Ë¤Ï3²óÀï¤Ç¡¢ÃæÀîÈþÍ®¤äÀ¾Â¼ÌïºÚÈþ¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¸½µ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡Ë¤òÍÊ¤¹¤ëÅì¶å½£Î¶Ã«¹â¡ÊÂçÊ¬¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£2017Ç¯11·î¤ËÅì¥ì¥¢¥í¡¼¥º¤Ø¤ÎÆþÃÄÆâÄê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Àµ¥»¥Ã¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿18¡Á19Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÏºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤È¥Ù¥¹¥È6¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢°Ê¸å¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤òÍí¤á¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥È¥¹¥ï¡¼¥¯¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê¥µ¡¼¥Ö¤ÇÅì¥ì¤ò¤±¤ó°ú¡£½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ï19Ç¯¤Ë½éÁª½Ð¡£º£Ç¯2·î¡¢³¤³°¥ê¡¼¥°Ä©Àï¤ò¸«¿ø¤¨Åì¥ìÂàÃÄ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¿ÈÄ¹171¥»¥ó¥Á¡£°¦¾Î¤Ï¡Ö¥»¥Ê¡×¡£
¡Ú¼¡¥Ú¡¼¥¸¡ÛÇ÷ÅÄ¤µ¤ª¤ê¤µ¤óÎ¬Îò
Ç÷ÅÄ¤µ¤ª¤ê¡¡¤µ¤³¤À¡¦¤µ¤ª¤ê¡¡1987Ç¯12·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¼¯»ùÅç»Ô½Ð¿È¡£¾®³Ø3Ç¯¤Ç¶¥µ»¤ò»Ï¤á¡¢¼¯»ùÅçÀ¾¹â¡Ê¸½ÌÀºù´Û¹â¡Ë¤«¤é2006Ç¯¤ËÅì¥ì¥¢¥í¡¼¥ºÆþÃÄ¡£10Ç¯ÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¡£12Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡¢16Ç¯¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¸ÞÎØ¤Ë¤â½Ð¾ì¡£17Ç¯¸½Ìò°úÂà¡£¿ÈÄ¹176¥»¥ó¥Á¡£