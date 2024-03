アップルの次期スマートフォン「iPhone 16 Pro」と「iPhone 16 Pro Max」には、2年ぶりにゴールド系モデルが復活するとの噂がありますが、最近では新色「スペースブラック」と「ローズ」が追加されるという情報が中国方面から届けられています。

著名リーカーのShrimpApplePro氏はXに、中国SNSのWeiboで注目されている投稿をシェア。この人物はiPhone 14 Proのディープパープルを正確に予想した実績があるそうです。

Well, according to the Weibo account, we will have a new color called Rose this year

No natural titanium and blue titanium

He was quite accurate on the iPhone 14 pro ‘s purple color. https://t.co/wVaPOOU7XR pic.twitter.com/BSs2H0tlID

