¿å¸¶»áÌäÂê¤ÇÁÜºº»²²Ã¡Ö£É£Ò£Ó¡×ÊÆ¤Î¹ñÀÇÄ£¤Ï·ý½Æ¤â½ê»ý¡ª¡¡¥Þ¥ë¥µ¤È¤ÏÂç°ã¤¤¤Î¶¯ÎÏ¸¢¸Â
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î¸µÄÌÌõ¡¦¿å¸¶°ìÊ¿»á¤Î°ãË¡ÅÒÇîÌäÂê¤Ç¡¢ÁÜºº¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆâ¹ñºÐÆþÄ£¡Ê£É£Ò£Ó¡Ë¡£ÆüËÜ¤Î¹ñÀÇÄ£¤Ë¤¢¤¿¤ëÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤¬¤Ê¤¼Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡£É£Ò£Ó¤Ë¤ÏÈÈºáÁÜººÉôÌç¡Ê£Ã£É¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¢ºòÇ¯¤ÎÇ¯¼¡Êó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È£²£±£´£´¿Í¤ÎÆÃÊÌÁÜºº´±¤¬¹ñÆâ³°¤ÇÇ¤Ì³¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£Îá¾õ¼¹¹Ô¤Ï£±£³£³£´·ï¤ÇÍºáÈ½·è¤ÏÌó£¸£¸¡ó¡£Ï¢Ë®¸¡»¡¤Ë¼¡¤°ÍÎÏ¤ÊÁÜººµ¡´Ø¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÁÜººÂÐ¾Ý¤Ï¶âÍ»ÈÈºá¤ÇÃ¦ÀÇ¤«¤éËãÌô¼è°ú¡¢¸øÅª¤Ê±ø¿¦¡¢°åÎÅº¾µ½¡¢¿ÈÊ¬º¾¾Î¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¡£¤½¤·¤Æº£²óÌäÂê¤Î°ãË¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅÒÇî¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ù¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤âÎÏ¤òÃí¤°ÂÐ¾Ý¤À¡£
¡¡¥×¥í¥¢¥á¥Õ¥È¤Î£Î£Æ£Ì¤¬³«Ëë¤·¤¿ºò½©¡¢£É£Ò£Ó¡½£Ã£É¤Ï¹çË¡¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅÒÇî¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¿¨¤ì¤¿¾å¤Ç¡Ö¥²¡¼¥à¤¬°ãË¡À¤òÂÓ¤Ó¤ì¤Ð¡ÊÅ¦È¯¤Ë¡Ë¼è¤êÁÈ¤à½àÈ÷¤¬¤¢¤ë¡£°ãË¡¤ÊÅÒÇî¤Ï·ë²ÌÅª¤Ë¥Þ¥Í¡¼¡¦¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡Ê»ñ¶âÀö¾ô¡Ë¤äÃ¦ÀÇ¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ìÆÀ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃÊÌÁÜºº´±¤Ë¤Ï¶¯ÎÏ¤Ê¸¢¸Â¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÜº÷¤«¤éÂáÊá¡¢º¹²¡¤Ê¤É¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÀøÆþÁÜºº¤ä½Æ´ï¤Î·ÈÂÓ¤â²ÄÇ½¡£¤½¤ì¤À¤±´í¸±¤ÊÇ¤Ì³¤Ë¤¢¤¿¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¡Ö¥Þ¥ë¥µ¡×¤³¤È¹ñÀÇÄ£Ä´ºººº»¡Éô¤È¤ÏÈæ³Ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤Éµ¬ÌÏ¤â¼ÂÎÏ¤â¶¯Âç¤À¡£
¡¡Ã±ÆÈ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Ï¢Ë®ÁÜºº¶É¡Ê£Æ£Â£É¡Ë¤Ê¤É¤È¥¿¥Ã¥°¤âÁÈ¤à¡£¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ÏÉÔÌÀ¤Ê¤¬¤é¡¢¿å¸¶»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤Î£¹¡¦£±£±Æ±»þÂ¿È¯¥Æ¥í¤ò¼õ¤±¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾Ê¡Ê£Ä£È£Ó¡Ë¤ÎÌ¾¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É£Å£Ó£Ð£Î¤Ë¤è¤ë¤È£Ä£È£Ó¤Ï¡¢£É£Ò£Ó¤È¤È¤â¤Ë¿å¸¶»á¤ÎÌò³ä¤ò´Þ¤á¤¿Á´ÂÎÅª¤ÊÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¡£¿å¸¶»á¤È¤Î´Ø·¸¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤ëÅÒÇî¤ÎÆ¹¸µ¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥Ü¥¦¥ä¡¼»á¤Ï¡¢ºòÇ¯£±£°·î¤«¤é£Ä£È£Ó¤ä£É£Ò£Ó¤ÎÁÜººÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿å¸¶»á¤ÎÌäÂê¤Ç£É£Ò£Ó¤ä£Ä£È£Ó¤Ï¡¢¥Þ¥Í¥í¥ó¤äÃ¦ÀÇ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡°ìÊý¤ÇÂçÃ«¤¬À¼ÌÀ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¿å¸¶»á¤Îµð³Û»ñ¶âÀàÅð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÂçÃ«¤ÎÂåÍý¿Í¤¬Èï³²ÆÏ¤ÎÄó½ÐÀè¤òÌÀ¤«¤¹¤³¤È¤òµñ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È£Å£Ó£Ð£Î¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£½£¤äÏ¢Ë®¤ÎÁÜººµ¡´Ø¤ò¼èºà¤·¤¿¤¬¡¢ÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î³ÎÇ§¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿å¸¶»á¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂçÃ«¤Î¸ýºÂ¤«¤éÅÒ¤±²°¤ËÁ÷¶â¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£ÀàÅð¤ÏÁÜººÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Ææ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£