食楽web

●マクドナルドカフェの新作3種はどれが旨いのか全部飲んで比べてみた

お馴染み大人気ファストフードチェーン『マクドナルド』では、新作ドリンク「あずきみるくフラッペ」と「宇治抹茶フラッペ」を『McCafe(マックカフェ)』実施店舗にて、また「バニラ宇治抹茶ホットラテ」を『McCafe by Barista(マックカフェ・バイ・バリスタ)』限定で販売しています。

小豆、抹茶、そしてミルクと、相性抜群の美味しさと春らしさを感じさせてくれそうな和スイーツ系ドリンク。3月21日の発売開始と同時に大人気を博している評判の3品の実力は、果たして如何ほどのものなのか。気になるテイストを詳しくレポートさせていただきます!

「あずきみるくフラッペ」

「あずきみるくフラッペ」490円(※価格は全て税込)。あずきみるくの華やかなピンク色とホイップの白さが際立ちます

まずは「あずきみるくフラッペ」から。宇治抹茶パウダーがかかったホイップクリームに、照り感のある小豆が中央部にトッピングされています。文句なしのルックスに加え、ほのかに漂う甘い香りと抹茶の風味に期待感は上がる一方です。先端が小さなスプーン状になっているストローで、トッピングをチェック。ホイップは控えめな甘さで、抹茶パウダーのほろ苦さとコクがプラス。中央部の小豆は、甘さ強めで中に小豆らしいほくっとした食感が備わっています。

トッピングの小豆は、ほくっと感を残した仕上がりで甘いです

そして本陣のあずきみるくは、あずき感のある和の甘味にミルクのコクが加わり、まろやかで甘~い味わい。トッピングのホイップと小豆で瞬間的に強い甘みこそ来るものの、舌に残るクドい甘さは一切ナシ。細かい氷の冷たさと抹茶の風味のおかげもあってか、すっきりとした後味です。ウマい。

「宇治抹茶フラッペ」

「宇治抹茶フラッペ」470円

続いては「宇治抹茶フラッペ」。透明のカップから見える濃い目のグリーンが美味しさを予感させます。カップのフタを開ける前から、抹茶の薫りがふわ~。ホイップは「あずきみるくフラッペ」と同じく、キメの細かさと軽い口当たり、抹茶パウダーの抹茶と甘味をしっかりと感じられる味わいです。

抹茶フラッペは抹茶の濃さと甘さ、ミルク感の塩梅がとにかく絶妙!

気になる抹茶フラッペの味は、抹茶の苦味とコク、ベースのミルク、優しい甘さが口いっぱいに広がります。甘味の元となっているシロップがカップの底に溜まっているためか、ストローで底から吸い上げると甘味が強め。ホイップを溶かし切らないようにゆっくりとかき混ぜながら改めて飲むと、抹茶の芳醇さとミルキー感が際立ち、甘味も均一になって美味しさが格段にアップします。これは抹茶ミルクとホイップ好きには堪らない一杯かもしれません。

「バニラ宇治抹茶ホットラテ」と「マカロンゆず」

「バニラ宇治抹茶ホットラテ」440円。「マカロンゆず」190円と一緒にオーダー

最後は『McCafe by Barista』実施店舗に移動して「バニラ宇治抹茶ホットラテ」を実飲。キャラメルソースがかかったホイップクリームと細かな泡立ちの抹茶フォームミルクを一緒にごくりとひと口。ふわっと軽い口当たり、そして温かなラテのミルキーで優しい甘さが続きます。名前にもあるバニラと抹茶は、ほんのり程度ですが、その弱めの風味と苦味、コクといった要素が、ラテの味わいをしっかりと下支えしている感じ。上質な抹茶ラテはこういうテイストなのかと、大いに納得できる美味しさでした。

マカロンは4cm径×厚さ2cmほどの大きさ。こちらも上質な味わい

今回の期間限定ドリンクと同時に発売された「マカロンゆず」も合わせてオーダー。しっとりサクサクでほんのり甘いマカロンに、バターのコクとクリーム、さらに紙のトレイにかけられたゆずソースの甘くてほろ苦い柑橘のテイストが加わって、こちらも質の高さを感じさせる仕上がりです。これは食べておいて大正解の美味しさでした。

まとめ

3品のドリンクの中で、最もツボに刺さったのは「宇治抹茶フラッペ」。抹茶の苦味とコク、ベースとなるミルクとシロップの甘味、トッピングのホイップと、それぞれの味わいが突出することなく絶妙なバランスを形成。いつまでも飲んでいたくなるような、至福の美味しさを楽しむことができました。

また、他の2品に関しても、いつまでも口の中に留まらない優しくてすっきりとした甘さを備え、飲み終えた後の「美味しかった~」感はかなりのものでした。ぜひこの機に『McCafe』&『McCafe by Barista』を実施している『マクドナルド』に足を運んで、極上のテイストを堪能してみてはいかがでしょうか。

(撮影・文◎河西まさあき)

●DATA

あずきミルクフラッペ/宇治抹茶フラッペ/バニラ宇治抹茶ホットラテ

期間:2024年3月21日(木)~ ※期間限定・なくなり次第終了

販売:『McCafe』及び『McCafe by Barista』を実施している全国の『マクドナルド』店舗

※店舗によって価格が異なります

※『McCafe by Barista』店舗及び一部の店舗では、「宇治抹茶フラッペ」をレギュラーメニューで販売しています

※『McCafe』及び『McCafe by Barista』実施店舗は『マクドナルト』公式サイトにてご確認ください

https://www.mcdonalds.co.jp/