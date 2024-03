“舌戦”繰り広げた韓国女優たちが復帰へ…夫を晒したファン・ジョンウム、乗り換え恋愛疑惑のハン・ソヒ

女優のファン・ジョンウムとハン・ソヒが本業に復帰した。

この2人は最近、論難で大変な時期を過ごしたという共通点を持つ。ファン・ジョンウムは夫との離婚訴訟、ネット民との舌戦でイシューの中心に立ったことがあり、ハン・ソヒは俳優リュ・ジュンヨルと熱愛を認める過程が炎上してしまった。

まず、ファン・ジョンウムは2月21日、SNSで複数の夫の写真を公開した。突然のことだったのでハッキングを疑われたりもしたが、ファン・ジョンウム本人が自ら投稿していたことが確認され、翌日の22日には離婚訴訟中であることが発覚した。

しかし、写真を公開した理由は夫への怒りによる行動だった。そんなファン・ジョンウムに対して、“軽率”だと指摘したネット民に、「お金も私の方が1000倍は稼いでいるのに。浮気するなら私がしないと」「離婚して楽しんでほしい」「私に何の罪が」などの文を残して舌戦を繰り広げた。

そして迎えた3月29日、新ドラマ『7人の復活』(原題、SBS)で本業に復帰するファン・ジョンウム。放送前には関連イベントなどに出席し、“俳優”に戻った。『7人の復活』のほかにも、ユーチューブやコメディショーなどの出演も控えている。

3月27日、『7人の復活』制作発表会に参加したファン・ジョンウム

27日の『7人の復活』製作発表会では、「まず、私たちが2年ほど準備、撮影に情熱を注いだドラマの公開を控え、個人的なことで共演者、スタッフたちに被害が及ぶのではないかと申し訳ない気持ちだった。仕事は仕事、プライベートはプライベートだ。何があっても差し置いて本業に集中しなければならないことなので、全く影響を受けなかった。一生懸命集中して終えた」と明らかにした。

一方、ハン・ソヒは熱愛で苦しんでしまった。

彼氏の元カノを煽るような発言…

3月15日、ハワイでの目撃談によりリュ・ジュンヨルと熱愛説が浮上したが、両者の所属事務所は否定も肯定もしなかった。そんななか、リュ・ジュンヨルの元恋人であるヘリが、破局から4カ月後の熱愛騒動に「おもしろいね」と反応したことで、“乗り換え恋愛”疑惑が膨らんでしまった。

ここにハン・ソヒが、「乗り換え恋愛番組は好きですが、私の人生にはありません。「私もおもしろいですね」と反応したことで、“おもしろい大戦”に火がついてしまった。

ハン・ソヒ(左)とリュ・ジュンヨル

翌日の16日、ハン・ソヒが熱愛を認めながらもヘリを攻撃するような文を投稿したことを謝罪し、リュ・ジュンヨルは「今年初めからハン・ソヒと良い心を確認して会っている。(ヘリと)破局後、ハン・ソヒと知り合い、最近の気持ちを確認した」と破局と熱愛の時期をまとめた。

そしてヘリも18日、「一瞬の感情で被害を与えることになり申し訳ない。これからは言葉と行動に、もう少し慎重を期するようにする」と謝罪し、“おもしろい大戦”は終わったかに見えた。

しかし、その影響は激しかった。当事者たちの釈明と説明、反論にもかかわらず、乗り換え恋愛疑惑の残り火は生きていた。また、広告契約の終了などが同時期に伝えられたりと、激しい後遺症に直面した。

これらの過程で体調を崩したハン・ソヒは、約10日ぶりに復帰。春が近づくなか、ハン・ソヒが閉じていたSNSを再開したことにも関心が集中している。ハン・ソヒは再びSNS活動を始め、ファンのそばに戻り、ファンも帰ってきたハン・ソヒを応援した。しかし、自分の話を伝えてきたブログは、すべてを削除した状態だ。

(写真=ハン・ソヒSNS)

離婚訴訟で苦労したファン・ジョンウム、熱愛で苦しんだハン・ソヒがともに本業に復帰したことで、今後に注目が集まっている。

