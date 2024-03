ラーメン王が実食！ 原価率が高すぎる、昼限定の贅沢な麺

注目のランチスポットのおいしい情報をお届け! 今回はラーメン王の小林孝充さんが、ラーメンの新店をご紹介。

今回は、東京・西麻布の交差点近くにあるラーメン店。夜は高級日本料理店という同店のラーメンとは?

小林孝充

TVチャンピオンラーメン王選手権第8回・第10回優勝。歴代ラーメン王によるラーメン大王決定戦で優勝し初代ラーメン大王に。ラーメンの食べ歩きは全都道府県に及び、これまでに食べたラーメンの杯数は16,000杯を超える。ラーメンに限らずうまいもの好きで、他のジャンルも積極的に食べ歩く。ラーメンWalker百麺人。TV・雑誌登場多数。

高級和食店が昼だけラーメン店へ

黒塗りに白の暖簾が映える

長年にわたり「万豚記」「紅虎餃子房」など、数多くの繁盛店を世に送り出し、ラーメンマニアはもちろん他ジャンルのグルメからも一目置かれる存在である「際(きわ)コーポレーション」。

その「際コーポレーション」が2023年11月にオープンしたのが「食十二ヶ月 中島武 西麻布」です。完全予約制で素材からこだわった3万円以上の高価格帯のコースを提供し、代表の中島武氏自らが腕を振るう集大成とも言えるお店となっています。

夜は予約のない日のみ「らぁー麺なかじま」になる

そしてその「食十二ヶ月 中島武 西麻布」が、なんと昼の時間を利用しラーメン店を始めました。それが今回紹介する「らぁー麺なかじま」です。

そのような経緯があり、ラーメン店とはいえその佇まいは完全に高級店。知らずに入るには少し勇気が必要なので、今回は同店で提供されているメニューの中から、ラーメン3品とご飯もの1品を紹介します!

こだわりすぎた贅沢ラーメン

らぁー麺 特製

基本は上湯(シャンタン)仕立ての「らぁー麺」。

スープは丸鶏、もみじ、胴がら、げんこつ、背骨がらといった一般的な食材に加え、なんと黒毛和牛の骨まで使われています。こちらはステーキを提供している系列店もあるからこそ使える食材。

うまみが凝縮されたスープと特注の麺

そして普通はラーメンにはとても使えない最高級の羅臼昆布を使用。そうしてでき上がった琥珀色のスープはいわゆる中華の上湯の味わいに近いですが、非常に分厚いうまみがあり多少のアレンジでも受け止める力強さを持っています。

2種類の麺

麺は国産小麦を使用した2種類を特注で用意しています。通常の麺は、かん水が少量使われており、断面が長方形でスープとより絡み合うものですが、もう片方の麺は、かん水を全く使わずに作り上げた麺。そのため、一般的なラーメンの麺とは食感が異なるので好みは分かれそうですが、中島氏としては無かん水の麺をぜひ試してみて欲しいとのこと。

タイミングが合えば、中島氏が自ら説明もしてくれる

当然、具材にも妥協は許さず。

3種類のチャーシューはとんかつなどにも使われる林SPFの豚肉などを使用。中央に鎮座するメンマはタケノコから1カ月以上かけて、複数の工程を経てできあがったもので存在感がバツグンです。スライスされたどんこも、これまたうまみが素晴らしい。

立派などんこ

そして特製になると付いてくる海老ワンタンがまたおいしいので、ぜひとも特製で注文して欲しいところ。海老をペーストにして入れている他に、ぶつ切りの海老も入っておりプリッとした食感がたまりません。

「らぁー麺 」並で1,380円のところ、特製になると1,800円。少し高めですがその分の価値は十分にあります。

高級食材だらけ? 普通じゃないラーメン店だからいい!

神戸ビーフ麺

そして「らぁー麺なかじま」を語る上で外せないのが高級食材系メニュー。その代表格が「神戸ビーフ麺」10,000円です。

ラーメンを兵庫県・川岸牧場産の特選神戸牛のサーロインが一面に覆ってきます。スープのベースこそ基本の「らぁー麺」と同じですが、神戸牛から出る肉のうまみが混ざり合い、数段階パワーアップしています。

卵のソースで味変も

途中で卵を使ったソースを上からかけると、極上のすき焼きのような味わいに。

価格こそ10,000円と高くはありますが、原価から計算すると本来は2倍は取らなければいけないぐらいの材料費がかかっているそうです。

特選神戸牛のサーロイン

ちなみに一番値段の高いラーメンは「熊の掌らぁー麺」でなんと45,000円! ラーメンの上に熊の掌が丸々一本のってきます。

「食十二ヶ月 中島武 西麻布」ではこの熊の掌が目玉メニューとなっており、特に中国からの客に人気があるそう。なんでも中国では昔は普通に食べられていたのですが、今では乱獲で食べられなくなっており、熊の掌を求めわざわざ食べに来るそうです。

しかし、このラーメンが注文されたのは取材時点でまだ1度だけとのこと。

薬膳スープらぁー麺

それらのメニューに隠れながらも侮れない存在なのが「薬膳スープらぁー麺」2,000円。

料理長の岡田氏が薬膳調理指導員の資格を持っているという本格派。食べると血液さらさら、新陳代謝が活発になり美肌効果も期待できるとのことで、今ブームにもなっている薬膳火鍋の高級店の味にも引けをとらず、この味にハマる人は多そうです。

さらに、添えられてくる香菜(シャンツァイ)がこのラーメンにまたよく合います。

料理長の岡田三郎氏

ラーメンだけではなくサイドメニューも要チェック!

最後に紹介するのは「鶏そぼろ山椒生姜めし」280円にトリュフをかけた「鶏そぼろ山椒生姜めし トリュフがけ」1,280円。

鶏そぼろ山椒生姜めし トリュフがけ

生姜を利かせた鶏肉がたっぷり入った炊き込みご飯です。そしてこのご飯の上に、生卵をかけ、下が隠れるほどのトリュフを削っていくという贅沢なご飯。

卵とトリュフの相性が良く、またご飯の中に粒ごと入っている山椒が良いアクセントになっています。

これでもか!とトリュフをかけてくれる

ラーメン店にしては値段の高いメニューも多いですが、その分高級食材を惜しみなく使用していることがどの料理からも感じ取れるので、食べれば納得することができるはず。

近年ラーメンは1,000円の壁を超えたともいわれることが多くなり、こうしたラーメン店が生まれたのも時代の必然と言えます。むしろ数多くの業態を持つ「際コーポレーション」だからこそ、今の価格での提供が実現できたのは間違いないでしょう。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆らぁー麺 なかじま住所 : 東京都港区西麻布4-2-10TEL : 090-7005-0548

文:小林孝充、食べログマガジン編集部 撮影:ジェイムス・オザワ

