OL¥°¥é¥É¥ë¡¦ËÙ¤ß¤Ê¤ß¤¬¡ØFLASH¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡¢¤¿¤ï¤ïH¥«¥Ã¥×¤òÂ¸Ê¬¤ËÈäÏª
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦ËÙ¤ß¤Ê¤ß¤¬¡¢28Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä¤Î¡ØFLASH¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë ¥°¥é¥Ó¥¢BEST2024Ç¯ ½Õ¹æ¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËÙ¤ß¤Ê¤ß¤ÎÇòÈ©¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¤Û¤«¡ØFLASH¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù·ÇºÜ¥«¥Ã¥È¡Ú10ÅÀ¡Û
2023Ç¯¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¿ÈÄ¹150Ñ¡¦H¥«¥Ã¥×¤Î¡É¥ß¥Ë¥Þ¥à¥°¥é¥Þ¡¼¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿ËÙ¤ß¤Ê¤ß¡£ÉáÃÊ¤Ï²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯OL¤Ç¡¢¾å»Ê¤Ë¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤Î»£±Æ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨ÍµÙ¤ò¤È¤ê¡¢»£±Æ¸½¾ì¤ËË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ØFLASH¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Ü¥Ç¥£¤È¤Û¤ó¤ï¤«¾Ð´é¤òÈäÏª¡£¡Ö¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï¡Ø¿¦¶È¡¦¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡Ù¤È¤·¤Æ¤ÎÅ¾¿¦¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ËÙ¤ß¤Ê¤ß¤ÎÌþ¤·¥°¥é¥Ó¥¢¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
ËÜ»ï¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢ËÜ¶¿Í®ÇÃ¡¢»³²¬²íÌï¡¢ÅÄÃæÈþµ×¡¢¿ùËÜË¨¡ÊNGT48¡Ë¡¢ÆàÎÉÌ¤ÍÚ¡õº´Æ£³¤Î¤¡õÆ£ºêÌ¤Ì´¡õËÌÂ¼Í¥±©¡ÊNGT48¡Ë¡¢¿·Ã«É±²Ã¡¢¤¹¤ß¤Ý¤ó¡Ê¹âÁÒèÁ¡Ë¡¢Ê¡ÅÄ¥ë¥ß¥«¡¢ÅÔ´Ý¼ÓÌé²Ú¡¢º´¡¹ÌÚË¨¹á¡¢¾¾Åç¤«¤Î¤ó¡¢±ÊÈø¤Þ¤ê¤ä¡¢¹ÔÅ·Í¥è½Æà¡ÊAKB48¡Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¡ô2i2 Å·±©´õ½ã¡¢¶»¸µ¤Ë»ëÀþµÛ¤ï¤ì¤ë¤Û¤í¿ì¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¤¤¹¤ß¤·¤«¾¡¤¿¤ó¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËÙ¤ß¤Ê¤ß¤ÎÇòÈ©¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¤Û¤«¡ØFLASH¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù·ÇºÜ¥«¥Ã¥È¡Ú10ÅÀ¡Û
2023Ç¯¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¿ÈÄ¹150Ñ¡¦H¥«¥Ã¥×¤Î¡É¥ß¥Ë¥Þ¥à¥°¥é¥Þ¡¼¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿ËÙ¤ß¤Ê¤ß¡£ÉáÃÊ¤Ï²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯OL¤Ç¡¢¾å»Ê¤Ë¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤Î»£±Æ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨ÍµÙ¤ò¤È¤ê¡¢»£±Æ¸½¾ì¤ËË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ËÜ»ï¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢ËÜ¶¿Í®ÇÃ¡¢»³²¬²íÌï¡¢ÅÄÃæÈþµ×¡¢¿ùËÜË¨¡ÊNGT48¡Ë¡¢ÆàÎÉÌ¤ÍÚ¡õº´Æ£³¤Î¤¡õÆ£ºêÌ¤Ì´¡õËÌÂ¼Í¥±©¡ÊNGT48¡Ë¡¢¿·Ã«É±²Ã¡¢¤¹¤ß¤Ý¤ó¡Ê¹âÁÒèÁ¡Ë¡¢Ê¡ÅÄ¥ë¥ß¥«¡¢ÅÔ´Ý¼ÓÌé²Ú¡¢º´¡¹ÌÚË¨¹á¡¢¾¾Åç¤«¤Î¤ó¡¢±ÊÈø¤Þ¤ê¤ä¡¢¹ÔÅ·Í¥è½Æà¡ÊAKB48¡Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¡ô2i2 Å·±©´õ½ã¡¢¶»¸µ¤Ë»ëÀþµÛ¤ï¤ì¤ë¤Û¤í¿ì¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¤¤¹¤ß¤·¤«¾¡¤¿¤ó¡×