日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名　　　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
日立製作所　　13995（-25　-0.18%）
ホンダ　　　　1882（-16　-0.84%）
オリックス　　3337（-36　-1.07%）
クボタ　　　　2385（+15.5　+0.65%）
パナソニック　1441（-22　-1.50%）
みずほＦＧ　　3011（-63　-2.05%）
野村ＨＤ　　　965（-15.6　-1.59%）
トヨタ自動車　3815（-38　-0.99%）

（注）円換算終値はADR終値×ADRレシオ×ドル円（NYクローズ）で算出