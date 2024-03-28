日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）

日立製作所 13995（-25 -0.18%）

ホンダ 1882（-16 -0.84%）

オリックス 3337（-36 -1.07%）

クボタ 2385（+15.5 +0.65%）

パナソニック 1441（-22 -1.50%）

みずほＦＧ 3011（-63 -2.05%）

野村ＨＤ 965（-15.6 -1.59%）

トヨタ自動車 3815（-38 -0.99%）



（注）円換算終値はADR終値×ADRレシオ×ドル円（NYクローズ）で算出

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