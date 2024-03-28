２７日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝８１．３５ドル（－０．２７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２２１２．７ドル（＋１３．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２４６２．５セント（＋１２．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４７．５０セント（＋４．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２６．７５セント（－５．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１９２．５０セント（－６．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２８６．７６（－１．０６）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝８１．３５ドル（－０．２７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２２１２．７ドル（＋１３．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２４６２．５セント（＋１２．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４７．５０セント（＋４．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２６．７５セント（－５．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１９２．５０セント（－６．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２８６．７６（－１．０６）
出所：MINKABU PRESS