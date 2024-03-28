・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝８１．３５ドル（－０．２７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２２１２．７ドル（＋１３．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２４６２．５セント（＋１２．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５４７．５０セント（＋４．００セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４２６．７５セント（－５．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１９２．５０セント（－６．５０セント）
・ＣＲＢ指数
　２８６．７６（－１．０６）

出所：MINKABU PRESS