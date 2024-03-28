¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥êÎëÌÚÉÒÉ×¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ªµÜùõ½Ù´ÆÆÄ¤¬¡Ø·¯¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡ÙÀ©ºîÃæ¤Ë¡Öµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡×
¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦ÎëÌÚÉÒÉ×¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëµð¾¢¡¦²¡°æ¼é¨¡¨¡Æó¿Í¤¬¡È×ÖÅÙ°ìÀÚ¤Ê¤·¡É¤ÎÂÐÃÌ¤ò½Å¤Í¤¿µÏ¿¤¬¡ØÎëÌÚÉÒÉ×¡ß²¡°æ¼é ÂÐÃÌ½¸ ¤µ¤ì¤É¤ï¤ì¤é¤¬Æü¡¹¡Ù(DU BOOKS)¤È¤·¤Æ°ìºý¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£±Ç²è¤È¤¤¤¦·Ý½Ñ¤Î±ü¿¼¤µ¤ä¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÇ÷¤ë¤³¤Î½ñÀÒ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î±Ç²èÊ¸²½¤Î°ìÃ¼¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Ê»ñÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÏËÜ½ñ¤Î´©¹Ô¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢±£¤ì²È¡Ö¤ì¤ó¤¬²°¡×¤Ë¤ÆÎëÌÚ»á¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ö°¦¡×¤«¤é¡ÖÅ¯³Ø¡×¤Ø
¡½ËÜ½ñ¤ÎÃæ¤ÇÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¥Æ¡¼¥Þ¡×¤¬±Ç²è¤ä¾®Àâ¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢¸½Âå¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÀÎ¤Î»þÂå¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÉÏË³¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¡×¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤ò¹îÉþ¤·¤¿¸å¤Ë¡¢¤ß¤ó¤ÊÌÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£ÉÏË³¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¹îÉþ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£º£¤Î»þÂå¤Ï¥Æ¡¼¥Þ¤¬Ãè¤ËÉâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤ë¼ï¤ÎÅ¯³Ø¤òÄÏ¤ßÂ»¤Í¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þÂå¡£
¤¢¤ë»þ¤Í¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¥²¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥Ä¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¦µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤¬¸À¤¦¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥á¥ê¥«±Ç²è¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤¬Á´Éô¡ÖLove¡×¤À¤Ã¤¿¡£¥®¥ã¥ó¥°±Ç²è¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¡£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¤Ï¤ß¤ó¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ±¤«¤é¤ÏË°¤¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç±Ç²è¤¬ºî¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥·¥Í¥Þ¡×¤È¤¤¤¦¤ä¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤«¤é¿ôÇ¯¤·¤Æ¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¤¬³èµ¤¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¿»þ¤ÎÂè°ìºîÌÜ¤¬¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤Ë¤ª¶â¤ò½Ð¤·¤¿Ãæ²Ú¤Î¿Í¤¿¤Á¡£¥²¡¼¥ê¡¼¤¿¤Á¤¬¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤Ï¡¢¡ÖLove¡×¡Ê°¦¡Ë¤¸¤ã¤À¤á¤À¡¢¡ÖPhilosophy¡×¡ÊÅ¯³Ø¡Ë¤Ç¤¤¤³¤¦¤È¡£ËÍ¤Ï¤½¤ì¤¬°ìÈÖ»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¥¸¥Ö¥ê¤¬¡ÖÀ¸¤¤í¡×¤È¤«¡ÖÀ¸¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤¤¤À¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥²¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥Ä¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢¡ÖÀ¸¤¤ë¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¥¸¥Ö¥ê¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
Â¾¤Î±Ç²è¤â¤º¤Ã¤È¡ÖÀ¸¤¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¡½¡ÖÀ¸¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢ºÇ¶á¤Î±Ç²è¤ä¾®Àâ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀ¸¤¤Å¤é¤µ¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀ¸¤¤Å¤é¤µ¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡£ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤Í¡£ÀÎ¤ÏÈÓ¤ò¿©¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬ÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤ÏËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¼¡¤ÏÀ¸¤¤ë¤Î¤¬¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Í¡£
ÍÜÏ·¡ÊÌÒ»Ê¡ËÀèÀ¸Åª¤Ê¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÀÐ´ï»þÂå¤«¤é¿ÍÎà¤ÎÇ¾¤Ï¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ç¾¤ß¤½¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¿§¤ó¤Ê¤â¤Î¤òºî¤êÂ³¤±¤¿¤Î¤¬¿ÍÎà¡£¸½Âå¤Ï¿Í¹©Êª¤¬Áý¤¨¤¹¤®¤Æ¡¢¤ß¤ó¤ÊÆ¬¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤È¥³¥Ô¡¼¤¬Ì¿
¡½º£¤Î¤Ï¡¢¡ÖÇ¾¤È¿ÈÂÎ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜ½ñ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ö²¡°æ¤µ¤ó¤ÏÁé¤»¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËÎÉ¤¤ºîÉÊ¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÎÈ¯¸À¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
²¡°æ¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤Í¤¨¡¢ÂÀ¤Ã¤Æ¤ë»þ¤Ï¡¢¤Û¤ó¤È¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼ã¤¤»þ¤«¤éÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Í¡¢ÂÎ½Å¤ÎÁý¸º¤¬·ã¤·¤¤¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Áé¤»¤Æ¤ë»þ¤ÎÊý¤¬Ì¾ºî¤òºî¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ø¤¦¤ëÀ±¤ä¤Ä¤é¡Ù¤Î»þ¤Ê¤ó¤«¤ÏÁé¤»¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¡½ÂÀ¤ë¤È»×¹Í¤¬Æß¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËÍ¼«¿È¤¬º£¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÂÀ¤Ã¤¿¤ä¤Ä¤Ë¤Ï¡¢ÎÉ¤¤ºîÉÊ¤Ïºî¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£µÜ¤µ¤ó¡ÊµÜ粼½Ù¡Ë¤¬¡Ø·¯¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡Ù¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢¸«¤Æ¤¤¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢µÜ¤µ¤ó¤ÏÂÀ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿©¤Ù¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¡£
¡½ÎÉ¤¤ºîÉÊ¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤È¥³¥Ô¡¼¤¬Ì¿¡×¤À¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤ä¥³¥Ô¡¼¤Î¤â¤È¤È¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÆüº¢¤ÎÃÃÏ£¡×¤È¤¤¤¦¤È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¸ÀÍÕ¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤Ï¸ÀÍÕ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢µ²±¤·¤Æ¤ª¤¯¡£¼ã¤¤»þ¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ°Íý¤·¤Æ»Ä¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Î¡¼¥È¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿§¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢¡Ê¸ÀÍÕ¤ò¡Ë»Å»ö¤Ë»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤µ¤¬¸º¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ºî²È¤¬½ñ¤¯¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤Æ¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò°ìÈÖÅÇ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂÀºË¼£¤Ç¤·¤ç¡£¤¢¤Î¿Í¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÌÌÇò¤µ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ì¸À¤Ç¿Í¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤¸¤ã¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¡ÖÀ¸¤¤Æ¤ë¤³¤È¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Í¡£¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¸ÀÍÕ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ì¤ó¤¬²°¡×¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò½¸¤á¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿¿¤óÃæ¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò±ÇÁü¤Ç¤è¤¯ÇÒ¸«¤·¤Þ¤¹¡£¿§¤ó¤Ê¿Í¤Î°Õ¸«¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÌÛ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤ÇÊ¹¤¤¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Þ¤¹¡£¼ã¤¤»þ¤Ï¤½¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¼«Ê¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ºÐ¼è¤Ã¤¿¤é¥À¥á¤À¤è¤Í¡Á¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÌÛ¤Ã¤ÆÊ¹¤¯¤Ë¤Ï¡¢Ç´¤ê¤È¤«Ç¦ÂÑÎÏ¤¬É¬Í×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¼ã¤¤»þ¤ÎÊý¤¬¤â¤¦¾¯¤·åÌÌ©¤Ë¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£ºÐ¤ò¼è¤ë¤ÈÂÎÎÏ¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ä¤é¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤º¤Ã¤È¤Í¡¢¤ß¤ó¤Ê¤«¤é°Õ¸«Ê¹¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ºÇ¶á¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¿Í¤È¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê¸À¤¦¤ÈÉÔÂ½¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¤³¤È¤Ï¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£Ç¯Îð¤Î¤ª¤«¤²¤«¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÍÀ¸ºÇÂç¤Î¼ºÇÔ
¡½Ç¯Îð¤¬Áý¤¹¤´¤È¤Ë¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÅ·¹ÄÊÅ²¼¡×¤Î¤è¤¦¤Ê°·¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È²¡°æ¤µ¤ó¤¬ËÜ½ñ¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÀ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËÍ¤¬¸ø¿Í¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤Þ¤¹¤è¡£¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤ÎºÇÂç¤Î¼ºÇÔ¤Ç¤¹¤è¡£À¸¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¿¤â¤ó¡£
ËÍ¤¬É½¤Ë½Ð¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤â¤Î¤Î¤±É±¡Ù¤¬¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤â¤Î¤Î¤±¡×¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¼èºà¤â¤Ê¤Ë¤â¼õ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹õ»Ò¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤½¤ì¤Ç°ìÀ¸¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬µÜ粼½Ù¤Ç¤¹¤è¡£¤º¤ë¤¤¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤ó¤Çºî¤Ã¤ÆÀëÅÁ¤Þ¤Ç²¶¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¡£¤½¤ì¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î»Å»ö¤À¤í¤ÈÅÜ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤Î¤Î¤±¡×¤Þ¤Ç¡¢±Ç²è¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ï¡¢¤ä¤ó¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì¤¬¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½É½¤Ë½Ð¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇä¤ì¹Ô¤¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä¡¢ËÍ¤Ê¤ó¤«¹õ»Ò¤ËÅ°¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ê¤Î¤Ç¡£
¤Ç¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤À¤È¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤À¤ÈÉ½¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ï¡¢Á´Éô¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤À¤«¤é¡£µÜ¤µ¤ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢ÆüËÜ¤â¤½¤ì¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀè¿Ø¤òÀÚ¤é¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤ë¼ï¤ÎµÁÌ³´¶¤Ç¤¹¡£
¡½ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Î¸å¤ËÂ³¤¤¤¿¤Î¤«¡¢º£¤äÊÔ½¸¼Ô¤ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬É½¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ó¤Þ¤êÎÉ¤¤¤³¤È¤À¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤½¤³¤ËÆü¤¬Åö¤¿¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Õ¤¦¤Ë¤ÏËÍ¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¹õ»Ò¤Ï¹õ»Ò¤ËÅ°¤·¤í¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÍ¤Î¹Í¤¨Êý¤Ç¤·¤¿¡£
Ã¯¤¬ºî¤Ã¤¿¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤½¤ì¤¬Ì©¤ä¤«¤Ê³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤è¡£º£¡¢É½¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¹¤Í¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Çºî²È¤ËÂÐ¤·¤ÆÌ¿Îá¤¹¤ë¿Í¤À¤«¤é¡£
¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦
¡Ø¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥êÎëÌÚÉÒÉ×¤¬¸ì¤ë¡È3¿Í¤Î´ÆÆÄ¡É¤Î¡Ö·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¡×¡ÔµÜ粼½Ù¤Ï¡Ö±Ç²è¤ò´Ñ¤Ê¤¤¡×¡Õ¡Ô²¡°æ¼é¤Ï¡ÖÀµÄ¾¼Ô¡×¡Õ¡Ô¹âÈª·®¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ò¤ä¤ë¡Õ¡Ù¤ËÂ³¤¯¡Ä
¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥êÎëÌÚÉÒÉ×¤¬¸ì¤ë¡È3¿Í¤Î´ÆÆÄ¡É¤Î¡Ö·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¡×¡ÔµÜ粼½Ù¤Ï¡Ö±Ç²è¤ò´Ñ¤Ê¤¤¡×¡Õ¡Ô²¡°æ¼é¤Ï¡ÖÀµÄ¾¼Ô¡×¡Õ¡Ô¹âÈª·®¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ò¤ä¤ë¡Õ