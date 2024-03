【マリークヮント】アイコンのデイジーがかわいい｢サマーコレクション｣が登場♡

マリークヮント コスメチックスは、2024年3月下旬より「INFLUENCE BY DAISY」をテーマに、ブルーグレーをキーカラーとしたアパレルやパールを使用したファッション雑貨など、2024年サマーコレクションの販売を開始しました。ヘッドウエアカンパニー「NEW ERA®」とのコラボレーションアイテムも登場します。

2024年サマーコレクション

マリークヮント 2024年サマーコレクションのテーマは『INFLUENCE BY DAISY』。

マリークヮントのアイコン、デイジーがあふれ出す世界を、ブルーグレーをキーカラーに、さわやかなチュールや、輝くパールとともにあらわします。

メッシュやレースなどのシアーな素材をいかした夏らしいアイテムから、クロップドTシャツやエナメルバッグなど、スポーツミックスなアイテムまで豊富に展開。

世界で最高のヘッドウエアカンパニーとして大人気の「NEW ERA®」から、マリークヮントのオリジナルデザインも登場。

温活と巡りケアができる「オンドミュウ」の温活ショーツがリニューアル♡

サマーコレクションの詳細

シースルーテーラード ベスト/価格:13,750円(税込)

デイジーリブノースリーブ プルオーバー/価格:4,180円(税込)

センタースリットリボン パンツ/価格:17,050円(税込)

デニムサイドスナップ 2WAYミニトート/価格:14,850円(税込)

商品画像上から時計回りに

NEW ERA×MQ ロゴ キャップ/価格:7,480円(税込)

NEW ERA×MQ BIGデイジー キャップ/価格:7,480円(税込)

NEW ERA×MQ BIGデイジー ダイカットポーチ/価格:4,950円(税込)

NEW ERA×MQ デニムバケット ハット/価格:7,920円(税込)

NEW ERA×MQ リュック/価格:19,800円(税込)

MISTY JET20アニバーサリー Tシャツ/価格:各6,050円(税込)

ザ ミスティー ジェット セット/価格:4,950円(税込)

※6月7日(金) 数量限定発売

シャーリングショルダーリボン ワンピース/価格:17,050円(税込)

パールラタン ショルダー/価格:17,050円(税込)

シースルーコンビクロップド プルオーバー/価格:8,800円(税込)

センタースリットリボン パンツ/価格:17,050円(税込)

メッシュデイジー ミニトート/価格:8,800円(税込)

ボーダーノースリーブニット ワンピース/価格:17,600円(税込)

パールデコレーションデイジー3 ショルダー/価格:13,750円(税込)

アイレットカットデイジー プルオーバー/価格:9,350円(税込)

同 スカート/価格:10,450円(税込)

デイジーレーススカラップ トート/価格:15,950円(税込)

メッシュデイジー 舟型ポーチミニ/価格:4,400円(税込)

クラウンパント サングラス/価格:7,150円(税込)

デイジーリンガー Tシャツ/価格:4,620円(税込)

エナメルテリーヌ 2WAYミニトート/価格:10,450円(税込)

クラウンパント サングラス/価格:7,150円(税込)

NEW ERA×MQ BIGデイジー キャップ/価格:7,480円(税込)

ロゴテープクロップド Tシャツ/価格:6,380円(税込)

アシンメトリープリーツミニ スカート/価格:11,000円(税込)

BIGデイジーニットジャカード ショルダー/価格:8,800円(税込)

パールストラップ スクエアペンケース/価格:4,950円(税込)

同 センターパートティッシュケース/価格:4,730円(税込)

クリアセットパール ラウンドポーチL/価格:4,620円(税込)

同 レクタングルポーチS/価格:4,400円(税込)

同 ペンケースF/価格:4,400円(税込)

シンプルビジュー ネックレス/価格:3,520円(税込)

同 ピアス/価格:3,080円(税込)

コンビネーションメタル ネックレスセット/価格:4,400円(税込)

同 ピアス/価格:3,520円(税込)

ナチュラルストーン リング/価格:3,300円(税込)

同 ブレスレット/価格:3,520円(税込)

同 ピアス/価格:3,740円(税込)

ESラグラン半袖 ワンピース/価格:各13,200円(税込)

夏に着用したいコレクション

今回は「マリークヮント」から発売される「サマーコレクション」を紹介しました。

サラッと着用できるワンピースやTシャツなど、夏のお出かけにぴったりなファッションアイテムが登場しました。

NEW ERA®とのコラボアイテムは、スポーティーな要素の中にマリークヮントのかわいさが詰まったスペシャルさ。

ぜひ、この機会にチェックしてみてください。