1位から6位まで順位変わらず 今売れてるスマートフォンTOP10 2024/3/28
「BCNランキング」2024年2024年3月18日から24日の日次集計データによると、スマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 14（アップル）
2位 iPhone 15（アップル）
3位 Pixel 7a（Google）
4位 Redmi 12 5G（Xiaomi）
5位 Pixel 8（Google）
6位 Xperia 10 IV（ソニー）
7位 AQUOS wish3（シャープ）
8位 iPhone SE(3rd)（アップル）
9位 arrows We（FCNT）
10位 iPhone 15 Pro（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 14（アップル）
2位 iPhone 15（アップル）
3位 Pixel 7a（Google）
4位 Redmi 12 5G（Xiaomi）
5位 Pixel 8（Google）
6位 Xperia 10 IV（ソニー）
7位 AQUOS wish3（シャープ）
8位 iPhone SE(3rd)（アップル）
9位 arrows We（FCNT）
10位 iPhone 15 Pro（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。