　28日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比70円高の4万500円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

41757.86円　　ボリンジャーバンド3σ
41009.24円　　ボリンジャーバンド2σ
40762.73円　　27日日経平均株価現物終値
40500.00円　　28日夜間取引終値
40388.00円　　5日移動平均
40260.62円　　ボリンジャーバンド1σ
39512.00円　　25日移動平均
39495.00円　　一目均衡表・転換線
39485.00円　　一目均衡表・基準線
38763.38円　　ボリンジャーバンド-1σ
38014.76円　　ボリンジャーバンド2σ
37266.14円　　ボリンジャーバンド3σ
37202.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
36544.27円　　75日移動平均
35470.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
33979.70円　　200日移動平均


株探ニュース