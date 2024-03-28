日経225先物テクニカルポイント（28日夜間取引終了時点）
28日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比70円高の4万500円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
41757.86円 ボリンジャーバンド3σ
41009.24円 ボリンジャーバンド2σ
40762.73円 27日日経平均株価現物終値
40500.00円 28日夜間取引終値
40388.00円 5日移動平均
40260.62円 ボリンジャーバンド1σ
39512.00円 25日移動平均
39495.00円 一目均衡表・転換線
39485.00円 一目均衡表・基準線
38763.38円 ボリンジャーバンド-1σ
38014.76円 ボリンジャーバンド2σ
37266.14円 ボリンジャーバンド3σ
37202.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
36544.27円 75日移動平均
35470.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
33979.70円 200日移動平均
株探ニュース
41757.86円 ボリンジャーバンド3σ
41009.24円 ボリンジャーバンド2σ
40762.73円 27日日経平均株価現物終値
40500.00円 28日夜間取引終値
40388.00円 5日移動平均
40260.62円 ボリンジャーバンド1σ
39512.00円 25日移動平均
39495.00円 一目均衡表・転換線
39485.00円 一目均衡表・基準線
38763.38円 ボリンジャーバンド-1σ
38014.76円 ボリンジャーバンド2σ
37266.14円 ボリンジャーバンド3σ
37202.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
36544.27円 75日移動平均
35470.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
33979.70円 200日移動平均
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